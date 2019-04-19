Как удержать власть левым, пришедшим к власти демократическим путём на выборах?

Часто люди, которые отрицают борьбу за буржуазно-демократические права тут же и спрашивают: а как вы удержите власть без диктатуры пролетариата. В общении с такими людьми, к сожалению, не всегда помогают даже многочисленные доводы Ленина о важности борьбы за демократические права, о неотделимости этой борьбы от борьбы за социализм в целом, вот один из таких доводов (при этом я могу их публиковать сотни).

«О невозможности социализма без демократии. "Социализм невозможен без демократии в двух смыслах: (1) нельзя пролетариату совершить социалистическую революцию, если он не подготовляется к ней борьбой за демократию; (2) нельзя победившему социализму удержать своей победы и привести человечество к отмиранию государства без осуществления полностью демократии»

В.И.Ленин «О карикатуре на марксизм и об «Империалистическом экономизме» 1916.

Итак, в последнее время я пытаюсь поставить в левом движении на обсуждение вопрос о борьбе за демократические права и нужно ли в этом деле блокироваться с представителями других политических сил в так называемых тактических союзах.

В ряде теоретических текстов мы уже дошли до того момента, когда всё же тактический союз сработал, ОПГ бежит из Кремля, учреждено временное правительство, в которое входят представители всех политических течений, принявших участие в совместной борьбе в тактическом союзе. Прошли настоящие демократические выборы и левые на этих выборах берут всю полноту власти. (Обращаю ваше внимание, что законы изменены до самых до оснований, при этом законы может изменить и старая дума, как это было сделано на Украине Верховной радой после бегства бандита Януковича). Повторюсь, все процессы прошли абсолютно законным и мирным способом.

Итак, всё - левые у власти!

Что делать?

Горячие головы требуют немедленного ввода диктатуры пролетариата! Правильно ли идти на этот шаг в такой ситуации? Давайте попробуем разобраться. Давайте попытаемся понять, что это будет за страна - новая, другая Россия без Путина и его олигархата.

Это будет страна победившей демократии — это хорошо, но достаточно ли этого для перехода к диктатуре пролетариата даже если мы победим на честных выборах? Ведь на выборах нам придётся использовать десятки лозунгов, которые повернут к нам не только пролетариат, но и десятки миллионов представителей мелкой буржуазии, да и просто деклассированных граждан, в т.ч. и из непролетарской массы трудящихся.

Вероятнее всего, миллионы людей включатся в процесс переустройства страны. Я очень надеюсь, что процесс перехода к власти от ОПГ к народу пройдёт бескровным способом. А если нет? А если появится боевое братство «тактического союза» и пр.

Что в итоге мы можем получить? А то, что власть у нас – и как бы будет,но и как бы не совсем.

Да, мы сможем принять любой закон - хоть о национализации нефтегазового комплекса, который, наверное, поддержит большинство народа, до обязательного ношения красных колокольчиков в ноздре, что, наверное, не поддержит общество.

Что мы получим если начнём принимать несвоевременные законы?

Думаю, как минимум, гражданский протест, ну, а максимум - вооружённое восстание, подготовленное вчерашними союзниками. Ведь за нас на выборах будут голосовать не только сторонники коммунистической идеологии, а вполне себе среднестатистические обыватели. (Обыватель за коммунистов и так не голосует – он голосует за Путина, а после революции будет голосовать за мелкобуржуазных демократов, то есть за «капитализм с человеческим лицом», если ему дадут такую возможность, - прим. Д.Ч.)

Ну, вот, допустим, мы принимаем закон об обобществлении всех приватизированных квартир и вообще всей частной собственности на жилую недвижимость, или о национализации всех личных автомобилей. Какая будет реакция населения, если это проделать в первые месяцы власти? (Это и есть диктатура пролетариата в твоём понимании, товарищ? Может, что-то не вычитал у Ленина про личную и частную собственность, про их принципиальную разницу?! Кстати, именно дарованная Ельциным бесплатная приватизация социалистическим государством данных квартир сделала обывателя союзником контрреволюции надолго, поныне, - прим. Д.Ч.)

А ведь есть в левой среде такие горячие головы, которые предлагают нечто подобное. Совершенно понятно, что мы получим повсеместное восстание против нас и будем вынуты из власти в считанные часы! Однако если мы запустим программу строительства социального жилья и будем заселять туда людей на правах соцнайма, а квартира будет в госсобственности, то, может, в последствии ценность недвижимости дойдёт до таких минимумов, что люди сами будут предавать их в фонд государства чтобы не нести налоговой ответственности как собственники. (То есть, сохранятся и старобуржуазные налоги, и найм, и капитализм – товарищ дорогой, а в чём тогда революция? Сменили ОПГ на Коалицию, и оставили капитализм на месте? – прим. Д.Ч.)

Понятно, что такие меры реализуются не за один год, эта программа, которая будет реализовываться, наверное, не один десяток лет, но главное - задать вектор в этом направлении. Главное, дать людям понять, что твой дом — это всё общество, вся страна и обобществление того или иного предмета выгодно всем в практическом смысле этого слова. (Вот это и верно стратегически, и неверно в условиях взятия власти и сложностей её удержания – ведь «дать понять» надо законодательно, декретировав по-ленински, изменив статус собственности – если мы говорим о национализации, обобществлении, она не может касаться одной только нефтянки, - вектор это живое изменение структуры собственности в определённых общественных целях, а кто сформулирует цели без смены правящего класса? – это я как бы подсказываю-моделирую суть претензий догматиков, «диктаторов-пролетариев», - Д.Ч.)

Или вот я лично иногда пользуюсь «каршерингом», машиной напрокат. Конечно, лично для меня цены этой услуги значительные, но содержать свой автомобиль для меня сейчас было бы невозможно. Но если «каршеринг» сделать более распространённым по всем городам, сделать его преимущественно муниципальным транспортом, то без всяких сомнений количество пробок в российских городах сократится в разы, потому что сократится количество личного транспорта и т.д. А кроме «каршеринга» могут быть и иные формы кооперации в этом деле. Что это означает? А то, что вопросы обладания какими-то частными предметами постепенно отходят в историю (вот тут полностью согласен – а это и есть обобществление на деле, причём зачастую инициированное прежним собственником – Д.Ч.). Я уже молчу про развитый общественный транспорт, который сам по себе может свести на нет роль личного авто. (Верно – тут и кроется социализм, но проблема в том, что владельцы личного автотранспорта СЕЙЧАС уже возненавидят эти перемены и побегут целовать пятки «ОПГ» - «только не революция!», как говаривал покойный Немцов в таких случаях, - Д.Ч.)

Люди постепенно перестанут бояться сказок об обобществлении, люди на подобных примерах будут видеть, что такая форма обобществления является крайне прогрессивной формой и решает гигантское количество важных вопросов - от экологии до высвобождения личного времени для свободного и творческого бытия.

Я привёл лишь маленькие фрагменты того, как можно менять психологию общества в прогрессивную строну, примеров можно приводить массу.

Ну, вот навскидку, сокращение рабочего дня до 6 часов и четырёхдневной рабочей недели, прогрессивная шкала налогообложения, полный запрет на хозяйственную деятельность организаций, зарегистрированных за рубежом (иными словами никаких оффшорных компаний), зелёный свет различным формам коллективной собственности, кооперативы, народные предприятия, артели и пр.

Программа по строительству экологических сельскохозяйственных поселений с развитой инфраструктурой 22-го века, по сути новые колхозы.

Новая индустриализация с государственно-частным партнёрством, с участием трудовых коллективов в управлении предприятиями, распределением результатов труда и пр. То есть введение производственной демократии и расширение её в плоть до коммунистических принципов внутри этих предприятий. Расширение прав профсоюзов и увеличение роли трудовых коллективов - в том числе в образовательной и научной сфере. Расширение студенческого самоуправления и пр.

Вероятно, на этот путь нам потребуется затратить многие годы и только по прошествии огромного количества времени мы сможем перейти непосредственно к строительству социализма, и этот переход, на мой взгляд, должен быть добровольным и осознанным, вероятно, решение к такому переходу будет приниматься на всенародном референдуме. (То есть, я ранее правильно понял – что на повестке дня не революция, которая именно смена формации, а просто смена правящей верхушки буржуазии? Или – «народный капитализм», то есть что-то вроде Временного правительства с неизбежными министрами-капиталистами? Ну, тогда и коммунисты, то есть наличная, до-коалиционная оппозиция, не будут за такую революцию, - прим. Д.Ч.)

А пока во избежание потери страны как таковой, на мой взгляд, мы не должны подымать вопрос о диктатуре пролетариата, да и в описанной мною картине эта диктатура, может, и не появится вовсе. А, возможно, переход к социализму от буржуазной республики под руководством левых, избранных демократическим способом, тоже можно считать диктатурой пролетариата, только растянутой во времени, а не такой, как предлагают догматики, думающие что в России, обязательно повторится 1917 год и миллионы крестьян и сотни тысяч рабочих пойдут стройными рядами свергать временное правительство Керенского, не желающего отдать крестьянам землю, заводы рабочим и остановить братоубийственную войну. (Зачем сводить заведомо иной ход событий к косплэю? Дешёвый и давно опошленный либералами ход - "ах, мы это всё уже видели, не стоит даже затевать: революция-репрессии-оттепель-застой-контрреволюция", - мы же не об этом! - Д.Ч.)

Нет, ребята, такого случая мы, может, не дождёмся ещё тысячу лет, так давайте работать с тем что есть, используя тут реальную ситуацию, здесь и сейчас!

А сейчас реально проглядывается только следующий путь:

1.Совместный тактический союз различных политических сил в борьбе за демократические права против ОПГ.

2. Как результат этой борьбы - переход к власти от ОПГ к Временному коалиционному правительству (технический орган).

3. Проведение честных выборов по новым демократическим принципам и законам. (Демократичность выборов в Путинской России свидетельствовали не раз иностранные наблюдатели - если это буржуазные выборы, пролетариат будет на них проигрывать, - Д.Ч. - какими бы "честными" их ни звали...)

4. Победа левых сил и управление страной в рамках демократических процедур, завоёванных в результате общей борьбы с нашими бывшими тактическими союзниками! При этом, разумеется, какие-то правила игры мы уже будем пытаться менять, находясь у власти. Разумеется, эти правила игры должны быть направлены на ещё большую демократизацию жизни общества. Вплоть до полного отмирания государства как института, представляющего интересы какого-либо из классов. Разумеется, если к тому времени наше общество уже де факто будет бесклассовым.

(Бесклассовое общество не удалось построить-перестроить из имевшегося до того самого 1917-го года даже такому гениальному теоретику и практику, как Сталин, имея на это десятилетия – сомневаюсь, что с подобными воззрениями оно как-то само построится из условной демократии. Для этого нужна мощнейшая перестройка социально-воспроизводящей инфраструктуры, нужны новые дома-коммуны, новая индустрия и новые колхозы, как было верно замечено выше, внутри которых только, через смену способа производства с товарного на нетоварный, через прямо продуктообмен и отказ от посредничества денег в трудовых отношениях – и могут появиться ростки бесклассового общества! А кто будет продеывать эту работу – и, главное, с какими классовыми мотивами? Вот вопрос вопросов, на который ответа в рамках этой дискуссии не видно.

Коалиция – есть союз изначально враждебных классов, – вот что пока малопонятным остаётся. То есть – либо пролетариат тянет в свою сторону «середняка», либо наоборот, и эта борьба тоже не из простых, то есть те же самые колхозы становятся для фермеров не врагами, а друзьями и постепенно вбирают их мелкие хозяйства – но как и, главное, КТО будет это делать? «Государство»? Но оно же у нас коалиционное, в нём нет диктатуры пролетариата, то есть пролетариат, рабочий класс – правящим ещё не является! В нём, новом государстве гарантированы только честные выборы, в результате которых не факт, что состоится даже не переход от капитализма к социализму, а слабое смещение влево!

Ибо при нынешней гегемонии не обязательно крупной, но часто и средней буржуазии в СМИ – вообще немыслимо пропагандировать наши, то есть пролетарские образы будущего и программные пункты коммунистической революции (которая именно коммунистическая, не будем скрывать и от самих себя этот высший её этап, вполне вызревший в постиндустриальном обществе). Так что вопрос диктатуры пролетариата – это на деле и есть вопрос инфраструктурных изменений, принципиальных на пути к бесклассовому обществу, это вопрос «механизации» революции, приводного ремня перемен, ради которых затевается революция – и пытаться тут увидеть мелкого хозяйчика, родная стихия которого капитализм, союзником разрушителей капитализма – абсурд, дорогой товарищ! - Д.Ч.)

P.S.

Почему у нас всё получится? Да потому что пока вы имеете возможность прочитать эту мою статью, значит, у нас есть огромные перспективы для победы. Просто нам всем вместе нужно расширять пространство свободы!