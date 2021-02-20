Пропаганда может и не сработать

На вечернем пропагандистском шоу всегда заканчивают разговор об Украине. Дело идёт к тому что скоро она по новым законам превратится в фашистское государство. Пособникам фашистов присваивают звания Героя Украины, их именами называют улицы, площади. И естественно внутренняя политика будет основываться на тех поступках, действиях, которые пропагандировали Бандера, Шушкевич и их сторонники. Страшно даже подумать, что посреди Европы в двадцать первом веке возникнет новое нацистское государство. Идеология такого государства основана на расширении границ и уничтожения народов, которые не походят по размеру и формы черепа. Перспектива плачевная. Это позволило участникам говорильни вспомнить Дебальцево, которое 7 лет назад войсками Донбасса было окружено и армия Украины могла на этом закончить своё существование. По каким - то причинам руководство армии Донбасса связалось с президентом России, который заявил, что надо создать зелёный коридор по которому пусть выйдут остатки. Суть то в чём была? Армия Донбасс могла дойти до Киева почти беспрепятственно и теперь мы бы имели серьёзное государство социализма. Естественно войска свободно вышли. Что стало потом? При поддержке США армия получила некоторое количество боевого оружия , инструкторы натаскали и продолжают натаскивать войска приёмам действия в населённых пунктах и даже на воде. Вот вам и стратегическое мышление, граничащее с ... А сколько народа Донбасса погибло за эти годы, какой материальный ущерб от системного обстрела жилых домов, школ и вообще территории? Наверное многие умерли, не вынеся стрессовое состояние. А кем вырастут дети, которые продолжают жить на этой территории? Президент, Зюганов повторяют: "Мы не оставим Донбасс". Как это понимать? Семь лет не даёте уничтожить зарождающийся фашизм. А ведь он первым ударит по России. Да, вы с президентом можете убежать, на это у вас есть средства и запасные аэродромы, а что делать нам?

Интересную фразу произнёс В.Соловьёв на своей передаче 18.02.2021 года. "На Украине последнее сражение Великой Отечественной войны". Неужели президент России намерен помочь войсками Донбассу уничтожить фашистский режим? Да этого не будет никогда. Слишком много покровителей у Украины, которые не против повоевать. Тем более капитализм не живёт без войн. Мы ведь тоже капиталистическая страна, только у нас армия для парадов, да и современного вооружения не так много. Бюджет на половину уходит за пределы страны и никто его не собирается притормозить или вообще прекратить. Могу я предположить, что Лондон, Вашингтон могут какое - то время воевать на наши миллиарды?

Вот и И.Срелков из Донбасса просит россиян быть вместе. Весной на Россию нападут со всех сторон и вместе. Начнут с Донбасса и уже Украина стягивает войска к особой зоне. Видно поэтому на телепередаче припомнили событие семилетней давности, когда войска Донбасса могли дойти до Киева. Возможно президент не считает это новостью. Может поэтому он подписал указ о присвоение званий генерал - майор 34 полковникам. О рядовых ни слова. Все они представляют МВД и МЧС. Некоторым кроме 34 повысил звания. Странно ведёт себя президент, читатель, вам не кажется? Мне нет. Страна из кризиса не вылезает, народ нищает, ни зарплаты , ни пенсии, а чиновник жируют из них никто не жалуется, олигархи тем более. Десять генералов "Росгвардии" подали рапорта об отставке. Хапнули на мошеннических схемах при закупке продовольствия и технических средств, и на покой. Очевидно их никто не будет проверять. Друг президента Золотов не допустит. Владимир Владимирович недавно отвечая на вопрос журналиста по поводу Украины сказал, что Зеленский ведёт двойную игру. У меня невольно в мозгу возникла осознанная мысль, что двойная мораль сопровождает нашего президента все 21 год. Очевидно он так и жил в Ленинграде. Он за свободу, за демократию, а Платошкина за что держит в заперте 7 месяцев? И экспертиза подтвердила, что он не произносил никогда противозаконных речей. Это не двойная мораль? Тогда что? А указ о неприкосновенности Ельцина и его семьи, который ликвидировал СССР и предал не только государство, но и народ это тоже не двойная мораль? А Сердюков с Васильевой? А что с этими десятью генералами будет, которые заворовались? Наверное ничего не будет. Россия богатая , всем генералам и не только хватит кроме народа.

Когда подорожали сахар и растительное масло президент вмешался, много говорил, но так и ничего не сделал. Дорожает практически всё и продовольственные и не продовольственные товары. Это не двойные стандарты? Говорим одно и ничего не делаем.

Государственная дума рассматривает законопроект позволяющий освободить представителей органов власти от ответственности за коррупционные нарушения, которые они совершили по вынужденным обстоятельствам. Кто же придумал такой закон? Народ вправе знать. А может быть такое с народом? Или о народе никто не думает? Чиновник образованный человек и может анализировать, когда что - то предпринимает. Простой человек этого не всегда может сообразить. Более того чиновник сыт, пьян и нос в табаке, он может долго думать прежде чем принять решение. Обычный человек, а тем более нищий думать не будет если по его мнению ничего сверх естественного не произойдёт если он получит несколько тысяч рублей за какую - то афёру. Думаю, что этот законопроект вышел из стен Кремля. Власть совсем обнаглела. То президент амнистирует приватизаторов, теперь чиновников. Под этот закон толковый адвокат подведёт любое коррупционное дело и чем больше чиновник украл тем легче будет его оправдать. А воровство в стране продолжается. Бывшая министр здравоохранения Омской области И.Солдатова на коронавирусе заработала 105 миллионов рублей и исчезла. Следственные органы узнают о хищении тогда, когда вор исчезает и это уже давно стало системой.

Много лестных слов говорят наши пропагандисты на своих тусовках о президенте. То он хорошо выступил в Мюнхене, да и сейчас на международном экономическом форуме в Давосе и вообще он настоящий стратег. Да и депутаты дерут глотки за результаты по сельскому хозяйству. Сегодня депутат Нилов у Скабеевой просто кричал, что с/х переплюнуло ВПК очевидно по доходам, будем помогать США по вопросам продовольствия. А то что Россия за 11 месяцев 2020 года закупила мясо птицы, рыбы, молочных продуктов, картофеля, помидор, лука, чеснока на 26 миллиардов долларов. Закупили то, что растёт в России и это не известно депутату. Кому нужны такие депутаты, вот именно такие и делают погоду на выборах. У них зарплата министерская значит страна и министры работают, а то что все они поставлены либо по родственным связям, либо по просьбе друзей, кого это волнует. От Нилова такого не ожидал, все стали таковыми. Выборы покажут.