Великая Россия, великое разочарование...

Побывал на митинге. Который за великую социальную справедливость в России (если суммировать лозунги). Выступления Стрелкова вообще не заметил, кроме негромкой искренней фразы «спасибо, что пришли» - ну, бывает, что человек не оратор, а военачальник. Суворов вот (памятник), иронически взиравший на происходящее у его ног, – тоже не из ораторов был, как и Кутузов, зато по Альпам водил русских успешнее, чем Моисей евреев по пустыне…
Надо сказать, что на митинг меня привели не лозунги, а скорее собственные размышления плюс партийная дисциплина. Решила партия участвовать, значит пришли. Хотя, как я понял, слова ей там давать особенно-то и не собирались – но постоять в массовке тоже порой важно, и уж точно важнее, чем блёкло ораторствовать.
Это товарищеская критика будет далее, если вы ещё не догадались.
Итак, перед митингом нам долго под фанеру пел какой-то рокенролльный, похожий на Серова дяденька с гитарой, как у Гэри Мура - про Русь, про Крест, про богатырей. Хорошо, что не про Белую гвардию хотя бы… Забористые рокенролльные живые соляки явно не ладились с патриотическим содержанием – ну, да игры русских патриотов бывают разными. В конце концов блюзы там всякие да джазы расово неполноценных – давно уже вышли за пределы афроамериканской культуры, «Алиса» вот про инородцев поёт под инородные мотивы… А потом скромно выступил товарищ Мокряков («Акулы»), которого я всегда рад слушать – однако именно здесь петь «Венсеремос» в оригинале, то есть на испанском – было вряд ли уместно. И Шевчука фирменная бытовуха – тоже как-то в исполнении уличного музыканта не бульварном, а митинговом странно смотрелась, точнее, звучала. «О-и-ё-моё… а-и-яй!» - это конечно лозунг нынешнего положения оппозиции, но вот хотелось бы побольше смыслоф. В общем, опять блёкло и не на тему объединения оппозиции.
Да, а на входе, то есть за спиной Суворова нас встречала голубым по белому растяжка «визовый режим». Националистов растяжка, надо понимать. То есть вот этого-то нам только при нынешней власти и не хватает? За это боремся? Так господа эксплуататоры (социальной несправедливости гаранты) нам спасибо скажут, спужаем, застращаем инородцев, нерусей всяких коли – им меньше платить гастарбайтерам придётся…
Однако вернёмся к выступлениям, что начались после гимна. Гимн, кстати, был России – но фракция ОКП, левая пела советский гимн, конечно же, погромче чтоб. Остальные почему-то молчали. И на том спасибо – не официальный же гимн Путинской России петь на митинге оппозиции?
Товарищ Удальцова, душа ты наша, – не в первый раз говорят мне пресненские товарищи, а теперь и сам услышал. Ну, не оратор. Ни слова убедительного, ни разу сорванных аплодисментов поддержки. Я понимаю, Сергея выступать не пускают, а он бы зажёг, – но это же не повод самой-то не готовиться к собственным выступлениям. А уж коли вышли едиными фронтом против кремлядей – выглядеть надо устрашающе или как минимум говорить аргументированно, интересно, навязывая власти дискурс. Сбивчивая печаль вперемешку с воспоминаниями кино-юности (как на Пресне) тут не котируется, с этим в московскую советскую власть идти не стоит. Так зачем же какую-то внезапную пургу гнать про то, как жили бы сыновья «если б СССР не распался»? Тему тогда раскрыть надобно. А то всё по кочкам, пунктиром… Ну да, Навальный вот, это его конёк, любит не столько рассказать про семью, но даже её и показать на митингах. Но мы что – косплеим Навального?
Неуверенная, растерянная речь под театром Советской Армии – не смотрится.
Калашников – вот он оратор. Впрочем, и тут содержательная часть свелась к чему? Протекционизм… Кому и кто должен оказывать поддержку? Капиталист нефтегазовый, властвующий – тем капиталистам помельче, что внизу? Вот и все претензии несистемных националистов к системному «русскому националисту в экономике», к Путину? Ни слова про Трубу – а ведь именно она доминирует и во внешней политике, и обескровливает внутреннюю. Об этом националисты должны громче нас, коммунистов, орать – воруют русское будущее, невозобновляемые ресурсы утекают в индустрии Китая, Турции, Германии, к тем самым инородцам как раз. Ни слова…
Протекционизм… И это всё, что мы можем потребовать от власти? Так, может, лучше не на митингах туда звать правящий класс – а в формате форумов там всяких экономических и прочих кулуарных встреч (коими изобиловал 2012-й, когда мы всеми руками удерживали наших представителей в «болотной оппозиции» от встреч с Медведевым, а тем временем позорная Поклонная звала под знамёна Путина)?
В общем, предложение в первую очередь помнить то, что мы русские, а потом уже красные и прочие, прозвучало как-то однобоко и провокационно. Коалиции так не строятся. Мы вот – советские, а эта общность покрывает русских и все нынешние временно отторгнутые республики-нации. Мы советские прежде всего, прежде национальных квартир, по которым разогнала нас контрреволюция 1991-го, и будем об этом говорить всегда там, где нам предоставят слово. Но пока, возвращённые на прежние стадии, разобщённые и порабощённые - учимся снова ходить на митинги, слушать, думать.
Единственно верно было сказано товарищем Калашниковым, что власть боится массовых митингов. Уровень в сто тысяч – это порог её чувствительности, 2011-й показал чётко. Но явочным порядком, без умных и проникновенных, до сути социально-экономического момента достающих лозунгов и особенно при такой орг-части, подобных митингов Стрелкову и Ко не собрать. Ораторы нужны не печальные и растерянные – а такие, что могут час говорить и их не отпустят!
Да, в Москве, я смотрю, Левый Фронт уже выступает в «горячих точках», таких, как Кунцево – широкой коалицией, с державниками. На таком уровне хорошо. Но почему и зачем мы должны на митингах слушать попов, которым московская власть по всём потакает, строит повсюду гундяевки?
Да, не время вспоминать сейчас, кто и когда дружески кивал силовигархии и одобрял путинизм, однако и без той короткой дорожки, что имеет постмодернист Чаплин в Кремль, мы помним его высказывание о «достойном деле для русских – убивать большевиков». Осадочек-то остался…
В общем, единственная организованная и готовая действовать сила, причём на митинге сместившаяся вправо – были, как и десять, как и двадцать лет назад, другороссы. Организованно скандировавшие, что бог велел делиться и что Россия всё, а остальное ничто. Вот и весь сухой остаток.
Тем временем в Казахстане зашатался неофеодальный, родовой режим Назарбаева, едва он приподнял свой чугунный диктаторский зад. И вот им, восставшим против переименования Астаны казахам, сейчас самое время сказать из российского осколка СССР, что Россия – всё, а вот они – то самое «остальное ничто»…
Печалька, товарищи и господа, сплошная печалька. Этим не Кремль, этим только друг друга пугать можно. Ну, ежели вдруг в следующий раз место попа на митинге или в песенной части перед ним освободится - вы зовите. Я люблю конструктивно критиковать, примером. «Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай...»
Sergo написал 23.03.2019 09:32
Идея одна - РАВЕНСТВО. Равенство есть мера Справедливости. Презревшие равенство обречены на рабство. Сначала равенство, потом - свобода. Это незыблемо. Никакая дискриминация людей по цвету кожи, расе, национальности, социальному положению недопустима. В условиях современного общественного производства никто не работает "на себя", все работают на общество. Каждый выполняет лишь крохотную часть всеобщей работы, которая вне общества не имеет никакого смысла. Какая часть "важнее", "главнее" - охотников на этом "основании" хапнуть побольше найдутся массы. Доводы их будут казаться весьма убедительными - перестройка это показала. Принцип может быть здесь только один - равенство в труде и равенство в плате (не зарплате!)
Можно ли в условиях господства "частной собственности" обеспечить равенство? НЕТ. Можно ли в условиях капитализма сознательно созидать будущее? Нет. Его можно лишь предполагать, "прогнозировать". Планировать можно лишь единое производство, не расчлененное по неким "свободным" товаропроизводителям (это в монополистическом капитализме-то!), также как управлять автомобилем можно лишь, если колеса, руль, двигатель представляю собой ЕДИНУЮ систему. Если колеса сами по себе выбирают дорогу, руль сам по себе, двигатель тоже принимает решения - поднять обороты или снизить, то далеко на таком "автомобиле" вы не уедите.
Экономика тоже должна представлять собой ЕДИНУЮ систему, оперирующую не с бумажными фантиками, а с реальными, физическими процессами, реальными продуктами, исчисляемыми штуками, тоннами, человеко-часами, мегаватт-часами и т. д. Никаких денег внутри такой системы не требуется. Никакого стихийного товарного обмена не нужно. Все работает с колес, с точностью до минут.
Эту идею образно сформулировал В. И. Ленин: "Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы".
Только такая идея может стать залогом успеха России.
Доктор"лечим баранов и прочую обмудь, ну ...заходи написал 23.03.2019 08:51
а теперь = все...
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а кто на картинко?
папеле+мамеле?
махмудь-папах и рыжая софа?
очь хорошо!
Грамши написал 23.03.2019 08:41
Доктор"лечим баранов и прочую обмудь, ну-заходи написал 23.03.2019 08:26