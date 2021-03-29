Не проспать революцию - вот наша главная сегодня задача

Григорий Явлинский, человек высокообразованный, по праву входит в настоящую элиту России – и потому должен понимать, что власть у диктаторских и авторитарных режимов не берётся посиделками на съездах, федеральных советах или круглых столах, где формируются программные документы в виде «хотелок». Между тем для решения архиважных вопросов он предлагает не уличную демократию, что, кстати, не противоречит нашей Конституции, а широкую дискуссию.

Может, это оттого, что «Яблоко», как выразился сам Явлинский, – не партия массового успеха. Неспособная выводить на улицы недовольные массы, как это успешно получается у Навального. И даже сегодня, когда он томится в застенках, готовится новый митинг с заявленной численностью в 500 тысяч человек. Он же блогер – что с него взять?!

Наше руководство тоже сидит в полицейском участке. Правда, в бывшем. А это, как говорят в Одессе, даже не две большие разницы.

Люди устали, им плевать на наши «хотелки», они ждут от политиков не дискуссий, а хлеба, и желательно с маслом. Ждут, если хотите, нового мессию, который придёт и даст им все блага. Чем долгие годы умело пользуются зюгановы и жириновские, обещая пятью хлебами накормить весь народ и вообще манну небесную.

Правда, хлеб после очередных выборов они раздают не массам, а забирают себе. Поскольку всем не хватает. Зато как красиво обещают! И их лозунги про женщин и водку, про отобрать и поделить – понятны каждому.

Нет, мы не призываем брать пример с партий, время которых давно минуло, но харизмы на выборах нам катастрофически не хватает. Мы, пожалуй, единственная в России партия, у которой рейтинг в начале избирательной кампании выше, чем на её финише. Может, нам стоит временно отменить агитационную работу? Отменили же приём в партию, и ничего.

И очень слабенько работают партийные аналитики, которые не владеют ситуацией в регионах. Интересно, им платят зарплату за их непосильный труд? Ведь это надо ещё сильно постараться, чтобы присылать материалы с сильно прокисшими данными. Даже ФИО губернатора Приморья указывали, четыре года как отправленного в отставку. И статистические данные пятилетней давности. Может, потому, что свежие были гораздо хуже? Более того, рекомендовали на дебатах использовать именно их информацию. Мы им об этом писали. Они нам ответили в стиле нашего аппарата – сам дурак! Порой за них становится стыдно.

Кроме того, в своей вышеупомянутой статье (это про акции протеста и про Навального) Григорий Алексеевич прямо заявляет: «…протестные волны, периодически поднимавшиеся за эти годы в России, никогда не представляли серьезной проблемы для властей».

Далее следует вывод: «За десять лет российская власть (та самая, которую агитаторы акций пытаются представить «испуганной» и «рассыпающейся»):

– провела через полностью подконтрольный парламент целую систему репрессивного законодательства;

– организовала плебисцит по изменению Конституции, включая предоставление Путину возможности остаться у власти еще на 12 лет после 2024 года;

– успешно и последовательно нагнетала атмосферу подавления инакомыслия и поиска внутренних и внешних врагов».

Григорий Алексеевич, разве ужесточение репрессивного законодательства, плебисцит по обнулению и нагнетание атмосферы подавления инакомыслия не говорят о том, что руководство страны смертельно напугано и ради своего благополучия делает всё возможное для удержания власти? Они же далеко не дураки – идиотов в коррупции не держат – и понимают, что их ждёт в случае прихода к власти в стране Навального или, что ещё страшнее, Явлинского – жёсткого, авторитарного лидера, вот и ведут себя соответствующе. Утопающий всегда хватается за соломинку. В нашем случае – за дубинку. Не сегодня-завтра стройные полки «космонавтов» разбегутся, а великая и могучая президентская власть превратится в тыкву. Всё репрессивное законодательство вместе с бешеным принтером рассыплется, как будто и не существовало его на свете.

Но об этом разговор будет особый.

–Вернёмся к процентам. Вернее – проценту.

Нам могут возразить: это не так, ведь понятно, кто ведёт подсчёт голосов, и других аргументов приведут кучу. Но есть одно «но» – голосование на загранточках, где нет наблюдателей. О чём мы уже сказали выше.

Однако мы тоже в России живём и, стало быть, понимаем, что такое у нас арифметическая погрешность – один процент мог быть и тремя процентами, но это мало меняет суть, поскольку для вхождения во власть необходимо минимум пять. А чтобы добиться чего-то реального, работая в законодательном органе страны, и менять ситуацию в экономике и политике, – минимум 30 процентов.

Но с таким подходом, когда уничтожается всё живое в партии, мы скоро потеряем и последний дивиденд.

31 августа 2020 года Григорий Явлинский специально для сайта «Яблока» подготовил большую аналитическую статью «Второе июля. Политическая ситуация в России после 1 июля, задачи демократического движения и перспективы развития партии».

В целом дана правильная оценка политической ситуации в стране и международной политике.

Однако главная задача по реформированию России отводится не политическим партиям или широким общественным движениям, которые сегодня ведут активную борьбу, пытаясь изменить ситуацию в стране, а иным активным классам общества – промышленной элите, финансовым кругам и предпринимателям. Не тем, кто сегодня борется за европейский выбор, достойную и комфортную жизнь россиян, рискуя порой жизнью, а тем, кто отсиживается в тёплых кабинетах на хлебных должностях и ждёт своего часа.

Может, это и правильно. Пока одни борются на баррикадах, другие берут власть. По крайней мере, так нас учили в советских школах. А Григорий Алексеевич учился в вечерней школе рабочей молодёжи в советское время, работая слесарем на стекольной фабрике «Радуга. Эта фабрика во Львове славилась не только своей продукцией, но и великолепной библиотекой, в которой насчитывалось в советское время более 24 тысяч книг. Григорий Явлинский был активным читателем.

Внимательно прочтите первую и вторую части «Второго июля», лучше несколько раз и с карандашом в руках. Это не просто оценка политической ситуации в России после 1 июля и задачи демократического движения, это гораздо сложнее и основательнее. Это глубокая, продуманная аналитика человека, на собственной шкуре испытавшего все этапы развития политической системы государства, человека, разработавшего не одну серьёзную экономическую и политическую программу, имеющего большой опыт работы в законодательной и исполнительной власти. Имеющего бесценный опыт работы в высших эшелонах власти. Это большой и основательный труд профессионала и учёного, знающего и понимающего сложившуюся в стране ситуацию. И, что очень важно, понимающего, как эта власть сегодня устроена, какие в ней происходят процессы и как принимаются решения.

Нет, это не восхваление политического лидера партии Григория Явлинского, это гораздо хуже – это неоспоримый факт обвинения человека, вставшего на последний путь окончательного развала демократического общественного объединения граждан, созданного 27 лет назад на основе общности политических интересов и убеждений.

После ознакомления с третьей частью – концепцией реформы партии «Яблоко» статьи Григория Явлинского – рука тянется к авторучке, чтобы подписать Открытое письмо делегатам ХХI съезда партии «Яблоко», воспользоваться «последним шансом». Хотя и понимаем всю бесполезность этой затеи. –

Здравомыслящий политик, который так грамотно оценивает и понимает ситуацию в стране, имеющий богатый опыт политической работы – и вдруг предлагает съезду утвердить такие реформы партии? Трудно сказать, чего здесь больше – глупости или предательства.

Ещё совсем недавно Григорий Алексеевич призывал всех нас к созданию многочисленного общественного объединения, убеждал, что нам нужны миллионы членов партии для того, чтобы мы могли от их имени заставить власть с нами считаться. А сегодня предлагает «Яблоку» сжаться, как шагреневая кожа, и столкнуться малыми силами с кишащим пороками государством, столкнуться с системой, которую он сам характеризует как «полумафиозную и суперавторитарную с шовинистической идеологией», «государством мафии» и «мафиозной системой».

Неужели это и есть последний гвоздь в крышку гроба Российской объединённой демократической политической партии «Яблоко», созданной им же самим? Всё когда-то заканчивается. Но мы совсем не так представляли этот финал. Предполагали, что партия будет ликвидирована, например, на основании внесённого в Государственную Думу проекта закона об экстремизме или на основании обращений граждан в Минюст, с требованием отменить регистрацию «Яблока» в связи с позицией по Крыму. Или просто, без объяснения причин – силовой разгон и закрытие офиса на Пятницкой на лопату. От сегодняшней власти и не такого можно ожидать. Тому пример – Навальный.

Всякие варианты рассматривали, но не угадали, что ликвидация старейшей демократической партии России пойдёт по сценарию «Я тебя породил, я тебя и убью!».

Одна надежда, что ХХI съезд партии признает предложения Григория Явлинского по реформе «Яблока» перегибами, но не на местах, а в центре.

Во многом это зависит он нас, от всех членов старейшей демократической организации России.

Осталась последняя надежда. Она всегда умирает последней!

И ещё.

Из истории нам хорошо известна Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская – выдающийся деятель русского революционного движения, народница, одна из основателей и лидеров партии социалистов-революционеров, а также её боевого крыла – Боевой организации. Мужественная и сильная женщина, она всю свою жизнь положила служению революции и борьбе за народное счастье. Моталась по ссылкам, тюрьмам и каторгам. У неё даже собственной квартиры не было, всё отдавала на дело революции.

С лёгкой руки Александра Фёдоровича Керенского – первого и последнего руководителя России, избранного демократическим путём, её прозвали бабушкой русской революции.

И вот эта революция случилась. Затем, в результате Октябрьского вооружённого переворота, к власти пришли большевики. И Брешко-Брешковская стала не нужна новой власти. Старую, больную, но не сломленную женщину выдавили из страны. В конце 1918 года она через Владивосток навсегда покинула Россию. Скиталась и закончила свою жизнь в 1934 году в Чехословакии, в местечке Хвалы (ныне район Праги). На похоронах присутствовал сам Александр Керенский, а президент Чехословакии Томаш Масарик прислал венок. Не было только венков и никого от большевистской империи. Забыли коммунисты про бабушку русской революции.

…В стране грядут большие перемены. И наступят они скорее, чем мы думаем. Партия «Яблоко» должна быть готова к этим переменам, быть готова в любой момент выставить профессиональную команду для вхождения во власть.

Не проспать смену политического режима, не проспать революцию – вот наша главная сегодня задача. Иначе назревавшую смену режима вновь, как и в начале прошлого века, оседлают большевики. И тогда конец! Двух потрясений от призрака коммунизма Россия не выдержит.

Однако затеянные в партии реформы, в той форме, в которой они предлагаются Явлинским, способны окончательно похоронить демократическое движение в России.

Не будут нужны «яблочники» новой власти.

Вот тогда, а не когда придёт к власти Навальный – как утверждает уважаемый Сергей Иваненко, – мы будем уничтожены на корню.

А кому сильно повезёт, того, скорее всего, ожидает незавидная судьба Брешко-Брешковской. И почётное звание – дедушка российской демократии. Или бабушка.

Кто как обзывается, тот так и называется!

И, наконец, последнее.

Думаем, все члены партии ознакомились с Открытым письмом Григорию Алексеевичу Явлинскому Льва Марковича Шлосберга, пожалуй, самого одарённого и талантливого члена нашей партии из молодых. Оно было подготовлено в рамках дискуссии о статье Явлинского «Без путинизма и популизма».

Почитайте внимательно. По сути, Лев Маркович обвинил Григория Алексеевича в глубокой некомпетентности и непонимании происходящих в стране процессов. А равно и в партии. Одна только фраза, обращённая к Явлинскому: «Оглянитесь вокруг» – говорит, что автор обращения сильно недооценивает адресуемого, того, к кому обращается. Обычно так обращаются к подготовишкам, которые ещё плохо ориентируются в изучаемых вопросах.

Увы, Лев Маркович, Вы сильно заблуждаетесь, и до Явлинского Вам, как до Луны. Более компетентного и профессионального человека в политике и экономике в нашей партии Вы не найдёте. Да, пожалуй, и стране их не более двух-трёх десятков осталось. Всех задавила мафиозная система. Или выдавила из страны.

А вот почему Григорий Алексеевич пишет подобные тексты и предлагает шагреневые реформы в партии – большой вопрос. И это говорит не о его некомпетентности, а скорее, наоборот. И делает он это осознанно. Ему не надо оглядываться вокруг. Он царь и бог в партии. А ещё – главный прокурор, судья и адвокат. Главный законодатель и продюсер. Сам себе партия и, в конечном счёте, избиратель.

А Вы – оглянитесь вокруг, оглянитесь вокруг…

Уже давно оглянулись и понимаем – такая партия неэффективна и плодит только одно – культ личности, вождизм и правовой нигилизм в аппарате. Вплоть до фальсификации партийных документов и обмана членов бюро путём подсовывания им ложных материалов, типа справок кесарева. Порождает глубокие противоречия между рядовыми членами и командным составом общественного объединения. Приводит к пробуксовке реформ и нежеланию их проводить. В итоге партия деградирует. И мы имеем то, что имеем. Если и далее так пойдёт, то потеряем и то, что имеем.

Мы склоняемся к тому, что предложенные сегодня реформы – это вынужденная мера. Григорий Алексеевич знает то, о чём мы пока не можем даже подозревать.

Впрочем, об этом самого Явлинского не худо бы спросить.

От редакции: Мы дали эту статью без редакционных правок, хотя она и идет несколько вразрез с нашей политикой. Но интересно же - в странесозрела и перезрела буржуазная диктатура, а либеральная оппозиция все с большевиками борется. Ну что с них взять? Правду пишут - после революционной смены власти они действительно такие никому будут не нужны...