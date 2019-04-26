"Отчёт" премьера решил все проблемы России

Руководство страны приняло решение оказать военную помощь народу Сирии. Эта тема стала доминировать в российских средствах массовой информации. Про свои проблемы все забыли. Большинство сирийской территории очищены от боевиков и тема сама по себе стала пропадать. Трамп говорил, что американские войска надо вывести и даже была назначена дата, но потом он своё мнение изменил и оставил на неопределённое время некоторую часть войск. Для российских средств массовой информации тема стала не актуальной и о ней забыли, не доложив народу о количестве погибших военнослужащих. То что войска потеряли часть вооружения можно не говорить. Были бы деньги можно возместить ущерб и даже перевыполнить. А вот человека не воскресишь.

Не добившись полной победы в Сирии для России возникла новая проблема гораздо тяжелее Сирийской. Часть граждан юго-восточной Украины решили отделиться от Украины и образовать независимые две республики. Естественно власть Украины не могла допустить такого своеволия и решила силой вернуть отделившихся. Началась вялотекущая гражданская война, уносящая человеческие жизни как с той стороны так и с этой. Запад и США по какой - то причине встали на сторону центральной Украины. Запад помогает морально, США материально, в том числе вооружением. Президент Порошенко старается войти в Европейский Союз и в НАТО, чтобы силой этой воинствующей организацией решить целостность страны. Естественно нам появившийся натовский сосед на границе счастья не принесёт. В таком случае наш народ постарался бы отодвинуться от такой границы.

Тема Украины стала главной на всех телевизионных и радио каналах. И говорят об этом в несколько смен. А.Норкин даже успел полечиться от такого напряжения. Встаём с Украиной, смотрим днём Украину и вечером по несколько часов с одной повесткой. На эти бестолковые передачи каналы расходуют гигантские средства. Говорят, что Ковтун по меркам России представляющий клоуна получает зарплату в миллион рублей. Даже квартиру купил в России. А сколько за эти годы прошло Ковтунов и ему подобных? Русские люди погибают в ДНР, ЛНР а украинские говоруны получают миллионные зарплаты в рублях. Весь первый ряд в студиях зарабатывают не меньше в том числе и ведущие. В качестве оправданий ведущие получают миллионные зарплаты якобы от рекламы. А откуда средства на рекламу? Они падают с неба? Это недополученная зарплата нищих рабочих, нищенская пенсия, издевательские пособия женщинам родившим первого ребёнка и так далее.

О проблемах Украины говорят на канале - "1", "Россия - 1","НТВ" по несколько часов. Если сюда приплюсовать фильмы, которые можно назвать "Ментовские войны", то вот это главные передачи российского телевидения и радио. Чему они учат молодёжь? Зарабатыванию денег через убийства, воровство, похищению людей, насилию.

На первых передачах пытались угадать есть ли в Донбассе российские военные. Несколько месяцев спустя договорились до того, что там есть просто наши добровольцы, но не военные. Далее заговорили о Минских соглашениях, которые ничего не дали ни одной стороне. Эта тема не нашла дальнейшего телевизионного расследования. Однако тема Украины продолжала быть главной. Заговорили о выборах президента. Гадали в силу своих умственных возможностей. Но главное, что это ничего не дало ни народу России, ни внешней политики, а миллиарды рублей уплыли без следа. Можно было переключиться на проблемы России и подождать самих выборов. В России проблем нет? Говорить не о чём? Народ всем доволен? Зарплатой, тарифами, ценами, отношением чиновников к людям?

Наконец президент Украины избран. Что дальше? Можно бы переключиться на собственные проблемы. Но мы не такие. Ведущие передач, приглашённые политологи, журналисты, просто болтуны не плохо зарабатывают на этих шоу. Теперь гадают о том, что будет делать новый президент, когда получит кабинет, когда пройдёт инаугурация. Зачем гадать? Через полтора месяца Зеленский сам скажет о своих действиях. А сколько за это время уйдёт средств на подобные передачи? Не надо забывать ещё и о том, что сидящий в студии народ тоже получает некоторые суммы за то, что по команде старшего хлопает в ладоши. Зачем и кому нужен этот балаган? Сидящие в студии лишены голоса, им разрешено работать только руками. Вот если бы там оказывались первые попавшие с улицы и им бы разрешалось оценивать того или иного говоруна, вот это был бы разговор на чистоту. Руководители каналов и сами ведущие оценивают отношение народа к проходящим передачам техническими возможностями. Аппаратура считывает количество телевизоров включённых в период передач. Такой подсчёт ничего не даёт. Например, я смотрю Шейнина, Попова и его супругу, Норкина, Михеева, Соловьёва не потому что они мне нравятся, а до какого маразма они дойдут в освещении темы. Что даст народу и стране очередная передача? Ни один ведущий не даст высказаться о Советском Союзе, как о стране истинной демократии. В мире демократии вообще нет нигде. Но в Союзе мне жилось легче и свободнее. В.Соколов начал вспоминать порядки в СССР и даже Сталина. Сравнивает с нынешним руководством и не в пользу последних. К чему бы это?

Приведу свежий пример. Написал небольшую заметку "Мусорный беспредел". Поводом послужило то, что в марте мусорная машин прошла, но её мало кто видел, да и мусора у большинства домов нет. А квитанции пришли своевременно и с каждого человека по 98 рублей пятьдесят копеек. Я собираю мешок стандартный примерно за 5 месяцев и почему должен платить каждый месяц? На селе мы многое выращиваем сами и поэтому отходов почти нет. Они появляются от магазина, но покупаем только хлеб, крупы и так далее. Отходов гораздо меньше чем у человека городского. Я написал заметку и направил в местную газету "Знамя труда", которую выписываю. На последней страницы газеты внизу есть электронная почта. Почта оказалась закрытой. Пытался несколько раз, но всё безрезультатно. Направил в газету "АиФ" Пенза и попросил переслать в нашу местную. И эта почта тоже закрыта. Вот это и есть свободная демократическая Россия. А на телевидении, радио допускаются только богатые. У них проблемы совершенно другие. Как обозначить для власти нашу деревенскую проблему? Никак, плати и точка. Так действует и федеральная власть. С неё и берут пример местные чиновники.

Для села должны быть разработаны совершенно другие правила сбора твёрдых отходов.

Перечитывая отчёт премьера в голове образуется пустота. Он вообще о чём говорил? И нет комментариев. Отчётом должны заинтересоваться не только простые люди России, но и учёные по различным областям экономики. Однако никакого интереса нет. Каких высот достигла страна под руководством Медведева? Никаких. Идёт текучая жизнь без роста даже в потреблении. Решение любых проблем переводил на будущие годы. Например, решение ясельных проблем. Сперва решали проблемы детских садов, закрыв ясельные места. Однако эти проблемы полностью не решены. Некоторые мамы решают с помощью взяток, но таких денег у большинства тех кому нужны сады таких средств не имеют. Если бы правительство решило проблему рабочих мест для мам с нормальной зарплатой, то детские сады не вместили бы детей. Мамы оставшись без работы сидят с детьми - вот это и решает наличие садов.

На строительство ясельных мест премьер говорит, что выделяется 85 миллиардов рублей на 3 года. И сколько откроется мест израсходовав эти суммы? Мне интересно во сколько обойдётся место для ребёнка? Возможно будут и откаты, без них в стране не работают.

Ещё одна цитата премьера. "Для улучшения развития страны необходимо создать современную школу, где обеспечена цифровая среда, обучение в одну смену, психологическая поддержка учеников". А что делал премьер в прошедшие годы? Только сейчас необходимо создать? Так будет создана современная школа или это пока на воде вилами, как и с другими проектами? А вот с психологами действительно проблема. Во многих школах нет даже медсестры. Ученики дерзят преподавателям, просто издеваются. Случаются драки ни на жизнь, а на смерть. Девочки дерутся до увечья. Избивают даже учителей. А вы только сейчас собрались создавать современные школы. Улучшения в моральном плане не будет, нужно менять систему управления страной. Да именно систему. Сейчас впереди любых проектов - программ стоит доллар. Разобщённость народа, ваши богатства о которых сегодня знает даже первоклассник вызывает жестокость у детей. Они стают неуправляемы. Ребёнок несправедливость воспринимает как личную обиду. Почему у Илюши есть всё, что пожелает юношеский ум, а ребёнок рабочего человека не может приобрести пару туфель. Именно от нищеты большинства населения страны и роскоши небольших групп чиновников произошло расслоение народа. Вряд ли в ближайшие годы народ и особенно дети смирятся с таким положением.

Конечно школы надо строить и не только в городах, но и на селе. Однако это не решит проблему воспитания молодёжи. Сегодня школа это улей потревоженных пчёл, учителя стали бояться детей. Над этой проблемой никто не работает. На 5 миллиардов закупили автобусов для детей. Если бы не разоряли деревни, школы то не надо было бы закупать такое количество автобусов. Школы до вашего прихода были в шаговой доступности. Сегодня всем известно, что в школах нарушено питание детей. Пищу готовят неизвестно где и в каких условиях и привозят в готовом виде. В школьной столовой надо только подогреть. Но ведь эта отрасль поставлена на коммерческие рельсы. Главное прибыль собственника. Поэтому по стране почти каждый день случаются отравления детей.

Премьер затронул щекотливую тему профессионального образования. По его мнению по мимо секций, кружков, творческих школ, в стране действуют 89 детских технопарков. Это как слону дробина. Таких парков на нашу территорию нужно несколько тысяч. Как правило раньше кружки, секции работали в домах культуры и в некоторых школах, в которых шли занятия в одну смену. Дома культуры ликвидированы нет средств на их содержание, да и на работу кружков нет педагогов с достойной зарплатой. Сегодня большинство школ вдали от жилья большинства детей. Нужны автобусы, но вряд ли администрация найдёт средства на использование автобусов в две смены, чтобы возить детей в кружки. Премьер затронул проблему, но решения нет.

В Советском Союзе годами совершенствовался уклад жизни. Школы, дома культуры строились там где жили люди. И вот пришли либералы, которым ничего не надо кроме бабла и началось массовое разрушение сложившегося уклада жизни. А жизнь заставляет считаться с людьми, что противоречит вашей политики.

Фактически ничего нового на отчёте не было сказано. Премьер всё планирует на потом. И даже косвенно сказал, что сам ничего не сделал и не имеет представления как и что надо делать. Меня покоробили его слова: "Для улучшения развития страны необходимо создать современную школу". А вы чем занимались все эти годы? Создавали школы для олигархов, которые вывезли миллиарды за пределы страны. Но ведь и себя не забывали и не забываете. С какой помпой вы иногда посещаете регионы? Народ говорит, что приехал барин.

Вот и сейчас страна в кризисе. Улучшения жизни нет, а СМИ продолжает мусолить результаты выборов на Украине. Граждане России, представьте себе, что все эти каналы, которые обсуждают Украину обсуждали бы экономическое положение в России, то изменения были бы потрясающие. Медведев бы точно подал в отставку или его просто убрал бы сам президент. Да и вряд ли усидел бы и сам долгожитель. Нет даже обсуждения отчёта, а тем более экономического положения в стране.

Что же творится в стране, о которой чиновники, прикормленные журналисты, а других на эфир не пускают, в реальности и о чём премьер не говорит. "АиФ" Пенза публикует небольшую статью под рубрикой "Как живут отставники"? Например, бывший губернатор Челябинской области Б.Дубровский вышел в отставку с пенсией 167 тысяч рублей в месяц. При этом имеет право на "золотой парашют", а это 2,5 миллионов рублей. В декларациях его годовой доход составлял 360 миллионов рублей. К концу срока доход уменьшился до 300 миллионов рублей. При нищете народа правительству, думе надо иметь совесть. Аман Тулеев бывший губернатор Кемеровской области - пенсия около 400 тысяч рублей. Н.Меркушкин - бывший Самарский губернатор - 153 тысячи. Бывший глава Ростовской области В.Чуб - 150 тысяч. Говорят - это нищенская пенсия.

Не обижают себя и мэры. Даже после отсидки, например, мэр Брянска получает ежемесячно кроме пенсии надбавку в 70 тысяч рублей. Есть пенсии мэров и в 200 тысяч и больше. За время работы они накопили не плохой капитал. Всё странно в нашей разворованной стране.

Поражает остановка президента в Чите. Провёл совещание с чиновниками по поводу пожаров. Произнёс знаковую фразу. "Алгоритм действий по ликвидации пожаров отработан". Ну это же издевательство. Ему наверное не доложили, что сгорело более 100 домов, несколько тысяч овец, тысячи крупного рогатого скота, домашней птицы. Нанесён ущерб сельскому хозяйству. Действительно отработан алгоритм. Ущерб более миллиарда рублей. Более это сколько? Очевидно ущерб по населению. А сколько миллиардов потеряла страна от сгоревшего леса? Президент даже не вспомнил об этом. Действительно алгоритм отработан? Естественно проявил заботу о народе. Потребовал подготовить план оказания материальной помощи и доложить в Москве. Через несколько месяцев приедет проверить исполнение. А какую психологическую травму нанесено людям? Будут и преждевременные смерти.

Никакого алгоритма нет, есть одна говорильня. Вот если бы эти миллиарды были потрачены на создание настоящих лесных служб по недопущению пожаров, тогда бы и народ жил без стрессов. Надо незамедлительно увеличивать количество профессиональных лесников, чтобы каждый гектар был под наблюдением. Сейчас как выявляются пожары? Кто - то увидел дым или пламя за десятки километров и только тогда начинается шевеление служб. Лесник закреплённый за участком леса, который видит каждый день, находясь на данном участке, может сам погасить начавшийся пожар или своевременно вызвать специальную службу. Содержание такого количества лесников обойдётся государству дешевле чем тушение и оказание помощи людям. Да и народ будет здоровее. Пожары происходят ежегодно, а миллиарды вылетают в экологию. Но до президента эта тема даже не доходит. Зачем делал посадку в Чите? Показать себя? Насмотрелись уже глаза болят. Жаль, что и народ не требует от президента увеличить в разы лесную службу.

Что премьер с отчётом, что президент в Чите решили все проблемы. Похлопаем!