Другая революция

Интереснейший разговор состоялся на днях. Один знакомый студент, и социалистически настроенный, посчитал рабочий класс в стране - и вышло, что по сравнению с царизмом все равно в разы больше. Плюс-минус методики подсчета, плюс-минус кого считать профессиональным рабочим; но даже одна железная дорога с мастерскими дает внушительную сумму, а что уж говорить об остальных. Однако прежние рабочие создали революцию - а нынешние молчат.

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Что ж, вполне резонный вопрос со стороны молодого активиста - почему?.. И пришлось даже прибегнуть к краткой образности, но на пользу делу.

К примеру, любое общество может бороться двумя основными способами в виде количества и качества. С одной стороны, вооружить чем попало старого и малого, и подняться всем скопом. А с другой стороны, создать постоянную группу с хорошим вооружением, и лишь помогать продуктами и одеждой.

Ничего идеального не существует в природе – но антицарская революция была все же первого типа. Чуть ли ни весь рабочий класс ушел на фронт; и Красная Армия, зачастую мало вооруженная и плохо подготовленная, но зато многомиллионная, справилась с контрреволюцией и интервенцией.

Но навряд ли будет так и сейчас. Ох, навряд ли. А главное, и не нужно. То есть, можно ругать нынешнюю трудовую интеллигенцию хоть так, хоть этак, но она существует как факт. Не сравнить с царским временем мизерности интеллигенции, и то половина была за старые привилегии. А сейчас это и вполне достаточная профессиональная группа (включая младший и средний силовой состав с родственниками-женами-медиками-учителями), и зарабатывающая на хлеб насущный наравне с рабочим классом. Электрику или токарю-фрезеровщику высокого разряда, да с обставленной квартирой-дачей-машиной, так уж ненавидеть полунищих росгвардейца или учительницу за подмену выборов, не с руки. А вот если бы переубедить их, да переманить на свою сторону – тогда рабочий класс поддержал бы такой переход с превеликим удовольствием. То есть, переход на второй метод борьбы напрашивается открытым текстом.

Итого, если бы появилась общественная организация, выпустившая актуальную социально-экономическую программу – если бы озаботилась контактами не только с рабочим классом и профсоюзами, но и с бюджетниками, и силовиками не в последнюю очередь – если бы подготовилась к региональным выборам уже в этом смысле – зачем учителю скрывать реальные результаты, а росгвардейцу и полицейскому охранять это сокрытие?!.. Риторический вопрос. Тогда организация объявляет себя победителем просто-напросто явочным порядком, – учителя-бюджетники-гвардейцы подтверждают это во всеуслышание и заявляют о конституционной защите честных выборов, – и переворот осуществлен! И абсолютно начхать на вышестоящие и последующие фальсификации в ЦИК и так далее. Дело сделано. У кого сила и общественный авторитет на местах, тот и прав.

Что, путинский режим будет вводить уже войска в регионы?.. Не смешите людей. У солдат тоже оклады не ахти, и о чем подробнее ниже. Да и вся Россия поднимется. Поэтому хватит лишь одной росгвардейской части или несколько полицейских отделов региона, перешедших на сторону народа, и ядерная реакция будет запущена. Остальные ломанутся поддерживать наперебой, когда тенденция обнаружится. Кстати, и не надо бояться прекращения бюджетных трансфертов. Да напечатать свои долговые бумаги и деньги в крайнем случае, и делов-то! Даже еще вопрос, кто будет управлять финансами умнее.

Еще раз, очень сомнительно, что нынешняя революция будет буквально похожей на прежнюю. Чтобы миллионные армии сражались с той и другой стороны, верится с большим трудом. А вот подготовленные перевороты на базе региональных выборов, да идеологическая борьба за общественное мнение, да с деятельностью профессиональных органов – очень даже возможно. Да что там далеко ходить: хабаровские события сигнализируют об этом прожектором. Если бы часть профессиональных бюджетников, особенно силовиков, включилась в борьбу более активно, то «распространение революционной заразы» стало бы неминуемым.

А уж рабочий класс поддержал бы бюджетные отряды (в которых свои дети и друзья) самым тесным образом хоть разнообразной продукцией, хоть деньгами. Каждый будет делать свое дело – силовик охранять, трудящийся работать – и победа неминуема. Кстати, нижайший рейтинг единороссов тому порука. Но тогда и проблема в соответствующей общественной организации с актуальной программой. Чтобы каждая жена или мать, и уж тем более отец, прочитали бы, и начали «пилить» силовика-сына с удвоенной энергией. А тут еще и звоночек от специализированного отдела вышеозначенной организации. А знаешь ли, Ваня, а ты не один! Мы поговорили уже с твоим другом Васей, да сержантом Колей, да лейтенантом Серегой, и интересные перспективы открываются.

Кстати, а если уж дойдут слухи до Кремля, и тот резко поднимет оклады младшего и среднего состава, то сделает еще хуже. Тогда силовики войдут во вкус, и будут продолжать поддерживать оппозицию как своеобразную дойную корову. А силовики в других регионах вообще встанут на дыбы – а нам?!.. Но тогда и мы приголубим оппозицию. Да на здоровье в этом случае, и интересы сходятся.

Поэтому нынешние рабочие молчат, не потому что тупые – а, наоборот, потому что умные. Они чувствуют кожей, что надо действовать как-то эффективнее и современнее, и в духе специализации и кооперации «каждый делает то, что умеет лучше всего»; и надо только приспособиться. Следовательно, еще раз – возможно переманить умных силовиков и бюджетников на сторону народа и рабочего класса?.. ВОЗМОЖНО! И вот почему будет другая революция.

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Метод определен в целом и общем. Теперь о цели в виде социально-экономической программы. К примеру, стоит посмотреть на семейный бюджет рядового-сержанта-лейтенанта-и даже капитана с майором типа Вани-росгвардейца или Васи-полицейского (и среди ФСБ немало умных людей, но пока они не видят четкую оппозиционную программу, о чем и речь), и сразу станет все ясно.

Не очень радостная картина получается. Свой оклад не ахти; оклад жены-учителя-медика так себе; пенсии родителей хреновые; дети требуют затрат; а вот рост цен уже заметный. И упускать такую возможность для агитации просто грех. Ваня, кровь из носу – мы, социалисты, и придя к власти, поднимем твой семейный бюджет ВДВОЕ, если ни ВТРОЕ! Не веришь?!.. Что ж, давай разбираться чуть ли ни по пунктам.

Первое. Если социалисты придут к власти хотя бы на твоем региональном уровне, то административная реформа произойдет незамедлительно. Все это чиновное блядство с мэрством к чертям собачим, и с заменой экономными Советами с исполкомами. И тогда все сэкономленное плюс честные закупки можно перенаправить на региональные надбавки бюджетникам. А это хорошие деньги.

Второе. Но нынешние Советы будут эффективнее и старого Советского Союза путем поголовных и обязательных ТОС (территориальные общественные самоуправления). ТОС ничто иное, как Советская власть в пределах квартала-микрорайона-улицы-поселка. Поэтому переизбрать его председателя раз плюнуть. А вот роль ТОС, наоборот, может быть огромной в виде договоров с районными Советами на передачу части функций с соответствующим финансированием.

К примеру, все нынешние и акционерные УК с их бешеными тарифами надо послать лесом – а сами ТОС и могут создать кооперативы по жилищно-коммунальному обслуживанию трудящихся. Поэтому никаких там акционерных окладов и прочих выплат – а все деньги работникам на базе кооперативного и равноправного голоса. Да они вылижут каждую улицу и починят каждую крышу за такие деньги; и конкуренция в этой сфере приведет к приемлемым тарифам с заметным качеством работы.

Да что там мелочиться, и это только пример. ТОС могут заняться вообще широким развитием промышленного и сельскохозяйственного кооператорства с индивидуальным предпринимательством на своей территории. И по простой причине – они ближе всех к земле, и знают, что, где и почему. В каком месте организовать посевное хозяйство, а в каком скотоводческое, если говорить о сельских ТОС; где рубить лес нужно, а где не нужно; где заводить омут с рыбой, а где нужны постройки и жилье; где и у какой дороги поставить кафе, гараж или мастерскую – так как сами в детстве избегали почти все тропки. А под это дело подстроятся и городские ТОС и кооперативы насчет машин-запчастей и так далее. А это деньги! И большие деньги, и подобно ручейкам в одну реку. Тем более с уничтожением монополизма торговых площадей в городе, допуском продукции без перекупки, и с соответствующей конкуренцией и падением цен.

Но вот именно, и при нынешних порядках, институт ТОС фактически саботирован и необязательностью создания, и общественным постом председателя без оклада. Значит, уборщица в мэрских коридорах получает оклад (и немаленький, кстати) – а председатель ТОС, и в самой гуще событий, должен быть «на общественных началах». Бред. Разумеется, новая власть исправит и этот бардак. Поэтому вот вам не только региональные надбавки, - братцы-бюджетники-силовики, - но даже хорошие рабочие места для ваших детей и родственников. А вы уж делайте свое дело, – учите, охраняйте, лечите, - и всем будет замечательно.

И третье. А уж про налоги и говорить нечего. Это вообще основа основ, и настолько все ясно и переговорено. Поэтому или пятьдесят на пятьдесят с Кремлем на первых порах, а дальше видно будет, и расходимся с миром - или идите лесом. Мы тогда создадим вообще свою денежно-кредитную систему.

Ну так как насчет утроения семейного бюджета, росгвардейцы Вани с полицейскими Васями и даже Юриями из ФСБ?!.. Вам что, кормить детей досыта неохота?!.. Вам что, неохота построить двухэтажный коттедж, что обыкновенность с российскими богатствами, и нужно лишь навести элементарный порядок?!.. То-то же. Вот и подумайте самым внимательным образом, кому служить лучше.

И даже возьмем самый худший вариант. А если Кремль будет грозить армией, сам же быстрее и сдохнет. Далеко не факт, – ну, совсем не факт, - что армия пойдет против своих же сородичей, а то и прямых земляков. Стоит показать яхты Усмановых, с одной стороны – и нищету народа, с другой – и это еще большой вопрос, куда армия повернет оружие, коль подвернулся такой удобный случай. Кстати, речь шла о родственниках и военных. Им тоже хочется жить прилично.

Да на ловца и зверь бежит. Многие читатели, стоит надеяться, уже знакомы с сенсационным заявлением Общероссийского Союза Офицеров. Да, возможно, там одни ветераны – но если их привлечь, и коль они сами просятся – таковые пошевелят усиками по своим каналам, то и армию можно и нужно если не привлечь на свою сторону, то вызвать законный нейтралитет уж точно. Да плюс огромная поддержка остальных регионов, уставших от нынешнего беспредела. Гораздо вернее, что угроза возникнет для самого Путина в таких условиях. Он сейчас-то сидит не ахти, а тогда и подавно.

Итого, переманить рядовых и региональных силовиков с остальными бюджетниками на сторону прогресса вполне возможно. А с нарастанием кризиса и подавно.

***

Ситуация прет, как хорошая квашня; и надо только верно ухватиться, чтобы поднять крышку. Но все же о нескольких важных моментах вдобавок.

Один случай из девяностых весьма показателен, поэтому и вспомнился. Левая организация основывалась в регионе; и якобы пролетарский писатель пришел поучаствовать, да в этаком модном черном пальто, в импозантных очках, да с тростью. Прямо-таки местный Троцкий. И выступил на собрании этак с задором, и поучаствовал в нескольких митингах. А потом бац, и превратился в черносотенного агитатора вплоть до признания монархии. Автор возьми и спроси у знающего, что за дела. А писатель, оказывается, обиделся, что не выбрали в президиум, – чуть-чуть подождал, опять не выбрали, - вот и отомстил. «Идейный революционер», мать иху.

Вот и Удальцовы с компанией постоянно в черной куртке, и не скроешь, с отсидкой (действительно ли за правое дело, ну даже бог с ним). А в чем суть всей этой митинговой показухи с бесконечными речами и развивающимися знаменами?.. Политическая линия в смысле властной перспективы какая?.. А серьезная политика – это борьба за власть. А хрен его знает! Вроде бы за все хорошее против всего плохого. Вот мысль и возникает волей-неволей - все это лишь для того, чтобы пробраться во всякие президиумы, и вертеть шуры-муры с властью а-ля Зюганов. Ну так, разумеется, рабочий класс и не будет участвовать в таких тупых играх. Поэтому и молчит. Переводить пар в свисток явно несерьезно.

Тогда «писатели» заходят с другого бока. Мол, нечего заниматься экономизмом, а надо участвовать в политике; но политика превращается опять в пустые речи с трибун. Чертов круг. Нет уж, хватит пудрить мозги. А вот создание красных регионов на базе ТОС – вот реальная политика! Потому что речь идет о клетке самой Советской власти. Речь идет об единстве интересов рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции вплоть до силовиков. И вот что такое настоящая политика.

Итого, позвольте обратиться к образности еще раз, и чтобы не мучить терминами. Один китайский командир с большим отрядом штурмовал банду разбойников в горах. Но так как последним терять было нечего, и горы защищали, потери солдат росли вплоть до протестного ропота. Тогда император отсылает более умного командира. И тот просто-напросто перекрывает все тропы; разбойники стали пухнуть от голода; и отчаявшись, сами ринулись в последний и смертный бой. Вот и выходит, что первый командир штурмовал чуть ли ни с полгода, и с видом самой активной деятельности - а второй со спокойной осадой управился за несколько недель.

Вот и выходит, что у каждой ситуации свой метод действий. Можно аж с девяностых продолжать всякие штурмы типа общенародных фронтов, недель прямых акций, шествий по памятным датам ну и, прочая общеизвестная суета. А можно включиться в реальную региональную повестку, и начиная с идеологии ТОС-кластеризации, да с перспективами региональных надбавок для бюджетников; и уже ясно, что будет эффективнее. Никто не спорит, что координирующие организации нужны - но с полной ясностью насчет целей и методов захвата власти.

Поэтому и революция будет другой. Диалектика, понимаешь. Она будет практичной и выгодной по вышесказанному – но поэтому И БЫСТРОЙ. Ну так кто виноват, что рабочие пока молчат?.. Многие «левые» позеры и виноваты - не желающие заниматься реальным делом.