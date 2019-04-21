Глаза у него Бонапартии!

Александру Сергеевичу Пушкину аж 220 лет!

Что он написал бы про сегодняшний балаган в Отечестве. Как эксперт (особенно по делам кавказским!) он вне конкуренции. Ведь род Пушкиных почти на двести лет древнее Романовых.

Никто особо не удивился, когда Росреестр вздумал заняться «уточнением границ регионов. И вот стараниями московсих умов опять заполыхала Ингушетия. А за ней Чечня и Дагестан. Ингушский ОМОН отказался разгонять скопления земляков. Пришлось подтягивать Росгвардию. Но «прикомандированные» даже с масками на лицах не проявляют особого рвения в разгонах старцев и малолеток..

Как знать. Может быть, в эту самую минуту бьют «демократизаторами» твою собственную семью? Дума разрешило стрелять на поражение даже по беременным женщинам!

Мало что изменилось с тех пор, как спецназ ФСБ гонялся по горам за Басаевым и никак не мог догнать отряд беглецов, которых в каждом ауле непременно ждали свежие лошади.

А наши всё пехом да пёхом!

Вот и в законотворчестве всё пехом да пехом.

Хоть бюджет и роздал каждому парламентскому жеребцу множество "лошадиных сил".

Ещё недавно власти вроде бы хватало уже существующих норм для защиты себя любимой от каких-либо посягательств.

А тут вдруг разом перестало хватать. И появился Закон об оскорблении Власти. Но если народ согласно Конституции – источник власти, кто кого оскорбляет упорным нежеланиям вести разговор с митингующими иначе как посредством полицейских дубинок?!

Дума своей торопливостью снова загнала власть в тупик. где непременно необходимо вспомнить, что один и тот же текст может пониматься и трактоваться по-разному.

Кстати окажется будет и воспоминание о блистательном фильме Георгия Данелия «Не горюй». Там интеллигента, не потрудившегося снять шляпу перед автомобилем князя, слуги Его Сиятельства связывают и, прикрутив к передку автомобиля, и таки вынуждают силой поцеловать голую княжескую задницу.

Под хоровое ликование свиты Его Сиятельства

Желающих взять пример с князя, увы, год от года становится всё больше. Начинается с найма сиделки для великовозрастного дяди или тети, в перечне обязанностей указанных в договоре с работодателем которых порой даже официально числится регулярное мытье руководящих ягодиц. Это быстро начинает нравиться и тянет на большее.

Платят за нелегкий труд (по слухам!) очень недурно.

Учитывая сколь часто депутатам и их верным соратникам приходится отмываться – жизнь незаметных тружеников гарантирована от кризиса.

Она удалась!

Вот только не в меру памятливая публика ждёт от «избранника» чтобы он хоть иногда вспоминал свои речи пятилетней давности ?

Не жирно ли будет, если сегодня в Боткинской больнице не читают трудов Боткина, а в университете имени Сеченова трудов Сеченова?!

А вот когда на прошлых выборах решалось быть или не быть депутатом Михаилу Вороненкову (позднее убитому посреди Киева!), звучали тексты почти слово в слово повторяющие то, что сегодня говорят о Павле Грудинине.

Мол, если ЦИК не задушит отпущенными ему законом способами cмутьяна, бандита и богача - парнишку непременно убьют конкуренты, воспитанные не в институте благородных девиц. Так зачем опережать события и делать за кого-то грязную работу, если можно срубить ещё немножечко бабла?

При нынешней загрузке «избранников» избранники никак не могут сохранить изящество линий самой красивой части своего «Я».

В порыве «сделать красиво» даже запустили в Интернет сюжетец с «человеком, похожим на ltgenfnfго напряжение трудовых буден с помощью секс-профессионалов обоего пола.

Мол, пусть начнет отмываться, глядишь – и ещё кого-нибудь отмоет!

Кто-то даже узрел сходство АЕХ с Бонапартом!

Даже зашептались, что, мол, критика нынешних «репрессий» есть непотребный бунт, мешающий Кремлю строить новую « Чистую Россию». А бунтари сами подталкивают вождей к внедрению какого-нибудь «Закона об оскорблении Величества». Типа пугалки из повести «Трудно быть Богом». написанной Стругацкими в конце 60-х годов.

А ведь самое интересное - в трактовках нового Закона о Власти различными слоями общества.

Как известно, один и тот же текст может восприниматься при желании и умелости редакторов и как жуткое хамство по отношению к власти и как подтверждение «верности генеральной линии партии».

А никто до сих пор не напомнил, что если бы Генпрокурор и Министр юстиции РФ уберегли бы в 1995 году от насильственного обрезания агентами порномафии статью 513 ГК РФ «О праве гражданина на изображение» по сей день занимали бы свои должности

В той статье ответчику надо было доказывать документально, что модель запечатленная на фото или видео позировала за деньги.

Ах, вы не можете доказать, что на видеозаписях именно генпрокурор и министр юстиции – тогда вот вам решение суда, высоко оценившее моральный вред, нанесенный журналом девушке!