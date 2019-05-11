Нашу Победу украли, клянемся вернуть ее!

Наши предки заплатили огромную цену за разгром фашистских захватчиков. Но что они при этом защищали? Социалистическое Отечество. А это значит - не только территорию Советского Союза - но и его совершенно особенную начинку – советский строй, рабочую власть, общенародную собственность на все богатства страны. И, конечно, все уникальные социальные достижения Великой Октябрьской Социалистической Революции. Что это за достижения? Бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное жильё, восьмичасовой рабочий день.

Ныне мы отмечаем семьдесят четвёртую годовщину Победы. Но... это ведь, по сути дела - Победа без Победы. От советского строя, от власти трудящихся, от великих социальных достижений, яростно защищаемых нашими предками, не осталось и следа. На Параде Победы – предательские власовские флаги. Мавзолей, стоя на котором товарищ Сталин встречал возвратившиеся из Берлина войска РККА - позорно спрятан за фанерой.

Продули мы всё, товарищи. Прошляпили. Не смогли защитить то, что отстояли наши предки.

Я не представляю, как можно жить, не борясь за то, чтобы вернуть Победу, которую у нас украли! Не борясь за то, чтобы вернуть нашему народу все завоевания Октябрьской Революции, отнятые буржуями.

Каждый сознательный трудящийся теперь должен дать такую клятву:

- Я клянусь, что не смирюсь с уничтожением моей социалистической Родины, Советского Союза! Я клянусь, что я не прощу тем, кто уничтожил мою социалистическую родину и поработил советских трудящихся! Я клянусь, что вместе со своими товарищами, пролетариями-коммунистами, я продолжу борьбу и верну советский строй!