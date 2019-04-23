Диктатура пролетариата, либералы и тактические союзы

Близится Первомай – мировой смотр сил пролетариата. Удивительным образом по восхождению выстроились в советском и для всего прогрессивного человечества актуальном календаре весенние события предыдущих двух веков, накладывающиеся на весну природную: День космонавтики, День рождения Ленина, Первомай, Великая Победа. И нельзя сказать, что эта взлётная полоса бедна событиями, как в мире (Лондон, Судан, Алжир), так и у нас (Архангельск, Всеволожск) – событиями, напоминающими пролетариату на местах, что его мышцы не бывают локальными, что солидарность не просто его оружие, а его коллективная субъектность, его тело. А тело тогда сражается и побеждает, когда и мышцы, и мозг – не спорят между собой, находятся в боевом состоянии…

Конечно, говорить о той солидарности трудящихся, которая вольна стирать государственные границы и писать новые страницы Истории – неактуально. Или, точнее, преждевременно. Не от уровень и солидарности, и самосознания трудящихся, и вот это последнее как раз напрямую связано с первым. Первое вытекает из осознания своего незаменимого, ключевого места в общественном производстве – если «мы с тобой одной крови», товарищ рабочий соседней республики и страны, то мы не будем друг другу штрейкбрехерами, не пойдём на поводу у собственных правительств и патриотизмов, мы создадим буржуям и там, и тут одинаково невыносимые условия, как смогли в Великом Октябре петроградские рабочие во главе с большевиками. Мы захватим «их» заводы, которые давно принадлежат нам, мы захватим их банки, которыми они придавливали развитие наше как класса и страны, мы захватим недавние «их» государства – потому что мы растём…

Это опять же – логика, мало пока доступная широким слоям пролетариата. В первую очередь потому что «наше» и «их» не имеет полного классового заземления.

Что пролетариат несознателен, не сказал разве что немой в левой оппозиции, в компартиях. Но каковы сами компартии, своим примером не показывающие пролетариату ни ума, ни силы – не объединяющиеся? Да, за последний год в рамках ОКП наметились позитивные процессы, но и они идут слишком медленно, а буржуй наступает слишком быстро.

Что успел буржуй, благополучно пролонгировав работу интерфейса «Путин», за год после его переизбрания? Он сделал за год то, что ранее и за пять лет не посмел бы!

Их успехи - наши прорехи

Пенсионная реформа, новые налоги, рост бензоцен, мусорная реформа – как будто Путин поставил себе задачу «пятилетку в три года», - и всё это было не просто ударом по семейным бюджетам трудящихся, это было именно наступление буржуазии на рабочий класс, который всё ещё позволяет себе выжидать, а потому, как на поле боя – его бьют, дробят и добивают кучками. Это не образ, это тоже годовой итог правления Путина: открывается показательно «Мерседес» в Солнечногорске, событие подаётся едва ли не как долгожданно-федеральное, а рядом, в Подмосковье продолжает висеть, а в Волоколамске конкретно вонять мусорная проблема и деиндустриализация, лишающая рабочих мест стабильные тысячи за год.

Всё это не может оставаться неосознанным хотя бы теми, кто считает себя коммунистами, находящимися на гребне классовой борьбы. Идёт бурное наступление, идёт пролетаризация («обесправливание» масс – которые не только теперь не владеют средствами производства, а в СССР владели на правах соцсобственности, но и прав имеют как трудящиеся всё меньше) – и анализ расстановки классовых сил тут просто необходим, чтобы не аварийно восклицать в каждой точке конфликта «нас бьют!», а планировать контрнаступление. Именно этого ждёт рабочий человек от тех немногих революционно настроенных коммунистов, что видны ему под красными флагами по праздникам.

Чем же заняты были в год бурного наступления буржуя те узнаваемые с 2012-го года лица левой оппозиции, которые прошли суровую школу «узников Болотной»? Они выходили с КПРФ громко осуждать пенсионную реформу – и реформа прошла «с путинскими поправками», а протест спал, слился, оттрубил в старенький зюгановский свисток, верный Кремлю… Они проводили загадочный Форум левых сил, где аплодисменты звучали в записи и за христианские ценности выступал вскоре переметнувшийся в ОНФ (то есть в путинисты уже не по духу, а по должности) Прилепин. Они, наконец, увидели, что загнанное в подполье левое движение России и Украины создало начиная с 2015-го сеть марксистских кружков, где за три года подняло уровень революционно-теоретической подготовки, выполнило работу прежних упущенных пятилеток, итогом которых стал полный провал левых во время революционных ситуаций в 2012-м и 2014-м (которые даже коммунистами тогда себя стеснялись называть) в КСО, в то самой печально памятной «болотной» коалиции, из которой одни, либералы, пошли прямо в Кремль и Ярославскую думу, а наши други – на скамью подсудимых.

Поумнели? Научились там чему-либо по-ленински алчно, невольно получив время на восполнение теоретических пробелов? «Это вряд ли» - как говорил таможенник Верещагин из «Белого солнца пустыни». Ладно, грамматические ошибки – нынче в «народном стиле» и наши колумнисты пишут. Но вот ошибки понимания базовых, принципиальных вопросов расстановки классовых сил – ни пролетариат сегодня, ни революционная ситуация послезавтра не простят.

Грабли в ностальгическом болоте

Мы аккуратно подправляем мысль товарищей – может, они всё же уйдут от ностальгического притяжения прошлой «болотной коалиции», где повестка мгновенна ушла к либералам, и они уже стегали своих недавних (а для Кудрина и Явлинского – и возобновляемых) друзей в Кремле словосочетанием «креативный класс», они предъявляли претензии от имени «песцАтых шуб»… Ну, вы помните всю ту галиматью, что споткнулась 6 мая и мирно спала, как и «пенсионный протест» к началу зимы. Времена были чудесные – собрать несколько тысяч на «контрольное шествие» могли Акунин с Быковым, два человека, никаких организаций… Да, это были времена славные для либералов. Но они и с собой-то редко солидарны персонально, зато классово всегда блюдут главное: «только не революция!»

И вот, всё это не просто как мы понаблюдав, а прожив рядом, пишет нам теперь товарищ Развозжаев о нас, о пролетариате, следующее: «Ведь на выборах нам придётся использовать десятки лозунгов, которые повернут к нам не только пролетариат, но и десятки миллионов представителей мелкой буржуазии, да и просто деклассированных граждан, в т.ч. и из непролетарской массы трудящихся. Вероятнее всего, миллионы людей включатся в процесс переустройства страны. Я очень надеюсь, что процесс перехода к власти от ОПГ к народу пройдёт бескровным способом.»

Сразу же у основной протестной аудитории, которая только у ФОРУМа.мск составляет в день около десяти тысяч – возникает вопрос, из какой статистики данные? Из 140 миллионов – что это за десятки миллионов мелкой буржуазии и как она распределена? Такое нельзя писать констатацией, тут надо по-ленински давать обзор, причём всякий раз находить знаменатель отношения к средствам производства. Почему та или иная группа «непролетарской массы трудящихся» - мелкая буржуазия, а не прекариат или не люмпен-пролетариат, не гастарбайтеры, например?

Да и понимает ли тов. Развозжаев вообще, каков сегодня пролетариат? Эта вот странная «непролетарская масса трудящихся» - и офисный планктон, надо полагать? Но и по отношению к средствам производства, и просто как наёмные работники – они всё тот же пролетариат. Каким образом мы их выделяем и противопоставляем пролетариату, записываем в союзники буржуазии? Просто потому что они в белых воротничках, а не в спецовках, не похожи на пролетариат образца Октября 1917-го года?

В общем, попахивает тут не просто дилетантизмом, а невежеством, которое тщетно прикрывается цитатами из Ленина – а сие искусство освоили ещё ревизионисты Хрущёва и перестроечники Яковлева, не отступая от цитат доведшие СССР до контрреволюции.

И что – с таким пониманием отправных, базовых для революции моментов, можно рассуждать в направлении «левые у власти»?! Оказывается, можно.

Та редкая и упущенная именно вследствие теоретической безграмотности возможность, что подготавливалась десятилетием антикапитализмов и маршей несогласных, Национальной Ассамблеей, и «медведевской оттепелью» (когда и либералы заметно полевели) – возможность «болотной волной» достать до кремлёвской стены ушла навсегда. «Счастливый» союз либералов, националистов и левых, который был увенчан всё тем же триколором на проспекте Сахарова, и который не послушался Удальцова в сентябре 2012-го – был и тогда утопией, лебедем, раком и щукой, а уж теперь-то и щука (националисты – в последний раз активизированные провокатором Мальцевым) уплыла за кордон, и рак (левые фронтовики-ветераны) сварился в рутине, и лебедь-либерал упорхнул в Кремль.

С кем конкретно блокироваться? Живые оппозиционные либералы имеются ли? Перед кем уже ведётся дружественное идеологическое отступление? «МЫ вас не расстреляем» - ну да, мы найдём либералам место по уму, но только где? Нам что, уже валится сама в руки государственная власть, как в Судане, где именно компартия диктует повестку дня всей коалиции оппозиции сейчас? Нам что, лично Ходорковский в закулисных переговорах предлагает отказаться от «догм» диктатуры пролетариата, иначе не видать нам плэйсмента в его СМИ и поддержки «с воздуха»?

Мы привыкли смотреть на перспективы тактических союзов конкретно, по-ленински, понимая, какие это компромиссы из двух вариантов. Да, и большевики имели дружественные связи с прогрессивной буржуазией – но не её они сажали в свою фракцию в Думе! Грудининг – СавоМорозинг – был невозможен. Если и шли морозовские средства – то шли в революцию. Цель союза с буржуазией была ясна с самого начала всем союзникам. Буржуазия как класс будет уничтожена. И тут – без компромиссов.

"Догмы" - как путь из комы (искомый)

Чтобы договариваться о тактических союзах, надо для начала понять, кто мы сами и сколько нас – не боясь откровенных признаний теоретического (и из него вытекающего практического) банкротства, как учил Ленин: в любой обстановке только правду самим себе!

На деле нас – 80-90 процентов, если мы трактуем пролетариат широко, современно. Да, и в нём есть мини-эксплуататоры, мелкие предприниматели, которые по отношению к средствам производства хозяева, но по доходам – они пролетариат. Так надо их обобщать, «округлять» не в сторону буржуазии, а в сторону пролетариата! Потому что при той монополизации всего дающего сверхприбыль (то есть власть) в нашей стране, которая укрепилась при Путине – они иногда и ниже квалифицированного пролетария по доходам, и зависимей от власти силовигархии! Вот такая «непролетарская масса трудящихся»!

Есть то, что роднит действительно подавляющее большинство, и общедоступная статистика постоянно нам об этом твердит: финансовые активы, нефть, газ, прочие полезные ископаемые в руках 2-3% населения РФ и приносят им сказочные сверхприбыли, налоги с которых наполняют бюджет, коего не хватает ни одной отрасли не только на развитие, но и на прозябание. Профицитный бюджет при имеющемся нынче подчинённом месте сырьевой империи среди капиталистических хищников - не панацея, потому и выдумывают всё новые налоги. Буржуазия классово не видит тех горизонтов развития страны, которые до сих пор краснознамённо озаряются хоть и разворованной, деиндустриализированной, но обеспечивающей общественное воспроизводство инфраструктурой. В этой ситуации даже патриотическую повестку дня, связанную с любым несырьевым сектором, с производством, с наукой и прогрессом (где технический – будет и локальный социальный) – надо перехватывать нам. Так уже делают прогрессивные националисты, кстати, с которыми тактический союз куда возможнее, чем с либералами, и уж они-то диктатуры пролетариата не испугаются.

Пролетаризация масс не только в пределах РФ, но и на Украине, во всех временно отторгнутых республиках – нарастает, а значит и мы не должны сидеть сложа руки, солидарность – наше общее оружие. Закрывают завод во Львове – бьём в колокол в Москве! И уж самое неверное, что можем мы делать в этой обстановке, это вальяжно подмигивать условным, абстрактным либералам – мол, мы-то не догматики, всё окэй, главное майдан собрать, а там договоримся…

Тактические союзы возможные при наличии сторон (да-да, как формулировал известный литературный персонаж «согласие есть продукт при непротивлении сторон») – ну так покажите нам ту сторону. Помнится, из опыта выстраивания ещё тонконогих, куда моложе Национальной Ассамблеи союзиков в 2004-м – Борис Надеждин, помешивая сахар ложечкой в центре "Панорама", прямо спрашивал нас «сколько штыков имеете»? Это в пору Молодёжного Левого Фронта было. А Илья Яшин шутил за тем же столом тамадою: «сколько классовых врагов уничтожили?»

Оказалось, не такие это и шутки – нас-то классовый, кремлёвский враг уничтожает реформами как самосознающий класс планомерно, а мы перед ним только отступаем – и что ужаснее всего, даже ментально, в разумении происходящего. Вот уж воистину бытие определяет сознание…

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