Пустые идеи оппозиционера

Посмотрите, как Н. Н. Платошкин защищает СССР, как будто собирается ликвидировать частную собственность и вернуть Советскую власть.

Но это не так. Он собирается улучшить существующую экономическую систему. Т.е. он собирается выполнить работу, которую осуществляет действующее правительство.

Улучшить существующую экономическую систему невозможно, поэтому правительство и не справляется с такой задачей.

Наша экономическая система – государственно-монополистический капитализм имеет ряд негативных свойств: неконтролируемый рост заработных плат, и снижение рентабельности производства. Именно эти свойства и приводят к социальному неравенству, застою в производстве, росту коррупции.

Эти свойства российской экономической системы объясняются противоречием нашего государственного капитализма наемному характеру труда. Государственный капитализм создает повышенный спрос на рабочую силу, который и вызывает неконтролируемый рост заработных плат и прочие проблемы.

Единственное средство борьбы с негативом – целесообразное распределение заработных плат, что противоречит либеральным принципам регулирования экономикой.

Но и НН не собирается менять экономическую систему, он предлагает те же либеральные методы, которыми безуспешно пользуется более компетентное, чем Платошкин Н.Н., правительство.

От редакции: Г-н Петлюк называет г-на Платошкина "оппозиционером". А с какой стати он оппозиционер?

Вот вчера вся левая общественность прощалась с Сергеем Бийцом, бессменным лидером РРП. При всей небесспорности идейной позиции Бийца и его методов - вот он был оппозиционер без каких-либо кавычек. "От" и до самого "до".

Ведь кроме слов у оппозиционного деятеля должна быть какая-то деятельность! Дела должны быть. Должны быть какие-то жертвы, которые он уже принес ради тех идей, которые продвигает в массы.

С.Н.Биец все свои жертвы принес.

А Н.Н.Платошкин к своим 54 годам прожил довольно благополучную жизнь - родители работали в совхозе в Ступинском районе Подмосковья, тем не менее их сын после школы поступил в престижный МГИМО, закончил его - и сразу попал на работу в ФРГ и США. Способный человек, а это были еще времена, когда способного человека могли приметить и дать ему "путевку в жизнь" без особого блата и протекции.

И в общем без малого 20 лет Платошкин работал в системе МИДа, на достаточно завидных должностях, можно сказать, был обласкан режимом. Войны, массовые протесты, репрессии - все как-то прошло мимо Платошкина, находившегося на дипломатической службе. Да и политическая жизнь страны как-то без его видимого участия происходила.

Да и в настоящее время Платошкин является заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета - мало похоже на диссидентскую дворницкую. Ничего не известно об участии "оппозиционера" Платошкина ни в массовых протестах левых в 2005 году, ни в общегражданском протесте 2011-12 годов. Настоящие оппозиционеры уже срока отсидеть успели, как Удальцов и Развозжаев, а где был Платошкин?

И только в начале января 2019 года на своей странице в социальной сети Facebook Николай Платошкин разместил видео, где объявил о намерении создать общественно-политическое объединение «За новый социализм» - и тут же стал знаменит на всех каналах ТВ. Почти как Кургинян. Но меньше, чем Путин, которого и узнали-то осенью 1999-го, а уж к началу 2000-го чуть не единогласно проголосовали за него как непьющего. И с тех пор ни разу не было на выборах Путина второго тура - всех в первом туре побеждает, все убедительней и убедительней.

А помогают ему в этом специально заготовленные "оппозиционеры", вылезающие как чертик из коробочки, и тут же делающиеся "лидерами общественного мнения".

Что ж поделать, работа такая...

А.Б.