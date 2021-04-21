О том, почему длительной диктатуры не получится

Теперь уже ясно, что Навальный совершил ошибку вернувшись в Россию. В результате, его теперь медленно убивают в Покрове, структуры фонда и штабов разгромлены, тысячи людей попали под каток полицейско-судебного произвола, а сотни окажутся в тюрьмах. Никаких независимых кандидатов, даже не связанных с Навальным, на выборах не будет, поэтому и «умно голосовать» будет не за кого, к тому же трехдневные выборы – это уме насмешка. Навальному очень повезет, если его не добьют в тюрьме, а вышлют на Запад. Режим вошел в состояние озверения и установления диктатуры, и сейчас желательно не оказаться в тюрьме или больнице с проломленным головой. Иногда полезно и пригнуться.

Но сильно пугаться все равно не надо. Период озверения не может быть продолжительным. Режим, по сути, тратит последние патроны. Установление диктатуры сопровождается очередной накачкой патриотической истерики, от которой люди уже устали и которая работает всё хуже и хуже. К тому же со всех сторон наступают реальные экономические проблемы, с которыми сделать ничего невозможно, в том числе потому, что эти проблемы носят глобальный мировой характер и Россия на них влиять не может.

Режим, якобы «воюющий» с Западом, сделал Россию частью глобальной экономики и экономическая ситуация в России больше зависит от биржевых колебаний в Лондоне и Нью-Йорке, чем от действий местного правительства.

Запад, по большому счету, устраивает российский режим, что подтверждается многолетним прощением преступлений и отсутствием реальных санкций. Российская экономика управляется международными корпорациями, к которым относятся Сбербанк, Газпром и Роснефть, рынок открыт для западных компаний, из России исправно поступает поток дивидендов. В России практически всё уже завоевано западным капиталом, поэтому все эти пугалки пропаганды, что Запад хочет нас завоевать не имеют абсолютно никакого смысла.

Но это не значит, что реальные санкции против России невозможны, если режим Путина совсем выйдет из берегов и, к примеру, начнет большую войну с Украиной. Российскую экономику можно уничтожить буквально за два дня.

Достаточно наложить эмбарго на покупку российской нефти, при этом, конечно, пострадают и на Западе, так как торговля российской нефтью – это большой международный бизнес. В случае объявления эмбарго в первый же день рухнут в пол российская биржа и курс рубля, будут остановлены торги, а на следующий день не откроются банки и магазины, потому что не понятно будет по какой цене продавать, остановятся расчеты и вся экономическая жизнь.

А чего, вообще, хочет Путин и ко? Когда-то они хотели большой «таможенный союз», который должен был сделать Россию самостоятельным (империалистическим) игроком, но проиграли Украину, которая идти в «таможенный союз» категорически отказалась. При этом Россия вмешивалась во внутренние дела Украины никак не меньше Запада и это было поражение в честной борьбе. Вспомнить хотя бы съезд в Харькове в 2014 году. В отместку за это поражение у Украины отняли Крым и начали войну на Донбассе.

Сегодня окружение Путина хочет только несменяемой власти, которую можно по наследству передать детям – талантливым предпринимателям. При этом у них развилась паранойя, они боятся проявлений любой независимости внутри страны и хотят контролировать абсолютно всё, потому что везде видят заговор и руку Запада.

Кстати, с точки зрения сохранения несменяемой власти, всё их международное хулиганство от отравления Скрипалей до кибератак и высадки в Сирии являются абсолютной бессмыслицей и говорит о нарастающем безумии в Кремле.

Режим в любом случае обречен. Они на самом деле не случайно всего боятся и везде видят предательство, потому что политика путинской хунты сегодня не устраивает никого, ни один из классов общества.

Ещё раз повторюсь, при любом развитии событий продолжительной диктатуры не получится. Завтра 21 апреля – это не последний бой. Если режим начнет войну с Украиной, то быстро приведет страну к катастрофе и рухнет. Если не начнет, то тоже не сможет удержать ситуацию, потому что возмущение властью развивается повсюду и затолкать его обратно невозможно никакими запретами.

На самом деле, всё самое интересное и важное для страны начнется после падения хунты. Нужно набраться немного терпения.