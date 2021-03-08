Иной читатель может воскликнуть, какая стратегия, когда кругом бардак. Да не читайте. Делов-то. Все просто. Или автор прав, что большие перемены наступят к концу года, и тогда стратегия в самый раз – или оппонент прав, что до разумной оппозиции еще семь верст пешком, и не до стратегий. Кто ж спорит. Или туда – или сюда.

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Политическая деятельность бессмысленна без стратегической альтернативы. Другое дело, что цель может достигаться несколькими шагами. Но она должна быть как таковая, и подобно путеводной звезде. Поэтому стратегия 20/80 и может стать такой альтернативой. Итого:

1. Миссия: СССР.

2. Стратегические цели: 20% населения в городе в связи с гигантски развитыми производительными силами; 80% в сельской местности в связи с огромной пользой для роста населения, да в связи с устойчивыми экспортными возможностями.

3. Стратегия: агропромышленная диверсификация на базе развитого производственного и территориального самоуправления.

4. Реализация: борьба с путинским режимом посредством мощного теневого правительства; и с ростом влияния партий, признающих необходимость социалистического предпринимательства.

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Теперь подробнее, и по первому пункту. Если другие страны захотят присоединяться к процветающему СССР – то есть, Союзу Советских Социалистических Республик России – это быстрое расширение рынка с рублем, претендующим на мировую резервную валюту. И даже если другие страны захотят быть только союзниками; или помогать в аспекте мирового пролетарского и коммунистического движения, национально-освободительной борьбы и движения за мир; это опять-таки глобальное расширение влияния СССР.

Но новое не построить без учета ошибок. А именно, социализм отсутствовал в Советском Союзе двадцатого века по причине передержки «военного коммунизма»; то есть, с раздутым военно-промышленным комплексом, высасывающим соки из гражданского сектора; тем самым разрушая потребительский рынок и ослабляя рубль; и вызывая сначала глухое, а затем открытое социальное возмущение. А коль ядро в образе ведущей страны надорвалось, то и все остальное разрушилось.

СССР не допустит этого перекоса. Социалистическая система, и с назревшим мировым революционным движением, должна расти на сбалансированной основе повышения качества самого ядра; то есть, на основе высокого уровня жизни советских граждан.

Опытный читатель должен заметить, что автор этих строк не говорит о ненужности «военного коммунизма» вообще – а именно об исторической передержке, и когда временное и экстраординарное превратилось в постоянное и долгое. Первый звонок прозвучал в Новочеркасске по поводу цен и потребительского рынка, и когда базовые перекосы между городом и деревней, военной и гражданской промышленностью, промышленностью и социальной инфраструктурой, прорвались наружу. Уже тогда крупные меры выздоровления встали на повестку дня. Но проблему загнали вглубь, - косыгинский хозрасчет оказался формальным и не изменил валовую природу экономики, - что и привело к радикализму перестройки.

Внешние факторы лишь продолжение внутренних. Та же огромная армия в Восточной Европе становилась бессмысленной. С одной стороны, оборона от НАТО требовала явно меньших сил – а с другой стороны, наступление на запад, если уж собрали такой кулак, испугало лидеров КПСС. В результате не мясо, не рыба. Военные расходы отвлекались от гражданского соперничества; западная продукция росла не только количественно, но и качественно; и экономика Советского Союза стала сокращать высокотехнологичный экспорт. А если еще и деньги за вооружения не возвращались в полной мере, и в духе бюрократической расхлябанности, так тем более.

Следовательно, современный СССР должен прийти на смену Советскому Союзу, злоупотребившему количественными и мобилизационно-милитаристскими мерами. А вот реальный социализм с высоким качеством жизни будет отвечать нынешним «гибридным» условиям. В частности, если другие республики будут входить в СССР, то с одинаковым статусом с уже существующими республиками на месте нынешних областей и краев; и что обеспечит равные стартовые возможности с соответствующим инновационным ростом.

По второму пункту. Гигантский рост производительности труда делает валовую индустриализацию с большим городским населением бессмысленной. Даже с учетом учащихся и сферы услуг. А вот огромные и пустующие деревенские земли требуют срочного возрождения, и современные экспортные потребности в продовольствии требуют этого настоятельно. Поэтому двадцать процентов населения достаточно в городах – а остальные восемьдесят должны жить в сельской местности.

Но, разумеется, речь идет не о деревнях-развалюхах, а о современной производственной и социальной инфраструктуре со связью, хорошими дорогами, медициной и образованием, газификацией, механизацией, мелиорацией с электрификацией, развитым биологическим фактором с разумной химизацией, с достаточной культурной сферой и так далее. В принципе, это даже не столько сельская местность в старом представлении - сколько коттеджные поселки с технопарками, да по всей стране.

Но такой рост и потребует городскую продукцию с широким ассортиментом от современных тракторов с разнообразными навесными орудиями до космических ракет для связи и мониторинга погоды. И что приведет к резкой интеллектуализации городского образа жизни также со своим стилем духовности и культуры. И результат не заставит себя долго ждать и в виде пусть не столь многочисленного, но зато инициативного и убежденного рабочего класса; и в виде бодрого, жизнерадостного и стремительно растущего колхозника вкупе с промысловыми кооперативами и индивидуальными предпринимателями.

Кстати, весьма скромные путинские подвижки в агропроме лишь подчеркивают врожденную убогость режима. Проблема не в том, что реакционное правительство не делает назревшие перемены совсем (на то они и назревшие, что остановить невозможно); а в том, что сдерживает их рост. Тогда как революционное и прогрессивное правительство выпускает модернизацию на широкий простор. К примеру, и царское правительство делало сотни машин и самолетов – но не сравнить с десятками тысяч советской индустриализации. Так и теперь. Путинскую суету не сравнить с социалистическим агропромом в аспекте 20/80; и с соответствующими крепкими финансами и полной победой в «гибридных» войнах.

По третьему пункту. Коренная и гниющая черта единоросов – безответственность. Та же Голикова отвечала за провалившиеся социальные проекты раньше, отвечает и сейчас. Бардак. Успешные и долгие инвестиции с инновациями невозможны в таких условиях. Тогда как ответственность в СССР будет на должном уровне, и с соответствующим стремительным развитием.

С одной стороны, это глубочайшее заблуждение, что пост президента олицетворяет порядок. Наоборот, если такой институт появился, считай, олигархическая вакханалия обеспечена. А с нынешними поправками в конституцию и подавно. Потому что соединение в одном лице представительной и исполнительной власти – а Путин уже имеет значительную власть в назначении не только премьер-министра, но и генерального прокурора с верховным судом – НОНСЕНС! Прямо-таки хочется сказать, что какой-то гермафродит, который сам трахается, сам родит. То есть, все равно что резать самого себя, если подобные институты проваливают работу. И коль делать этого не хочется по потере авторитета, то бардак и расползается.

Тогда как, с другой стороны, полная власть представительной системы в виде Советской власти уничтожает подобные перекосы. Только Верховный Совет и его президиум избирают суд и прокуратуру – поэтому контроль с их помощью над правительством имеет все шансы быть жестким и беспристрастным. Конечно, победившая партия может попытаться прикрыть своих в правительстве. Но депутатская оппозиция в советских условиях гораздо влиятельнее парламентской оппозиции в президентских условиях. Ведь последний может натравить фактически подчиненные суд с прокуратурой; и спасая от критики себя и свою партию. Поэтому кардинальная разница между демократией и тоталитаризмом налицо.

А также стоит упомянуть о вопиющем ханжестве запрещения партийных организаций в трудовых коллективах. Это такая показушная чушь, что нет слов. Победившая во власти партия имеет влияние на трудовые коллективы все равно в лице своих директоров и аффилированных начальников; тогда как оппозиция лишается голоса начисто. А наличие всех партийных организаций и представляет собой настоящую демократию. Пожалуйста, конкурируй за умы людей на равных основаниях; а если не можешь, только твои проблемы. И, общеизвестно, что партийные организации в трудовых коллективах не только не возбраняются, а приветствуются в советских условиях.

Но более того, и в связи с вышесказанным. Если Советскую власть модернизировать посредством производственного самоуправления в виде СТК и фабзавкомов, а также в виде обязательных ТОС, то прошлые ошибки станут невозможными. Тогда второе дыхание откроется, и врагам полный разгром.

Про производственное самоуправление говорилось много раз. А вот гигантская роль законченного территориального самоуправления в виде обязательных ТОС не понимается до сих пор. ТОС сейчас (территориальные общественные самоуправления, что фактически Советская власть первого уровня), саботируются необязательностью создания и общественным характером его председателя; то есть, без служебного оклада. А без денег, разумеется, много не наработаешь. А вот СССР создаст обязательные ТОС по каждому микрорайону, кварталу и так далее с обязательным окладом председателя – и власть, как и ее переизбрание, приблизится к гражданину настолько близко, что развитая демократия станет необратимой. Если ТОС будут под контролем народа – округа под контролем ТОС – районы и республики под контролем округов – и сам федеральный центр под контролем таких республик – власть так называемого рядового гражданина возрастет неимоверно.

Отсюда хороший спрос будет поголовным, инвестиции станут постоянными и надежными вследствие демократического порядка и ответственности – инновационные проекты будут успешными – то есть, вертикальная интеграция предприятий дополнится горизонтальной диверсификацией филиалов –– и всеобщая агропромышленная диверсификация со сломом сырьевой кащеевой иглы станет неизбежной.

И по четвертому пункту. Некоторые примитивные взгляды якобы марксистов и неофитов пугают народ и безо всякого «либерализма». Метики и подобные не понимают диалектику плана и рынка, и могут угробить разумное потребление и безо всякой олигархии. Так сказать, опять из крайности в крайность.

К примеру, государственно-монополистический капитализм (ГМК) окультурил рынок корпоративной плановостью, почему, собственно, и обошел Советский Союз. Но социализм окультуривает план рынком точно также, и почему добивает капитализм. Это несколько долгая история, но как надлежащая форма вскрывает потенциал содержания, так и кооперативный рынок не дает общенародной плановости засохнуть и превратиться в окаменелого динозавра. Но никто не отрицает никоим образом, что плановость первична, а рынок вторичен. Плановость должна осуществляться в форме разумных нормативов вплоть до применения уголовных статей. И поэтому социализм диалектически противоположен ГМК.

Но тогда тотальное неуважение к предпринимательскому таланту абсолютно неоправданно. Не будет кооперативного роста – не будет спроса для промышленности. Следовательно, если это социалистическое предпринимательство, и без найма рабочей силы, то превращается в двигатель прогресса. В частности, кооперативы не должны ни в коем случае нанимать на работу без голоса при выборах и распределении прибыли – а если не вносится пай, а работа со стороны необходима, то только на договоре субподряда и прочего индивидуального предпринимательства. Еще раз, нет найма рабочей силы – социалистический рынок весьма полезен для роста и коррекции плановых пятилеток.

Так что автор этих строк даже не против партий социалистического предпринимательства, чтобы не пугать народ уравнительными скаканиями на граблях, да с ущербным потребительским рынком; и чтобы отделиться от чокнутых Метиков ясно и определенно.

***

Итого. Чуть ли ни каждый трудовой россиянин считает себя противником единоросов. Иллюзии «нулевых» рухнули в тартарары. Не хватает только одного – ОРГАНИЗОВАННОСТИ! Но в том-то и дело, что невозможно охватить такую массу людей посредством только партийной или даже профсоюзной организации!

Партия –- это очень ответственно. (Разумеется, речь не идет о «системной оппозиции». На то она и провокация а-ля президентская администрация.) Поэтому порядочному, но простому человеку принять партийную ответственность трудно, и считая себя недостаточно грамотным и подготовленным. И это действительно так в большинстве случаев. Настоящая партийная деятельность требует большого ума и мужества; а не дегенеративных наклонностей Зюганова с компанией.

А профсоюз защищает только профессиональные интересы, и не связанные – или очень слабо связанные – с местной территорией. Ну, добьется оный мизерного повышения оклада, а безработица подросших детей и женщин убьет все на корню, да плюс растущие цены и налоги. Еще раз, партийная и профсоюзная деятельность нужна, но недостаточна.

Поэтому, как ни парадоксально для некоторых, зерно государственной деятельности в лице самодеятельных Советов и ТОС – что принято называть теневым правительством в целом и общем - упадет на весьма подготовленную почву. Любой трудящийся может и найти деятельность по плечу (да хотя бы возить активистов на личном автомобиле временами, и что уже синергия); и тут же вносить заметный вклад в прогресс своей территории и всей страны посредством усиления влияния тех же Советов и связанных с ними ТОС. Тогда всякие «точечные застройки», бюрократизация, недопуск фермеров к городским прилавкам будут истребляться, с одной стороны – а кооперативно-индивидуальная конкуренция с заошным монополизмом будет расти, с другой. Отсюда и нормальная социальная инфраструктура, и приемлемые цены, и борьба с безработицей.

Теневые правительства сыграли огромную роль в победах социал-демократии Европы. Уже германская социал-демократическая партия семидесятых-восьмидесятых девятнадцатого века сформировала подобное правительство; и что заставило буржуазию приступить к реформам и отмене репрессивных законов.

Еще раз, это может показаться странным для иного косного ума; но широкая общественная деятельность и должна называться реальным правительством (никакого бюрократического обожествления, понимаешь). Но именно в этом секрет и эксплуатации, и борьбы с ней. Государство – ЭТО МЫ. Если объединимся - как захотим, так и будет. Поэтому стратегия 20/80 и необходима в роли стратегического наброска к такой деятельности.