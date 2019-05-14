А в итоге народ этих дебилов заслужил!

Не надо! Раньше было не так!

Мне могут сказать, что ведь в СССР тоже были такие же депутаты. Нет, не такие же! Да, они и в СССР были не идеалом, но и не таким тупым уродством, как сегодня.

Да, главной особенностью депутатов Верховного Совета СССР было подчинение бюрократическому аппарату КПСС. Но ведь даже КПСС не нужны были бездельники, тупо голосующие по указаниям начальства, даже КПСС нужны были люди, действительно работающие депутатами и, особенно, люди, представляющие реальную жизнь народа. КПСС важно было, чтобы ничто не компрометировало объявленную власть народа, чтобы в СССР был мир и покой.

Поэтому все депутаты Верховного Совета после своего избрания продолжали работать на своих старых рабочих местах, строго говоря, им не нужно было «встречаться с избирателями», чтобы узнать, «как там народ живет». По меньшей мере, половина депутатов и была этим самым народом рабочими и крестянами. Не могу сказать, получали ли депутаты и какую-то доплату, если и получали, то это на их благосостоянии сказывалось незаметно, знаю только, что проезд в общественном транспорте у них был бесплатным, а в Москву на сессии Верховного Совета они ездили за казенный счет, как в командировку, хотя и с определенной помпой. Моего знакомого депутата Верховного Совета Виктора Кризского, простого рабочего цеха (правда, хорошего – орденоносца), в котором я работал, не только везла в аэропорт казенная «Волга», но и впереди ее шла машина ГАИ. Во! Но это только когда он ехал в Москву на сессию, в остальных случаях он ходил пешком и ездил на общественном транспорте, «как все».

Цех был маленький, все друг друга хорошо знали, мы с Виктором и выпивали вместе, и на рыбалку ездили. Мужик, как мужик. По-моему, раз в неделю он обязан был принимать избирателей, в горисполкоме у него был для этого кабинет. Мне этот депутат за все время никак не понадобился, как депутат (да и остальные депутаты тоже), так уж получилось, но я всегда вопросы решал по линии исполнительной власти. Решал потому, что вопросы производства все равно никакой депутат сам не решил бы, а личные вопросы я решал самостоятельно, никому не жалуясь – не было необходимости.

Но люди к Виктору шли, прежде всего, шли те, кто «не мог добиться правды» в других инстанциях. Если Виктор, да и любой другой депутат, видел, что перед ним не профессиональный кляузник, и рациональное зерно в его жалобе есть, то депутат запрашивал обидевшую избирателя инстанцию, в чем дело?? И, поверьте, если у этой инстанции было не 110, а всего лишь 100% правоты, то она всё равно удовлетворяла жалобщика, поскольку для местного бюрократа было очень опасно связываться с депутатом Верховного Совета - инстанцией, имеющей прямую связь с московскими бюрократами. А депутат Верховного Совета был именно такой инстанцией - он был постоянно действующей на месте «рукой Москвы».

Конечно, жалоба гражданина на секретаря обкома вряд ли имела бы успех и у депутата, но сделать секретарю обкома депутатский запрос, депутат был обязан, и, поверьте, и секретарю обкома лучше было как-то жалобу гражданина депутату удовлетворить, а не отказывать начисто. Да, депутат-то человек проверенный секретарем обкома «на преданность партии», но и депутату нужно отчитываться перед Президиумом Верховного Совета в своей работе, и где гарантия, что депутату не попадет шлея под хвост и он не перешлет жалобу на секретаря обкома в Президиум Верховного Совета? А там секретарь обкома не более, чем простая пешка… Тут невольно задумаешься, исполнять запрос депутата или проигнорировать?

Второе, что было важно, это принятие точных законов. Проекты всех законов СССР (а годовые и пятилетние планы это тоже были законы) обязательно ставились на всенародное обсуждение. Разумеется, большинству граждан они были «по барабану», но была и масса специалистов, скажем, тех же юристов, массу хозяйственников эти законы прямо задевали, да и просто активные граждане участвовали в обсуждениях. Конечно, престижно было, чтобы твое замечание к закону опубликовала газета, но обюрокраченные редакции и журналисты предпочитали не отличаться сильно большой самостоятельностью. Они, конечно, не были такими перепуганными ослами, как нынешние СМИ, но все же.

А депутат был доступен, и ему можно было высказать все, что считаешь нужным, по отношению к любому закону. Депутат все эти замечания к законам пересылал в Президиум (в своей работе и ему, повторю, нужно было отчитываться), в результате авторы закона в Москве были исключительно информированы обо всех тех неожиданностях, которые могли возникнуть в связи с принятием закона. И закон получался идеальным из всех возможных вариантов. Точно так же хозяйственники через депутатов могли еще раз заставить задуматься начальство по поводу чисел в законах о намечаемых планах.

Я ни в меньшей мере не призываю вернуться к власти Советов, все это уже было, и именно Советы предали и СССР, и коммунизм. Но вот этот советский депутатский принцип – быть в народе, - стоит дорого. Особенно, повторю, если посмотреть на тот моральный и интеллектуальный маразм, который у нас именуется депутатами Госдумы и сенаторами.

Им же вообще вся жизнь народа России, всё будущее России – «по барабану»!

Пробили дно антинародного идиотизма

Я часто привожу этот пример, поскольку он вопиющ и должен быть понятен даже глупцу. Смотрите.

В 2015 году путин в своём «президентском» послании депутатм и сенаторам сообщил: «За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес».

«Депутаты» и «сенаторы» таращили на путина глазки и делали вид, что слушают и понимают.

А этот как бы президент, не стесняясь похвастался, что назначенные им в должность Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета и судьи в 2014 году с целью вымогательства денег у бизнесменов разорили свыше 160 тысяч предприятий экономики России. То есть, путин сообщил этим дятлам в Думе и Совете Федерации, что его бандиты с помощью бандитов как бы «судей» возбуждали дела против невиновных бизнесменов, делали обыски, не давали бизнесменам работать, после чего получали от бизнеса взятки и закрывали уголовное дело. А бизнесмены частью останавливали свои предприятия, частью вообще вынуждены были отдать свой бизнес бандитам.

И какие же меры «депутаты» и «сенаторы» приняли, чтобы хотя бы прекратить разорение экономики России?

А никаких! «Депутаты» и «сенаторы» этот вопрос даже не обсуждали!

В результате, в следующем году бизнес-омбудсмен Б. Титов сообщил, что в 2015 году люди Бастрыкина и Чайки завели таких липовых уголовных дел уже не 200, а 230 тысяч, из которых до суда по-прежнему дошло не более 15% дел.

Открыто, на глазах всех путин организовал грабёж экономики России с помощью назначенных им руководителей силовых структур, и в результате этого грабежа граждане России видят и полицейских полковников, хранящих на квартирах по полмиллиарда долларов наличными, и генералов Следственного комитета, обслуживающих воров в законе прямо в зданиях прокуратур.

А «депутаты» и «сенаторы» снова этот вопрос даже не обсуждают!

И вот по данным сайта Росбалт итоги разорения экономики «бандой путина». В 2008 году количество действующих предприятий в РФ составляло 456 тысяч; а в 2015 году осталось лишь 316 тысяч.

А «депутаты» и «сенаторы» эту поистине трагедию даже не обсуждают!

Ещё несколько чисел. В сравнении с 1990 годом производство тракторов сократилось в 15 раз, кормоуборочные комбайны - в 20 раз, зерноуборочных комбайнов - в 11 раз. Парк самоходной сельскохозяйственной техники в России сократился в 6 раз, прицепной ещё больше, 95% выпущенных в стране российских комбайнов приходится на один Ростсельмаш. По данным Росстата в Германии на 1 000 га пашни приходится 64 трактора, в США 25, в Канаде 16, в Белоруссии 9, в РФ 3. В результате, 2017 год принёс рекордный урожай зерна более 134 миллиона тонн, но в Минсельхозе подсчитали, что 10 миллионов тонн зерна осталось в полях неубранным, в связи с недостатком сельскохозяйственной техники.

А «депутаты» и «сенаторы» эту проблему даже не обсуждают!

Ну и пара чисел по другим позициям. Экскаваторов произведено по сравнению с 1990 годом в 17 раз меньше, бульдозеров - в 29 раз. Станков деревообрабатывающих построено - в 5 раз меньше, станков металлорежущие - в 17 раз, машин кузнечно-прессовых - в 9 раз, ткацких станков - в 2670 раз. Турбин паровых в - в 11 раз меньше, газовых - в 2 раза.

В 2016 году легковых автомобилей построено 40% от 2012 года, грузовых - 35%, троллейбусов меньше в 11 раз, пассажирских вагонов - в 2 раза. В 2013 году произведено 68 вертолетов и 102 гражданских самолета, в 2016 - 39 и 22 машин соответственно.

А «депутаты» и «сенаторы» эту проблему даже не обсуждают!

Мне скажут, что они специально разоряют Россию потому, что они буржуазия, потому, что воры, потому, что «за ними олигархи».

Не буду ни с чем спорить, но главное всё же в том, что они дебилы! ДЕБИЛЫ!!

Это трудно понять, но дебилы в кругу дебилов смотрятся, как умные люди. Дебилы в своём кругу просто не обсуждают вопросов, которых не понимают, и из которых стал бы виден их дебилизм. Вот как купить крутой автомобиль с наворотами, как поесть в самом дорогом ресторане, как развлечься на Бали, как пригласить проституток в сауну – это они всё прекрасно понимают и легко могут обсудить. А то, что в России осталось всего около 300 тысяч предприятий – это как? Это дебилу-сенатору или дебилу-депутату зачем? Они в таких вопросах смотрят на путина, на Кремль. Кремль волнуется? Нет? Ну и нам, кнопкодавам, волноваться не о чем, соответственно, и обсуждать эти проблемы нечего.

Нет, они понимают, что они не могут в Думе совсем ничего не делать, они обязаны за что-то давить кнопки. И они как бы обсуждают. Обсуждают то, что они как бы способны понять.

В результате такого обсуждения дебилов, они напринимали то, за что в СССР просто был бы бунт, – что советские люди не дали бы принять. Кнопкодавы в Думе приняли то, за что депутаты Верховного Совета, которым жить не на Канарах, а среди людей, ни за что бы не проголосовали!

Ну сами подумайте – проголосовали бы депутаты Верховного Совета СССР (как бы ни убеждали их секретари парторганизаций) за повышение пенсионного возраста? Я вам описал тогдашнего депутата. Ну проголосовал бы он за пенсию в 65, приехал бы из Москвы, пришёл в цех – ну что бы он нам сказал?? Да такой суке не то, что на заводе, ему в городе нельзя было бы остаться! Так насрать народу на голову! Да он бы в нечаянно в ковш с расплавленным металлом бы упал!

Молодые, понятное дело, просто не представляют, как это было в СССР, но старики могут ли представить, к примеру, чтобы депутаты Верховного Совета установили штраф в 4 500 рублей за подъезд на автомашине или мотоцикле к берегам рек и озёр? За подъезд к нашим, народным рекам и озёрам!? Что бы они установили штраф в 3000 рублей за разжигание костра даже на своей даче? Дебильные уроды!

Сегодня за то, что на удочку поймал плотву ниже установленного размера - штраф в 250 рублей за каждую голову рыбы! За плотву, бл…ть, которая в наших реках основная рыба и основной живец!!

Сегодня кнопкодавы ввели налог даже на вёсельные лодки! «Дебилы, бл…ть!» ©.

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У них промышленность останавливается преступниками–правоохранителями, а они пытаются «пенки с говна снять»!

А в основе всего этого государственного дебилизма лежит безответственность за результаты нахождения у власти. Раз нет заранее предусмотренного наказания за результат правления, которым народ будет недоволен, то нет и необходимости думать над тем, что сделать, чтобы народ был доволен.

И депутат превращается в дебила, в кнопкодава, но его роль кнопкодава не пугает - он этого позора просто не понимает. Ведь у кнопкодава остаётся много времени, когда можно думать над тем, над чем способен думать дебил: как поесть, как развлечься, каких проституток в сауну позвать…

А в итоге народ этих дебилов заслужил! Заслужил потому, во-первых, что ходит за них голосовать, во-вторых, потому что не понимает, что должен для этих уродов иметь кнут и пряник.