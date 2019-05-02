Тревожный, сложный Первомай

Наличие триколоров на домах, в сочетании с красным флагом Москвы – свидетельствовало вроде бы о празднике. На «Баррикадной» (а вы знаете этот «трёхпалый» флагодержатель, полагающийся практически всем домам) даже так было: два красных и один триколор. Пригляделся – а что за второй красный? Оказывается, и у метрополитена свой флаг имеется, с этой загогулиной их, символизирующей вообще гортранспорт (за загогулину студии Артэмиды Лебедева заплатили сколько-то там миллионов). Впрочем, в этот раз смотрелось уместно, если вспомнить, что профсоюз метрополитеновцев – один из немногих в Москве действующих и независимых профсоюзов, добивающийся реальных побед. Хотя, и здесь, если присмотреться к быстроте обновления кадров, буржуазия ведёт себя с неизменной хитрецой – набирая уроженцев экс-советских республик Средней Азии туда, где можно меньше платить и по-русски не говорить, а вот на охрану и на «рентген» (куча рабочих мест, а фактическое безделье!) выставляя исключительно лиц «славянской внешности». Цинизм и «визуальный» национализм кадровиков – тема отдельного митинга, конечно…

Утром в районе Красной площади вроде бы даже какой-то официозный митинг был, Шмаков собрал традиционную массовку – триколоры по телеку мелькали, какие-то невнятные, мелкие, скорее, курьёзные лозунги звучали, потому что надо соблюдать стиль праздника. Стиль, но не смысл. Смысл – в международной, максимально широкой солидарности трудящихся. И вот он-то полностью отсутствовал как в «голубых» колоннах одобрившего пенсионную реформу Шмакова, так и в не менее шмаковских традиционных колоннах КПРФ. Однако – хоть так, солидарность же…

Чего там они требовали под знаменем Зю? Ну, надо полагать отставки правительства Медведева, отмены пенсионной реформы и всякого прочего антинародного непотребства – в общем традиционно всего того, что их начальники со Старой площади и думские коллеги делать не планируют, но для сохранения «оппозиционного» лица надо повторять свои мантры, тоже неприлично отдалившиеся от международной солидарность пролетариата - ведь один из предвыборных лозунгов кандидата КПРФ в Мосгордуму требует ввести "черту оседлости" для советских наших братьев "иного гражданства".

Для кремлядей, которых «мягко корректировали» своим бурчаньем со сцены их старые коллеги и непосредственные подчинённые из думской фракции КПРФ – Первомай не праздник, а так… выходной. И это своё буржуазное отношение они успешно транслируют в массы из года в год – чуть-чуть прикрывая центр «голубым» бюджетником. И вытесняя, как из эфира, так и из центра Москвы демонстрации «радикалов» (а пролетарские лозунги нынче звучат для буржуев неприемлемо), власти Москвы и страны, даже ощущают себя освободителями населения – от ненужного, непраздничного напряжения внимания. У «Баррикадной» вот уже заблаговременно была выставлена зелёная сцена для увеселения населения – песенки ни о чём под караоке, что может ещё лучше соответствовать духу праздника «весны и труда», труда на нынешнего буржуя?.. И сколько таких сцен по всей Москве…

Мы же собирались (вполне символично!) в том месте, где ход Истории в 1991-м был переломлен «демократами» в сторону капитализма, - почти у Белого дома. И двигаясь оттуда назад и влево, по улице Заморёнова, рабочего-депутата первого Моссовета, - мы тоже как бы рисуем в Москве альтернативный вектор, вектор той классовой солидарности, которая должна наполнять Первомай звоном миллионов голосов по всей планете. Но здесь, на родине первой в мире социалистической революции, эти голоса загнаны в узкий коридорчик.

Однако именно мы и именно здесь ощущали всю не только праздничность, но и всю краснознамённую ответственность – в дни дичайшей реакции, в дни пересмотра самых базовых завоеваний Октября, включая уже и 8-часовой рабочий день, - скандировать «Товарищ, смелее, гони буржуя в шею!»

Анонсированное и наделавшее шума участие «монстрантов» было каким-то незаметным, а Лоскутова почему-то я вовсе не встретил – хотя, мы-то шли, конечно, впереди. Другороссы шли в этот раз без скандирования крайне неуместного на Первомае «Россия всё, остальное - ничто!», но на митинге стояли дисциплинированно, организованно.

Митинг пришёлся на самый солнечный момент дня, поэтому и когда зазвучала перед митингом, пока подтягивались колонны (было в этот раз около тысячи или даже чуть больше в нашем Левом марше) песня «Гражданской Обороны» «Пой, революция!» - всё встало на свои места, а люди со знамёнами стали забираться не просто на постамент, а частично и на памятник. В этом выражалась преемственность Первой русской революции и нынешнего предреволюционного подрастания поколений самых разных составляющих «российской левой», как её пытались научно озаглавить в начале «нулевых».

Мало, кто знает, на самого этого места для митингов наших – могло во второй половине «нулевых» вообще не стать на карте Москвы. Тут хотели построить гостиницу, а памятник как бы горельефом – вмонтировать в первыйэтаж, - и только вот такие же, как у постамента и на постаменте активисты, районные депутаты-коммунисты отстояли мемориал и своё будущее. Конечно же, классовый враг прёт со всех сторон, и каждую такую площадку, возможность быть услышанным не на кухне, а на площади – надо отстаивать. Ведь сейчас не мы, а враг наступает.

Выступающих на митинге, который открыл первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев – было много, и всех перечислить просто невозможно, и говорили они конечно же об одном, о главном, о том что классовая солидарность сегодня, скорее, исключение из правил, которые устанавливает буржуазия. Что воспитывать самосознание пролетариата - то есть идентификацию себя как пролетария нужно кропотливо, шаг за шагом, доказывая, что правящее во всех странах буржуазное меньшинство и есть только меньшинство, что все блага на Земле создаёт пролетариат, люди, не имеющие в собственности средств производства, люди труда, причём наёмного труда, отравленные буржуазным сознанием, которое как бы пересажено им в умы из голов буржуазии. Однако явились среди таких солидарных позиции и иные воззрения...

В числе первых, успев перебежать с митинга КПРФ, был и неуёмный наш полемист, самый последовательный из марксистов, тов. Развозжаев. Который призвал левых к единству, поругал книгочеев-кружковцев за то, что отвлекают от необходимой всем левым «практики», от участия в буржуазных выборах и от жизненно важных для некоторых левых союзов с буржуазией (на языке его «марксизма» - «разного рода капиталистами»).

Что ж, Первомай – день многоголосия, пусть звучит и эта трель. Единство – дело хорошее, но в чём единство, в каких действиях? Нас вот год назад и к единству в «грудининге» призывали, но если это та самая «практика», то к чёрту такую практику, ставящую жирный мелкобуржуазный крест на таких «марксистах».

Впрочем, личные заблуждения наших малограмотных «марксистов» нисколько не омрачали праздника – невежество это ведь тоже личный выбор, а уж что-что, но такую «свободу выбора» буржуазная демократия нынче гарантирует. Она ей даже выгодна – какая уж тут пролетарская солидарность если на повестке для союз с буржуазией? Выглядеть не то, что в глазах прохожего обывателя, а даже в глазах давних товарищей потешными невеждами – безусловное буржуазное право каждого «левого».

Неожиданно хорошо, по-ленински ясно и бескомпромиссно выступил новый и очень напоминающий подпольщиков начала ХХ века человек из «Левого Блока».

Товарищ из РСД выступала ярко, а так же, хоть и немного смущённо, но по сути верно выступил товарищ из Объединения перевозчиков России. Независимых профсоюзов, как и независимых художников в этот раз с нами было много. И то ведь надо признать, что мы-то в Левом марше не за численность боремся, а за качество.

Пусть даже чёрно-красные и чёрно-фиолетовые знамёна анархо-коммунистов и «сиреневого интернационала» в этот день реяли под железными знамёнами самого монумента Героев Революции 1905 года – это было исторически правильно, и я спешил кое-что запечатлеть на фото – как бы лица самого праздника.

Здорово и кульминационно прозвучала песня Аркадия Коца «Стены рухнут» в исполнении внезапного трио рок-коммуны, финал у митинга вышел очень яркий и символичный.

Пролетарский первомай продолжился межпартийной маёвкой на бульваре за памятником "Булыжник - оружие пролетариата" (кстати, на его не то что реставрацию – но хотя бы на подновление букв цитаты из Ленина о жертвах революции 1905 года в бюджете Москвы не нашлось ни копейки, в то время как миллиарды уходят на имитацию цветов и деревьев, на пасхальные «инсталляции», на плетёные корзиночки в парках и пластиковых кур).

Что ж, если подлинный, пролетарский Первомай, без примесей буржуазности можно отметить в Москве только здесь, под тяжёлыми и героическими тенями памятника, мы были в нужном месте и в нужное время.

По-моему эта анархистка стала лицом нынешнего тревожного Первомая - в её глазах и ожидание нового витка классовой борьбы, и та красота борьбы идеологически мотивированной, которая никогда не снизойдёт на лица невежд.