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Московский листок

Если Соболь пойдёт на выборы, то я пойду и за неё проголосую

Опубликовано 05.03.2021 автором Игорь Олин в разделе комментариев 7

путин выборы навальный кремль
Если Соболь пойдёт на выборы, то я пойду и за неё проголосую

Одну из самых милых, обаятельных и умных женщин в российской политике Любовь Соболь оштрафовали на 250 тыс. руб. за повторное нарушение правил организации митингов да ещё "шьют" ей уголовное дело о незаконном проникновении в квартиру. Есть прекрасное высказывание борца за гражданские права в Америке Джона Льюиса, сказанные в отношении одного преследуемого мировыми империалистами человека: «Если вы верите, что что-то неправильно и несправедливо и если вы хотите действовать вопреки обычаям, традициям, плохим законам, тогда у вас есть совесть. У вас есть право идти против этих законов и платить за это цену». На нашей почве эти слова, безусловно, подходят и к Любови Соболь.

 

Понимаю, какое громкое "фи" раздастся в мой адрес со стороны бесчисленных малочисленных левых, патриотических, социалистических, националистических и прочих кругов. Мол, если десять лет никто тебя не мог вытащить на выборы, с какой стати нужно переться туда за Соболь?

 

Во-первых, она молодая и красивая. Очень хочется, чтобы в российской политике наконец-то появились симпатичные молодые лица. Я очень уважаю ветеранов, немного уважаю власть (тем более за обратное легко схлопотать административный арест) и парламентскую оппозицию, но, извините, мне надоело наблюдать одни и те же скучные, тоскливые физиономии, их забронзовевшие и самые серьёзные выражения - те самые серьёзные выражения, с которыми делаются все самые большие глупости и пакости на свете. Если сейчас с началом теленовостей я спешу выдернуть вилку из розетки, чтобы на ночь, не приведи господи, избежать страшноватого лика каких-нибудь Володина, Зюганова или Жириновского, сенатора какого-нибудь, не помещающегося в экран, чтобы потом не мучиться бессонницей, то на депутата Соболь я бы стал смотреть с большим удовольствием.

 

Во-вторых, у неё умные и красивые (простите, что повторяюсь, но такова правда жизни) глаза. Не рыбьи, не мутные, не бегающие, а именно умные. Всё-таки человек окончил юридический факультет МГУ с "красным дипломом". Стиль её поведения говорит, что она и в школе была "отличницей", лидером класса, заводилой. Так уж водится, что в детстве и юности девчонки заправляют в коллективах. И вдруг на определённом этапе путь им преграждают старички, как правило, бывшие "троечники", преуспевшие разве что в подковёрных интригах и подобострастии перед начальством. Из стана этой дряхлеющей гвардии вместе с песком летит обидное: "Выскочка, соплячка, зассиха", их с места не сдвинешь, они новых орденов ждут, оваций, памятников при жизни, а им тут начинают наступать на пятки.

 

В-третьих, Любовь Соболь - "три в одном", и спортивная, и талантливая, и образованная. До сих пор кроме невзрачных "кнопкодавов" мы наблюдали в Думе либо спортсменов, от которых не то что полезной инициативы - слова внятного не дождёшься; либо артистов, которые замечательно держатся на публике, но в плане политики несут пургу почище пресс-секретаря; либо нудных кандидатов и докторов наук, которые, судя по их облику, то ли диссертации украли, то ли украли голоса избирателей. А Любовь Эдуардовна - кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо, занимается йогой; великолепная ведущая видеоблогов, не уступающая по популярности "звёздам" сцены; владеет английским и французским языками.

 

В-четвёртых, она довольно смелая женщина. Даже когда боялась выйти из машины к представителям полиции возле дома некоего Кудрявцева, который после разговора с пранкером Навальным сейчас в длительной командировке (напомню, что с точки зрения нынешнего правосудия разбойник Навальный оклеветал незнакомого ему ветерана, но почему-то не оклеветал Кудрявцева, хотя и обвинил его в попытке своего отравления) и в проникновении в жилище которого её сейчас обвиняют, по современным меркам она выглядела отчаянно смелой. Наверное, не корректно требовать от женщины быть совсем уж мужественной, но на фоне большинства мужчин-депутатов, которые никогда не имеют собственного мнения ни по одному из вопросов, пока им сверху не дадут отмашку, смелость Любови выглядит привлекательно.

 

Про старую песню, мол, а какая у Соболь программа, разглагольствовать не буду. Трудно представить, что молодая, красивая, умная, спортивная, талантливая, образованная, смелая женщина принесёт в Государственной Думе меньше пользы, чем большинство непонятных теней-депутатов, а то и целых их фракций. Тем более по прошествии пяти лет, если как следует оглянуться, терять-то нам особо и нечего.

От редакции: Автор может не беспокоиться - ни на какие выборы Любовь Соболь не пойдет. То есть она-то, может, и пойдет, да только куда? Нет такой партии в сегодняшней РФ, которая бы выдвинула ее на выборы. А по подписям выдвинуться, увы, невозможно чисто технически. 



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Всего комментариев к статье: 7
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Наша Родина - СССР !
Серж букинист написал 05.03.2021 13:09
Многие прогрессивные левые полностью солидарны с автором! Идеологически Л.Соболь отличается от лучшего из наших депутатов Н.Бондаренко, но духовно,человечески, они близки и обоих мы готовы поддерживать! Более всего общество нуждается в солидарности , независимо от политвоззрений , а по актуальнейшим темам приоритета закона для всех,соблюдения даже этой,жалкой, Конституции(например,Референдумов,честных выборов...), выборности судей, чиновников всех уровней с правом их отзыва, защиты прав простого гражданина... Монополизм губителен во всем, особенно в политике, в парламенте должны быть не придворные клоуны и роботы для лоббирования крупного капитала, а люди из народа, честные и ответственные: Грудинин, Бондаренко,Соболь,Платошкин,Д.Демушкин...Форум,проведите праймериз кандидатов.
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(без названия)
ср написал 05.03.2021 12:39
Автор пишет, что "немного уважает власть", а я ее абсолютно не уважаю. От нее я видел только повышение пенсионного возраста, лишение большинства социальных прав и - все возрастающие поборы, поборы, поборы...
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Re: Сороконожке
Громозека написал 05.03.2021 11:38
Современные российские выборы гораздо хуже конкурсов красоты, хотя подтасовки нередки и на последних. Но то что по-вашему Ельцина с преемником и "ЕдРо" 30 лет выбирали за виляние "жо"... Ну и вкусы у вас
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(без названия)
Farmason написал 05.03.2021 07:55
Олин, в России есть женщины гораздо более молодые и более красивые. Может быть, проголосует за одну из них? Если, конечно же, кто-либо из них пойдет на выборы.
Вам мало в органах власти молодых и красивых?
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(без названия)
сороконожка написал 05.03.2021 07:26
Судя по тексту, для Олина выборы ничем не отличаются от конкурса красоты. Кто эффектнее виляет жо за того и голосует. Политический подтекст во внимание не принимается. Точно так же подходят к выборам во всей РФ, какой результат такого голосования мы наблюдаем последние тридцать лет. Лишнее доказательство того, что дураков всегда большинство.
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(без названия)
Ждьджьдюьюьжь написал 05.03.2021 07:07
нч
ИзСтенно речеш, раб Божий! - Храмовый ритуал выше вражды коленовой.
Ибо - основа есть племенного миропорядка.
какую там методу ваш яхветц применял для окончательного решения?? - дык адик-то работал по заветам
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(без названия)
на пеньке проголосовал и написал 05.03.2021 03:02
О чем в своих речах к гражданам России говорит Соболь? Да о том же, что и власть: демократия, права человека, ответственная власть, забота о людях и прочие красивые выражения. То есть она поет в ту же дуду, под убаюкивающие звуки которой оправдывался переход Руси к капитализму, который привел к деградации государства и экономики страны, вошедшей в когорту стран-изгоев, спортсмены которой выступают под разными разноцветными тряпками, а не под флагом РФ. Это такое позорище, которого его не знала Россия во всей своей истории! Так что, не надо гр-н Олин плакать от бессилья, что красивая, молодая и умная женщина придет во власть и разрушит глубоко порочную систему систему общественно-экономических отношений. Впрочем, не исключается гипотетический вариант того, что придя каким-то чудесным образом во власть, г-жа Соболь ускорит распад насквозь прогнившей системы, ведущей страну в пропасть по принципу; "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца!".
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