Бесцветный полк - не наше дело, шагайте в Сталинском полку!

Маски нынешнего буржуазного тоталитарно-паразитарного режима нам вроде бы известны, однако пока все они работают. Помните, как в экранизации «Убить дракона»? То Путин является рядышком с Натальей Солженицыной возле «стены скорби» (по от большевиков умученным вредителям, контрреволюционерам, шпионам), то – шагает во главе Бессмертного полка потомков тех, кто, как и войска НКВД, очищал нашу родину огнём и мечом от уже зарубежных коллег тех «умученных». То несёт букетик к вечному огню, то тихонечко, хитренько – шлёт своего верноподданного Мединского и Иванова с Чуровым в Ленинград открывать мемориальную доску Маннергейма. Не вышло с Маннергеймом в Ленинграде? Ну, так они отыгрались у Кремля: стела 400-летия дома Романовых, Владимир-креститель…

Очевидно, что у них найдутся ещё «герои» эпохи царизма, которых они будут возводить на новые пьедесталы – так уж устроена классовая солидарность элит. Им надо опираться в прошлом на борцов с большевизмом, с национализацией, с социализмом. Про антикоммунистическую суть путинизма всё давно сказано, причём сказано самим же Путиным, ещё в 1991-м, в августе и далее, вполне последовательно. Для него, как и для Ельцина - Великий Октябрь и Великая Эпоха строительства коммунизма в СССР – всего лишь аппендикс в истории другого человечества, которое жило себе в «цивилизованных» странах да в Расеюшке царской, бед не знало, потому что частная собственность и рыночные отношения гарантировали ему, человечеству, «устойчивое развитие». А тут пришли большевики, «всех изящно кинули» - ну, и так далее, болтовню диссидентских кухонь мы знаем давно, однако сейчас она возведена в ранг госпропаганды. Поэтому мы и слышим от главы государства откровенный, государственного же уровня бред про то что СССР ничего не делал кроме галош, которые покупала одна Африка.

«И не надо спорить!»

Вот именно, спорить с ними бесполезно – эти люди не просто там на словах, на кухнях, а на деле «осваивают» СССР, причём двусмысленно. Приватизируют не только то, что даёт пиар-профит – «Бессмертный полк», но и базисное, что даёт власть не над умами, а экономическую и политическую: нефть, газ, заводы, судоверфи, и в качестве непрофильных активов уже целые больницы. Этот зарвавшийся «внутренний зверь» боится не споров, не возражений, не реплик, не меньшинств, а только точно так же, как в Великом Октябре организованного класса. Когда класс выступает сплочённо – он уже не дискутирует, он не оспаривает «победу Гулага над Освенцимом», он просто вершит новую Историю, опираясь на ступени старой, на свои достижения в прошлом. И таким безусловным достижением была Великая Победа.

Само собой, правящей силовигархии эта Победа нужна не со Сталиным и под знамёнами Ленина – а с триколором во главе, что они и продемонстрируют на оцепленной для вип-шоу Красной площади. Закрыв мавзолей Ленина, с которого Сталин напутствовал защитников Москвы – они уже всё сказали. Иллюзии относительно «президента всех» после пенсионной реВОРмы и открытия им памятника Солженицыну – развеялись. В России торжествует этакая власовщина-колчаковщина, когда не по договорам со спонсорами контрреволюции и интервенции (как было у Колчака), а по собственной идейной приверженности «рынку» социалистические богатства нашей родины розданы в концессии и частные руки.

Вот откуда термин «силовигархия» взялся – да, как Ельцин назначал олигархами, так и Путин на второй волне приватизации и переприватизации назначил друзей вообще всем, чем было нужно – и министрами обороны, и министрами Газпрома. По сути Наше, государственное, социалистическое стало частным, дало миллиардные состояния элитным паразитам, никакого труда в естественные моонополии не вложившим – росчерком его пера.

И вот с этим господином вы планируете шагать в формате массовки, ещё и предков своих на портретах подтягивая?

Нет, они сражались за другу родину. За ту родину, что строила коммунизм.

За родину, где пенсионные реВОРмы были невозможны, где социалистическая собственность на всё, включая заводы, гарантировала социальный прогресс, рост уровня образования и благосостояния – но медленнее, чем хотелось некоторым элитариям, которые в пику пролетариям контрреволюцию и поддержали. Им захотелось власти меньшинства и своего привилегированного положения при этом меньшинстве – и это они вещают с телеэкрана нам про «маленького Сталина, которого над в себе добить», как Дмитрий Киселёв. Смешно отвлекаться на шантарпу, подтявкивающую возле нефетгазовых миллиардеров свою мелкую антисоветчинку. Но если социологи им покажут, как уважают Сталина в РФ – они подкорректируют тявканье, не сомневайтесь. Они за это виллы и виноградники имеют – язык набит. Для этого им Бесцветный полк и нужен.

Маленький Сталин, большой Киселёв

Обесцвечивание «Бессмертного полка», приватизация которого силовигархией вошла в финальную стадию – подвигло нас на определённые шаги внутри колонн оппозиции. И не важно, что они сперва запретили портреты Сталина в колоннах «БП» (где уместен, однако, Николай Вторый) и знамя СССР, а потом пошли на попятную. В этот раз не запретили – в следующий раз уж точно запретят. Заходить в их рамки бессмысленно, как и создавать массовку этому меньшинству в качестве верноподданцев.

Они, силовигархи, которым и быть-то здесь в столь погожие дни не обязательно, миллиарды капают сами собой на счета, – всё-таки должны в рамках обязательств перед всей (российской и мировой) буржуазией исполнять свои роли. Поэтому шоу «БП» конечно же будет увенчано при рвении этого безнадёжного нарцисса В.Ланового – конечно же добрым царём со своим портретиком. И Николай Вторый был в данном случае в руках Поклонской хотя бы честнее – она вытащила реального оппонента и экзекутора, который душил пролетариат, позже ему отомстивший.

Поклонская явила лик того царя, который был свергнут ХХ-м веком, всем его стремительным социалистическим взлётом – но вот, начало века 21-го явило нам нового царя, опирающегося не на помещиков и дворян, на Нобелей и иностранный банковский капитал, а на то, собственно, что и составляло богатства СССР, на нефть и газ, на капитал новорусский.

Не символически, а реально – ОНИ украли у нас СССР. Даже не Ельцин, при котором инерция работы советского механизма гуманизма (бесплатное образование и здравоохранение) ещё воспроизводила умные, созидательные поколения – а именно Путин завершил свежевание СССР, поставил деиндустриализацию на политическую ногу, торжественно открывал только иностранные заводы, чем грешит и сейчас (оттого и растит не производителя, а потребителя). А отечественных, советских заводов и фабрик за его и Ельцина правление закрылось более 70 тысяч.

Это хуже проигранной Великой Отечественной и бомбёжек люфтваффе.

Это повод для Великой классовой войны - новой. Для Второй социалистической революции.

Поэтому, понимая, как в этот день, 9 мая силовигархия боится и стыдится именно Сталина, чей вклад в Победу невозможно ни спрятать, ни подредактировать, мы собираем в пику «Бесцветному полку» - Сталинский полк. Присоединяйтесь!

Пойдём с песнями сталинской поры, весело – нам под портретами генералиссимуса, как и реальным героям Великой Отечественной – не стыдно. И это не мемориальное шествие, это демонстрация. Оккупационные тенденции, свой классовый стыд за Советскую Историю – пусть не на нашей Красной площади демонстрируют, а на Рублёвке, в Тоскане, в Геленджике. Красная площадь - не вип-зона.

Лозунг этого девятого мая:

«Долой фанеру с Мавзолея – долой буржуев из Кремля!»