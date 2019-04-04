Под командованием Шойгу в армии расцвело не только православие, но и парапсихология

Статья «Суперсолдат для войн будущего» полковника запаса Николая Пороскова из февральского номера журнала Минобороны «Армейский сборник» сообщает о методах парапсихологии, которыми владеют российские военные. В заметке утверждается, что российский спецназ использовал в Чечне «боевые методики парапсихологии».

«Командование интересовало, как можно «снять» информацию: вскрыть замысел противника, состав привлекаемых сил и средств. <...> Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку. Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно «отвертеться». Технологии противодействия такому допросу обучаются бойцы спецназа на случай попадания в плен, высшие лица страны или руководители крупных промышленных и банковских структур — для сохранения государственной или коммерческой тайны», — говорится в статье.

По словам полковника Пороскова, такие методики помогают военным в освоении иностранных языков, лечении в боевых условиях, обнаружении засад, схронов, складов и тайников противника. Российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами, утверждает он.

«Они мысленно давали животным команды, которые теми выполнялись. Подобное практиковал знаменитый дрессировщик Дуров. Методика, как оказалось, применима и для людей. Более того, оказалось возможным воздействие даже на технику. Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации. Удачей завершились такие эксперименты, как прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки», — утверждается в материале.

От редакции: Собственно, наличие свихнувшихся "экспертов", расплодившихся в российской, постсоветской армии, а точнее - на военной пенсии (кстати, достойной), - для нас не новость. Появилось время книжки иностранные почитать, объяснить всё не так, как проклятые большевики учили со своим диаматом... Именно там почему-то, в этой среде, гнездится и самый бредовый национализм и клерикализм - как тут не вспомнить "эксперта" Квачкова, который вышел недавно из тюрьмы "воцерковлять" народ российский. Впрочем, относить появление этих пара-психов только на их личный счёт, то есть квалифицировать как случайность - не стоит. Сама перестройка армии из советской в постсоветскую, шедшая в 90-х и нулевых, то есть переориентировка её на защиту правящего класса в первую очередь - конечно же, наложила серьёзный отпечаток не только на умы комсостава, но и на инфраструктуру. В обязательном порядке функционируют полковые батюшки, попы проходят специальные сборы, а в каждой воинской части построена церковь.

Так институт политруков, замполитов - в общем, тех, кто воспитывал призывников в духе здорового советского атеизма, - был изжит, планомерно, осознанно из постсоветской армии. Говорят, больше этим руководил мебельного бизнеса мастер Сердюков, но и при Иванове происходили эти регрессные изменения. Сейчас же Шойгу официально строит некий мегахрам в парке "Патриот" - и вопросов нет, какое у нас в экс-советской армии воинство. Воины христовы все теперь, а который безбожник - тот вроде сексуального меньшинства в армии, непорядок!

Посему по поводу парапсихологов переживать не стоит - нынешняя армия есть организация, руководимая правящим классом, а следовательно потенциально революционному классу враждебная, хоть и состоит из детей этого, рабочего, пролетарского класса. Вот такая задачка агитаторам нашим... Бить просвещением и внесением классового самосознания - поверх молебнов. А уж в Подмосковье-то сколько "святых мест" понастроено в одном только Софрино и Ашукино: десантников воспитывают в повиновении не только богу, но и буржуям!.. Они-то времени не теряли на склоки, как левое движение, они укрепляли идейную опору свою там, в частях. Колокольни у "софринцев" звонят справно, регулярно.

Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП

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