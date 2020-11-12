Пожалуйста, назначьте слоненка Эколь сенатором от Ростовской области

Отдавая дань моде последних дней. Понимая, что только такми образом слова сможет расслышать и хоть как-то воспринять страна. Я хочу обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

Уважаемый В.В.

Перед тем как начать писать это обращение, я окропил чело и руки святой водой, отбил 5 земных поклонов, и только после посмел нижайше обратиться к Вам.

Не сочтите за дерзость с моей стороны, но в начале письма мне хотелось бы подвести некоторые промежуточные итоги недолгого периода величейшего расцвета, в течение которого империей Нового Рима правили Вы.

Страна несомненно поднялась с колен, ее стали уважать, с ней стали считаться на международной арене. Вы удержали страну от падения в пропасть и дали ей мощный толчок в обратную сторону. Все у Вас получилось.

Глубоко. Уважаемый. Владимир Владимирович.

Вы историческая личность поистине планетарного масштаба и всем нам пора задуматься о том, в каком качестве Вы войдете в мировую историю.

Не скрою, и я, и многие мои знакомые наверняка думали об этом. Я сам, вспоминал нелегкие вехи вашего славного пути в ногу со страной, в заботах о стране. О том как Вы, все эти годы несли страну на руках. Но я не нашел моментов, поистине достойных осветить и отметить период вашего Лучезарного правления.

Но нам повезло! Такой момент нам подарила сама судьба!

Уважаемый. Владимир Владимирович!

В маленьком зоопарке, маленького миллионного южного города Ростова-на-Дону, родился маленький слоненок Эколь. Администрация зоопарка сказала что клетка мала для проживания в ней всего семейства слонов, и вскоре слоненка Эколь разлучили с мамой и отдали в цирк. Все мы помним мультфильм "Мама для мамонтенка" и знаем, как тяжело расти мамонтятам и слонятам без мамы. Всему городу, всей стране очень жаль маленького слоненка Эколь. И все хотят чтобы он вернулся к маме.

Глубочайше. Уважаемый. Владимир Владимирович!

Вы, Свет солнца Империи, благодаря одному Вам распростершейся от Балтийского моря до Тихого океана. Простирающейся от Северных морей до Южной пустыни.

И вот он наш с Вами исторический шанс! Всем нам, сквозь века, памятен поступок римского император Гая Калигулы, который очень любил животных. Который сделал своего любимого коня гражданином, а затем ввел его в сенат. Никто не помнит ничего больше. Но все запомнили Калигулу, Сенат и коня.

Лучезарный. Владимир Владимирович!

Несмотря на свой относительно юный возраст, слониха Эколь получила достаточный опыт. Побывала во многих регионах страны. Она знает свой родной регион. Имеет в своем активе широчайшую поддержку донской общественности и международного сообщества. Она получила неоценимый опыт международного взаимодействия. Она даже заочно знакома со звездой мирового кино Брижит Бардо.

Глубокопочитаемый. Владимир Владимирович!

Пожалуйста, назначьте слоненка Эколь сенатором от Ростовской области. Или в крайнем случае, рекомендуйте Эколь на должность губернатора Ростовской области. Поверьте, Ваше пожелание, любое произнесенное Вами слово много значат для населения Донского края. И если Вы выступите с соответствующей иницицативой, 99,9% жителей региона, несомненно, поддержат её! И тогда и для слоненка Эколь найдется место в клетке с ее мамой, и для Вас найдется славное место в мировой истории!

Лучезарнейший. Освещенный. Владимир Владимирович!

Пользы слониха Эколь может быть и не принесёт, но и вреда от нее будет намного меньше чем от всех, назначенных Вами чиновников, взятых вместе и по отдельности.

Искренне Ваш друг, с пожеланием войти в мировую историю.

Искренне пресмыкаясь и заискивая перед Вами.