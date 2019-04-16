За 20 лет в России так и не создана государственная система управления

В стране 85 регионов и каждый управляется либо мэром, либо губернатором по своему усмотрению. Кто - то по тихому дербанит бюджет, прикармливая узкий круг подчинённых. Кто - то предпочитает проводить подготовленные аукционы для своих людей и на этом делать очень даже приличные дивиденды. На Востоке, например, чиновники делают хорошие деньги на морских ресурсах, которые идут в Японию, Корею. Поближе к центру торгуют лесом без всякого ограничения. Рубите столько сколько осилите. Один губернатор уже под следствием. Украл около 10 миллиардов рублей. Но он ведь не один. Сибирь большая и прикрыть некому. Сами проверяющие не прочь поживиться. Такова система управления. И президент с этим согласился и сказал, что в лесной отрасли не удаётся навести порядок. Конечно система есть, но основывается на воровстве. За три месяца ушло за границу более 25 миллиардов долларов. И так по каждой отрасли. За год набегает около бюджета. Народу об этом не говорят. Либералы говорят, что в России самый сильный президент. Но вот не говорят в чём его сила? Может на спортивной арене, но годы уже не те.

С удовольствием читаю комментарии экономиста Валентина Катасонова. Вот ведь беда в чём. Говорят, что в России главенствует демократия. Однако на анализ Катасонова власть не реагирует. Но он ведь экономист и соображает гораздо лучше долгожителя Кремля и его обитателей. Экономист комментирует Набиуллину: "Если промышленность в России будет развиваться, то сразу же инфляция будет очень высокой и экономика потонет. Следовательно, нужно искусственным образом сдерживать экономический рост страны, всё ради низкой инфляции. На деле же, конечно, всё ради того, чтобы Россия не была конкурентом транснациональных корпораций, чтобы Россия не смогла вновь стать великой мировой державой". Кто ни будь может назвать страну, которая бы сознательно сдерживала экономический рост? Дураков нет, а вот в России хоть пруд пруди и власть согласна. И ведь народ согласен, а может до него эта информация не доходит. А как быть с Посланием? Президент на весь мир объявил, что к 2024 году экономика страны должна войти в первую пятёрку развитых стран мира. Полтора процента роста выведет страну в пятёрку развитых экономик мира ? Но ведь и раньше президент ставил подобные задачи, однако никакого роста нет и президент благодарит правительство за работу.

На основных каналах телевидения, радио идут передачи об Украине. От этих болтун уже тошнит. 16 - го апреля на радио "КП" даёт пояснения великий политик Н.Стариков. Ему задают вопрос, почему наш президент не разговаривает с Порошенко? Да потому что он ничего не решает. А наш президент что ни будь решает? 20 миллионов нищих и доходы народа за последние пять лет падают, но при этом доходы олигархов, чиновников и просто воров растут. И с каждым годом увеличиваются налоги, цены. В 2015 году президент говорил, что пока он в Кремле повышение пенсионного возраста не будет. Так он что ни будь решает? Да решает - увеличивает смертность нищего народа. Если всё так хорошо в экономике, то почему Голикова на правительственном часе в думе говорит, что смертность сельских жителей на 14 % выше городского. Казалось бы на селе наоборот смертность должна быть ниже. Воздух чище, да и продукты выращенные на огородах полезнее тех, которые продаются в городах ради наживы.

Читайте, граждане, страны воров и нищих, что пишет П.Петровский. "С 1 - го мая 2019 года согласно постановлению Председателя правительства России, смертность в стране будет плановой. В регионы спущена разнарядка, в которой будет указано, сколько человек должно умереть в таком то регионе". Автор ссылается на правительство и министра здравоохранения. Этот текст сопровождает снимок Т.Голиковой, но она не министр. Может это шутка автора? Что - то подобное было и есть сейчас. В.Скворцова строит онкологичные центры в надежде, что они снизят онкологию. На самом деле улучшения не наблюдается. Улучшение в другом. Врачи запрещают в истории болезни и смерти писать об онкологии. Нужно незамедлительно восстанавливать первичную медицину, чтобы человек в любую минуту мог обратиться к врачу и без предварительной записи. Только так можно снизить смертность в стране.

Зачем дума принял закон Клишаса? Чтобы народ не писал правду. Ври сколько хочешь, что растёт зарплата, дешевеет моторное топливо, некоторые продукты, например, свинина, куры...

А вот то, что некоторые чиновники, депутаты хамски относятся к народу писать нельзя. "Государство вам ничего не должно, вы сами должны строить своё будущее, в том числе позаботиться о пенсии и, что надо отменить государственную поддержку пенсионеров".

Читаю цитату генерал - лейтенанта В.Соболева. "Мы пенсионеры вооружённых сил России, воочию видим как изменились вооружённые силы не в лучшую сторону под командованием Сердюкова - табуреточника и Путина". А где генерал- лейтенант был в 1990 году, когда начинался развал армии? Что делали другие генералы и старшие офицеры? Одной роты хватило бы чтобы арестовать Горбачёва, Ельцина и их ЦИКовского идеолога. Горбачёв выбросил в поле Западную группу войск и вы добровольно сложили оружие и превратились в отбросы армии. Сейчас запели о том, что армия изменилась. Именно вы виновны в этом. Ещё не известно чем закончится модернизация и закончится ли она вообще когда ни будь? Модернизация привела к тому, что в стране нет резерва. Годичный солдат при современной техники не солдат. Да и контрактники не горят желанием воевать не известно за кого. Генералы и в Союзе, и в России при бандитски -воровском капитализме не плохо себя чувствуют. Вы то живёте а народ бедствует. Именно народ вас содержит - вам не стыдно сидеть на шее у нищего народа и метать молнии руководству страны. А не лучше ли было просто не допустить вооружённого переворота. Дожили, самая демократическая и народная армия совершила кровавый переворот в угоду бандитски - воровского капитализма. А сейчас проводите тусовки из десяти - двадцать человек в поддержку Зюганова. От таких тусовок колени дрожат у президента. И при этом ничего не предлагаете, только констатируете факты издевательства властью над народом.

Генерал В.Соболев, почему бы вам не заняться созданием широкого Народно - патриотического фронта. Не только для проведения осенних выборов, а для отстранения нынешней власти. Зюганов провёл пресс - конференцию по теме "Создания широкого Народно - патриотического фронта". Смотрите как газета "Правда" описывает это событие. На конференции принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Вот ведь как получается - не побрезговал принял участие. Ну прямо Генеральный секретарь.

Геннадий Андреевич превратил партию коммунистов в партию буржуазии. Они отдалились от народа даже дальше чем власть. Одни заседания, которые ещё больше отдаляют народ, который их просто ненавидит. Читатель, подумайте о том, что за 26 лет сделал Г.Зюганов для народа? Провёл съезды, пленумы, собрания, конференции и что это дало народу? Ничего. Власть на эту партию вообще перестала обращать внимание. Они много говорят, но не мешают делать то, что предлагает Кремль и правительство. Исправить уже ничего нельзя, народ переубедить не получится, нет таких сил. Надо менять лидера, либо распустить КПРФ и создать новую партию на позициях Маркса, Ленина. И такая партия формируется, но ей нужна народная поддержка - "Объединённая коммунистическая партия".