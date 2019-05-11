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Московский листок

Нашу Победу украли, клянемся вернуть ее!

Опубликовано 11.05.2019 автором Иван Молотов в разделе комментариев 1

победа бессмертный полк
Нашу Победу украли, клянемся вернуть ее!

Наши предки заплатили огромную цену за разгром фашистских захватчиков. Но что они при этом защищали? Социалистическое Отечество. А это значит - не только территорию Советского Союза - но и его совершенно особенную начинку – советский строй, рабочую власть, общенародную собственность на все богатства страны. И, конечно, все уникальные социальные достижения Великой Октябрьской Социалистической Революции. Что это за достижения? Бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное жильё, восьмичасовой рабочий день.

Ныне мы отмечаем семьдесят четвёртую годовщину Победы. Но... это ведь, по сути дела - Победа без Победы. От советского строя, от власти трудящихся, от великих социальных достижений, яростно защищаемых нашими предками, не осталось и следа. На Параде Победы – предательские власовские флаги. Мавзолей, стоя на котором товарищ Сталин встречал возвратившиеся из Берлина войска РККА - позорно спрятан за фанерой.

Продули мы всё, товарищи. Прошляпили. Не смогли защитить то, что отстояли наши предки.

Я не представляю, как можно жить, не борясь за то, чтобы вернуть Победу, которую у нас украли! Не борясь за то, чтобы вернуть нашему народу все завоевания Октябрьской Революции, отнятые буржуями.

Каждый сознательный трудящийся теперь должен дать такую клятву:

- Я клянусь, что не смирюсь с уничтожением моей социалистической Родины, Советского Союза! Я клянусь, что я не прощу тем, кто уничтожил мою социалистическую родину и поработил советских трудящихся! Я клянусь, что вместе со своими товарищами, пролетариями-коммунистами, я продолжу борьбу и верну советский строй!



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Всего комментариев к статье: 1
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Маленький мальчик у темзы играл! Маленький мальчик конфетку украл! Добрый судбя пригоовр произнес,
!!!VOTJABOG-TOTDA!!!&&& написал 11.05.2019 02:08
Добрый палач пролил ложечку слез!
"От советского строя, от власти трудящихся, от великих социальных достижений, яростно защищаемых нашими предками, не осталось и следа."
- То таки да - это все было прос-рано бесноватыми гав-ноиками и безумными вчонкиными и пропито таки примкнувшими к ним тупыми, вечнопьяными роботами - матаголиками - то таки да...
\\\/\///\//\\\//"Я клянусь, что я не прощу тем, кто уничтожил мою социалистическую родину и поработил советских трудящихся! "
-То таки совершенно правильно, вот только вернуть СССР и Коммунизм на этой территории таки уже не удастся - то таки бы-дло его убило и затоптало своими грязными копытами - то таки да... Да и с какй стати - таки пусть бы-дляк наслаждается своей таки победой - то таки да...
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