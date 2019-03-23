Великая Россия, великое разочарование...

Побывал на митинге. Который за великую социальную справедливость в России (если суммировать лозунги). Выступления Стрелкова вообще не заметил, кроме негромкой искренней фразы «спасибо, что пришли» - ну, бывает, что человек не оратор, а военачальник. Суворов вот (памятник), иронически взиравший на происходящее у его ног, – тоже не из ораторов был, как и Кутузов, зато по Альпам водил русских успешнее, чем Моисей евреев по пустыне…

Надо сказать, что на митинг меня привели не лозунги, а скорее собственные размышления плюс партийная дисциплина. Решила партия участвовать, значит пришли. Хотя, как я понял, слова ей там давать особенно-то и не собирались – но постоять в массовке тоже порой важно, и уж точно важнее, чем блёкло ораторствовать.

Это товарищеская критика будет далее, если вы ещё не догадались.

Итак, перед митингом нам долго под фанеру пел какой-то рокенролльный, похожий на Серова дяденька с гитарой, как у Гэри Мура - про Русь, про Крест, про богатырей. Хорошо, что не про Белую гвардию хотя бы… Забористые рокенролльные живые соляки явно не ладились с патриотическим содержанием – ну, да игры русских патриотов бывают разными. В конце концов блюзы там всякие да джазы расово неполноценных – давно уже вышли за пределы афроамериканской культуры, «Алиса» вот про инородцев поёт под инородные мотивы… А потом скромно выступил товарищ Мокряков («Акулы»), которого я всегда рад слушать – однако именно здесь петь «Венсеремос» в оригинале, то есть на испанском – было вряд ли уместно. И Шевчука фирменная бытовуха – тоже как-то в исполнении уличного музыканта не бульварном, а митинговом странно смотрелась, точнее, звучала. «О-и-ё-моё… а-и-яй!» - это конечно лозунг нынешнего положения оппозиции, но вот хотелось бы побольше смыслоф. В общем, опять блёкло и не на тему объединения оппозиции.

Да, а на входе, то есть за спиной Суворова нас встречала голубым по белому растяжка «визовый режим». Националистов растяжка, надо понимать. То есть вот этого-то нам только при нынешней власти и не хватает? За это боремся? Так господа эксплуататоры (социальной несправедливости гаранты) нам спасибо скажут, спужаем, застращаем инородцев, нерусей всяких коли – им меньше платить гастарбайтерам придётся…

Однако вернёмся к выступлениям, что начались после гимна. Гимн, кстати, был России – но фракция ОКП, левая пела советский гимн, конечно же, погромче чтоб. Остальные почему-то молчали. И на том спасибо – не официальный же гимн Путинской России петь на митинге оппозиции?

Товарищ Удальцова, душа ты наша, – не в первый раз говорят мне пресненские товарищи, а теперь и сам услышал. Ну, не оратор. Ни слова убедительного, ни разу сорванных аплодисментов поддержки. Я понимаю, Сергея выступать не пускают, а он бы зажёг, – но это же не повод самой-то не готовиться к собственным выступлениям. А уж коли вышли едиными фронтом против кремлядей – выглядеть надо устрашающе или как минимум говорить аргументированно, интересно, навязывая власти дискурс. Сбивчивая печаль вперемешку с воспоминаниями кино-юности (как на Пресне) тут не котируется, с этим в московскую советскую власть идти не стоит. Так зачем же какую-то внезапную пургу гнать про то, как жили бы сыновья «если б СССР не распался»? Тему тогда раскрыть надобно. А то всё по кочкам, пунктиром… Ну да, Навальный вот, это его конёк, любит не столько рассказать про семью, но даже её и показать на митингах. Но мы что – косплеим Навального?

Неуверенная, растерянная речь под театром Советской Армии – не смотрится.

Калашников – вот он оратор. Впрочем, и тут содержательная часть свелась к чему? Протекционизм… Кому и кто должен оказывать поддержку? Капиталист нефтегазовый, властвующий – тем капиталистам помельче, что внизу? Вот и все претензии несистемных националистов к системному «русскому националисту в экономике», к Путину? Ни слова про Трубу – а ведь именно она доминирует и во внешней политике, и обескровливает внутреннюю. Об этом националисты должны громче нас, коммунистов, орать – воруют русское будущее, невозобновляемые ресурсы утекают в индустрии Китая, Турции, Германии, к тем самым инородцам как раз. Ни слова…

Протекционизм… И это всё, что мы можем потребовать от власти? Так, может, лучше не на митингах туда звать правящий класс – а в формате форумов там всяких экономических и прочих кулуарных встреч (коими изобиловал 2012-й, когда мы всеми руками удерживали наших представителей в «болотной оппозиции» от встреч с Медведевым, а тем временем позорная Поклонная звала под знамёна Путина)?

В общем, предложение в первую очередь помнить то, что мы русские, а потом уже красные и прочие, прозвучало как-то однобоко и провокационно. Коалиции так не строятся. Мы вот – советские, а эта общность покрывает русских и все нынешние временно отторгнутые республики-нации. Мы советские прежде всего, прежде национальных квартир, по которым разогнала нас контрреволюция 1991-го, и будем об этом говорить всегда там, где нам предоставят слово. Но пока, возвращённые на прежние стадии, разобщённые и порабощённые - учимся снова ходить на митинги, слушать, думать.

Единственно верно было сказано товарищем Калашниковым, что власть боится массовых митингов. Уровень в сто тысяч – это порог её чувствительности, 2011-й показал чётко. Но явочным порядком, без умных и проникновенных, до сути социально-экономического момента достающих лозунгов и особенно при такой орг-части, подобных митингов Стрелкову и Ко не собрать. Ораторы нужны не печальные и растерянные – а такие, что могут час говорить и их не отпустят!

Да, в Москве, я смотрю, Левый Фронт уже выступает в «горячих точках», таких, как Кунцево – широкой коалицией, с державниками. На таком уровне хорошо. Но почему и зачем мы должны на митингах слушать попов, которым московская власть по всём потакает, строит повсюду гундяевки?

Да, не время вспоминать сейчас, кто и когда дружески кивал силовигархии и одобрял путинизм, однако и без той короткой дорожки, что имеет постмодернист Чаплин в Кремль, мы помним его высказывание о «достойном деле для русских – убивать большевиков». Осадочек-то остался…

В общем, единственная организованная и готовая действовать сила, причём на митинге сместившаяся вправо – были, как и десять, как и двадцать лет назад, другороссы. Организованно скандировавшие, что бог велел делиться и что Россия всё, а остальное ничто. Вот и весь сухой остаток.

Тем временем в Казахстане зашатался неофеодальный, родовой режим Назарбаева, едва он приподнял свой чугунный диктаторский зад. И вот им, восставшим против переименования Астаны казахам, сейчас самое время сказать из российского осколка СССР, что Россия – всё, а вот они – то самое «остальное ничто»…

Печалька, товарищи и господа, сплошная печалька. Этим не Кремль, этим только друг друга пугать можно. Ну, ежели вдруг в следующий раз место попа на митинге или в песенной части перед ним освободится - вы зовите. Я люблю конструктивно критиковать, примером. «Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай...»