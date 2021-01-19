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Московский листок

Почему вчера ничего особенного не произошло

Опубликовано 19.01.2021 автором в разделе комментариев 2

путин выборы навальный кремль
Почему вчера ничего особенного не произошло

С удивлением читаю в ленте лучезарные прогнозы о том, что с возвращением берлинского пассажира «в стране что-то поменяется», что, мол, «новый этап» и «всё уже не будет таким, как прежде». Ну ладно тинейджеры в полосатых гольфиках, но некоторые половозрелые люди с нестабильной психикой тоже так пишут)).

 

Первое и главное, ставшее общим местом - этим, собственно, и можно ограничиться - пассажир не политик, не самостоятельная фигура, а раскрученное СМИ, спецслужбистский сливной бачок, внешний симптом грызни внутри спецслужб. Будучи диктором, с выражением зачитывающим гебешные сливы, в какой-то момент он успешно монетизировал свою эксклюзивную роль, оставаясь тем же, кем и был - популярным диктором не им написанных новостей.

 

Многие скажут, мол, в выборах мэра поучаствовал, получил политический опыт и так далее. В выборах-то поучаствовал, но проблема в том, что он всю свою биографию построил на антикоррупционной теме. Собственных политических взглядов у него нет, они крайне невнятны, ограничиваются общими фразами. Люди это прекрасно видят, а в России всегда мировоззрение, политические взгляды, идеология имеют приоритетное значение в момент политического выбора. На всём постсоветском пространстве есть только один политик, чья политическая звезда взошла именно благодаря антикоррупционным разоблачениям - белорусский Батька и в этом уникален, и в этом эксклюзив. Больше нигде разоблачители не преуспели. А в России вообще коррупция не считается сугубым злом, а, скорее, милой этнографической особенностью. Ну как пьянство, например. «А кто не пьёт??? Нет, ты скажи!!!» - восклицал Велюров. Так и здесь. Народ российский исторически привык к воровству и мздоимству, и представить без них Россиюшку крайне тяжело. На Руси всегда ворюги были милей, чем кровопийцы, и даже устрашающий советский ОБХСС ничего не мог сделать с несунами.

 

Если бы народ российский был восприимчив к коррупционной тематике, то главным отечественным злодеем и антигероем у нас сейчас был бы полковник Захарченко - рекордсмен по масштабам борзоты и воровской фортуны. Выйди сейчас на улицу, спроси, кто такой полковник Захарченко, - уверена, даже не каждый пятый вспомнит, кто это вообще такой. Евгению Васильеву осуждали не за то, что наворовала, а за то, что преуспела через постель, конвертировав близкие отношения в бабло, и борзела не по рангу, разгуливая в электронных браслетах по бутикам. Если бы она спокойненько себе сидела, не отсвечивала, не пела, не рисовала, не стихоплётствовала и проворачивала схемы, никто бы и внимания не обратил, мало ли у нас коррупционеров.

 

Именно поэтому Навальному власть не светит (справедливости ради, он её и не добивается, потому что клоунада клоунадой, а власть в нашей стране добывается совсем другими способами) - то, что он делает, не трогает абсолютное большинство общества. Тем более, что делает он это неискренне и по заказу, будучи вполне довольным тем status quo, которое есть. А обзаводиться политическими воззрениями, придавать лицу осмысленное выражение и начинать читать книжки на пятом десятке уже поздновато.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: В русском языке нет слова "поучаствовать"
хахахахахахахахаха написал 19.01.2021 02:08
В толковом словаре Ефремовой слово есть.
Что, русский как иностранный?
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(без названия)
Евген написал 19.01.2021 01:38
Научитесь писать без ошибок, если публикуете статью. В русском языке нет слова "поучаствовать". В путинском есть, но от временный.
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