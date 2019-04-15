Опарыши и оппозиция

Не называя страну, берём маленький городок в этой стране и препарируем его. Разрушенные предприятия, разбитые дороги, спивающееся население, дети-наркоманы и загибающиеся от нищеты пенсионеры. Уничтожение образования и какого-либо человеческого воспитания. Такова реальность этой страны. Страны, сгнившей или сгнивающей от окраин до центра, от моря до гор, везде без исключения.

Во главе такого городка стоит зловонный преступный клан: жирные, безобразно жирные чиновники и представители силовых структур, судьи и прокуроры, депутаты-бизнесмены и криминальные авторитеты, священнослужители и высокопоставленные бюджетники, главврачи, директора школ, пенсионных фондов, регионгазов и пр. Все сплелись в единый клубок опарышей. Вся их жизнедеятельность заключается только в том, чтобы ограбить как можно больше народу, стащить, подленько улыбаясь, прикрываясь красивой фразой о заботе.

Вся их жизнь посвящена лишь тому, чтобы разрушить то, что хоть как-то работает, они питаются продуктами распада, это их кормовая база, они не могут существовать по-другому. Гниение, распадающаяся мертвечина общественной плоти - это их естественная среда обитания. Их жизнь может существовать только за счёт смерти всего живого.

Жирные опарыши роем вгрызаются во всё живое и мёртвое, ежесекундно увеличивая вокруг себя площадь гнойного моря, продуктов распада когда-то живого.

Надеюсь вам, как и мне не очень-то приятно созерцать этот единичный случай, в этом маленьком городе? А теперь давайте посмотрим на этот городок как бы с высоты, вы видите разрушенные заводы и улицы, разваливающиеся жилые дома, больницы, школы и детские сады, вы видите кругом мусорные кучи и бомжей на них, шатающихся алкоголиков, лежащие груды наркоманов на лавочках и посреди этого «благополучия», несколько аккуратненьких особняков-дворцов, к которым подъезжают комфортные автомобили с мигалками и без, в них сидят пожиратели плоти, те кто плодит гниение и распад.

Так мы рассмотрели один городок, а если подымемся чуть выше, то увидим, что в соседнем городке всё то же самое, такой же гнойник и копошащиеся в нём паразиты. Глядим дальше: всё без изменений, десять мелких городков и посёлков - всё одно. И в соседней области, и за большой рекой, и у гигантского озера, и у океана, и у тёплого и холодного моря, всё копошатся опарыши, ежесекундно разрушая всё живое, что им попадается на пути, так везде.

Гной и слизь — это их продукт переработки всего того, что им встречается на пути. Хоть ферма, хоть ядерный центр, хоть тракторный и авиационный завод, больница и школа, воинская часть или профилакторий для сотрудников МВД, хоть красивая невинная девушка или старец в орденах.

Из всего они получают свою выгоду. Они даже, наверное, думают, что становятся богаче, у них даже есть такая иллюзия, но на деле они в конечном итоге вместе со страной пожирают и себя. Если кто-то чуть ослаб, перестал двигаться как все, на него тут же набрасывается такие же опарыши и рвут его упитанную плоть, растаскивая на куски самого поедателя мертвечины.

Даже в двух центральных городах страны не покладая челюстей, идёт постоянная работа по пережёвыванию живого в мёртвое. Здесь под руку им попадаются парки и предприятия гиганты, разрушаются каналы и жилые кварталы. Но в столице опарышам свозят столько живых денег, что они еле успевают переработать эти несметные богатства. Конвейер уничтожения важных ресурсов в столице поставлен на широкую ногу, ни одна страна в мире не может похвастаться такими темпами уничтожения бюджета города и превращения его в полное червей сгнившее месиво, состоящее из миллионов километров «траурной» плитки и парков пластмассовых сакур.

Вся эта страна с высоты человеческого понимания бытия уже обречена на полное самоуничтожение. Копошащиеся опарыши, фактически разрушив всю инфраструктуру страны, взялись за её природу, леса и озёра, почвы и ледяные тундры, пожирается всё... И вот на месте живого опять гниль и зловоние.

Что-то или кто-то сможет их остановить?

Антитела организма, красные здоровые силы почти съеденной плоти, конечно, ещё сопротивляются. Но, увы, силы не равны. И, конечно же, хоть опарыш бездумен в своей основной работе в поедании всего живого, он всё же вырабатывает вокруг себя защитное поле из всякого рода бактерий, живущих в гнойной смрадной среде.

Сейчас самая сладкая плоть государства уже съедена. Остались нефтеносные и газовые артерии все эти трупоеды теперь концентрируются вокруг этих трубопроводов, но места всем им явно уже не хватает.

А если встанут трубопроводы, а если мировой кризис?

Тогда и начнётся финальная битва поедания всего оставшегося и друг друга, тогда начнёт распадаться и скелет государства, отделение от туловища, головы, ног, рук и пр.

Красные антитела должны сейчас концентрироваться и постоянно пробовать атаковать паразитов!

Готовить живительные растворы, промывающие многочисленные раны, проеденные в организме, припасать иголки и нитки для того чтобы в последний момент успеть сшить отрывающиеся части тела.

Красные антитела должны появиться везде, где есть опарыши, самоорганизовываться и создавать себе подобных, наращивать «мускулы», умственные, физические, организационные.

Если красным антителам не удастся спасти умирающий организм, то через пару сотен лет вряд ли найдётся хоть один человек, который будет способен прочитать этот текст в оригинале, на родном языке.

Сделай свой выбор: ты с опарышами или с красными антителами?

Третьего не дано!

От редакции: С прозой старого моего боевого товарища - знаком, как говорится, почти со старта. Потому легко читать и понимать. Однако если бы это была только проза, вы бы наверное не увидели её в нашем Политраскладе, верно? Тут ведь не метафор и красоты слов ради всё мрачнеет. Тут рефлексия, констатация положения государства. И всё почти как в "Левиафане" Звягинцева, но всё же есть некоторые нестыковки. Они лежат уже за полем прозы, конечно же. Нам-то важна действительность. И тут хотелось бы вступить в диалог, отчасти творческий, но больше марксистский. С позиций радикального реализма.

Опарыши, если бы, дело было именно так - давно бы истребили социальную плоть, в которой они завелись и действительно медленно перерабатывают её в мертвичину. Показатели вымирания народа РФ - чудовищные, нас сейчас на территории России живёт меньше, чем было в начале 20-го века на момент окончания Гражданской войны - тогда было 160 миллионов, сейчас примерно 140. То есть как бы и не было двадцатого века и его колоссального, советского прироста населения - на момент трагедии августа и декабря 1991-го года граждан СССР было 290 миллионов. И вот как раз об этих миллионах - живых, о нас, о трудящихся, о наёмных работниках, которые составляют против опарышей 90%, неготовых к революции - и хочу я сказать пару слов.

Социальный организм, общество в индустриальную эпоху - живёт самовоспроизводством, производством (это из современного марксистского понятийного аппарата - производство человека, именно производство), оно никогда не есть только прошлое, попавшее в челюсти паразитов. Ибо тут скорость распада занимала бы - ну, годы, но явно не десятилетия. И вот тут-то нам придётся признать, что даже с наличием паразитарного правящего класса, общественный организм наш живёт и самовопроизводится во всё новых поколениях. В покорности триколору и идеалам капитализма, буржую и чиновнику.

И трудом рабочего класса - пусть и несознательного в большинстве, - живы опарыши, присвоением прибавочной стоимости, эксплуатацией, в том числе и морально-психологической гегемонией. Если бы все заводы встали, весь рабочий класс был выброшен на улицу - не на чем было бы паразитировать правящему классу. Нечего было бы ему монетизировать и вывозить капиталами за рубежи РФ. Да, ему бы хватило и Трубы - но и Труба жива трудом пролетариата! А значит "красные тельца" должны быть там и разъяснять обстановку тем, кто является прямым источником жизни опарышей.

Идея вроде бы не новая, но на фоне апокалиптической прозы - всё более сияющая. Пролетариат, который за стабильность (гниения) - вот кто пока является собственным могильщиком. Не капиталист, как его видел Маркс, а именно пролетариат, и повернуть его глазами к своим классовым интересам - шире, это конечно же интересы страны, которой пора перестать вымирать, - должны те самые красные. Тельца... Мы много сделали в прозе, в теории, однако и час практики близится. У нас нет сомнений, с кем мы - важно чтобы сами "тельца" оказались не с "контрэлитой", не с партиями буржуазии, "в зловонной атмосфере существующими", а именно с тем классом, одурманенным пока что правящими опарышами и их СМИ, который по-прежнему держится за пиар-симулякр "Путин", полагая его Государством и гарантией своего безбедного будущего.

Увы, этому симулякру умственно покорились и весьма видные прозаики нашего поколения, уважаемые товарищем апокалиптиком - уж не стали бы они в его ОНФ вступать и в Госдуре ему прислуживать, не уверуй они по-своему в справедливость и безальтернативность власти опарышей. Это - подлинный итог их творчества, переход их проз в реальность, комфортное место в элитке опарышей. Но и мы на их фоне не герои пока, потому что не провели убедительно своего доказательства от противного мира опарышей. Ни силы, ни правды пока не видит в нас пролетариат - говорю с ленинской честностью самокритики. Тут проза не поможет - точнее, она уже помогла тем, кто оказался в зловонной ауре путинизма, наши недавние товарищи, новые реалисты, тоже красиво и убедительно про распад писали, про бегство из морга... Нет, тут поможет практика, только самая подённая, черновая работа в массах, как в кочегарке порой, как у Кнута Гамусна в "Голоде".

Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП

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