Зачем нужны выборы

Выборы в путинской России нужны не для того, чтобы оппозиция выиграла «по правилам». Это невозможно в принципе. А выборы нужны как хороший сигнал для революции. А это совсем другой разговор.

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Ельцин, к примеру, объявил о незаконности ГКЧП просто-напросто, и о переходе власти в свои руки. То есть, большинство силовиков и бюджетников, не говоря о народном активе, отказалось выполнять указания ГЧКП, но зато выполняло указания сверх популярного ельцинского штаба – и дело сделано! Вот вам и перехват власти на блюдечке с голубой каемочкой.

Следовательно, если хоть немного организованная социалистическая оппозиция приобретет такую же популярность; и воспользуется фальсификациями наподобие ГКЧП, доводящими людей до белого каления; то массы силовиков и бюджетников могут отказаться выполнять указания преступников, и присягнуть на верность законной власти в лице штабов оппозиции – и дело сделано.

Еще раз, лучшего повода, чем фальсификации, и не найти. Путинский режим вырыл яму самому себе в каком-то смысле, потому что никто не верит в честность его «выборов». Ну так и замечательно. Организующий сигнал для революции налицо.

А раз так, то и вопрос о широкой популярности становится ключевым. И вот почему основы социалистической идеологии нужны не только и не столько ради любви к философии, сколько для соответствующей агитации и пропаганды.

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Про организационную часть совсем уж элементарно. Сеть штабов создается в целом и общем с четырьмя отделами и координирующим президиумом каждый. Это финансово-промышленный отдел (связь с профсоюзами, ассоциациями мелкого и индивидуального бизнеса и тому подобное); отдел безопасности (связь с силовиками, рядовыми и среднего состава само собой, но именно они делают основную работу); социальный отдел (связь с бюджетниками, и учителями как основными кадрами выборов); и информационно-агитационный отдел (это уж совсем понятно).

Гораздо важнее сама идеология для завоевания этой самой популярности. А вот здесь и начинаются разногласия даже среди своих. Но если эту преграду преодолеть, далее само пойдет. По мнению автора, два базовых вопроса должны решаться непременно. Первый вопрос – о разоблачении мнимой контрреволюции в программах левых партий для привлечения молодежи, профессиональных рабочих и бюджетников и что, разумеется, будет основой настоящей популярности. Второй вопрос в дополнение и развитие первого – о разумном предпринимательстве для привлечения подлинно талантливого и образованного актива, и в оппозиционные штабы особенно.

Итого, самый базовый вопрос, от правильного решения которого пляшет все остальное – вопрос о мнимой контрреволюции. Автор писал на эту тему несколько раз; но вопрос перерастает в критический момент в свете современной ситуации. Вот контрреволюция Гражданской войны 1918-1922 годов полностью очевидна. Автор за борьбу с контрреволюцией в таких условиях руками и ногами. То есть, надо отстоять прежнюю революцию в виде Советской власти, и вернуться к ней чуть ли ни буквально. Что и произошло. Но контрреволюция в нынешних исторических условиях, и особенно для молодежи, профессиональных рабочих и бюджетников – СОВСЕМ НЕ ФАКТ. Хоть учитывая внутренние условия, хоть внешние.

Это что, надо реанимировать прежнюю валовую экономику с уравниловкой фонда оплаты труда по головам?!.. Это надо реанимировать гигантские ведомственные и местнические перекосы, когда малоэффективные республики типа Грузии снабжались потребительскими ресурсами лучше по сравнению с высокоэффективными уральскими и сибирскими областями только ради, понимаешь, «национальной дружбы». Да и силовые структуры с военно-промышленным комплексом тратили средств больше, чем нужно. Никто не спорит, что ВОВ и холодная война наложили свой отпечаток; но не до такой же степени, когда нормальный потребительский рынок очутился на задворках. И забегая чуть вперед, стоит уточнить, что не надо возвращаться в прошлое в пику проблемам настоящего по идиотскому принципу «назло маме уши отморожу». Это маразм.

Но даже и насчет мирового и сравнительного фактора. Что, Куба и Северная Корея показывают успешный пример «борьбы с контрреволюцией»?!.. Даже не смешно. А тот же Китай уже настолько наводнен частным капиталом, - именно наступающим, а не отступающим, - что китайская перестройка неминуема лет через десять, максимум пятнадцать. Ну так, куда возвращаться?!.. В чем контрреволюция хоть философски, хоть экономически, хоть политически, хоть культурно, хоть морально, хоть еще как?!.. А НЕТ НИКАКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ в новых условиях! Вот и весь научный ответ.

Мировой государственно-монополистический капитализм, особенно после реформ Рузвельт-Кейнс, оказался исторически эффективнее уравнительных и милитаристских перекосов первого Советского Союза. Такова суровая реальность, когда явление развивается через цепь побед и поражений. Но именно развивается, чтобы положительно отринуть и прошлое, и настоящее – и перейти в реальное, назревшее и социалистическое будущее.

Но в том-то и дело и, если иной оппонент возразит, что это такой-сякой общий вопрос, о котором можно поболтать на досуге – тот ошибается глубочайшим образом. Это весьма насущный и абсолютно практический вопрос (именно в знаменитом смысле «нет ничего практичнее хорошей теории»). То есть, большинство современной молодежи пойдет в старый Советский Союз в духе так называемой контрреволюции?!.. Не смешите людей. Но более того, и профессиональный рабочий тоже не пойдет в старый Союз. Современный рабочий – еще раз, подлинно профессиональный типа токаря, монтажника, электрика, сварщика, тракториста, оператора стана и так далее – живет сейчас, как минимум, не хуже прошлого Союза, а то и лучше. Кстати, вот почему в КПРФ, да и в других «левых» организациях, рабочих с гулькин нос (что уже нонсенс, но старательно не замечаемый). И по простой причине несерьезности в их глазах всех этих контрреволюционных фантазий и прочего старого нытья. Автор не будет переводить с ядреной фени на литературный, что он слышал о «левых» со стороны некоторых рабочих, но самое мягкое – люди, застрявшие в прошлом. Реальная жизнь отдельно, эти болтуны отдельно.

Но все меняется самым резким образом, если не нужно ни прошлое, ни настоящее – а назревшее социалистическое будущее. Да, с большим учетом прошлого Союза в духе положительного отрицания, и даже с учетом настоящего наподобие новаций потребительского рынка. Зачем бесценный опыт выкидывать на помойку. НО ЧТОБЫ ИДТИ В БУДУЩЕЕ! Но тогда причем тут контрреволюция в программах «левых» партий, абсолютно не понятно. Бессмыслица. Самое мягкое определение – в Киеве дядька, в огороде бузина.

Абсолютно то же самое можно сказать о довлеющих настроениях среди профессиональных силовиков, медиков, педагогов, работников науки и культуры и так далее. Для них вся эта контрреволюционная лабуда тоже наподобие секты хлыстов или скопцов. Что-то ненужное и давно ушедшее. Но тогда и говорить о высокой популярности «левых» не приходится. От слова «вообще». Следовательно, куда уж практичнее. Тогда и режиму можно фальсифицировать сколько влезет; и многие трудящиеся мирятся с этим волей-неволей, потому что возвращаться в буквальное прошлое еще хуже.

И дальнейший вопрос в развитие изложенной стратегии, то есть о трудовом самоуправлении и о кооперативах. Конек буржуазии – это вопрос о предпринимательском творчестве личности. Мол, «социализм» сгубил экономическое соперничество с соответствующим понижением эффективности, и в таком духе. Ложь! Если речь идет о прошлом «военном коммунизме», это одно. Не до жиру, быть бы живу. Но если речь идет о назревающем реальном социализме с подлинным хозрасчетом и развитым кооперативным движением, это совсем другое. Тогда самостоятельности будет, хоть ложкой ешь.

Ты можешь начинать работать в хозрасчетном коллективе хоть с одной парой брюк и рубашек. Но если предлагаешь новации, способные поднять зарплату-оклад остальных – тебя и выберут хоть бригадиром, хоть председателем Совета цеха-отдела, хоть председателем всего Совета с соответствующим повышением оклада-зарплаты. Пожалуйста, все зависит только от тебя. Выбрали – получи. Кто ж будет спорить против разумной конкуренции между претендентами с соответствующим ростом дохода победителя, если и весь хозрасчетный коллектив начнет процветать под его руководством. Но в том-то и дело, и еще раз, что ничего подобного не было в прошлом Союзе. Тогда причем тут контрреволюция, абсолютно не понятно. Но и нынешний буржуй, - ну, даст дохленькую премию за ударный труд или новацию, - и пошел нах… Все руководящие места припасены для родственников, да любовниц с любовниками. «Конкуренция», мать иху. А с учетом путинской монополизации и непотизма и подавно. Поэтому вперед, и только вперед.

Или некоторые так называемые левые начинают мутить воду с вредностью «мелкобуржуазных» кооперативов. Вообще крыша поехала. Кооперативы, конечно же, нужны позарез. Но именно трудовое самоуправление возьмет под контроль смычку предприятия и кооператива в условиях подряда, и на пользу всему коллективу, а не только администрации. А если что, жалоба в советские бюджетные органы, также крайне заинтересованные в хозрасчете по причине растущих налогов в бюджет, и махинаторам вообще карачун. А также наем рабочей силы запрещается кооперативам, а только субподряд на основе гражданского договора; и чтобы индивидуальный предприниматель контролировал свои доходы и налоги. Этого тоже не было в прошлом Союзе, и опять-таки, причем тут контрреволюция. Но если эти условия соблюдены, то кооперативное движение даст сто очков вперед нынешним «заошкам». Поэтому вперед, и только вперед.

Итого. Эти вопросы далеко не академические. А самые что ни на есть практические и насущные. К примеру, любой грамотный человек хочет жить хорошо, и такова жизнь. И коль этот самый человек услышит про контрреволюцию, у него рефлекс как у собаки Павлова – опять уравниловка. Но если он увидит перспективу в условиях реального социалистического хозрасчета и кооперативного движения, то он включится в нынешнее революционное движение со всем своим высоким потенциалом. То есть, станет активом оппозиционных штабов в том числе. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА НАЛИЦО. А раз так, и если вопросы широкой популярности и организационного актива выполнены – то до перехвата власти рукой подать.

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Но в том-то и проблема, что пока основные организации «левых» зациклены на контрреволюции не к месту и ко времени, и превратились в фактических маргиналов. А если дело осложняется мудачествами наподобие «производственно-территориальных выборов» а-ля РКРП-КПСС или «мелкобуржуазного характера кооперативов», так вообще хана.

То есть, автор относился сначала с определенным пиететом к так называемым левым авторитетам. И не надо обижаться на фамилии ниже, потому что речь идет о политическом кризисе всего левого движения. То есть, автор посмотрел-посмотрел каналы Кагарлицкого, Шевченко, Жуковского, Двуреченского и далее по списку – и уже нет сил терпеть. Братцы, а вы что хотите-то?.. Критика без альтернативы надоедает даже самым верным. Вот автор предлагает фабзавкомы с СТК, поголовные советские республики и федеральный столичный округ https://disk.yandex.ru/i/DVB1nPxnPaRdcA Хоть что-то вменяемое, так сказать. Или еще новости типа Бобылева-Баранова небезынтересны, и новости и в Африке новости. А вот тот же «анализ» перед ответами на Рабкоре абсолютно бессмыслен, потому что ни хрена не понятно, что предлагается в системном плане. Типа, бабки обсуждают на дворовой скамейке молодых соседок за такие-то ошибки, а что сами хотят, весьма туманно.

Да ладно Кагарлицкий. Он еще молодец по нынешним временам, коль не связался с РПСС. А Шевченко и даже уважаемая ранее Шувалова вляпались по уши. Неужели они верят в победу левых сил путем выборов «по правилам»?!.. (Долгий хохот за кадром.) А если вступили лишь для агитации и пропаганды – что такое умное предлагается?!.. Взять те же стримы Шевченко. Если это новости, то слишком долго. Если аналитика, то где системные предложения. Выходит, все та же болтология, и никакая РПСС не поможет.

Поэтому надо действовать по-другому. Да, в чем-то смело, прямо и жестко, но к одному концу. Надо организовать сайт-соцсеть местного штаба по принципу выше, и начинать объединять вокруг себя людей в русле назревшего социализма с реальным хозрасчетом и кооперативным движением, и смотри текст и ссылку еще раз (а здесь телеграмм автора https://t.me/siberia677 для конкретики).

И народ уже валом повалит безо всякого контрреволюционного реставраторства, да в виду системного кризиса вплоть до высоких цен на продовольствие. Но не мешает разобраться, во-первых, с весьма странными профсоюзниками. Автор атакуется частенько сомнительными личностями в духе современного экономизма. Мол, стремление к Советской власти ничто – органайзинг все. Нет уж, давайте отсеем зерна от плевел. Если вы за профсоюзную борьбу в русле помощи победе революции, и когда Советская власть обеспечит трудовые права полностью, да на здоровье. Не тратьте время на пустые споры с автором, а организуйте упомянутые штабы, и вперед. Но если вы подленько хитрите – то есть, социалистическая революция не нужна вовсе – идите лесом.

Во-вторых, надо соединиться со штабами ФБК и прилегающими адептами. Наподобие, братцы-самые умные среди оных, неужели вы не понимаете, что пока вы за передачу Крыма фактически бандеровской Украине, никакой широкой и народной поддержки не будет. Но тогда сидеть вашему Навальному не пересидеть, и нечего мозги пудрить. Но стоит пересмотреть позицию лишь по этому вопросу, и ваша популярность прыгнет вверх в разы. И даже странно и как будто намеренно, что вы не понимаете такую элементарную политическую вещь. Короче, если самые умные имеются среди вас, милости просим для совместных действий. А на нет и суда нет. Сами обойдемся.

И в-третьих, надо разобраться с местными национально-патриотическими силами. К примеру, что за дебилизм, когда насквозь либеральный и олигархический Путин является каким-то особо хитрым «патриотом». Политическая шизофрения. Патриотическое возрождение российских наций, и русской в том числе, возможно только при удалении путинского режима. А если не согласны – социалисты справятся сами, но вы останетесь на обочине политического процесса. Или туда, или сюда.

Итого, кто не хочет возвращаться в буквальное прошлое, но и не хочет терпеть олигархическое настоящее – только вперед, в назревший социализм с реальным хозрасчетом и кооперативным движением. И всякий грамотный человек найдет свое призвание в таковых условиях; но начинать надо с наших штабов.

И вот для чего нужны выборы. Какие еще там списки, квоты, бюллетени и прочая талмудистика. Все бессмысленно наподобие заведомой профанации, да с трехдневным голосованием. Это все равно что надеяться выиграть у наперсточника. А вот как повод для лишения легитимности вследствие массовых фальсификаций, и как сигнал для совместных революционных действий – вполне реально. К примеру, подготовленные учителя вплоть до широких пресс-конференций объявляют о незаконности подсчетов; подготовленные силовики хотя бы просто саботируют репрессивные мероприятия режима; а подготовленные рабочие и бюджетники объявляют свои штабы законной властью и переключают законодательство на себя. Глаза боятся, руки делают; и все получится.

Но тогда все дело в широкой популярности. То есть, все дело в самих левых силах. Все зависит только от их мозгов по изменению идеологии и, хотя бы начальных организационных действий. Вот в чем главный вопрос. Автор, по крайней мере, будет делать все, что сможет.