"Новая стратегия оппозиции"

А что если всему оппозиционному лагерю России объединиться вокруг конкретной цели!? Общей стратегической целью борьбы сделать выход на акции протеста конкретной цифры граждан. Думаю, никто не будет отрицать что при выходе нескольких миллионов граждан России, допустим, на улицы Москвы и Петербурга, либо полностью поменяется власть, либо существенно изменится существующий политический порядок.

Допустим, можно поставить конкретную планку: в Москве должно выйти 500-700 тысяч, в Питере 200-400, в областных городах от 30 до 100 тысяч. То есть мы ставим конкретную цель, вывод на акции определенного количества граждан. И говорим, что именно по достижении данной цели в стране наступят реальные и существенные изменения, иными словами существенные перемены к лучшему! В обществе укоренится интерес и интрига!

Можно это даже как-то обосновать, математически, психологически. Мол, при выходе такого-то количества граждан на протесты существующая реальность развалится как карточный домик. Если при первой подобной попытке вывести такое количество людей ничего не меняется, то тут мы ничего не теряем, ведь если власть ещё не начала общаться с народом, то это из-за того, что кто-то остался дома и т.д. Уверен, в работу реально включатся тысячи агитаторов. Люди наконец-то увидят конкретную цель: как и когда закончится беспредел в стране.

Думаю, в идеале, пробовать выходить нужно так же как «Желтые жилеты» по субботам раз в неделю. Разумеется, на согласованные акции протеста. Но пока можно начать с ежемесячных акций.

Разумеется, помимо основной стратегической цели должны быть несколько объединяющих лозунгов, как в 2012. Которые и будут являться как бы мерилом того, достигли мы победы или нет!

Но самое главное - в общество нужно вбросить идею, что ситуация в стране начнет меняться сразу, как только на акции протеста выйдут миллионы граждан в разных городах одномоментно. Это должно стать мейнстримом для всего активного населения России. Это должно стать азбучной истинной абсолютного большинства граждан!

Разумеется, над стратегической задачей, назовём её «маршем миллионов», должна работать только широкая коалиция разношёрстных политических сил. Так как только такая коалиция гарантирует нам мирный исход всего задуманного. Только такая конструкция не позволит нашим оппонентам манипулировать сознанием граждан, представляя протест как якобы либерально-западный, нацистско-фашистский или красно-кровавый переворот.

В этой связи лозунги для нашей конечной цели в смысле коалиционной борьбы должны быть максимально широкими. Например.

1. Проведение досрочных парламентских выборов!

2. Проведение досрочных президентских выборов!

3. Отмена всех репрессивных законов, принятых властью в период с 2011 года!

4. Существенная демократизация избирательного законодательства, а также законодательства по проведению, публичных мероприятий, митингов, шествий и пр. (детали требуется сформулировать).

5. Отмена пенсионной реформы!

6. Либерализация законов о профсоюзах (требуется детализировать данный пункт).

7. Повышение МРОТ в два раза!

8. Повышение прожиточного минимума в два раза!

9. Урезание полномочий президента, а лучше переход к парламентской республике!

10. Соответственно наделение депутатов Госдумы дополнительными полномочиями.

11. Избираемость судей на свободных выборах! Судью не должна назначать иная ветвь власти! Судебная власть должна стать независимой реально, а не только в тексте конституции!

12. Пожизненный тюремный срок за владение счетами в оффшорах! (в этот пункт можно вписать разные антикоррупционные инициативы).

Вот вкратце вроде всё, но могут быть и другие пункты. Но повторюсь, новым в моём предложении является осязаемость цели!

Простая и понятная цель! 500-700 тысяч граждан на акции протеста в Москве. 200–400 тысяч на акции протеста в Петербурге, 100–300 тысяч на акции протеста в Новосибирске, 50–100 тысяч на акции протеста в Нижнем-Новгороде и т.д. и т.п.

Люди раз и навсегда должны понять, что без подобного количества граждан, участвующих в реальном протесте, в нашей стране не изменится ничего и никогда, ни сегодня, ни завтра, ни при детях, ни при внуках!

Люди должны понять, что это единственный путь, правильный и эффективный! И разумеется люди, включившиеся в агитационную работу, будут понимать к чему конкретно стремиться и будут примерно иметь представление, когда добьются успеха!

Если вам нравится идея, просьба помочь распространить её максимально широко, да так чтобы её увидели не только все, от кого зависит объединение оппозиции, но и миллионы граждан, которые, может, наконец и сами начнут двигаться в этом направлении без всяких вождей!

P.S.

Кстати, если оппозиции удастся договориться, то забавно будет смотреть на отчёты МВД. Теперь, когда люди будут выходить на акции протеста, наверное, власть будет в десятки раз завышать число участников, для того чтобы показать потенциальным сторонникам: вот, мол, вышло большущее количество граждан на протест, а ничего не поменялось...

От редакции: Ладно, уж коли дискуссия, так дискуссия. "Вы хотели пати? - не вопрос, нате."

Бедные наши товарищи! Кого ж ты сажала, "питерская" власть по итогам выступлений на Болотной и Сахарова? "Онижедети" - в самом прямом смысле. Какие-то цифры явки на митинг, пусть и большие - становятся уже не средством, а целью политической борьбы... Братцы, ну - куда уж дальше-то в бессмыслицу?

Целью любой деятельности вообще-то, если брать тот самый марксизм и даже гегельянство (о котором, о марксизме шла отдалённая речь в предыдущей статье товарища Развозжаева) - является результат. Причём целенаправленная деятельность от просто хаотически направленной (то есть ненаправленной именно) активности отличается именно ясным, заранее определённым образом результата, - вот этот имеющийся у субъекта образ, это интеллектуально определённое возможное будущее и называется в теории деятельности (детально разработанной в советской психологии А.Н.Леонтьевым) целью. Но ещё у деятельности имеется всегда и мотив. Мотивом - вполне может быть открытое собрание в 500-700 тысяч человек. Однако как их всех услышать, как им всем друг друга понять? Не станут ли и они, как у проклятого путинизма лохторат на выборах, всего лишь массовкой для принятия заранее имеющего ся решения оппозицией?

Вот чтобы во всём этом разобраться - и работают для наших аксакалов оппозиции марксистские кружки! Работают еженедельно, проводят ликбез, делаются там доклады и по теории деятельности и вообще по вопросам марксисткой методологии. Но мечтатели выше марксизма и мечтают о цифрах...

А знаете, кто ещё о них мечтает, мечтатели? Папа Зю в КПРФ и контактирующая с ним Старая площадь. Неожиданный поворот мысли? ЦК КПРФ нужна массовка для выпуска пара (кто ж не планирует акций оппозиции при принятии антинародных законов и реВОРм?) - именно для того чтобы ничего у правящего класса не менялось, чтобы у него оставались нефть, газ и власть. Как было с пенсионной реформой? Именно так! Никакие массовки на Сахарова не помогли - приняли с "путинскими поправками" заранее заготовленную реформу.

А вот вы бы если знали, товарищи, что такое в теории Леонтьева сдвиг мотива на цель - не писали бы километры компромата на себя.

Количество, товарищи, не решает само по себе ни во времени, ни в пространстве ничего - решает динамически верно размещённое и направленное во времени и пространстве на штурм власти качество. Так брали Зимний, например. Это знал Ленин, это знал Сталин, это знают и некоторые сегодняшние необольшевики. Впрочем, не до кружков вам, не до "профессорш" - ну так и дальше напевайте ваш шансон про коалицию оппозиции и про то, под какие бы вербальные присядочки вывести столько народу, чтоб власть спужалася...

Дмитрий Чёрный, член ЦКРК ЦК ОКП