Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Силурийская эпоха" в истории РФ

Опубликовано 31.03.2019 автором в разделе комментариев 0

путин выборы царь кремль
"Силурийская эпоха" в истории РФ

Нечто вроде открытого письма не только читателям, но и силовикам-ракоскорпионам 

Слишком многое сегодня указует на то, что силовики решили монополизировать власте-собственность в РФ, покончив с прежней системой баланса кланов/интересов. Наступает эра нового беспредела, в корне отличающегося от «лихих 90-х». Назову сей период «силурийским периодом». Так назывался самый короткий период палеозоя, между 443 и 419 миллионами лет назад. Время чудовищных ракоскорпионов и бронированных моллюсков – настоящих кальмаров в конических панцирях. 

Силур стал самым коротким периодом палеозоя. 

*** 

Не возражаете, если Максим Калашников уподобит силовиков тем самым ракоскорпионам? Так нагляднее. Очевидно, что государственный аппарат РФ сегодня выступает самой структурированной и организованной силой, а силовые органы внутри него – самые пока структурированные. Им передушить и раскулачить/экспроприировать всех богатых «детей 90-х» (тех самых остатков либералов и криминала) не составит особого труда. Впрочем, сам силурийский период начался с грандиозного ордовикско-силурийского вымирания, когда исчезло 60% обитавших тогда на Земле видов и пришел ледниковый период. В общем, вы тоже можете устроить вымирание большинства нынешней «илитки» и поползти по РФ, щелкая жадными клешнями. 

Мы не наивные люди и прекрасно понимаем, что сейчас пошла не борьба с коррупцией, а просто передел. Вы, ракоскорпионы, начали процесс расправы над прочими богачами (не из ваших). Богатства просто перейдут из одних рук в другие. Но стране от того легче не станет. Не превратятся отобранные богатства в десятки тысяч новых заводов, НИИ, университетов, как при Сталине. Нет, будет совсем иное. Что? Извольте… 

*** 

Силовики в РФ разложены и коррумпированы ничуть не меньше прозападных либералов. Вспоминаю подробности юбилея одного из генералов ФСО – и какой-то золотой самородок у него на руке с циферблатом, и «Бенли» и «Майбахом». Верхушка силовиков в РФ по замашкам напоминает то ли латиноамерика6ских генералов-горилл, то ли африканских царьков. Помесь камуфляжа с расшитыми золотом фуражками-пиночетовками. Варварские, обывательские вкусы отливаются в кричащую роскошь и сверхпотребление. (Правдаю на фоне икон и показной набожности пополам с трехцветно-казенных «патриотизмом»). Ну, а народ чинами пониже норовит подражать генералам. При этом силовые структуры (см. на пример Петрова-Боширова) просто деградировали, их профессионализм пал ниже плинтуса. 

Спору нет, прозападные либералы – дрянь и мразь, подлежащая конфискациям и утилизации. Но чем ракоскорпионы-то лучше? Могут ли пресловутые силовики выступить полноценной альтернативой тем самым Кудрину, Чубайсу, Грефу, Набиуллиной (и далее по списку)? Нет, не могут. Почему? Считаем. 

*** 

Во-первых, силовики за 20 послеельцинских лет не смогли выдвинуть ни одной экономической школы, противостоящей господствующему либерализму-монетаризму с его приверженностью геноцидной «открытой экономике» и людоедству Центробанка. Ракоскорпионы даже не попытались создать противовес архилиберально-монетаристскому Петербуржскому экономическому форуму. Они не создали никакой альтернативной экономической программы, не подняли на щит новую индустриализацию и протекционизм. Хотя денег у силовиков – хоть пятой точкой кушай. Нет, жрать в три горла и отбирать предприятия вы умеете, а вот что делать со страной – не знаете. 

Во-вторых, вы не выступили покровителями науки и техники, прорывных разработок и смелых изобретателей. У вас все внимание - на церкви и спорт. То есть, вы не выступаете как технократы-футуристы. На вашем фоне Греф, попугаем повторяющий западные прогностические прописи, смотрится крутым новатором. Золотов и Бастыкин альтернативой Навальному не выглядят. 

В-третьих, вы вообще обращены в прошлое. Идет бесконечное пережевывание подвигов времен Великой Отечественной и более ранней истории. Тоже люблю историю, но не менее ее – футуристику, порыв в грядущее, планы его создания. А вы – нет. Потому не только молодежью, но и людьми постарше вы воспринимаетесь как замшелые ретрограды-архаики. На чем, кстати, успешно играют бандеровцы-евроинтеграторы на Украине и либерастия в РФ. Вы не можете дать образа победоносного, технократического образа будущего РФ. Воюя с Интернетом, вы не создаете ни звездолетов, ни городов будущего. А значит, уже обречены на историческое поражение. Даже если передушите всех прозападных либералов в «илитке». Знаете, какова самая вероятная картина вашей «силурийской гегемонии»? 

*** 

Завоевав монополию власти, ракоскорпионы продолжат тот же курс на сохранение колониальной, сырьевой  экономики, что и прежде. Экономикой и при вас станут заправлять выпускники ВШЭ. Вы создадите аналог аргентинской хунты 1976 года. То есть, масса раззолоченных мундиров, насилие, цензура, генералы и офицеры на гражданских должностях – но при этом коррупция принимает самые неописуемые масштабы. Оглушительная «патриотическая» пропаганда – но при все той же «экономике Трубы». В чем-то вы повторите Венесуэлу, в чем-то – Гаити времен Папы Дока. Речи об «особом пути России» сопроводят нарастающую промышленную и технологическую отсталость. Что неудивительно: и вам не нужны большие отряды промышленников, инженеров и квалифицированных рабочих. Ибо они ощущаются вами как опасные конкуренты. 

Вы попробуете развивать только военную индустрию. Но без сильного гражданского сектора она обрекается на отставание и бутафорский, липовый характер. Все это видно уже сегодня. Мы недавно побывали на «Красном знамени» - заводе в Рязани, что делает электронные компоненты для зенитных ракет. Оказывается, вы не только «Суперджет» свинчиваете из импортных частей. Оказывается, даже материалы для подложек печатных плат в ВПК, даже медную фольгу приходится покупать на Западе! При том, что подавляющее большинство станков – тоже импортные. 

То есть, и нынешний «подъем ВПК» - блеф, пиар. В вашем оружии – все больше импортных компонентов, причем из стран НАТО. 

Показательна ваша конверсия. Если в СССР то же «Красное знамя» выпускало, помимо военной продукции, телевизоры марки «Сапфир», автомашинистов (автопилоты для поездов) и отменные термосы, то сейчас – лишь металлическую мебель. Да, она неплохая, но по наукоемкости и добавленной стоимости ей до телевизоров и автомашинистов – как до Луны. 

Потому вы, затеяв вырезание «либеральной» части «элиты» и отъем у нее богатств, просто дезорганизуете нынешнюю экономику. Пускай и ублюдочную, но хоть как-то работающую. Вы точно вызовете бегство денег за рубеж и остановку всяких планов бизнеса строить новые предприятия в РФ. Ибо кому захочется стать жертвой нового беспредела, причем гораздо более непредсказуемого, нежели в 90-е? Ну, построим мы завод. Он окажется успешным. И вы его отберете у нас? А на черта нам такое нужно? Ходора в 2003 году запечатали в тюрягу – но тот выпендривался и посягал на власть. Мы вроде поняли тогда правила игры. Но теперь силовики их меняют. То, за что взяли Абызова или Ишаева, можно инкриминировать еще десяткам тысяч деловых людей, у всех есть скелеты в шкафу 90-х. Значит, безопаснее перевести все в деньги и смыться с ними за границу. 

Вы точно вызовете углубление экономического кризиса и дальнейшее обнищание низов (работы-то нет!). Вы не сможете заменить частные вложения инвестициями из бюджета – и денег не хватит, и ваши госкорпорации завалят любой проект. Причем безбожно, понеже сами проедены воровством менеджерата и его дремучей некомпетентностью. 

Вы могли бы вернуть огромные деньги в экономику РФ и превратить их в производительные (в заводы и фабрики) инвестиции, если бы ввели политику протекционизма, поставили бы такие таможенные тарифы, что делают выгодным производство всего внутри РФ. Но вы же, как и либерасты, проклинаете протекционизм! 

*** 

Потому ваш «силурийский период» тоже окажется коротким. Сперва вы, породив раскол «элиты» и бегство денег из страны, разгоните системный кризис РФ, доведя всех до отчаяния и ненависти. Сверху донизу. А потом извне придет вал мирового кризиса-спада. Который уронит на много лет вперед цены на нефть и газ. Отчего денег в стране станет еще меньше. Теперь уже ракоскорпионы примутся нападать друг на друга – расколются и силовые структуры. 

А потом грянет внутренняя смута в озверевшей от нищеты и безработицы стране, которая, к тому же, еще больше отстанет от Запада и Китая. Затем же заполошные действия корыстных дебилов-менеджеров приведут к целой череде катастроф и провалов. Разве мы не знаем, каких редкостных уродцев-«технокрадов» уже сейчас рассаживают по министерствам и ведомствам, в губернаторы и прочие администраторы? Дальше будет только хуже. В РФ окажется куча вороватых дуболомов с погонами, но слишком мало настоящих промышленных управленцев, ученых, конструкторов и инженеров. То есть, настоящих, а не липовых технократов. («Технократами» у вас принято считать бесцветную и безыдейную бюрократическую слизь, неразличимую по лицам). 

*** 

Вот мой расклад, друзья мои. И вам, силурийцы-силовики, пишу это. Думайте. Что делать? Так я выше, считайте, изложил план. Без опоры на команду настоящих промышленников, способных реально управлять экономикой, проводить Новый курс и строить протекционизм, вы кончите весьма и весьма плохо. 

Если гаитянским тонтон-макутам удалось увернуться от Немезиды, то вам сие точно не светит. Ракоскорпионы чертовски уязвимы перед современными хищниками технотронного и стремительного забугорья. И в Африке вам не схорониться – нынче не 1945 год. И Сирия тут бесполезна.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Автора песни "Убить президента" посадили на три года за нароктики
Автора песни "Убить президента" посадили на три го...
29.03.2019
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
30.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российское чудо на двух винтах совершило первый полет (0)
В "Олимпийском" час длился пожар, списанный на старую проводку (0)
"Косовский вопрос" не даёт Сербии признать Крым российским (1)
Правительство Митяя попытается дать по "невидимой руке рынка" в эконом-классе (0)
Ходорковский ожидает помощи государства-Трубы в расследовании убийства Джемаля сотоварищи? (0)
Наглость Трампа не знает границ: он тербовал подарить ядерное оружие КНДР США (4)
Учительницы от мала до велика ударили иронической бикини-сессией по ханжеству (11)
"Стена Трампа" станет подарком нации на День дурака (0)
Анатолий Баранов: Пока что нас тоже заставляют раскошелиться по поводу и без повода (3)
1 апреля правительство проиндексирует нищету (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Взлетело...
Максим Калашников Максим Калашников: СИЛУРИЙСКАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ РФ. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Пеар такой пеар
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кроме слов у оппозиционного деятеля должна ли быть какая-то деятельность?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss