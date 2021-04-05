Обед для стаи

Говорят, что стая одичавших собак, оставшись без корма, набрасывается на самого слабого члена стаи и пожирает его.

Политологи уже давно предупредили, что после сокращения кормовой базы в путинской стае начнется каннибализм. Сражение, которое произошло недавно в подмосковных Мытищах, подтверждение этого.

Миллионер Барданов решил, что лучше сдохнуть на куче наворованного, чем на нарах.

После его гибели остался тот же вопрос, кто следущим из путинских пацанов станет "обедом для стаи"?

Битва в Мытищах

30 марта сотрудники ФСБ и МВД прибыли к дому Владимира Барданова в коттеджном поселке Новые Вешки и предъявили его жене постановление суда о проведении осмотра жилого помещения в связи с подозрением в незаконном обороте оружия.

Барданов отказался пустить силовиков дом и начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросать гранаты.

После этого он выпустил из дома свою жену, дочь с двумя внуками и пару мигрантов, работавших у Бардановых на участке.

Днем был предпринят первый штурм. В доме загорелась одна из комнат на втором этаже, но благодаря сработавшей противопожарной системе Барданов сумел справиться с пожаром и продолжил бой.

Вечером начался новый штурм. Барданов продолжал отстреливаться, затем взорвал лестницу на верхний этаж, чтобы не подпустить к себе спецназовцев.

На седьмом часу осады, когда стало ясно, что сдаваться Барданов не собирается, дом обстреляли из гранатомета термобарическими снарядами.

Уже ночью, когда дом полностью прогорел, обгоревшее тело Владимира Барданова пожарные нашли на чердаке.

Полицейских больше всего обескуражили остервенение и злоба, с какими он сопротивлялся.

Барданова хотят объявить сумасшедшим - по итогам произошедшего ему устроят посмертную психиатрическую экспертизу.

Эпилог

Жизнь и смерть Владимира Барданова может стать сюжетом для книги "Угрюм-река-2".

Человек всю жизнь добивался того, о чем мечтает обыватель: миллионы, трехэтажный особняк на личном участке, как королевский дворец в Версале, набитый картинами, мрамором, лепниной, зеркалами, золотом, антиквариатом, престижным шмотьем, с картиной самого себя в полный рост на первом этаже, с коллекцией дорогого оружия, дорогих автомобилей, с личным зоопарком с хищниками, пышная свадьба дочери, внуки...

Вот она, вершина обывательского счастья.

И вдруг озверел: уничтожил почти все, на что потратил жизнь, и самого себя.

Какой гадкий плевок в душу успешным путинским пацанам...