Великий Зе

Время подтвердило наши прошлогодние выкладки. Владимир Зеленский вырвался в лидеры президентской гонки на «нацистской» Украине. Он встретится во втором туре выборов либо с Тимошенко, либо с Порошенко. Как всегда, в Москве прозвели свой шанс и оказались бессильными перед изобретательным и нестандартным политиком новой эры.





КАЛАШНИКОВ ОКАЗАЛСЯ УМНЕЕ «ПОЛИТОЛУХОВ»



Наша (совместная с Игорем Стрелковым и Анатолием Вассерманом) передача «Зеленского – в президенты Украины!» вышла в сентябре 2018 года.

https://youtu.be/B-VDBL9cp9c





Мысль автора сих строк в той передаче была проста: Зеленского нужно поддержать по всем тайным каналам, вплоть до финансов. Одной рукой. Второй – влить деньги в украинских боевиков-националистов. Потому что, при всей антироссийскости, пламенный, идейный и волевой популист Владимир Зеленский, коль станет главой государства, взметнет Украину на дыбы и вызовет ее взрыв. Ибо посягнет на основу основ всякой постсоветской государственности – коррупционно-клановую систему. Чтобы досконально знать его планы, надо смотреть увлекательный фильм «Слуга народа», где Зеленский начал свою предвыборную кампанию еще четыре года назад. В условиях нищеты и кризиса попытка воплотить программу Зе-президента вызовет на Украине саботаж со стороны чиновничества и олигархата, что ведет к взрыву и развалу бывшей УССР. Вот тут и пригодились бы деньги, вложенные Москвой в самых отмороженных из боевиков-националистов. После чего РФ могла бы спокойно присоединять всю Новороссию. До Днестра. Полностью отрезав Киев от черноморского побережья, ВСЕЙ металлургии, угля, химии и всех гаваней.



Время полностью подтвердило наши выкладки и «умыло» тех идиотов, что тогда обвинили нас в бреде. Умылись, критики? Зеленский-то – фаворит гонки. Мало того, «Слуга народа-3» только подтвердил наши расчеты на развал Украины в случае победы Зе.



СУРОВАЯ БЫЛЬ ПЛЮС СЛАДКАЯ СКАЗКА



Советую поглядеть три серии этого предвыборного кино. Оно крайне талантливо и интересно, причем сильно сжато. Привожу вторую серию.

https://youtu.be/pWAh0ViLorM





Третья часть «Слуги народа» практически подтверждает наши выкладки в передаче «Рой ТВ». Украина в случае победы президента Зеленского-Голобородько пройдет стадию развала.



Итак, президент-популист и антикоррупционер сильно прижимает олигархов с помощью одного бывшего олигарха и экс-премьера(содержание первых двух кино эпопеи). В ответ они его скидывают и приводят к власти циничного олигарха. Голобородько-Зеленского сажают в тюрьму. Но победители торжествуют недолго: новая власть погрязает в коррупции, созданная ими коалиция передралась из-за жирных кусков (министерств), а новости о том, что новый президент продает на Украину уголь из РФ, замаскированный под южноафриканский, вызывает Майдан-3. К власти приходит харизматичная дама, в которой легко узнать Юлю Тимошенко-Григянис. Дама впадает в дичайший популизм и начинает печатать гривны для выполнения своих обещаний. Украина срывается в венесуэльскую гиперинфляцию.



После этого происходит военно-ультранационалистический переворот. Власть захватывают полные бандеровские отморозки. Начинаются этнические чистки, гонения на все русское. Из-за развала экономики и управления б.УССР распадается на десяток «независимых государств». Отморозки правят только в Галичине. Запад принимает решение: надо изолировать Украину, которая превращается в разваливающуюся Югославию-2, которая выкидывает в Европу миллионы беженцев и вызывает нарушения поставок природного газа из РФ в ЕС.



Это и есть тот сценарий, который содержался в нашей сентябрьской передаче. Дальше в «Слуге народа-3» начинается сладкая сказка. Вышедший из тюрьмы Зе-Голобородько чудом объединяет Украину. Сперва – за исключением Галичины, где остаются упоротые отморозки (идея еще довоенная, самих нацюков – уйти в Европу самим, только Западной Украиной, без Юго-Востока), да еще Донецкой и Луганской областей. Но потом популист и их присоединяет, устроив на Украине невиданный расцвет бизнеса и производства (считайте это сладкой сказкой). Однако исподволь говорится – «дикий запад» Украине и не очень нужен, он все превращает в хаос и маразм. Уравновешивание Галичины Донецкой и Луганской областями – дань политкорректности по-самостийному. На деле в кино Зеленский восстает против тупой украинизации и борьбы с великорусским языком. А это тоже ценно. Это значит, что победа Зеленского на реальных выборах вызовет бедлам в Галиции, что нам лишь на руку.



Так вот, московские «стратеги»: вы снова, как и весной 2014-го, прохлопали великолепнейший шанс расширить РФ до Великой России. Вы продолжаете (слушайте придворного политолога Минченко) трендеть, что якобы Тимошенко – наилучший для Москвы вариант. А то и Вальцман-Порошенко. Вы, как всегда, оказались неадекватными.



В отличие от Великого Зе. Он застал вас врасплох.





САМАЯ ЯРКАЯ ПОЛИТЗВЕЗДА НА ВСЕХ ОБЛОМКАХ СССР



Зеленский оказался самой яркой звездой на политических небесах всей Постсоветии. Именно благодаря сметке и изобретательности. Он за годы до начала официальной президентской гонки смог не только начать свою кампанию, но и донести до электората свою программу, свой образ грядущего. Причем в форме увлекательного политического триллера. Причем это гораздо лучше, чем мертвящие кремлевские послания каждый год. Зеленский применил тот ход, что нащупал американский нацист-популист Хьюи Лонг, сенатор и губернатор Луизина (убитый в 1935 году). Лонг проповедовал популизм (с лозунгом «Каждый человек – король!») и предлагал справедливо разделить богатства олигархов США между всеми. Лонг написал книгу «Если президентом буду я». Но только он не успел издать ее до своего убийства.



Зеленский сделал нечто сильнее, чем книга – завлекательное кино, которое посмотрели десятки миллионов людей на Украине. Причем начал выдавать его за годы до начала президентской кампании.



Этот нетривиальный ход ошеломил признанных «политологов». Они принялись голосить о том, будто у Зеленского нет никаких своих убеждений и никакой программы. Хотя стоило поглядеть кино, чтобы увидеть и то, и другое. Надо быть очень смелым, идейным и пассионарным человеком, чтобы, уже построив карьеру звезды сатиры/юмора и кино, уже будучи богатым, начать борьбу за украинское президентство. Потому что Украина в таком ужасающем положении, что должность ее президента – это должность камикадзе. Но Зеленский того не убоялся. Что не может не вызвать невольного уважения. Зе олицетворяет общемировую тенденцию восстания низов против надоевших, коррумпированных «элит», применения в политике карнавальных и нетривиальных приемов. Это ж какими же ослами надо было быть в Москве, чтоб всего этого не почуять вовремя и не использовать!



Если Украину удастся «югославизировать», то можно будет забирать самые ее ценные регионы голыми руками. А не жевать надоевшую всем соплю «Нам нужна вся Украина!», в каковые словеса не верят на деле даже сами говорящие.



Так что искренне желаю Владимиру Зеленскому победы! Она в любом случае взломает коросту «стабильности» и в РФ…