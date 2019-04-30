Зеленский как серп?

Интересно, что чем ничтожнее и глупее пенёк, рассуждающий о Зеленском, тем больше его тянет назвать Зеленского комиком, клоуном, артистом или шоуменом. Вот на пару минут включил балабольство Платошкина. Кто не знает (я и сам не знал), на сегодня это «российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении». Так вот, из этой минутки, которую я его слушал, со слов Платошкина стало понятно, насколько же Зеленский глуп и «непрофессионален» по сравнению с тем же Платошкиным.

Но давайте взглянем на них и сравним.

Платошкин, как и остальные «аналитики», никогда не зарабатывал денег своим умом и трудом – под свой риск и ответственность. Он всю жизнь «устраивался», чтобы исполнять указания начальства и «получать», и получал. Но за что?? Он политик и дипломат, он всю жизнь устраивался на дипломатические и политические должности, получил из бюджета уйму денег жалованья и сейчас учит других, как получать деньги таким образом. И всё бы ничего, но ведь нет слов, чтобы охарактеризовать всё ничтожество политики и дипломатии сегодняшней России. Эти российские «политики» не способны даже удержаться у власти без фальсификации избирательного процесса и итогов голосования, а за всю свою историю, Россия ещё никогда не была в столь глухой политической и международной изоляции.

И кого же это политико-дипломатическое ничтожество обсуждает?

Совершенно не факт, что Украине будет от Зеленского толк, но это человек, который никогда не обворовывал и даже не обжирал бюджет, а благодаря своему уму, таланту и трудолюбию в 2003 году создал фирму, в которой сам даже играет, как артист (что уже не главное). А главная его работа в фирме – он организовывает её работу, он пишет сценарии, работает режиссером и продюсером, и выпускает огромное количество высококачественной кинопродукции, пользующейся огромным успехом. Его сериал «Сваты» по просмотрам на третьем месте в мире, после американских сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Теория большого взрыва». Сегодня Зеленский, по сути, самый выдающийся руководитель и организатор в сфере кинобизнеса всех стран СНГ. С Зеленским даже сравнивать не приходится каких-то там сраных михалковых, не способных снять ничего, что бы окупилось в кинопрокате. Это человек, который сделал сам себя, а не которого начальство сделало начальственным прыщом за облизывание ануса начальника.

И если так взглянуть на дело, то подобные «аналитики» в интеллектуальном плане по сравнению с Зеленским просто клопы, но ведь они туда же – обсуждать лезут! Вы присмотритесь к этим умникам. В своей сути - они ничтожества, не организовывавшие работы не то, что собственной фирмы, а и колхозной бригады, но у них Ленин – неудачливый адвокат, Сталин – недоучившийся семинарист, Берия – насильник и т.д. и т.п., и только они - гении ума и примеры трудолюбия.

А на пасху, «отдыхающий» в Турции Зеленский, отреагировал на обещание путина упростить получение российских паспортов украинцами:

«Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ».

И тут же эти российские «политологи» запрыгали в запутинском энтузиазме, называя Зеленского, в лучшем случае, артистом. Но если смотреть на дело так, то тогда надо говорить, что выдающийся артист Зеленский, отреагировал на слова убогого подполковника КГБ Путина Не так ли?

Ну, ладно, о клопах достаточно.

Во время предвыборной кампании В. Зеленский, разумеется, не молчал. И толи друзья, толи его враги записывали его высказывания и теперь рассылают их по интернету. Понятное дело, что цитаты – это не контекст, тем не менее, и цитаты ведь тоже что-то говорят о том, кто их произнёс.

Итак, цитаты кандидата на пост президента Украины В. Зеленского.

Я потому подчеркнул слово «кандидата», что президентом Зеленскому уже будет не разрешено говорить всё из того, что он успел сказать кандидатом. Начну с улыбки.

«Я простой человек, который пришел сломать эту систему», - это понятно. Не похвалишь себя сам, кто тебя похвалит? (Это уже моя такая шутка – я тоже шутник). А если без шуток, то ломать – не строить. Простой человек – это не профессия и Украине простой человек и даром не нужен. Там все простые. До тебя все в Украине ломали систему, ломали и доломались до ситуации, когда ВВП Украины вдвое ниже ВВП Белоруссии. Вот добейся хотя бы успехов Батьки, и будет понятно, и кто ты такой, и зачем ты пришёл.

А вот высказывание Зеленского, по поводу чего шутить уже не приходится.

«[Переговоры] с русскими? Не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля…». А вот это интересно…

Наверное, у самого Зеленского есть объяснение того, что значат эти слова, скажем, он хочет убрать из политики все тайны и сделать политику максимально открытой.

Но первое, что мне приходит в голову, - Зеленский неопытен и боится сам встречаться, боится, что по незнанию не сможет ответить на вопросы путина. Тут надо иметь определённое психическое спокойствие, чтобы услышав непонятное от тех, с кем пытаешься договориться, остановить их и попросить объяснить, что имеется в виду. А поняв, спокойно заявить, что не знаком с этим вопросом, и что ответ на него будет позднее. Большинство же людей боятся, что при этом они будут выглядеть, как некомпетентные. Может и Зеленский такой – он же по первой профессии артист, следовательно, в теории, ему очень важно то, как он выглядит. Может, он поэтому тащит с собою тех, кто будет за него отвечать в трудных случаях?

Вышесказанное можно было бы принять за исчерпывающее объяснение, если бы Зеленский не потребовал, чтобы и с российской стороны был не один путин, а делегация. А это-то ему зачем?? Ведь все в мире как бы стремятся один на один говорить с нашим «сказочным мудрецом» - типа только путин всё в России решает. А Зеленский, получается, хочет говорить не с путиным, а прямо с его кукловодами?? Почему? Не потому ли, что Зеленский понимает, что именно в Кремле происходит с путиными, и даёт Кремлю понять, что он это понимает?

«Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя. Хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Прекратить стрельбу и развивать свою страну».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина – действительно братские народы». Как вам это? Что-то я не помню, слышал ли когда от современных украинских и российских политиков о том, что мы братские народы?

А вот серьёзные наблюдения Зеленского о жизни.

«Я вот как-то проснулся в 11 утра (выдался в кои-то веки «отсыпной» день), посмотрел на себя в зеркало и подумал, что какой-то я взрослый. А на следующий день я опять стал молодым, потому что спал всего пять часов. Так я понял, что двигаюсь в правильном направлении - мало сплю, много работаю и не даю своему организму физиологического шанса на взросление». Вроде чепуха, вроде шутка. Но сравните с теми, кто пишет роли артистам, играющим роль Путина. Те заставляют артистов размазывать сопли по груди, доказывая, что они труженики: «Пахал, как раб на галерах!». А Зеленский вроде пошутил о своём внешнем виде, а становится ясно, что парень то не из ленивых!

А вот наблюдения за людьми.

«Сегодня главное качество — это порядочность. С годами стало практически невозможно распознать с первого раза, что человек собой представляет. Все научились прекрасно маскироваться, да и у тебя уже замыленный глаз и нюх». Это ведь тоже «соломка для будущего» - основа будущих объяснений, почему он будет удалять из своей команды тех или других, – не распознал, не сумел!

А вот интересный момент – то, как он выпутывается из факта, что сам голосовал за Порошенко: «Охарактеризовать Порошенко я могу только двумя словами – «к сожалению»». С достоинством, и при этом всё сказал.

Я уже цитировал слова Зеленского, сказанные им, когда стало понятно, что он побеждает во втором туре: «Пока я еще не президент, могу сказать как гражданин Украины всем странам пост-Советского Союза: «Посмотрите на нас. Все возможно», - как видите, Зеленский фактически призвал народы остальных стран СССР к свержению тупой фашисткой власти в этих странах – призывал к тому, что сделал он на Украине!

А вот то, что он успел сказать до этого:

«Если Украина, Россия и Беларусь войдут в Евросоюз, может получиться Евросоюз Советских Социалистических Республик».

Не фига себе! А ведь это то, к чему изначально стремились марксисты, чего отчаянно пытались добиться большевики. А почему нет? А почему не поставить себе целью войти в Евросоюз, чтобы дать ему социалистические цели?

Да, разумеется, со стороны Зеленского это тоже имеет вид шутки, но, согласитесь, это такая шутка, из которой становится понятно, почему Кремль и его холуи так ненавидят Зеленского.

От таких шуток им как серпом по …

Тем самым серпом, к которому в перспективе стремится приложится молот.