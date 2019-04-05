И Зеленский не президент

Вернее, не государственный деятель.

Я уже два раза пытался показать, что Зеленского - человека, за которого на Украине проголосовало больше всех избирателей, - нельзя называть комиком или шоуменом. Но Зеленский издевается надо мною – он непрерывно опровергает меня и продолжает вести себя именно как комик и шоумен. Он продолжает не быть, а играть, причём, играть не реального руководителя и слугу народа, а некую сценическую роль «президент». Причём играть так, как эту роль понимают никогда никем не руководившие лица, сегодня пишущие сценарии и тексты этой роли для Зеленского, и нанявшиеся в команду к Зеленскому «политологами», «политтехнологами» и «имиджмейкерами».

И, скорее всего, именно так и понимает свою новую роль сам Зеленский - как «серьёзный» вариант роли «президент» на сцене выступления студии «95 квартал».

Зеленский с его командой, как-то не понимают, что да, народ Украины согласен видеть его, комика, в должности президента, - народ это уже показал в первом туре. Но где доказательства того, что народ хочет видеть на посту президента комика?

Да, народ всего мира, включая Украину, отупел до состояния, при котором проголосует и за такого артиста, или проголосует за Зеленского только потому, чтобы не видеть больше Порошенко (по этой причине и я проголосовал бы за Зеленского). Но надо ли Зеленскому вести себя как комик? Вот в чём вопрос!

Вот попробуйте пофантазировать и представить, что это вас избрали в первом туре, причём, с огромным отрывом от ближайшего соперника, то есть имеется почти 100% вероятностью победы во втором туре, и вероятность того, что вам придётся становиться президентом на самом деле. Что бы вы делали эти 20 дней?

Работа руководителя состоит из оценки обстановки, принятия решения и формулировки приказа. Решения – это то, для чего народ Зеленского и избрал, надеясь, что Зеленский будет принимать нужные народу решения. Но правильные решения невозможно выработать без правильной оценки обстановки – без правильного понимания величины проблем и собственных сил. Следовательно, в эти 20 дней вы бы с утра до вечера и насколько хватит сил встречались бы с депутатами, чиновниками, министрами и расспрашивали бы их, и расспрашивали об обстановке в различных сферах жизни Украины. Одновременно пытаясь оценить качества собеседников на предмет приглашения их в свою команду будущего президента. Включая обсуждение вопросов своих будущих решений, между прочим, с остальными кандидатами в президенты. А как иначе? Если ты выскочил в президенты, как чёртик из табакерки, не имея, как говориться, «ни кола, ни двора», так надо же всем этим обзаводиться! Хотя бы «двором».

Сам факт того, что Зеленский формирует себе команду, причём, не гнушается бывших противников, уже вселил бы уверенность в правильности своего выбора и тех, кто за него уже проголосовал, и кто собирается голосовать.

А Зеленский по-прежнему снимает ролики, в которых являет Украине не свой государственный ум – не начало исполнения обязанностей слуги народа, - а себя, любимого. Он бы ещё и в плавках снялся, чтобы продемонстрировать спортивную фигуру! Вот кому надо, чтобы он разговаривал и с избирателями на ходу или из-за угла. Что это в понимании его «политтехнологов» должно обозначать?

Начал было смотреть его интервью. Да, в этом интервью Зеленский выглядел, как «свой парень» для журналистов. И только! И ни на копейку, как будущий президент!

Кстати, на месте его советников посоветовал бы Зеленскому отказаться от привычки называть Украину «этой страной». Всё же ему надо играть роль президента Украины, а не еврея, приехавшего из Израиля в Киев на заработки.

И ещё – он видит себя на Украине барином, и народ (слугой которого он себя, между прочим, объявил) видит безвластным быдлом. Это шизофрения, это расщепление сознания. Тут или то, или иное – «или трусы, или крестик». К примеру, Зеленский уверенно заявляет, что и Крым, и Донбасс принадлежит «нам». При этом из его высказываний следует, что «нам» - это ему или в лучшем случае камарилье, которую можно назвать «Киевом». А народу?

Что, Крым народу Крыма никак не принадлежит? Донбасс народу Донбасса совсем не принадлежит? Получается, что в глазах Зеленского народ Крыма и Донбасса это всего лишь скот, который с помощью США поступит в распоряжение киевских панов вместе с территориями? Или территории Крыма и Донбасса должны поступить в распоряжение Зеленского вообще без этого быдла?

Я понимаю, что в России сейчас у власти такая мразь, что президенту Украины надо вертеться больше, чем Лукашенко. Но я речь веду не о будущих отношениях Зеленского с Москвой. Зеленский Крым и Донбасс считает украинскими, а народ, живущий на этих землях, он за кого считает? Порошенко и Рада, вкупе с бездельными дегенератами считают этих людей мразью, которую необходимо уничтожить, - это понятно. Но, повторю, Зеленский за кого считает этих людей? Он же на Украине «слуга народа». Что – текста к этой роли никто не написал?

Потом, убивает дичайшая глупость Зеленского в вопросе дебатов с Порошенко.

Сначала он отказался дебатировать, хотя закон его к этому принуждает, потом согласился, но на стадионе. Стоит посмотреть на ролик Зеленского с принятием вызова на стадионе, чтобы навсегда осталось впечатление, что Зеленский - неисправимый фат! Самодовольный щёголь! Ведь дебаты кандидатов в президенты на стадионе – это шоу, а не дебаты. Это дебаты болельщиков, а не выступающих кандидатов в президенты, это апелляция не к разуму избирателей, а к винным парам и эмоциям болельщиков.

Думаю, что Порошенко втайне смеялся, когда согласился на такие дебаты.

Ведь на стадионе вопли дебилов, болеющих за Зеленского, не дадут Порошенко ничего сказать – избавят его от необходимости оправдываться, особенно в том, в чём он и не знает, как оправдаться. Мало этого, затюкивание Порошенко болельщиками Зеленского, вызовут к Порошенко сочувствие тех, кто будет это шоу смотреть по телевизору. Где там эти сраные «политтехнологи» Зеленского? Они что – не видят, что хотят филиал Майдана организовать?

Такое впечатление, что Зеленский панически боится стать президентом и на самом деле делает всё, чтобы во втором туре не победить.