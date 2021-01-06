ФСР против ФРС

Некоторые читатели не понимают теснейшую взаимосвязь экономики и политики до сих пор. К примеру, когда автор этих строк предлагает Федерацию Советских Республик (ФСР), то гигантская польза такой революции осознается еще смутно.

Мол, та же девальвация касается глубокого обывателя боком, и насчет «Современные формы классовой борьбы». Ведь только отечественные продукты покупаются и отечественные кредиты используются; а всякие хипстеры с заграничными поездками не указ. Так что будем пока посмотреть.

Глубокое заблуждение. Хотя бы потому, что помимо девальвации существует инфляция и на сугубо внутренние продукты. Инфляция не позволяет опустить ставку кредита, в том числе потребительского и ипотечного; и получите удар не в лоб, так по лбу.

***

Природа инфляции разнообразна, но бардак с бюджетом играет весьма заметную роль. Расстыковка между денежным обращением и бюджетным процессом возникает в путинской России периодически, и по следующим причинам.

Во-первых, олигархический менеджмент с продажными депутатами создал преступную систему налогов. Проблема не столько в том, и как хотят изобразить буржуазные идеологи, что высокие налоги мешают производству. А проблема в том, что даже низкие налоги могут быть неправильными по качеству. Допустим, десять человек платят по десять рублей итогом в сто рублей. Трое бедствуют, но платят наравне со всеми. Отсюда низкий спрос с плохим производством; и товарная масса отстает от денежной. А вот если эти трое освобождаются от налогов совсем; четверо платят как обычно; а трое богатых платят не десять, а двадцать, - тем более оные никакие не таланты, а обыкновенные монополисты сырьевой ренты, - сто рублей и получается в итоге. Но зато спрос всех и производство вырастают с укреплением рубля. То есть, часть капиталов не утекает в офшоры, а остается внутри страны благодаря налоговому удержанию; поэтому и помогает экономике.

Но, во-вторых, олигархи обнаглели до того, что получают налоговые освобождения. Все до омерзительности наоборот – не бедные, а богатые освобождаются от бремени. Да вот, пожалуйста, из новостей последних лет, «Госдума одобрила снижение налогов для «Роснефти» и «Газпрома»…». «Путин подписал закон о налоговых вычетах для "Татнефти" и "Газпром нефти". «Почему рост налогов в России в первую очередь затронул граждан, а не крупные компании и банки». А уж недавний и скандальный поход Сечина в путинский бункер совсем ни в какие ворота. Кстати, разговоры для бедных типа временных трудностей сырьевых компаний можно не слушать заранее. Работать надо уметь, а не балду пинать.

Но более того, в-третьих, если работа таковых компаний испытывает трудности, почему дивиденды-то пухнут?!.. А что, не выдавать оные, коль трудные времена, и запустить всю прибыль в производство – уже не комильфо?!.. Вот вам и настоящее нутро сырьевой буржуазии с чиновничеством. И ладно бы, дивиденды по всей стране оседали в банках, увеличивая всякую там денежную базу с мультипликаторами и с понижением цены кредита. Так нет же; сразу в офшоры.

И вот почему нет нормальной индексации МРОТ; а, наоборот, происходит частый секвестр социальных статей. Это о рублях и о трудящихся, а не о каких-нибудь хипстерах (хотя последние тоже люди). Следовательно, куда уж яснее и нагляднее, что коренные политические изменения назрели и перезрели.

***

Но враг силен ровно настолько, насколько слаб ты сам. Вирус вторгается настолько, насколько слаб иммунитет. Вот и стоит поговорить об импотенции самих российских «левых».

То есть, с одной стороны, «левые» хотя бы понимают связь экономики с политикой. Но с другой стороны, предлагаемая политика настолько реакционна, что не впечатляет никоим образом. Даже путинская редька слаще.

Автор писал о коренных ошибках российских «левых» много раз. Поэтому совсем кратко для перехода к некоторым современным и важным моментам. Большая страна сродни этакому броуновскому движению, когда общий вектор складывается из сотен миллионов единичных. Отсюда какой-нибудь нынешний «левый» деятель, - как правило, из наследия советских бюджетников, и поэтому плохо связанный с производством хоть тогда, хоть ныне, - и жил неплохо в Союзе в образе единичного вектора. Следовательно, общий вектор рабочих и крестьян был и остается для него за горизонтом. А вот огромное число рабочего класса не хочет в прошлый Советский Союз ни под каким соусом и даже градусом. И крестьянство не хочет. И профессиональная интеллигенция не хочет. И не хочет по причине, не видной упомянутым деятелем в силу коренного различия образов жизни.

Народ не хочет в подобную реставрацию потому, что фактическая УРАВНИЛОВКА и была на производстве и в деревне в виде валовой экономики! И наплевать, что лозунги о развитом социализме висели на каждом углу. Вот подобные бюджетники, и то не все, и занимались этой пургой. А рабочему человеку тьфу, и растереть. Поэтому ныне, если удается устроиться на железную дорогу, в оборонку, авиакосмос, а что уж говорить о «нефтянке» - не жизнь, а лафа по сравнению с прежним. И доход по стоимости рабочей силы, то есть по навыку и умению; и кредиты с бездефицитными магазинами; и даже поездки за границу. Кто ж спорит, что до Канар или Сейшел далеко – а вот в Турцию или Таиланд в самый раз. Ну и, нахрена большинству рабочего класса в прежний Союз?!.. Он не мазохист в отличие от некоторых.

Ну как же так, продолжит возмущаться подобный «интеллигент», какая уравниловка, если телевизор вещал день и ночь о социализме. Так что ж поделать, когда человек узнает, что земля круглая, а не плоская. Идеологический шок обеспечен; отсюда и нынешняя импотенция. Но банальная уравниловка была базовым и итоговым вектором Советского Союза, и ничто иное.

Тот же фонд оплаты труда определялся по средней зарплате по отрасли и штату предприятия. Нет человека – нет фонда. Поэтому повышать производительность труда с уменьшением численности работающих и с повышением зарплат оставшимся было абсолютно невозможно. Именно поэтому щекинский эксперимент и накрылся медным тазом, и кто застал Союз хоть мельком, тот слышал эту громкую историю.

Или общеизвестный Худенко убил кого-нибудь или порезал в своем совхозе, что угодил за решетку?!.. Да лучше бы порезал, и то наказание было бы мягче. Он развил производство до такого уровня, когда шестьдесят человек стали делать работу шестисот. Уволенные настучали куда надо; «где надо» запахло безработицей с намеком на проклятый капитализм, а это «политика»; так что сразу по шее.

То есть, механизмы социалистической ротации не существовали даже в зародыше! И не мудрено по той простой причине, что и никакого социализма с распределением по труду не существовало в природе. Хоть зрелого, хоть начального – вообще никакого. А «военный коммунизм» Гражданской войны НЕ ИСЧЕЗАЛ вплоть до краха Союза (отсюда и крах). Он лишь мутировал; лишь менял формы от фальшивого косыгинского хозрасчета до бездарной «реформы» 1979-го – но базовая и валовая сущность оставалась неприкосновенной вплоть до перестройки.

Ну и зачем рабочему классу возвращаться во всю эту бодягу?!.. Это ностальгирующему по советской бюрократической системе, или мечтающему о спец распределителях и прочем доступе к блату, еще туда-сюда. А рабочему без такого блата – да в гробу видел в белых тапках. Да, было время, когда фактическая уравниловка была нужна для индустриализации, победы в войне, массовом переселении в город и так далее. Но сколько можно терпеть тот же потребительский дефицит, возникающий именно по низкой производительности труда, и когда количество продукта не переходило в качество, а то и по недостатку самого количества?!.. Опять риторический вопрос. А исключения наподобие полета Гагарина в космос и существовали за счет общего уравнительного правила для остальных. Перекачка в тот же хваленый ВПК и была возможна за счет остальных отраслей, а уж сельского хозяйства тем более.

Ну, хорошо. Стоит сказать прямо в глаза, а то надоело зюгановское вранье. Парадокс в том, что даже путинский государственно-монополистический капитализм оказался хоть на йоту, хоть на микрон лучше для основной массы трудящихся – чем прежний Советский Союз. А вот для островков, вернее сект, потомства советской мелкой бюрократии – да, возможно, и хуже. Отсюда «левые» секты отдельно – народ отдельно. Вот о таковой проблеме и стоит поговорить.

Лидерам подобных сект (даже КПРФ секта, пусть и самая большая) не охота ссориться с верующими обычно в виде слабых женщин и немощных пожилых; то есть, тоскующими по тотальному патернализму. Да, жалко этих людей, потому что это не столько их вина, сколько беда – но жестокая правда в том, что в оных сектах профессиональный рабочий, как белый медведь в Сахаре. Челябинские метеориты падают на землю чаще, чем рабочие заходят в подобные организации.

Поэтому или туда, или сюда. Или надо пережить трудный, тяжелый, но переломный период расставания с подобными верующими путем логики ФСР, и о чем подробнее ниже; но зато и вместо них придут профессиональные рабочие и настоящие интеллигенты – или продолжать купание в поклонении сектантов эксплуатацией советского прошлого. Но тогда, разумеется, выигрывается временная копейка, но проигрывается стратегический рубль. Все покатится в тартарары без настоящей партии. Середины тут нет.

Но если подобные организации и их лидеры найдут в себе волю пережить этот момент, и преобразоваться из сект в настоящие региональные структуры с профессиональными рабочими и боевой интеллигенцией – то созвать федеральный съезд с повесткой создания социалистической партии не составит никакого труда. Дело техники. И кстати, когда появятся и такая партия, и ФСР с развитыми общественными фондами потребления по высокой производительности труда – то достойная жизнь будет и для молодежи, и для женщин с пожилыми. Но надо развиваться для этого, а не тянуть в прошлое.

***

Кто придумал поговорку за деревьями не видно леса, тому надо вручить Нобелевскую премию. То есть, просто удивительно, почему некоторые столичные «левые» боятся поднять главную тему статуса поголовных советских республик вместо нынешних бесправных регионов; и занимаются всякой лабудой. А кто догадывается, то ли боятся гнева Путиных-Зюгановых, - но что ж поделать, коли сами полезли в политику, - то ли сачкуют, что, мол, столицы останутся без денег. Какая глупость! ФСР завалит трудящихся столиц деньгами подобно снегопаду. И это будут не крохи с олигархического стола, а собственная и сытная еда.

Ах, да, о важной частности. Некоторые подобно Б. Кагарлицкому отвечают, что, мол, когда народ поднимется в регионах по этой теме, тогда и поддержим. Ну уж нет! Если регионы сделают все сами, то примазавшаяся братия будет не нужна. Поэтому помощь нужна именно сейчас, когда регионы просыпаются подобно хабаровчанам, а у столичных «левых» имеются хотя бы информационные ресурсы и связи для раскрутки новой идеологии. А на нет, как говорится, и суда нет. Когда все начнется тяжело, но полностью самостоятельно - тогда не обессудьте в случае чего.

Чтобы не томить читателя, сразу дойдем до циничной, но откровенной позиции. Вроде бы столичный «левый» деятель получает крохи с барского стола в виде выкачивания средств в Москву или Питер, а идея поголовных советских республик прикроет всю эту лавочку. Вот выдернуть у Кремля ту или иную подачку или вообще сесть на его место, это пожалуйста. А рушить всю нынешнюю сверх централизованную систему вроде бы невыгодно.

Ничего подобного! Опять тот случай, когда за деревьями не видно леса. Допустим для верности, что предприятие региона оставляет у себя три рубля налогов из десяти, а всего три предприятия. Следовательно, федеральный «центр» получит двадцать один рубль общего веса налогов (три предприятия по семь). Но что можно сделать на три рубля?!.. Разве что не сдохнуть. Поэтому, более того, «центр» отправляет деньги обратно в виде трансфертов. Но договорились, что распределение идет пять на пять. Да, поначалу общий вес в «центре» уменьшается до пятнадцати. Но этот короткий период можно пережить, да с нашими резервами. А вот регионы воспарят духом, засуетятся, и создадут еще три предприятия. И вот «парадокс». Тогда общий вес налогов в «центр» будет не пятнадцать рублей, и даже не двадцать один – а тридцать (шесть предприятий по пять). Тридцать, Карл! И тогда Удальцовы-Кагарлицкие-Федоровы-Лакеевы и кто там еще будут купаться в деньгах наравне и во благо регионам; и по спирали вверх, да в прогрессии. И вот почему нужна позарез идеология замены нынешних бесправных регионов на всеобщие советские республики с соответствующей федерацией (ФСР опять-таки).

Но шевелиться надо уже сейчас! Именно в наступившем году, пока путинский режим не довел страну до катастрофы стихийного распада вместо сознательного преобразования во главе с социалистической партией. К примеру, если начинать действовать быстро, то где-то месяц на раскачку; четыре-пять месяцев на превращение из сект в подлинно трудовые организации; и месяц-другой на подготовку съезда. Итого, восемь-девять месяцев, и к боевой осени, да с нарастанием нынешнего кризиса и ненавистью к единоросам, можно создать социалистическую партию с соответствующими действиями. Поэтому к заключению.

***

И вот почему столь важны пункты программы социалистической партии о структуре ФСР и вместо старого Союза, и вместо нынешнего ГМК. Путин вещает все время, что у левых нет альтернативы. Хотя… он и прав по-своему. Смерть для единоросов в виде победы ФСР не столько альтернатива, сколько само исчезновение.

Поэтому еще раз о структуре ФСР. В отличие от косного и старого Союза, индивидуальный предприниматель всецело приветствуется, так как не использует эксплуатацию труда. Более того, он знает лучше всех о достоинствах и недостатках зарубежного продукта по сравнению с отечественным во время ежедневной торговли. Поэтому он сообщает своей ассоциации или кооперативу, с которым на субподряде, что и почему чуть ли ни в ежедневном режиме; те давят на ТОС, переизбираемый по щелчку пальцев; район, боящийся силы ТОС по такой же причине, давит на советскую республику; та на федеральный центр по необходимости – и создать точную и выверенную стратегию по импортозамещению, и даже для последующего экспорта; не составляет особого труда.

Более того, появилась мысль, что председатели ТОС должны быть не только на обязательном окладе для заинтересованной работы; но быть автоматически членами коллегии как при председателе районного Совета, так и при председателе исполкома для лучшей взаимосвязи и повышении авторитета перед чиновной братией. А некоторые председатели, и если тосовский участок в середине общественной и экономической жизни района, то и прямыми заместителями. Ну а, про огромную роль производственного самоуправления, на которое можно выходить и остальным вплоть до личных связей, уже говорилось.

Кстати, некоторые «левые» кидаются из крайности в крайность. Одни говорят, что профсоюзов достаточно. Ничуть. На решения профсоюза плюнуть и растереть директору предприятия в крайнем случае, потому что это общественный орган. А фабзавком скрутит хренового директора в бараний рог, потому что является государственным органом. Другие говорят, что фабзавком типа пятой спицы в колесе, и будет мешать централизованному планированию и исполнению. А это совсем старая чушь. Если опять и снова мощь фабзавкомов и СТК не будет контролировать депутатов путем организации быстрого отзыва, то местнические и ведомственные перекосы расплодятся на почве волюнтаризма, и ни о каком централизме не может быть и речи. Поэтому ФСР с производственным самоуправлением, да полным территориальным самоуправлением в виде поголовных ТОС, будет эффективнее и старого Союза, и нынешнего бардака.

Еще раз о главном. Да, глубоко патерналистски настроенные сектанты нынешних «левых» движений, скорее всего, не приемлют такое демократическое государство; и будут мечтать лишь о старом Союзе. Что ж, как ни тяжело говорить, но здравому меньшинству придется или размежеваться, или сгнить с таким большинством. Середины тут нет. Но если получится первое, то передовые рабочие и интеллигенты станут интересоваться организацией все более и более; все активнее и активнее при минимальном пиаре; и примерно через полгода появится подлинно левая организация со всем последующем.

***

БОЛЕЕ ТОГО! ФСР будет не только сильнее путинского режима, – но, когда переходные пертурбации пройдут, и вопрос внешней торговли и финансов встанет в полный рост, - придется драться и с самой ФРС. И никуда, как принято говорить в таких случаях, с подводной лодки не деться. А уж словами самого противника, Боливар не выдержит двоих. Так что никто не строит иллюзий. Но ФСР будет сильнее даже ФРС, и как бы ни удивлялись «либеральные» идолопоклонники.

Кто бы знал, что нищая и оборванная революционная Россия после первой мировой войны окрепнет, и справится с самим фашизмом в лице железного вермахта. Так и ныне. Путинско-царское гнилье проигрывает третью мировую войну шаг за шагом, и крах рубля виден невооруженным взглядом. И только ФСР, встав на ноги, остановит падение рубля; а затем и перейдет в атаку роста. Поэтому надо думать уже о борьбе ФСР против ФРС; а уж единоросовский режим пора отправлять к чертям собачим.