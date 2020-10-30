Требуется прыгнуть за флажки

Хотел бы поделиться своими мыслями о выборах в Госдуму в 2021 году и возможных политических раскладах. Меня в последнее время часто спрашивают о победной стратегии оппозиции на предстоящих выборах, а также о планах ЕдРа и правящей группы.

Я заметил одну очень интересную, но тревожную тенденцию, которая объединяет многих активных людей — выдавать желаемое за действительное. Многие образованные неглупые люди почему-то считают, что ЕдРо без боя потеряет конституционное большинство в ГД, что ее ждет абсолютный провал и крах. С моей точки зрения, это не так. Пока ситуация развивается в обратном направлении. Организационный, финансовый, административный и мобилизационный потенциал ЕдРа очень сейчас на высоком уровне. Законодательство подогнано под ЕдРо. В АП и других административных единицах страны идет активная подготовка к выборам, в частности, власть очень серьезно готовится к одномандатным баталиям. Конечно, у ЕдРа есть серьезные проблемы после лихой деятельности, но у оппозиции сейчас дела намного хуже.

Теперь подробней по блокам.

Первое. Следующая Госдума будет транзитной. Поэтому власти будут делать все, чтобы сохранить за собой полный контроль. Конечно, внутри Думы возможна вариативность и некая "демократичность" в представительстве разных политических сил. Но принципиального переформатирования Думы они не допустят. Для них важно, чтобы кроме ЕдРа там присутствовала ЛДПР (возможно с увеличением фракции). Они бы хотели уменьшить фракцию КПРФ и, возможно, вообще удалить из парламента СР, ибо "Справедливая Россия" очень часто голосовала по антинародным законам солидарно с КПРФ (пенсионная реформа и т.д.). Это, конечно, не исключает, что какие-то одномандатники от оппозиции смогут войти в Думу.

Считаю, что "Яблоко" имеет шансы получить небольшое представительство, как противовес КПРФ и вообще левому представительству в Думе. Возможно, в качестве благодарности дадут избраться лидерам нескольких спойлерских партий. Все. На этом косметический ремонт закончится. Естественно ЕдРо попытается "переформатироваться" и "отмежеваться" от старого лица. Знаю, что такие планы у них есть.

Второе. Никаких объединенных кандидатов на предстоящих выборов не будет. Это невозможно. Если на региональных (например московских) выборах были консолидирующие кандидаты, которые устраивали даже политических оппонентов, то выборы в Госдуму ПОЛИТИЧЕСКИЕ. Тут будет борьба идей, концепций, идеологий и других принципиальных вещей. Например, я могу войти в тактический союз со своими политическими оппонентами для решения конкретного городского дела, но в предстоящих выборах такие союзы невозможны. Эти выборы — высшая лига, и тут будет все намного жестче.

Третье. Власти довольно неплохо продумали (пока!) систему спойлерских партий и кандидатов, которая будет щипать и отнимать голоса у крупных игроков. Почитайте закон о выборах. Там все подробно расписано по распределению голосов тех партий, которые не проходят в Думу. Через этот механизм ЕдРо тоже планирует получить больше процентов. Кстати, посмотрите какие партии у нас имеют льготу по выдвижению в ГД без сбора подписей. Плюс возможность выдвигать одномандатников. Получается, что в каждом одномандатном округе мы получим примерно по 10-16 кандидатов. И они местной и федеральной властью будут подобраны с умом, с учетом конкретных задач. В бюллетене тоже будет полный набор партий со льготами.

Четвертое. Следующие выборы будут абсолютно мобилизационными. Математики во власти и политические консультанты уже считают необходимое количество людей для победы и ищут варианты "мягкой" мобилизации избирателя. Принятые законы (трехдневное голосование, электронные вещи и т.д.) помогают им решать эти задачи и уменьшить контроль со стороны оппозиции. Многие мне говорят, что умное голосование Навального может переломить ситуацию. Я соглашусь с этим утверждением только в том случае, если явка будет очень маленькой. В Москве в 2019 году при низкой явке примерно в 20 процентов УГ стало единственным инструментом, позволившим опрокинуть ЕдРо и значительно увеличить представительство оппозиции в МГД. На федеральных выборах такого не будет. На выборах в Госдуму явка должна быть значительно выше, и УГ не станет решающим мобилизационным ресурсом оппозиции. Явку власти в этот раз сушить не будут. Голосовать пойдут люди, для которых Навальный и власть одинаково далеки. Вот на этого угрюмого, незаметного избирателя и будут ставить свои капканы архитекторы от власти. Как раз ими манипулировать они умеют.

Пятое. Серьезное влияние на ход голосования будет оказывать много факторов, в том числе и негативных для власти. Падение доходов населения, экономический кризис, общая нелюбовь к власти и ЕдРу, ситуация с ковидом и многое другое. Плюс протестная активность в регионах. Но власти это понимают и будут делать многое, чтобы снизить негатив. Конечно, в следующем году будут какие-то выплаты и подачки разным категориям граждан, власти будут умело переключать внимание общества на другие темы, будут (и уже начали) проводить черную кампанию против наиболее сильных кандидатов и политических сил. Уже началась травля КПРФ и давление на СР. Не говоря уже о том, что давление на многих несистемных политиков как слева, так и справа нарастает.

Теперь о том, что надо делать с моей точки зрения.

Первое. Перестать на все смотреть сквозь розовые очки и находится в шапкозакидательском настроении. Надо со всей ответственностью понять, что выборы в Госдуму будут жесткими, и никто просто так свои позиции не сдаст. Это "война", и это надо трезво понимать.

Второе. Противника можно опрокинуть или подвинуть, но для этого требуется прыгнуть за флажки и попробовать их переиграть на тех направлениях, которые я озвучил выше. В первую очередь надо взвесить свои силы и засунуть свои амбиции подальше. Нужна консолидация и объединение усилий. Только сильный победит. Слабых или используют в своих интересах, или "уничтожат". Нужно здраво понять это и присоединяться к наиболее сильным. Думаю, в ближайшее время расклад будет понятен. Меня в первую очередь заботит судьба левого и патриотического движения.

Третье. РЕСУРСЫ. Необходимо уже сейчас понять, откуда взять ресурсы на эту "войну". Уверен, власти найдут ресурсы, чтобы стимулировать участие в выборах спойлеров и обманок, как в одномандатных округах, так и на федеральном уровне. Нужно понять, что людские, денежные и иные ресурсы не безграничны. Поэтому думать об этом нужно уже сейчас. Деньги на кампанию одномандатников ОДНОЗНАЧНО должны быть безусловными и прозрачными. Иначе это хороший инструмент давления и хороший крючок для власти.

И последнее. Моя оценка происходящего не является "всепропальщиной". Я делал много оценок в прошлом, и, как правило, они были абсолютно верными. Время для подготовки еще есть. Если знаешь планы противника, то легче строить свои. Движение "Гражданская солидарность" обязательно примет участие в выборах в Госдуму, но не как самостоятельная политическая сила. Мы попробуем выстроить взаимоотношение и партнерство с наиболее сильной и перспективной оппозиционной силой. Приходит время действий умных и эффективных.