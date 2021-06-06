Пиар депутатов неисчерпаем

Например, депутат Госдумы Владимир Крупенников рассказал на что уходят наши миллиарды. До 6 миллиардов рублей в год на аборты. Мы финансируем убийства собственного народа. Ведущая "Царьграда" Олеся Лосева добавила, что с 1990 года рождаемость падает, население стареет и вымирает. Только за прошлый год русских стало меньше на 2 миллиона человек. Депутат предложил вывести из ОМС оплату абортов, а значит женщина должна эту операцию оплачивать сама. Однако депутат забыл напомнить, что те женщины которые идут на аборт не хотят плодить в стране нищету. Дайте людям работу и нормальную зарплату хотя бы на уровне половины вашей, и женщины будут рожать. Более того депутат забыл, а он и не помнил о том, что 35 % бюджета принадлежит олигархам, которые вывели и продолжают выводить за рубеж миллиарды долларов. Например, бывший заместитель министра связи Денис Свердлов имеет состояние 9,8 миллиардов долларов, которые вкладывает в британскую компанию по производству электробусов. Стоимость компании 13,6 миллиардов долларов и он имеет 76 % активов. Грабанул в России, а использует за рубежом, а вы озаботились оплатой абортов. И сколько таких свердловых ? Один Потанин имеет активы более чем на 24 миллиардов долларов, и таких на сегодня в стране 116 человек. Денис, посчитайте сколько миллиардов долларов они вывели из России, а вы пожалели для женщин 6 миллиардов деревянных. Зачем он озвучил про аборты? В силу скудности ума что -то надо было говорить вот и надумал удивить остальных. А это известно не только депутатам. Об этом я писал несколько лет назад.

Пять олигархов могут купить все регионы России. В совокупности их состояние превысило годовой бюджет всех субъектов страны вместе взятых. Вот поэтому народ живёт в нищете. Граждане, какой ещё вам надо аргумент, чтобы вы поняли, что народ грабят олигархи и чиновники под прикрытием государства и это поддерживает президент. Так и должно быть в капиталистической стране с бандитски - воровским укладом жизни. Поэтому президент заявил, что Россия не собирается полностью отказываться от доллара. Деревянные кому нужны на Западе и в США?

Долларовые миллиардеры продолжают увеличивать свои состояния несмотря на падению экономики. Оказывается в России уже не 116 долларовых миллиардеров, а 140 и они владеют активами на сумму не 31 % ВВП, а уже 35 % ВВП страны. Возможно на эту суммы обнищал народ. На них пандемия не распространяется, их состояние растёт как грибы после дождя. Например, А.Мордашов владеет состоянием в 29,1 миллиардов долларов. За ним В. Потанин - 27 миллиардов долларов. Всем известно, что деньги на деревьях не растут, значит эти миллиарды изъяты из бюджета страны. Может и не изъяты, а просто не поступили в бюджет, а переведены в иностранные банки. А М.Мишустин обвиняет народ а лени. Народ не хочет работать за копейки, а для Мишустина это уже лень. Вот это и есть рабство. Не хочешь работать за копейки умирай, что и происходит в России в последние годы с сильным президентом.

30 - го мая на передаче у В.Соловьёва Жириновский наконец выдал себя без остатка. С его речью надо ознакомить весь рабочий народ и пенсионеров, одним словом всех кто получает 12 - 15 тысяч рублей. "Не надо никакой революции 1905 и 1917 годов. Миронова и Прилепина и им подобных расстрелять или на север. Оставить одну ЛДПР и подумал зачем мне 14 квартир, когда у меня будет вся Россия". Примерно так изложил своё видение будущего России. А избирателям надо подумать до 19 сентября за кого будите голосовать. Глядя на возраст президента США он выдвинет себя на выборах 2024 года. Не дай Бог победит Россия превратится в такое тоталитарное государство какого ещё народ не видел. Россия вернётся до 1861 года. Пряников не будет, будет один кнут.

Я много раз писал о наглости российских чиновников, да они об этом даже и не думают. Они действуют так как им нравится, не вспоминая о законах. На днях президент на совещании заявил, что 20 регионов провалили поручение президента по созданию технопарков и индустриальных парков. И что теперь будет с губернаторами? Да ничего не будет, потому что поручение президента это не план развития страны. Это поручение для траты средств. Надо на данном этапе не технопарки создавать, а строить предприятия для того, чтобы всех без исключения занять работой с достойной зарплатой. И сразу обстановка в стране изменится. А сам президент сколько не выполнил обещаний?

На днях М.Мишустин выдал на гора такое, что пора его отправить туда куда Макар телят не выгонял. Обвинил народ в лени. Он что упал не удачно? Многие чтобы не подохнуть с голоду работают на двух и даже на трёх работах за копейки. Вот он весь Мишустин, что можно от него ждать в дальнейшем?

Будучи главным налоговиком М.Мишустин заработал 79 миллионов рублей с которыми и пришёл в правительство. У него что такая была зарплат или он работал на двух работах? Почему бы компетентным органам не проверить происхождение этих миллионов.

Вообще наши чиновники настолько распоясались при сильном президенте, что болтают на народ всё что придёт в голову. У них в головах мысли совершенно другие чем у народа. Вот сегодня листаю интернет. Выступает перед думой Жириновский. Вспомнил Невского и его обращение к нарду. Цитирует. "Вставайте, люди русские". Он ведь не говорит советские. А когда было это обращение? Примерно в 1220 году. Язык без костей можно спороть и не это. Он думает, что говорит? Конечно нет, просто нужно попиариться. Да и сидящие депутаты его не слушают и он об этом знает. Он говорит на народ, который дума подвела в рабство. Напоминает о храме, который построил член ЛДПР, хотя сам всё время выступает за закрытие храмов. И Жириновский мечтает быть лидером страны. Граждане, вы представляете что будет со страной если Кремль захватит Жириновский? Война и исчезновение России как государства. Да и в думе он со своей ЛДПР ничего хорошего народу не принёс. Голосует за антинародные законы. Бандитский капитализм ему пришёлся по душе. Можно сидя в думе "зарабатывать" миллионы.

А власть совсем перестала соображать. И это передаётся на чиновников регионов, которые превратились в придурков. Ю. Пронько на канале "Царьград" передаёт: "В Волгоградской области оштрафовали пенсионера за то, что он на даче держал 10 кур. Неужели этих штрафовщиков не выгонят поганой метлой? Или они получили указание из кабинета главы региона? Граждане, но это уже сумасшедший дом, а не страна. И всё это идёт именно из Кремля через Госдуму. До каких же пор над народом будут издеваться? И это ещё не конец. Если у вас на даче больше фруктовых деревьев и вы плоды не можете сожрать, то тоже выпишут штраф. Однако деревья фруктовые не всегда плодоносят. Значит в такой год надо штрафовать самих штрафовщиков.

Власть признала, что золото не является сырьевым товаром и поэтому собственник золотодобывающей компании может вывозить за бугор столько золота сколько захочет, а деньги положит в Лондоне на свой счёт. Что вы , граждане страны, ещё будете молча ждать от чиновников? За прошлый год из страны вывезено 320 тонн золота, а зарплата на уровне прожиточного минимума и никто не хочет её повышать. Думайте, избиратели, пока есть время. Провалим выборы с нас снимут последние штаны.