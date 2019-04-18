Расстреляют ли левые либералов, придя к власти?

Как, наверное, многие знают я являюсь горячим сторонником тактических политических союзов между различными политическими силами России в борьбе за демократические преобразования и за отстранение мафиозной хунты от власти.

В последнее время мне часто приходится сталкиваться с критикой в свой адрес преимущественно со стороны либералов, они пишут, мол ага вы красные коварные людишки, возьмёте власть, а потом всех нас либералов, демократов и вообще инакомыслящих перестреляете, репрессируете и пр.

На мой взгляд это несусветная чушь, на мой взгляд люди пишущие такое вообще не понимают механизмов постреволюционной реальности. Я считаю, что народ избавившийся от власти одних узурпаторов очень долгое время не позволит кому-либо узурпировать власть опять. Я считаю в вопросе тех или иных решений, тем более касающихся демократических свобод, после победы оппозиции главную скрипку будет играть именно простой народ! Творчество масс, вышедших на политическую сцену будет серьёзно влиять на вектор развития страны, а никакие то левые, правые и пр.

Но, пожалуй, самый главный контраргумент против доводов скептиков со стороны либералов это то что левые уже не те. Ребята плохо это или хорошо, но потенциал «кровавости» левых далеко не таков как был у левых начала 20-го века. Нет у левых тех, большевиков, эсеров и пр. закалённых в боях и каторгах, нет среди левых сегодня бомбистов, силовых организаций и пр. Увы и ах, но это так. Левые сегодня последовательные демократы, не желающие проливать чью-то кровь, левые сегодня ищут в первую очередь оптимальные пути для достижения своих целей при этом чаще во главу угла ставят права человека на жизнь так же высоко как права на социальную справедливость.

Я вам открою секрет, но даже большевики 20-го века, прошедшие все круги ада в борьбе с царским режимом в горнилах гражданской войны и в борьбе за власть в 30-х, в конечном итоге вышли на дорогу демократизации советского общества и от Хрущёва до Горбачёва более 30 лет существования СССР не было каких-либо значимых репрессий. То есть репрессии не являются родовым пятном социализма, это миф, навязываемый профессиональными либеральными политиками для достижения именно политических целей не более того.

Но вернусь к реальности итак, вдруг левые пришедшие к власти в демократической России в любом случае не будут обладать такой полнотой власти, которая позволит им проводить любую политику. Ровно, как и любая другая политическая сила, вдруг пришедшая к власти не должна обладать такой полнотой власти что бы отправлять кого-либо из несогласных хоть в заключение и тем более на эшафот.

На выходе от тактического союза мы должны получить в первую очередь отстранение ОПГ от власти и значительную демократизацию всех сфер жизни, тут и независимые суды, и честные выборы и контроль граждан за представителями всех ветвей власти и пр. То есть мы должны стать настоящей демократической страной с представителями разных политических сил ведущих конкурентную борьбу друг с другом на демократической основе, а не путём физического террора в отношение друг друга.

Кстати подумалось, фактически никто либо совсем маленькое количество людей не пишет мне что тактический союз не принесёт политической пользы. То есть фактически все понимают, что, объединившись нам будет легче бороться с мафиозной хунтой и многие даже как бы подтверждают, что такая конструкция способна нанести смертельный удар по ОПГ, но детские страхи, а возможно и шаблоны, состряпанные в кремле, останавливают широкие круги от этого шага на встречу друг другу.

Вот и вопрос для левых в первую очередь, а есть ли кто-то кто готов придя к власти начать расстрелы либералов и пр. бывших союзников если они не будут нарушать договоров и не поднимут против вас оружия?