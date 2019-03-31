"Силурийская эпоха" в истории РФ

Нечто вроде открытого письма не только читателям, но и силовикам-ракоскорпионам

Слишком многое сегодня указует на то, что силовики решили монополизировать власте-собственность в РФ, покончив с прежней системой баланса кланов/интересов. Наступает эра нового беспредела, в корне отличающегося от «лихих 90-х». Назову сей период «силурийским периодом». Так назывался самый короткий период палеозоя, между 443 и 419 миллионами лет назад. Время чудовищных ракоскорпионов и бронированных моллюсков – настоящих кальмаров в конических панцирях.

Силур стал самым коротким периодом палеозоя.

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Не возражаете, если Максим Калашников уподобит силовиков тем самым ракоскорпионам? Так нагляднее. Очевидно, что государственный аппарат РФ сегодня выступает самой структурированной и организованной силой, а силовые органы внутри него – самые пока структурированные. Им передушить и раскулачить/экспроприировать всех богатых «детей 90-х» (тех самых остатков либералов и криминала) не составит особого труда. Впрочем, сам силурийский период начался с грандиозного ордовикско-силурийского вымирания, когда исчезло 60% обитавших тогда на Земле видов и пришел ледниковый период. В общем, вы тоже можете устроить вымирание большинства нынешней «илитки» и поползти по РФ, щелкая жадными клешнями.

Мы не наивные люди и прекрасно понимаем, что сейчас пошла не борьба с коррупцией, а просто передел. Вы, ракоскорпионы, начали процесс расправы над прочими богачами (не из ваших). Богатства просто перейдут из одних рук в другие. Но стране от того легче не станет. Не превратятся отобранные богатства в десятки тысяч новых заводов, НИИ, университетов, как при Сталине. Нет, будет совсем иное. Что? Извольте…

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Силовики в РФ разложены и коррумпированы ничуть не меньше прозападных либералов. Вспоминаю подробности юбилея одного из генералов ФСО – и какой-то золотой самородок у него на руке с циферблатом, и «Бенли» и «Майбахом». Верхушка силовиков в РФ по замашкам напоминает то ли латиноамерика6ских генералов-горилл, то ли африканских царьков. Помесь камуфляжа с расшитыми золотом фуражками-пиночетовками. Варварские, обывательские вкусы отливаются в кричащую роскошь и сверхпотребление. (Правдаю на фоне икон и показной набожности пополам с трехцветно-казенных «патриотизмом»). Ну, а народ чинами пониже норовит подражать генералам. При этом силовые структуры (см. на пример Петрова-Боширова) просто деградировали, их профессионализм пал ниже плинтуса.

Спору нет, прозападные либералы – дрянь и мразь, подлежащая конфискациям и утилизации. Но чем ракоскорпионы-то лучше? Могут ли пресловутые силовики выступить полноценной альтернативой тем самым Кудрину, Чубайсу, Грефу, Набиуллиной (и далее по списку)? Нет, не могут. Почему? Считаем.

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Во-первых, силовики за 20 послеельцинских лет не смогли выдвинуть ни одной экономической школы, противостоящей господствующему либерализму-монетаризму с его приверженностью геноцидной «открытой экономике» и людоедству Центробанка. Ракоскорпионы даже не попытались создать противовес архилиберально-монетаристскому Петербуржскому экономическому форуму. Они не создали никакой альтернативной экономической программы, не подняли на щит новую индустриализацию и протекционизм. Хотя денег у силовиков – хоть пятой точкой кушай. Нет, жрать в три горла и отбирать предприятия вы умеете, а вот что делать со страной – не знаете.

Во-вторых, вы не выступили покровителями науки и техники, прорывных разработок и смелых изобретателей. У вас все внимание - на церкви и спорт. То есть, вы не выступаете как технократы-футуристы. На вашем фоне Греф, попугаем повторяющий западные прогностические прописи, смотрится крутым новатором. Золотов и Бастыкин альтернативой Навальному не выглядят.

В-третьих, вы вообще обращены в прошлое. Идет бесконечное пережевывание подвигов времен Великой Отечественной и более ранней истории. Тоже люблю историю, но не менее ее – футуристику, порыв в грядущее, планы его создания. А вы – нет. Потому не только молодежью, но и людьми постарше вы воспринимаетесь как замшелые ретрограды-архаики. На чем, кстати, успешно играют бандеровцы-евроинтеграторы на Украине и либерастия в РФ. Вы не можете дать образа победоносного, технократического образа будущего РФ. Воюя с Интернетом, вы не создаете ни звездолетов, ни городов будущего. А значит, уже обречены на историческое поражение. Даже если передушите всех прозападных либералов в «илитке». Знаете, какова самая вероятная картина вашей «силурийской гегемонии»?

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Завоевав монополию власти, ракоскорпионы продолжат тот же курс на сохранение колониальной, сырьевой экономики, что и прежде. Экономикой и при вас станут заправлять выпускники ВШЭ. Вы создадите аналог аргентинской хунты 1976 года. То есть, масса раззолоченных мундиров, насилие, цензура, генералы и офицеры на гражданских должностях – но при этом коррупция принимает самые неописуемые масштабы. Оглушительная «патриотическая» пропаганда – но при все той же «экономике Трубы». В чем-то вы повторите Венесуэлу, в чем-то – Гаити времен Папы Дока. Речи об «особом пути России» сопроводят нарастающую промышленную и технологическую отсталость. Что неудивительно: и вам не нужны большие отряды промышленников, инженеров и квалифицированных рабочих. Ибо они ощущаются вами как опасные конкуренты.

Вы попробуете развивать только военную индустрию. Но без сильного гражданского сектора она обрекается на отставание и бутафорский, липовый характер. Все это видно уже сегодня. Мы недавно побывали на «Красном знамени» - заводе в Рязани, что делает электронные компоненты для зенитных ракет. Оказывается, вы не только «Суперджет» свинчиваете из импортных частей. Оказывается, даже материалы для подложек печатных плат в ВПК, даже медную фольгу приходится покупать на Западе! При том, что подавляющее большинство станков – тоже импортные.

То есть, и нынешний «подъем ВПК» - блеф, пиар. В вашем оружии – все больше импортных компонентов, причем из стран НАТО.

Показательна ваша конверсия. Если в СССР то же «Красное знамя» выпускало, помимо военной продукции, телевизоры марки «Сапфир», автомашинистов (автопилоты для поездов) и отменные термосы, то сейчас – лишь металлическую мебель. Да, она неплохая, но по наукоемкости и добавленной стоимости ей до телевизоров и автомашинистов – как до Луны.

Потому вы, затеяв вырезание «либеральной» части «элиты» и отъем у нее богатств, просто дезорганизуете нынешнюю экономику. Пускай и ублюдочную, но хоть как-то работающую. Вы точно вызовете бегство денег за рубеж и остановку всяких планов бизнеса строить новые предприятия в РФ. Ибо кому захочется стать жертвой нового беспредела, причем гораздо более непредсказуемого, нежели в 90-е? Ну, построим мы завод. Он окажется успешным. И вы его отберете у нас? А на черта нам такое нужно? Ходора в 2003 году запечатали в тюрягу – но тот выпендривался и посягал на власть. Мы вроде поняли тогда правила игры. Но теперь силовики их меняют. То, за что взяли Абызова или Ишаева, можно инкриминировать еще десяткам тысяч деловых людей, у всех есть скелеты в шкафу 90-х. Значит, безопаснее перевести все в деньги и смыться с ними за границу.

Вы точно вызовете углубление экономического кризиса и дальнейшее обнищание низов (работы-то нет!). Вы не сможете заменить частные вложения инвестициями из бюджета – и денег не хватит, и ваши госкорпорации завалят любой проект. Причем безбожно, понеже сами проедены воровством менеджерата и его дремучей некомпетентностью.

Вы могли бы вернуть огромные деньги в экономику РФ и превратить их в производительные (в заводы и фабрики) инвестиции, если бы ввели политику протекционизма, поставили бы такие таможенные тарифы, что делают выгодным производство всего внутри РФ. Но вы же, как и либерасты, проклинаете протекционизм!

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Потому ваш «силурийский период» тоже окажется коротким. Сперва вы, породив раскол «элиты» и бегство денег из страны, разгоните системный кризис РФ, доведя всех до отчаяния и ненависти. Сверху донизу. А потом извне придет вал мирового кризиса-спада. Который уронит на много лет вперед цены на нефть и газ. Отчего денег в стране станет еще меньше. Теперь уже ракоскорпионы примутся нападать друг на друга – расколются и силовые структуры.

А потом грянет внутренняя смута в озверевшей от нищеты и безработицы стране, которая, к тому же, еще больше отстанет от Запада и Китая. Затем же заполошные действия корыстных дебилов-менеджеров приведут к целой череде катастроф и провалов. Разве мы не знаем, каких редкостных уродцев-«технокрадов» уже сейчас рассаживают по министерствам и ведомствам, в губернаторы и прочие администраторы? Дальше будет только хуже. В РФ окажется куча вороватых дуболомов с погонами, но слишком мало настоящих промышленных управленцев, ученых, конструкторов и инженеров. То есть, настоящих, а не липовых технократов. («Технократами» у вас принято считать бесцветную и безыдейную бюрократическую слизь, неразличимую по лицам).

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Вот мой расклад, друзья мои. И вам, силурийцы-силовики, пишу это. Думайте. Что делать? Так я выше, считайте, изложил план. Без опоры на команду настоящих промышленников, способных реально управлять экономикой, проводить Новый курс и строить протекционизм, вы кончите весьма и весьма плохо.

Если гаитянским тонтон-макутам удалось увернуться от Немезиды, то вам сие точно не светит. Ракоскорпионы чертовски уязвимы перед современными хищниками технотронного и стремительного забугорья. И в Африке вам не схорониться – нынче не 1945 год. И Сирия тут бесполезна.