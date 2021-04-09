Даешь Пескова!

Когда же, когда Президент обратится к Федеральному Собранию?! Мочи нет терпеть. Кремль только и делает, что кормит завтраками. Постоянно откладывает эпохалку. Норовит к чему нибудь приурочить. Да сделай ты праздник населению просто так, нежданно. Возбуди без нужды. Так хочется узнать про новые вызовы. Послушать, что приключилось со старыми. Как поживают майские указы, Дзюба как? Полно томить народ. Страна заждалась героических мультиков.

Мы живем хорошо. Президент - великий человек. Лицо России. Россиянцы любят это лицо. Но, если честно, немножко приустали от этого лица. Спросите, какие беды терзают нынче страну? Повсеместная коррупция? Вывоз за бугор миллиардов? Горящие леса? МРОТ? Вовсе нет. Это лишь мелкие неприятности. Главная проблема - лицо! Милое, доброе, сказочное, постоянно торчащее перед глазами. Но и глазам иногда нужен отдых. Не хочется, но и лицо иногда надо менять. Без надежды, что жизнь станет лучше. Главное, чтобы было новое.

Хочется, чтобы Президент в своем Послании удивил. Представил своего преемника. Как его самого давным-давно представил ошалевшему народу Ельцин. И спокойно, времени не тратя даром, удалился на покой. Надо помочь дорогому Президенту в выборе кандидатуры. Засаленную колоду лиц можно теребить до бесконечности. Все весьма достойны. Давайте подмогнем президенту, ткнем пальцем в пресс-секретаря Пескова и не прогадаем.

Нехорошо, когда про кандидата ничего не знаем. А википедия на что? Славные биографии малюют тамошние ребята. Рожденный в семье московского студента, младенчик шустро попер по дипломатической стезе. Это ли не признак гениальности? Будучи переводчиком с турецкого, приглянулся Ельцину, коим и был передан Путину вместе с президенством в качестве приятного бонуса. Вот умел Борис разглядеть верных людей. Двадцать лет прошло, а Вовчик всё цветы на могилку таскает.

Двадцать лет рядом, президент и его пресс-секретарь. В старину такая служба называлась постельничий. Была она дюже почетной и привлекательной. Песков переводит с турецкого, английского, путинского. Владим Владимыч говорит великолепно и просто, что называется, по народному. Говорит часто и много, практически всегда, когда включен телевизор. Иногда смысл его слов неясен. В такие моменты на экране появляется усатое лицо и следует письменный текст, якобы объясняющий этот смысл. Это Песков.

Путин и Песков обладают чувством юмора. Это хорошо заметно на ежегодных посиделках с народом, в которых Песков исполняет роль дирижера. Это неоспоримое доказательство его способности рулить страной. Население страны любит и всегда ждет этого мероприятия. Можно не сомневаться, что Песков тоже будет двадцать лет носить цветы на могилу своего предшественника. А как насчет дееспособности претендента? С этим все чпоки. Семя, влитое в трех официальных избранниц, дало на выходе трех мальчиков, девочку, и еще девочку.

Поговаривают о двойном гражданстве Пескова, якобы он вдобавок и француз. Не будем заморачиваться с минусами, настроимся на плюсы. Отчего бы французу не стать президентом России? Конституция не велит? Видели мы, как в нее разом шваркнули полтонны поправок, и ничего, даже не крякнула. Взглянем на перспективу. Российский капитализм пугает не только россиян, он поперек горла другим капитализмам. На нем санкции ставить негде, это неправильный капитализм. Полный тупик. Песков принесет стране перспективу. Свет в конце туннеля. Казалось бы, пришел кирдык. Вовсе нет. С уходом Путина отвалится лишь первая ступень российской, капиталистической ракеты. С приходом Пескова откроются новые перспективы.

Зададимся вопросом, отчего Песков француз? Ведь при рождении он не был французом, стал им в сознательном возрасте, добровольно и с охотой. Значит, решил для себя, что французом быть лучше. А если Песков станет президентом, чувствуете, к чему дело идет? Песковская Россия решит, что Францией быть лучше. Конечно, не прям всей Францией, а её куском, придатком. Тем паче, есть прецеденты. Торчала кучка островов посреди океана, по имени Гавайи. Не пришей кобыле хвост. Штаты возьми и прикрепи их к себе. Сделались эти Гавайи достопримечательностью, люди туда загорать ездят. И никаких санкций.

Французов мы знаем давно. Одно время только по-французски было прилично гутарить. Гувернеры ихние так здесь и шастали. Император Наполеон, еще не будучи коньяком, гостил у нас проездом. Возможно, стоит слегка поунять гонор, прекратить равнять нас нынешних с США, Китаем, приспустить шины? Встать в позу Гавайев? У них желающие греться будут, у нас мерзнуть. Кому что нравится. И никаких санкций. Даешь Пескова в Президенты!