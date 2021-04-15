Инноваторы против реставраторов

Катастрофа российской левой оппозиции заключается в банальном реставраторстве. Потому что девяносто процентов деятельности уходит на голую критику; а если десять процентов предложений и появляется, то «назад в Советский Союз». Но если Союз рухнул, и подавляющей части трудящихся непонятно абсолютно, зачем наступать на грабли – отсюда и катастрофа безразличия.

И даже критика съезжает временами в маргинальную сторону. Лица наподобие Метиков отрицают распределение по труду; а Семины заявляют, что рабочий класс ни к чему не готов. Но быть готовым к уравниловке и реставраторству просто-напросто нелепо! Поэтому и не надо переваливать с больной головы на здоровую.

Отсюда смысл статьи очевиден. Когда инноваторы появятся в российском левом движении и возобладают над реставраторами – тогда и общественный прогресс возобладает над упадком.

***

Мировая конкурентная борьба усиливается. И весьма вероятно, что путинский режим не сможет защитить даже свои рынки, а что уж говорить о завоевании других. Но тогда социалистические инноваторы и должны предложить назревшую альтернативу.

То есть, нынешняя Россия живет тремя основными рынками: углеводороды, агропром, вооружения. И даже эти и старые рынки показывают опасные тенденции. А коль четвертый рынок гражданской индустрии и инноваций остался недоразвитым, так совсем худо.

Во-первых, рынок углеводородов скован монопольным сговором ОПЕК+. Если снизить цены для захвата рынков, то переплюнуть саудитов с их дешевой добычей и достаточными резервами абсолютно нереально. Все издохнут, но никто не выиграет. А если монополизироваться еще большим совместным сокращением, то штатовские сланцы и старые месторождения типа Северного моря станут рентабельными, и все насмарку.

Но более того, Катар нацелился на первое место в мире не только по СПГ, но и по многим углеводородным производным. Новая цель — производство 126 млн т сжиженного природного газа к 2027 г. Совсем некстати. Да и Ливия так и не попала под контроль Кремля, и нефть идет оттуда неконтролируемым потоком.

А еще и крупная бомба на подлете. Размораживание иранской сделки Байденом, и отсюда договоренности аятолл с Китаем насчет больших поставок нефти, и вследствие недавнего визита Си - тревожный звонок. Почти пожарная сирена. Считай, сговор ОПЕК+ затрещит по всем швам. А был бы развитый промышленный экспорт, можно было бы натовариться на перспективном иранском рынке по его размораживанию; и ни то что компенсировали бы, а то и выиграли. Но такой российский экспорт в одном месте пониже спины, и в чем вся гниль нынешнего режима.

Да даже черт с ними, с углеводородами для полной доказательности. Если бы не соединение негативных факторов в ядерную реакцию, и насчет остальных рынков. Во-вторых, мировая инфляция поползла вверх, а значит, цены импортных составляющих возрастут и для агропрома. И таких составляющих весьма много от семян подсолнечника и запчастей до биоагентов с ферментами. Да что там говорить, зайдите в ближайший продовольственный магазин, и посмотрите на цены. Этот вопрос на слуху у каждого, и автор этих строк уже писал статью на эту тему; так что остается подчеркнуть именно опасный резонанс двух рынков где-то к концу года.

Ну уж рынок нашего вооружения крепок как никогда, возразит иной читатель, в-третьих. Но не стоит торопиться с выводами, потому что финансовые и технологические санкции Евросоюза и США сдерживают не только Россию, но и покупателей ее оружия. Даже Турция подверглась мощному прессингу по поводу С-400, а что уж говорить о потенциальных покупателях поменьше. Более того, чуть опережая посыл текста, рост качества вооружения невозможен без развитой гражданской промышленной базы, и все взаимосвязано в экономике. А вот с последней большие проблемы.

Еще раз, все дело в кумуляции усилий и обстоятельств. Кто умеет пользоваться этим, тот и выигрывает. И кумуляция может быть не в пользу Кремля на этот раз. Фарт не вечен. Взять хотя бы то же противостояние с Украиной. С одной стороны, Эрдоган заинтересован в восстановлении влияния типа османской империи. Поэтому может помочь Киеву уже каким по счету «ножом в спину» эскалацией в Сирии и даже Карабахе в случае начала конфликта. Да и Израиль может подсоседиться ради своих региональных интересов, и начнет бомбить сирийцев совсем уж до потери авторитета российского «щита».

Далее, Майя Санду заменила Додона, и по указке Румынии может угрожать Приднестровью. А уж Штаты и Пентагон поддержат Киев технически, материально и организационно. Да и попугать весь мир с перекидыванием в доллар не помешает. И в-пятых, это давление на Евросоюз. Мол, что вы, болезные, будете делать в столь тревожном мире без защиты дяди Сэма. Поэтому несите ваши денежки в НАТО. И плюс сильный козырь в переговорах с Китаем. Если его ближайший союзник получит по голове, это совсем не мелочь.

Ах, да, и авторитет администрации Байдена повысится не только снаружи, но и внутри; и еще неизвестно, что важнее. Мол, всякие Трампы боялись Путина, а мы вона какие лихие. Весьма неплохой внутренний козырь с последующим политическим базисом.

И почему бы не попробовать спровоцировать конфликт в таких условиях?.. Вполне можно попробовать. Никто не спорит, что все зависит от расторопности Госдепа и Пентагона; но и шанс налицо. А если Донбасс будет вообще взят, или даже боевые действия покажут просчеты российской армии – а некоторых в Москве и возьмут за яйца угрозой потери собственности на западе для этого – ну, так, помимо всего прочего, и потеря авторитета российского оборонно-промышленного комплекса. Оружие проигравших сомнительно, а оружие выигравших соблазнительно.

Но даже бог с ней, с Украиной. Если ничего подобного не произойдет, то других проблем хватает вполне. Если только углеводородные и агропромышленные рынки ухудшатся - а все и идет к кумуляции ухудшения рынков к концу года – это все равно кризис национального масштаба. А тут еще федеральные выборы на носу. Следовательно, социалистическая оппозиция получает реальный шанс на народную поддержку. А вот воспользуется ли этим, и какова должна быть стратегическая повестка, стоит подумать заранее.

***

Уже почти каждый россиянин знает, что путинский режим не способен на быстрое развитие четвертого рынка в нашем контексте, и насчет гражданской промышленности с инновационным и конкурентным характером. Да, единичные пиар-фокусы показываются то с «Йотой», то с «Арматой», то с «Аурусом», то с МС-21 и в таком духе - а серийный воз и ныне там. Все это настолько медленно, что количество угроз обгоняет колымагу потенций в разы. И только социализм в виде реального СССР - с развитым производственным и территориальным самоуправлением, и о чем подробнее ниже - создаст инновационную инфраструктуру и экономику.

Четыре базовых условия необходимы для полного цикла инноваций. Это фундаментальная наука; НИОКР, или научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; рационализаторство и изобретательство обычно для доводки продукта и получения первого образца, хотя и с обратной связью; и, разумеется, патенты и коммерческое распространение. Это сложный и взаимоопыляемый процесс, так сказать; и иной инженер может расписать его в разы лучше автора. А вот почему именно СССР оформит эти процессы в наиболее эффективную систему, и автор может дополнить.

Но все же читатель бывает всегда разным, и приходится повторять все время, почему Советская власть лучше буржуазного «разделения властей» в принципе. Общенародная собственность в форме Советской власти выгоднее, если совсем в крупных чертах, полным подчинением центробанка министерству финансов; полным подчинением самого правительства депутатскому президиуму; и полным подчинением президиума собираемому на сессии Верховному Совету.

Все это неописуемая чушь, что центробанк должен быть независимым от правительства. Это такая же абракадабра, как независимость работающего двигателя от движущегося автомобиля. Допустим, центробанку нужны правительственные резервы для удержания рубля. И что, министерство финансов имеет право не дать с соответствующей девальвацией и ухудшением положения трудящихся?!.. Бред. Зачем такое правительство вообще нужно. Или, наоборот, правительству нужны покупки долговых бумаг для расходов бюджета и высокого социального обеспечения трудящихся. И что, центробанк имеет право послать лесом?!.. А зачем он вообще нужен. Поэтому центробанк должен быть обыкновенным департаментом министерства финансов с полной и ясной ответственностью самого правительства перед народом. Что и происходит при Советской власти, и перво-наперво. А всякие буржуазные игры «самостоятельности» задуманы лишь для перекладывания всех бед на трудящихся путем позорного МРОТ, неправедных налогов, да инфляции с девальвацией.

Все это неописуемая чушь, что нужно «разделение властей» как таковое. Если логически, то вообще бредятина типа булгаковской рыбы второй свежести. Власть может быть только одна, она же единственная. К примеру, германский канцлер плевать хотел на германского президента. Выходит, когда буржуйские дела идут хорошо, то и «разделение властей» исчезает. Но власть президента надувается только тогда, когда кризисные явления нарастают, и нужно усилить тоталитаризм и эксплуатацию. Вот и весь смысл сего блядства. Ну так, разумеется, Советская власть доводит демократизм до высшего уровня, и когда президентско-тоталитарные угрозы исчезают в принципе.

Но более того, весь постоянно работающий и «профессиональный» депутатский корпус такой же оксюморон, как сухая вода или холодное солнце. Так в том-то и смысл депутата, что он должен жить среди народа, и приезжая на сессии, превращать точку зрения народа в законы. А когда депутат отрывается от народа постоянной работой «наверху», да с большим окладом – он и превращается в обыкновенного бюрократа. Никакой разницы! Поэтому большинство советских депутатов и состоит на неосвобожденной основе, и именно с правом внеочередной сессии для переизбрания президиума и правительства. То есть, советский депутат и является реальным депутатом от народа. А отсюда и демократические законы.

Но тогда ясно, почему рухнул Советский Союз. Да по простейшей причине - первый блин комом! Первая конструкция почти всегда сырая. И нечего конспирологические турусы городить. А нужен второй и современный Союз с более широким территориальным и производственным самоуправлением.

СССР будет отличаться от прежнего Советского Союза, - но с сохранением всего полезного (положительное отрицание), - во-первых, федеральным столичным округом. Дело в том, что федеральные служащие не бедные люди. Но тогда любой бизнес в столице превращается в незаслуженный большой оборот с последующей монополизацией. Это происходит гораздо быстрее, чем кажется. Да еще лоббисты могут слететься со всей страны со своими «подарками» вплоть до постройки жилья. Поэтому экономические условия должны быть изначально равными с регионами в виде статуса и по налогам, и по штату служащих, и по мерам контроля, и по продаже недвижимости, и так далее и тому подобное. И что особенно важно насчет прописки налогов, - где добываешь хотя бы то же сырье с ущербом для природы, - там и плати основную массу. Об этом еще будет разговор, но статус федерального столичного округа уже очевиден.

Во-вторых, все регионы должны получить равноправный статус советских республик. А вот чтобы все равны, а какие-нибудь республики Татарстаны да Чечни «равнее» по сравнению с центрально русскими, уральскими да сибирскими областями и краями, это уже надоело до ядреной мамы. Нет уж, единый статус республик, и пора заканчивать с вакханалией весьма сомнительных трансфертов и прочих волюнтаристских местническо-ведомственных игр, и когда одним все, а другим ничего.

И в-третьих, нужен уже официальный статус ТОС со служебными окладами председателей и с передачей части бюджетного финансирования на этот уровень, и ближе к народу. А уж сколько раз говорилось автором о самоуправлении на уровне трудовых коллективов в виде подлинных фабзавкомов и СТК, что нет сил повторяться. Хотя этот вопрос последний по числу, но первый по важности.

Но тогда и немудрено, что инновационный цикл заработает на полную катушку в таких условиях. Ну, с фундаментальной наукой наподобие Академии Наук все очевидно. Уже прежний Советский Союз соблюдал эту сферу на высоком уровне. Но более того, демократический подъем советских республик с производственным самоуправлением, да широкой сетью ТОС, да с достаточной финансовой базой, обеспечит и хорошую материальную и социальную базу для всех сфер образования; и Академия Наук может еще и собирать богатый урожай потенциальных ученых со всей страны; лишь доводя их, так сказать, до полной калибровки. Да и филиалы Академии вырастут качественно и количественно на базе мощи советских республик по всей стране, и что убыстрит дело даже в этой сфере.

Гораздо сложнее было в прежнем Союзе с гражданским НИОКР, быстрым внедрением рационализаторства и изобретательства, а уж с быстрым запуском в серию вообще завал. Полный завал. Этап внедрения вследствие валовой экономики растягивался в два-три раза больше западных образцов. Образно, но верно говоря, как «Скороходы» шились в тридцатых, так и продолжались вплоть до восьмидесятых.

Но советская демократия и развитое производственное самоуправление и решают эту проблему. Власть фабзавкома или СТК уже позволяет уволить часть людей для внедрения новой техники. А если уж совсем косный коллектив, то недалеко и до неплатежеспособности; так как советский центробанк или министерство финансов не позволят ни в коем случае не соблюдать нормативы ликвидности и относительно платы за проценты, или насчет сроков выплаты налогов. Поэтому хоть таким макаром, хоть этаким, но внедрять новую технику с быстрым выпуском качественной продукции придется. А раз так, то и потребность в НИОКР с рационализаторством и изобретательством будет постоянной и растущей. Тогда, наоборот, за прикладными учеными и талантливыми рабочими будут бегать днем и ночью.

Но в том-то и дело, что увольнения ради научно-технического прогресса не приведут к хронической безработице, а будут лишь обычной трудовой ротацией. Хотя бы потому, в частности, что коль обязательные ТОС получат часть бюджетного софинансирования, и разовьют на этой почве многочисленные кооперативы-колхозы-фермерские хозяйства-индивидуальное предпринимательство, то рабочий с производства найдет работу ВСЕГДА! Даже более того, еще неизвестно, где его таланты с соответствующим доходом откроются больше и лучше. На заводе, где молодежь напирает со знанием техники; или в деревне, где молодежь частенько теряется, а рабочий в годах и может дать сто очков вперед самостоятельностью и опытом. И если каждый будет на своем месте в результате неизбежной, но продуманной трудовой ротации – то и общая эффективность повысится в разы. А уж потребность в инновациях будет постоянной.

И когда четвертый рынок дополнит прежние три, то произойдет эффект синергии. И углеводороды, и техника пойдут в агропром со значительным повышением добавленной стоимости. Тогда все основное будет производиться в стране, и экспортироваться в зависимости от мировой конъюнктуры. Тогда МС-21, «Аурусы» и «Арматы» будут не пиарскими игрушками, а серийным экспортом.

Итого. Все это возможно только в условиях модернизации СССР посредством производственного и территориального самоуправления, и смотри выше еще раз. Тогда инновационное содержание соединится с государственной формой в органичное целое.

***

Сейчас автор будет ругаться, но уж сколько можно отступать и проигрывать. Как говорил Лопахин из «Они сражались за Родину», нервов не хватает настолько, что плюнь на меня, шипеть будет. За спиной уже пропасть и кризис, и пора упереться в оборонительный рубеж.

Кстати, про «системную оппозицию» вообще не будет речи. Это уже открытые предатели. Но недостатки российского левого движения, хотя бы и не предавшего свои идеалы полностью, настолько глубоки, что хрен редьки не слаще.

То есть, но вот что так называемое нынешнее левое движение может предложить современному и грамотному рабочему?.. Тугодумство Удальцова?.. Балабольство Семина?.. Расплывчатость Кагарлицкого?.. Вальяжность Платошкина?.. Вертлявость Шевченко и далее по списку?.. И все?.. Не впечатляет. Совсем не впечатляет. То есть, если все нынешнее так называемое левое движение просеять, и убрать блеяние, недомолвки, показуху, болтологию, позерство, демагогические ужимки и прочий маразм, то в чистом итоге останется банальное РЕСТАВРАТОРСТВО.

Прямо-таки хочется схватить за шиворот всех этих «блатных левых» и притащить в ЛЮБОЙ рабочий коллектив. Абсолютно любой. Ну и, что такое боевое, стоящее и современное будет сказано-то?.. Про этот, как его, миросистемный анализ; или про импотентные «левопатриотические фронты»; кстати, какие по счету, а то уж и не вспомнить. Но тогда, граждане, можно и получить «горячих». Народ простой, политесу не обучен, подумает еще, что особо хитрые путинские агенты, и по шее.

Поэтому голая критика даже в блатном антураже а-ля стрим надоела до тошноты, и пора просто-напросто предлагать! А если нечего предложить – даже не вякай и не включай камеру, а посуду помой или картошку почисти, и то больше толку.

А раз так, автор требует от всякого читателя четкого ответа на следующие вопросы. Нужен равный статус советских республик для всех регионов - да или нет?.. Нужен федеральный столичный округ – да или нет?.. Нужно самоуправление вплоть до советских выборов в трудовых коллективах – да или нет?.. Нужны ТОС вплоть до обязательного и официального статуса со служебным окладом председателя – да или нет?..

Если ничего этого не нужно – вы, сударь, можете называть себя хоть тысячу раз «левым», но вы обыкновенный реставратор. Это направо. Если все это нужно – наш человек, инноватор, и тогда налево. Вот и вся недолга. Все остальное – сплошная болтология и пустое времяпрепровождение как минимум… да и вообще безо всякого минимума. А только открытая дорога для наступления врага, и ничто иное.