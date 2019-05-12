Угнетающее слабоумие элиты

Творчество в СССР

В СССР из-за бюрократии было страшно тяжело внедрить что-то новое. Это, с одной стороны. Но с другой, представьте себя на месте министра СССР, у которого в министерстве качество или эффективность продукции начинает уступать кому-то на Западе. Конечно, у рядовых работников ЦК можно будет отбрехаться, но долго ли? А что будет, когда об этом узнает даже не Сталин, а тот же Брежнев? И что с тобой, с министром, тогда сделают?

Как ни крути, а в СССР новую технику надо было внедрять, а для этого нужны были результаты творчества и ПОТРЕБНОСТЬ В ТВОРЦАХ. Отсюда министр «бил по головам» директоров заводов, требуя внедрения новой техники, новых технологий, новой продукции. Бюрократический аппарат СССР и тормозил, и толкал прогресс одновременно. Ведь именно поэтому СССР строил за рубежом и заводы и электростанции, и поставлял станки, и даже легковые автомобили, причём, в страны, в которых и своих легковых автомобилей хватало, скажем, в Германию или Францию. А уж в 70-х каждый второй летательный аппарат в мире был советским.

А что произошло, когда власть в СССР захватили помянутые «интеллектуалы» из либералов, вернее, дебилы из холуёв США?

Аналогом министров стали олигархи, а они ведь тупые в том, что и как производят попавшие им в собственность предприятия СССР. Они в лучшем случае придумают, что завод надо остановить, а здание продать под торговый центр. Это предел их творчества, что мы и видим в той же Москве, когда-то промышленном городе. Ну, а если предприятие, всё же, выгодно оставить работающим, то олигархам приходится нанимать «топ-менеджера» для управления этим предприятием. Раньше это были ещё советские директора и заводские специалисты. Специалисты, пусть и алчущие денег. А сейчас только алчущие денег.

Ну, а даже тем, старым специалистам зачем было с этим творчеством для олигарха «жопу рвать»? Олигарх, - он ведь не министр, он дебил. Это министр по твоему заводу всё знал – и что завод может дать, и на что твои люди способны. И у министра ещё и аппарат был из бывших заводских специалистов. Их не обманешь. А олигарх туп, его аппарат –это проститутки и помощники по воровству. Олигарх одно понимает – должен идти доход. Вот топ-менеджер и обеспечивает ему доход, желательно, не ниже прошлогоднего.

А результат творчества – увеличение дохода или прибыли – пойдёт олигарху, а оно тебе, топ-менеджеру, надо? Чтоб коллеги над тобою, дурачком, смеялись? Мало этого, при реализации творческой идеи всегда есть риск, что или дело затянется, или вообще не получится. Ну и зачем это топ-менеджеру? Олигарх ему пообещает рост его зарплаты? Так она и так не маленькая, а главное, топ-менеджер и так найдёт, как украсть в дополнение к зарплате.

Трудно ли – украсть у дурака?

Поймите, когда во главе хозяйства стоит не основатель этого хозяйства, не фанатик этого хозяйства, а вообще такой дебил, как олигархи, просто укравшие своё право хозяина, то внутри хозяйства возникает множество нюансов, которые никак не способствуют творчеству.

Лет 20 назад, я, тогда главный редактор газеты «Дуэль», пытался помочь изобретателю А. Будённому с рекламой его патентов. И вот Будённый приходит в редакцию и жалуется, что обошёл кучу фирм, но ни один топ-менеджер не хочет освоить производство изобретённого им сварочного трансформатора, который вдвое легче, и вдвое экономичнее всех аналогов, включая зарубежные. Как мне помнится, Будённый, как человек, был не без странностей, но сварочный трансформатор – штука не тяжёлая и не дорогая, и Будённый, соответственно, уже имел работающие образцы своего изобретения. То есть, у топ-менеджеров трат на научно-исследовательские и конструкторские работы – никаких! Бери и запуская в производство! Почему менеджеры отказались осваивать явно выгодный товар?

А зачем он им? Чтобы владелец фирмы стал ещё богаче? А если сварочный трансформатор Будённого окажется плохо продаваемым, и фирма понесёт убытки?

Посему все эти менеджеры предпочитали не связываться с изобретателем. Часть потому, что вообще Будённого не понимала (таких менеджеров и тогда уже было полно), а часть предпочитала производить трансформаторы по лицензии известной фирмы. Если что и случится, то не менеджер, а эта фирма будет виновата. И в случае убытков, менеджер хозяину так и объяснит. А как он объяснит, в случае убытков при постановке на производство сварочного трансформатора Будённого?

Мне могут сказать, что виноваты буржуазные отношения, но эти отношения и в США, и в Китае работать не сильно мешают.

Почему именно у нас разгул дебилизма?

Дело в том, что перестройка открыла шлюз в элиту, шлюз к власти дебилам – всем этим завлабам, кандидатам и докторам наук, профессорам и прочим ни к чему не способным болтунам. И уже эти дебилы своим дебилизмом дебилизировали всё общество.

С дебилами даже буржуазные отношения невозможно построить.

Ну, а творчество в дебильной России перестало требоваться.

Элита государства

По идее, в элиту государства должны входить государственные деятели. А это кто? Формально – это депутаты и высшие чиновники исполнительной власти. Но если мы посмотрим на лиц в этих должностях (хоть в России, хоть за рубежом), то по факту это проходимцы, сумевшие попасть на эти должности. Если мы посмотрим на ближайших к нам персонажей – на депутатов Думы, сенаторов или путиных с министрами, то ведь они и сами себя не считают ни элитой, ни государственными деятелями. Они реально считают себя только теми ловкими людьми, которые умеют на эти должности попасть, и этого считают для себя вполне достаточным.

Черчилль дал остроумное определение государственным деятелям – это те, кто думает о будущих поколениях, и этим они отличаются от политиков, которые думают только о том, как победить на предстоящих выборах. Это остроумно, но у нас политики и об этом не думают – при тотальной фальсификации выборов уже и это для «политической элиты Рашки» это не обязательно – они и так «победят на выборах».

Ну, а по своему смыслу, кем являются государственные деятели? Ведь просто думать о будущем – этого мало. Это и писатель-фантаст умеет.

Государственный деятель обязан УМЕТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ будущее наших детей и внуков.

А что именно он обязан уметь? Сам же он ничего не делает из того, что обеспечивает будущее, - начнись война, он и винтовку в руки не возьмёт.

Государственный деятель обязан УМЕТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ нас, население государства, на обеспечение нашей нынешней достойной жизни и достойной жизни наших потомков.

Мы сами обеспечиваем сами!! Но они нас организовывают!

А как государственные деятели нас, граждан, на это организовывают?

С помощью законов, которые одни государственные деятели принимают, другие организовывают население на исполнение этих законов, третьи следят за исполнением этих законов всеми в государстве.

Следовательно, государственные деятели должны знать, как защищать достойную жизнь народа (населения и будущих поколений), и уметь находить решения того, как эти знания применять для организации деятельности народа так, чтобы в результате получилось для народа благо.

Давайте отвлечёмся от правительства и судов и ограничимся только депутатами. Посмотрите на депутатов Думы – в Думе есть такие деятели? Есть те, кто умеет законами организовать население для достижения блага народу? Да, о чем разговор! Есть хотя бы те, кого заботят будущие поколения? Да и это много! Есть хотя бы те, кто знает, что это его депутатская обязанность?

Причём, в Думе же есть экземпляры, которые своими задницами истёрли не один десяток депутатских кресел. Из известных – тот же Зюганов или Жириновский. За всю их жизнь, прожитую в Думе, у них хоть когда-то мелькнула мысль, что они лично отвечают за достойную жизнь избравших их граждан? Хотя бы мелькнула мысль, что сегодняшнее положение России является следствием их деятельности в Думе? Их деятельности!!

Даже не так, эти кнопкодавы хоть раз объяснили гражданам, как принятые ими законы улучшили достойность жизни граждан? Даже не так! Они хоть раз показали, что знают Конституцию и понимают, что требуют принятые ими законы?

Наоборот. Всей своей деятельностью депутаты и сенаторы показывают, что депутатом и сенаторам могут быть любые преступники, любые ленивые дебилы, не знающие не только основ конституционного строя России, но и языка, на котором законы пишутся и принимаются. Всей своей деятельностью депутаты и сенаторы показывают, что депутатом и сенаторам может быть любая обезьяна, если эту обезьяну научить нажимать на кнопку по команде руководителя фракции. Вон, нынешний «спикер» Думы Володин недавно показал, что он может вообще в Думе не присутствовать, а кнопка голосования может за него сама нажиматься. Как надо.

Ну вот пример, который, казалось бы, и дураку понятен.

Кто будет спорить, что власть обязана обеспечить достойную жизнь народа. Кто докажет, что народу нужна власть, которая не обязана этого делать?

Но для того, чтобы достойную жизнь обеспечить, эту достойную жизнь надо запланировать. Но если что-то запланировать, а оно в плановые сроки не получено, то ты мудак, не способный планировать. У нас сегодня исполнительная и законодательная власти, даже не нашу достойную жизнь, а вообще, хоть что-нибудь достигать планируют??

Сегодня правительство выдвигает «концепции» (системы взглядов), а в Думе кнопкодавы от этих концепций мочатся в штаны от радости, как щенок при виде хозяина. Но ведь концепция - это не план, никто не обязан исполнять концепцию, чего вы, тупые дебилы, радуетесь?

Вот уже более 10 лет назад, в марте 2008 года официальная «Российская газета» ликовала:

«К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. …В мае документ, работа над которым по поручению президента РФ Владимира Путина продолжалась почти год, будет представлен на рассмотрение правительства. …Собственно, этот прогноз должен стать руководством к действиям нового правительства, которое после инаугурации Дмитрия Медведева обещал возглавить Владимир Путин».

Стал путин премьером, потом президентом, потом опять. Где зарплата в 2700 долларов, где квартиры в 300 метров, где средний класс? Кому, нахрен, нужно правительство, которое не планирует, не работает, а мечтает, чтобы оно всё само как-то получилось? Только дебильной элите, только дебильным депутатам, не способным понять даже простого – того, что руководитель обязан организовывать исполнение стоящих перед ним задач, а не мечтать о том, что они сами исполнятся.

Мне могут сказать, что ведь в СССР тоже были такие же депутаты. Не надо о том, чего вы не знаете!

Но давайте об этом поговорим в окончании.

(окончание следует)