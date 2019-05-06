Куда Путина дели, убивцы?!

Я не знаю, кто такой Абрахам Майвин с kasparov.ru, но вот он пишет:

«Стараниями Путина Россия сбросила маску цивилизованного государства.

Уважаю его за неоспоримые заслуги перед человечеством, а именно:

1. Путин вдохнул новую жизнь, фактически, возродил НАТО, которой грозила медленная деградация.

2. Путин возродил украинскую нацию, её самосознание. Ещё недавно украинцы протестовали против захода американских военных кораблей с визитом вежливости в украинские порты. Сегодня они требуют присутствия кораблей НАТО в Чёрном море на постоянной основе.

3. Стараниями Путина Россия сбросила маску цивилизованного государства и показала миру звериный оскал, страдающего ресентиментом политического импотента.

4. Путин с коллегой Гундяевым вызвал неприятие РПЦ у значительной части населения, поощряя пропаганду махрового средневекового невежества.

5. Путин довёл передовую российскую экономику до такой степени развития, что приходится отчаянно бороться с перепроизводством товаров с помощью бульдозеров.

6. Путин ликвидировал все ненужные государственные институты, оставив только департамент «расхищений и раздач».

7. Ну, а когда Путин развалит Российскую империю, то уже никому не будет интересно, за что я его презираю».

А вам, Абрахам, интересно, за что будут презирать вас, – всех критиков В.В. Путина? Того самого Путина, который из Ленинграда?

Само по себе нового в этой цитате ничего нет, - я для завязки этой заметки взял первый попавшийся текст - лишь бы был коротким. Такие тексты сейчас пишет вся оппозиция. Та самая оппозиция, которая при виде того, как путина катают и катают на самолётах, батискафах, дельтапланах, пожарных машинах, «жигулях» и КаМАЗах, подводных лодках и лошадях, дружно мечтает, чтобы его прокатили наконец на лафете.

Не дождётесь! Отелло, вон, более четырёх веков Дездемону душит и всё никак её задушить не может. А всё потому, что роль Дездемоны играют всё новые и новые актрисы.

Так и в нашем случае.

Напомню, что настоящий Владимир Владимирович Путин из Ленинграда, предавший Родину в рядах КГБ, а потом носивший портфель за мэром Ленинграда Собчаком, выглядел вот так

https://otvet.imgsmail.ru/download/u_829a1f77bb727d843b63c82e8376ffd1_800.jpg

Однако уже на выборы президента он шёл вместе с вот этим артистом:

http://oboi.cc/1920-1080-100-uploads/new/big/oboik.ru_40662.jpg

А с артистом, играющим роль Ельцина, уже крутился и другой артист, играющий роль путина:

https://zn2.2xclick.ru/img/orig/628/712628_3612760261.jpg

Однако присягу президента принимать доверили вот этому артисту:

https://cdnde1.img.sputniknews.com/images/32082/68/320826890.jpg

А за границу стали посылать вот этого:

https://images.cnbctv18.com/wp-content/uploads/2018/12/AP18355767440370.jpg

А с местными туземцами большей частью общался вот этот:

https://i.ytimg.com/vi/Y6Jq98X17Ew/maxresdefault.jpg

И вот кому-то в интернете это надоело, и он взял и уравнял размеры изображений двух артистов, играющих роль Путина, по расстоянию от подбородка до носа, разделил их по линии вертикальной симметрии и половинки соединил. И вот, что получилось:

https://i.ytimg.com/vi/sDFD2oL1Q08/maxresdefault.jpg

Теперь можно порассуждать, что «путин тот же, но только постарел». Дуракам, само собой, рассуждать не запретишь, а у остальных должен возникнуть вопрос к Кремлю – куда Путина дели, убивцы?!