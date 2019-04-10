На доклад председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова

Газета "Правда" даже не печатает дату этого сходняка. С чего начался доклад? "Сегодня мы рассматриваем вопрос от решения которого будут зависеть судьба миллионов трудящихся нашей Родины, перспективы России как государства, её безопасность и целостность". Выдающиеся слова и сколько раз Зюганов повторял их на пленумах, собраниях и даже в думе, изменив некоторые мысли. Ну хоть что ни будь от таких правильных слов изменилось? Толи память у него превратилась в трясину, толи он больше ничего сказать не может. Далее продолжает говорить о том, что они достойно встретили 100 - летие Октября. Кто это они? Более 80 % молодёжи не знают даты Октябрьской Революции и что это за революция. Зюганов так ведёт выступление, что как будто он является Генеральным Секретарём и весь народ поддерживает Генерального за то, что всё таки в Союзе можно было жить. Образование, медицина квартиры хотя и ждали некоторые по десять лет, но они были бесплатными. Сейчас ждут по десять лет за свои деньги.

В зале сидели в основном старички или люди преклонного возраста, которые впитали с молоком матери события Октября, разгрома фашистской Германии, восстановления невиданными темпами мощи Советского государства под руководством той Ленинской коммунистической партии. Сколько можно об этом говорить? И кто сегодня не знает, что цель американского капитализма - безоговорочное господство над миром. Ещё недавно западные страны и не помышляли господствовать над миром. Но вот появился жандарм и все загудели в одну дудку. А нам и огрызнуться нечем. К руководству государств пришли потребители и им плевать на развитие лишь бы был навар сегодня, а что будет через год, два, десять лет никого не интересует. Вчера слушал Игоря Прокопенко и эксперты говорят, и даже показывают ракету, которая не только уступает нашим, но и превосходит. Может подниматься на высоту 750 километров и поражать любые цели. США не торопятся хвастануть своими наработками, а мы тиражируем на весь мир своими достижениями, которые ещё не пошли в серию.

"Движущая сила происходящего - дальнейшая централизация капитала". А где наш капитал? Весь за рубежом и нечего централизовывать. За бугром почти 3 бюджета страны и никто воровскую элиту не трогает. Вы гражданин Зюганов, о какой целостности страны говорите? Деньги то вывезены. В Советском Союзе народ мог поработать на суботниках. Сейчас бесплатно никто не работает. Хотя вы пошли другим путём. Платите мизерную зарплату, но и это вас не спасает.

"Усиливается господство самого хищного и паразитического капитала - финансового". Конечно сидящие в зле об этом не знают. А что вы и те кто присутствует в зале сделали, чтобы не было паразитического капитала? 26 лет назад ваши "молодцы" были здоровы, полные сил и что? А где вы сами были, когда Горбачёв продавал СССР? Почему не арестовали Ельцина? А вы всё боритесь, боритесь и нет конца вашей борьбы. "Несправедливость в мире растёт темпами, невиданными для времён конкуренции между СССР и США". А вы разинули рты и не знали что делать. А вот Ленин знал и в такой тяжёлый период , не обладая опытом строительства социализма удержал страну и вывел на передовые рубежи. Вы готовое государство с развитой экономикой продали капиталу. Выходит что не зря. Сейчас вы живёте конечно шикарние. Несколько квартир по стране и даже вилла за бугром. Зачем вам напоминать о разрыве между бедными и богатыми странами. Какое это отношение имеет к России. Вы хотите подровнять и нашу страну под нищету. Да, у вас это уже получилось.

"Экспансия крупного каптала расширяется. Его стратегия - установление и узурпация глобальной власти". Пока был Советский Союз расширятся было почти некуда. Оставались бедные страны, на которых пока никто не обращал внимание. Теперь соцлагерь под мудрым руководством верхних этажей коммунистов развалился. И самое главное, что его никто не собирался сохранить. Даже референдум при Ельцине и шестёрке Горбачёве Ельцин проигнорировал. И Зюгановцы тоже проигнорировали, а теперь Геннадий Андреевич вспомнил, что был референдум. Вы только сейчас вспомнили, а где были раньше? Зюганов не может понять почему в России возрос аппарат чиновников. Да только потому, что чиновники и члены их семей голосуют за власть. Есть и шестёрки, которые пируют на остатках барского стола. Вспомнил Зюганов и отставного генерала США. Да на какой хрен он нам нужен. Нам нужно укреплять обороноспособность страны. Чтобы миллиарды долларов не выводились за рубеж. Нам нужно поднимать жизненный уровень народа.

"Главный империалистический центр разместился в США. Роль этой страны - быть основным местом дислокации, стратегическим штабом и мощным орудием в руках глобализма". И что из этого следует? Да мне плевать на этот центр, мне надо, чтобы ворьё не выводило миллиарды именно в то место, из которого и происходит разорение России. Вы даже это не можете нормально доложить сидящим. Миллиарды в основном выводятся в США. Вы гарантируете, что они не будут работать против России??? Деньги - то выводятся не для модели, а для развития американского жандарма. Вы разорили Россию до того, что Трамп на весь мир заявил, что теперь они отказываются от всех международных обязательств и делают то, что им идёт на пользу.

Слишком самостоятельных США воспитывает санкциями и блокадами. Что будет дальше мы пока не знаем. 60 % нашей экономики зависит от США.

США устраивает революции, вооружённые агрессии в Югославии, Иране, Афганистане, Ливии, Сирии. Да, Зюганов справедливо констатирует события. А что дальше? Рассказать может мало мальски подкованный человек. Коммунисты превратились в статистов и главное не стесняются в этом признаться. Всё приплёл Геннадий Андреевич и Украину, и Венесуэлу. Какое дело нищему народу до этих стран? Вы поставили задачу Пленуму - защита социально - экономических прав трудящихся. Но вы говорите бог знает о чём только не о народе и его правах.

Читайте, граждане страны, до чего договорился лидер КПРФ. "Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. По временам мне кажется, что я вращаюсь в смешанной атмосфере бойни и дома терпимости". Почему вам кажется, нам не кажется, так и есть. Вы смотрите фильмы? Там кроме убийств, насилия, воровства денежных средств больше ничего нет. Всё крутится именно вокруг этих тем. И зачастую силовые структуры это поддерживают. И почему вы вращаетесь, вы кто такой? Вы окружили охраной, а народ брошен на произвол судьбы.

Геннадий Андреевич проводит ревизию трудам Ленина. "В.И. Ленин был абсолютно прав: капиталистический мир загнивает". В.Ленин об одном не мог подумать, что нынешние коммунисты сдадут Великое государство ради долларов. Сегодня в России нет ни одного чиновника, депутата, которые бы бедствовали. Сегодня капитализм не загнивает, он ещё больше порабощает рабочего человека. По Ленину капитализм может загнивать если Союз будет развиваться. Однако всё пошло наоборот. И теперь Зюганов впаривает народу о том, что капитализм загнивает. Чтобы не загнивать капитализм может развязать третью мировую войну. Тот кто выиграет будет и дальше "гнить" на нищете народа.

Зюганов витает не понятно где. Но несёт такую чушь от которой тянет гнильцой. Вот что он говорит, а газета пишет: "Они - капиталисты не простили того, что Советский Союз встал на пути империализма". Да они не простили. А вы простили и Ленин прав, но и это на вас не подействовало. Советского Союза нет, а натиск капитализма усилился. И неизвестно чем это кончится. Вы - то в любое время можете смотаться, а что делать нам? Не капиталисты развалили Союз, а коммунисты, которым захотелось стать рабовладельцами. И вы этого добились, продолжили дурить народ. Действительно в период расцвета Союза капитализм сотрясали мощные социальные движения, борьба за гражданские и социальные права. Развалив Союз вы развалили и международное движение за права трудового народа. В этом движении не стало поддержки и это послужило ещё большего угнетения народов. Такие движения стали хаотичны, в них нет единой цели.

И снова Зюганов вспоминает речь Черчилля, создание НАТО. А где Союз? О нём пока ни слова. Запад и США быстренько сорганизовались и начали, как пишет Зюганов, поход на Союз. Однако Союз не дремал и уже в 1949 году была создана атомная бомба. Рвение США немного поубавилось. И так жили до 1990 года, когда у власти оказался изменник Родины, которого поддержало руководство партии. На этом и закончился Союз. А теперь Зюганов нам рассказывает сказку о том какие коммунисты хорошие, а капиталисты плохие. У них такова политика и Советский Союз на деле боролся против капитализма и народы были счастливы, хотя были и недостатки. Однако те коммунисты не вывозили миллиарды за рубеж к нашим врагам.

Второй раз Зюганов называет Горбачёва и Ельцина предателями. Они не предатели они изменники Родины и их надо судить военным трибуналом. Однако Зюганов не видит в этом смысла.

Говорит о каких - то глобалистах, которые восстановили в России буржуазные порядки. Я и мои земляки не имеют представления о каких - то глобалистах. Ворьё на самом высоком уровне власти народу известны А чем занимались коммунисты, когда страну грабили? Советскую систему разрушили. Что - то должно было народиться. Тем более никто против этого не выступал. Однако в России не появился и капитализм. Воровство стало нормой жизни чиновников. Народ был отстранён от материальных ценностей. Власть что хотела то и делала. Не возражал и Ельцин, не возражали и "новые" коммунисты. Они и сейчас не возражают. Председатель партии получает по 500 тысяч рублей и зачем ему возражения. Ни за что не отвечает. Законы принимаются без них не жизнь, а малина. Зюганов говорит и пишет о своей беспомощности, надо бы сказать о своей трусости. Он нигде не высовывался, даже не попытался отстоять референдум о сохранении Союза. А вот ельцинская - гайдаровская камарилья без особого труда, как пишет Зюганов, вбила гвоздь в крышку гроба коммунизма. И такое впечатление, что Геннадий Андреевич не возражает. Грабёж России продолжается и сейчас и достиг таких размеров, что без смены власти остановить уже не удастся. Воруют везде и невозможно навести порядок. Проверяющие сами не против поживиться награбленным. Надо прекратить воровать на самом верху. Однако и эту задачу нынешняя власть решить не в состоянии и даже если она этого захочет. То что в стране выросла за 30 лет народ чувствует своей шкурой и ему об этом напоминать не надо. А вот как прекратить это воровство надо бы рассказать людям, но на это Зюганов не способен.

Конфликт с Вашингтоном был всегда, но Союз шёл по пятам экономики США и даже по некоторым показателям опережал, что сдерживало и не давало США стать международным жандармом. Сейчас Россия нищая, все богатства находятся в США. Мы существуем за счёт ядерного оружия, которое было создано теми коммунистами, которые и отстояли в войну. Нынешние коммунисты - это балласт на шее у народа. Видите как смело и на авось говорит лидер партии: "Ряд прежних союзников СССР выразили готовность поддержать нашу страну". Однако кто эти страны лидер не озвучил. Почему? Да только потому, что таких стран нет. Зюганов упоминает Китай, но он от нас отрезан. Не будут коммунисты дружить с воровской властью. Они прагматики и взаимоотношения строятся только на взаимовыгодных условиях. А мы перед ними шестерим. Электроэнергию продаём почти бесплатно и думаем, что так можно купить руководство. Китай куёт оборонительный щит и при этом идёт разговор, что щит - то может и обрушиться на своего соседа.

Сегодня российскому капитализму ближе китайский социализм. России ближе, а вот китайскому очень далеко и сближения не будет. Наоборот чем быстрее развивается экономика Китая, тем дальше отстраняют Россию. Именно Китай модернизирует экономику согласно плана Леина - Сталина. Конечно они внесли некоторые коррективы. У них появились миллиардеры, но вывоз капитала без договора карается смертной казнью. Вот поэтому рост экономики более 6 % в год, а у нас не дотягивает и до 2 %.

Геннадий Андреевич действительно плохо ориентируется в современной обстановке. Что он пишет? КПРФ имеет устойчивые, хорошо развитые связи с компартией Китая. И в чём они заключаются? Только в том, что когда приезжает делегация КПРФ её встречают и также без пафоса провожают. Что ни будь от таких встреч изменилось? В Китае совершенно другая партия её члены встречаются с народом без закрытого зала. Компартия Китая никогда не будет даже на словах помогать нашим зажиревшим коммунистам. Они в тяжёлый момент попрятались и от народа, и от власти. Возможно кто -то и осознал провальную политику Кремля, но изменить ничего не могут. Последствия для долгожителя могут быть непредсказуемы.

Но слабость стартовых позиций Москвы никуда не делась. Сказывается и классовое родство российского и западного капитала. А куда подевалась слабость стартовых позиций? Зюганов уже критикует Ельцинский капитализм. Так не надо было соглашаться. Вот народ не согласился, а вы обеими руками "за". Так кого вы критикуете?

И снова Зюганов о том, что в новую мировую схватку Россия вступила с крайне неэффективной, исторически обречённой социально - экономической моделью. А вы были отдельно от России? И где же вы скрывались? Вы что поумнели только сейчас? А не пора ли вам на покой. Не надо используя авторитет коммунистической партии работать на власть. Ну что вы в реальности сделали для народа. Кому нужны ваши слюни? Вас даже народ не воспринимает как партию. Вы нигде не участвуете, вас никто не читает да и читать негде. Нужна ежедневная реальная борьба и не в кресле думы, а среди народа.

Значит Зюганов проводит Пленум о защите социально - экономических прав граждан. А где это защита? Он читает лекцию о капитализме. О народе он забыл. И разобрать конкретные причины отсутствия какой - либо борьбы за права народа. Рассказывает о том какой хороший учёный был Ж.Алфёров и что они сделает всё возможное, чтобы увековечить его имя. А что есть такие, которые против? Это же бред. Он просто не может остановиться настолько любит поговорить ни о чём.