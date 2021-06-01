Тактика борьбы

Стратегия российского левого движения очевидна. Это СССР с федеральным столичным округом, поголовными советскими республиками, выборами на уровне трудовых коллективов, и председателями ТОС на служебном окладе для развития кооперативного и индивидуального предпринимательства.

А вот насчет тактики еще многое в тумане; и вплоть до бросания из крайности в крайность. Одни впали в уныние наподобие «Лелик, все пропало», и ждут у моря погоды. Другие психуют до заговорщицких группок. Но классическая тактика должна идти от использования моментов буржуазной демократии к парламентской республике; и затем к советизации муниципалитетов-регионов с двоевластием и окончательным переходом к социалистическому государству. Еще раз, от буржуазной демократии, моменты которой существуют в любом современном обществе – к началам социалистического общества. Другое дело, что нюансы неизбежны; и вполне возможно, что Россия или проскочит мимо парламентской республики сразу к основам социализма; или такой период будет коротким; но базовая линия на развитие демократии безусловна.

А в нашем случае на ловца и зверь бежит! И не использовать удобный момент просто глупо. Массовая фальсификация парламентских выборов в угоду «Единой России» будет ничем иным, как антиконституционным переворотом. Но тогда и объединить весь народ в борьбе с такой опасностью не представляет особого труда.

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Искусство политики в том, чтобы преимущества противника обратить в его недостатки. Если иной читатель думает, что беспредел путинского режима во время выборов является его силой, то он ошибается. Крайность на то и крайность, что ее легко обратить в свою противоположность и слабость. По-русски звучит еще лучше - за что боролись, на то и напоролись.

Если бы выборы были хотя бы относительно честными, то режим мог бы сталкивать лбами левых и правых депутатов, фракции державников и регионалов, либералов и традиционалистов и тому подобное. Но когда пути закрыты для всех – то и объединиться можно всем! Тогда режим восстанавливает против себя весь народ. Тогда недовольны все – хоть левые, хоть правые, хоть державники, хоть навальнисты, хоть просто нормальные люди, возмущенные нарушением своих исконных прав.

И не мудрено. Прежние парламентские фальсификации компенсировались все-таки популярностью Путина и относительно честными президентскими выборами. Да, уже с перегибами, и оный выигрывал не в семьдесят, а в пятьдесят процентов, но тем не менее. Но когда и престиж президента испарился в связи с пенсионной аферой и тому подобное – то возмущение от массовых фальсификаций будет большим и окончательным. И еще раз, не использовать такой шанс просто глупо. Поэтому нижеследующая тактика борьбы назрела и перезрела. Ее суть очевидна, практична и всенародна – противодействие угрозе антиконституционного переворота. Такая тактика будет поддержана всеми трудящимися и оппозиционными активистами.

То есть, во-первых, надо голосовать обязательно, и разумеется, против кандидатов «Единой России». И когда якобы победа единороссов будет заявлена - тогда ни то что организованная оппозиция, а любой гражданин имеет полное право заявить об антиконституционном перевороте и нелегитимном режиме. И сколько бы ЦИК и Конституционный Суд ни опровергали, их авторитет уже ниже плинтуса.

А раз так, и в-третьих, Комитеты борьбы с антиконституционным переворотом будут приветствоваться и поддерживаться многими слоями общества. Надругательство над правами личности потребует своего выражения в виде этих Комитетов. А это именно организация со всеми вытекающими обстоятельствами в виде финансов, агитации и пропаганды, в виде связей с профсоюзами и забастовками, ассоциациями мелкого бизнеса, с рядовыми силовиками, и далее по соответствующему списку.

Да и социально-экономическая ситуация к осени ни то что не изменится, а даже ухудшится. Та же инфляция не остановится, а вырастит. Фактическая безработица будет вылезать из всех щелей; и провалы всяких там правительственных стратегий станут очевидными. Мировая обстановка тоже не предвещает ничего хорошего. Санкции США и Евросоюза не исчезнут, а даже увеличатся, и в связи с идиотской политикой Лукашенко тем более. Да и почти одновременные парламентские выборы в Германии совсем не хухры-мухры. Те же крайне популярные «зеленые» настроены явно против Путина, и подобные настроения при нынешней глобальности будут влиять на инвесторов и на всю Россию. Короче, золотой век кремлевской олигархии заканчивается хоть внутренне, хоть внешне. Так что почва для создания Комитетов борьбы с антиконституционным переворотом будет подготовлена и экономически, и социально, и политически, и юридически, и даже морально психологически.

А самые умные оппозиционеры – а таких все-таки немало – могут не сомневаться в угрозе массовых фальсификаций и антиконституционном перевороте уже сейчас. Поэтому они могут готовить Комитеты уже сейчас, проводя сначала кампанию по принуждению к честным выборам; а если последние не случатся, что скорее всего; то уже бороться против фальсификаций. И поддержка даже легитимистски настроенных граждан будет обеспечена.

К примеру, сначала можно вести кампанию по принуждению власти к честным выборам. Если получится, хорошо. Не получится – тем быстрее массы освободятся от иллюзий. Но главное, Комитеты появятся во время такой кампании, а это самое главное и необходимое.

Во-первых, если провести Социалистический Съезд примерно летом, то его смысл будет понятен широким массам не только стратегически, но и тактически. Мы, российские социалисты, идя навстречу настроениям народа, будем бороться за честные выборы. Но если не получится, - тогда, граждане, один путь, - к социалистической революции. Во-вторых, надо агитировать трудящихся использовать предвыборную кампанию для усиления защиты своих прав. В частности, если организовать учительскую забастовку со второго по девятнадцатое сентября, то не исполнить требования бастующих будет весьма чревато. Если единороссы не пойдут даже на это, то Комитеты борьбы будут необходимыми и популярными тем более.

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Согласятся навальнисты на вхождение в такой Комитет?.. Весьма вероятно, тем более проталкивая своих кандидатов. Согласятся многие левые организации на вхождение в такой Комитет?.. Весьма вероятно, и здравый смысл наконец-то возобладает. Согласятся классовые профсоюзы и ассоциации мелкого бизнеса на вхождение в такой Комитет?.. Весьма вероятно, и чтобы использовать подходящий шанс для защиты своих прав.

Итого. На ловца и зверь бежит. За что единороссы боролись, на то и напоролись. Коль они завели ситуацию в такую крайность, и когда большинство народа не сомневается в угрозе массовой фальсификации парламентских выборов, и с полным презрением к цифрам ЦИК и судам – то и фактически АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ налицо. Отсюда даже легитимистски настроенным гражданам деваться некуда, и придется драться; а уж о бедствующих гражданах и говорить не приходится. А силовики также отнюдь не такие тупые, и нечего страхи наводить. У многих из них миллионов евро и домов заграницей нет – поэтому и деваться некуда в случае чего – и если протест будет миллионным и очевидным, то поддержать его, да тем более с перспективой карьеры, можно вполне.

Следовательно, Комитеты борьбы с угрозой антиконституционного переворота могут быть и созданы оппозиционным активом, и поддержаны большинством народа. Отсюда и базовая тактика, да вкупе с летними съездами и осенними забастовками, и на фоне стремительно ухудшающейся социально-экономической и международной обстановки. И даже если не получится в этом году – даже если только внутреннее недовольство результатами выборов будет нарастать – то абсолютно никуда не деться с подводной лодки в следующем году! Это уж точно. В следующем году все прорвется двукратно. Так что самые умные и смелые могут начинать уже сейчас.