Эта цифра давно глядит на меня с доски объявлений в подъезде, с билбордов и даже со специально приспособленных грузовиков. А рядом с цифрой — седой печальный дядечка с нездоровым цветом лица. На фоне триколора. Я поначалу думала, что это какой-то герой августа 1991-го. Тридцать лет все-таки, дата. Потом присмотрелась — а рядом с 91 еще какая-то циферка. По-моему, 91, 3.

Оказывается, это процент исцеленных от рака детей (так бывает?!), лечившихся у доктора Румянцева, который как раз и смотрит на нас с плаката. Доктор собирается в Думу — понятное дело, от «Единой России». И, видимо, от моего округа. Плакаты со временем заменили на более выразительные (наверное, это тайная стратегия): на одних рядом с грустным доктором топорно вклеили Рошаля, который выглядит повеселее; на других — Арину Шарапову с фирменной улыбкой. «Это мой выбор», — сообщают нам вклеенные персоны.

А еще возле торговых центров появились ряженые девушки в белых халатах. Опять же думала, что это агитация за вакцинирование. Нет! У них на спине написано «Румянцев», и они раздают какие-то листовки.

Сколько ж бабла у нашей главной партии... И какие убогие политтехнологии... Видимо, это как-то связано.

P.S. Ничего не имею лично против доктора: вполне возможно, что он действительно хороший специалист.

От редакции: Доктор действительно весьма именитый. Хотя цифра излеченных от онкологии 93,1% довольно пугающая. Пока что ни у кого в мире нет таких цифр.

В январе 2018 года доктор был сопредседетелем избирательного штаба В. В. Путина на президентских выборах.

Не думаю, что его роль в политтехнологиях выборов была более, чем представительской. Как и редактирование журналов «Вестник службы крови России», членом редакционных коллегий журналов «Педиатрия», «Российский педиатрический журнал», «Вопросы практической педиатрии», «Вопросы диетотерапии в педиатрии», «Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии», «Гематология и трансфузиология», «Российский журнал детской гематологии и онкологии», «Школа здоровья», «Трансфузиология», «Российский вестник перинатологии и педиатрии», «Russian Journal of Immunology» - одновременно.

Понятно, что роль главным образом представительская.

Ну и если доктор легко раздает свое имя для разных представительских мероприятий - это тоже о чем-то, да и говорит. Ну будет в длинном ряде титулов стоять еще "депутат Государственной думы от партии "Единая Россия". Надо это и ему, и, главное, его возможным избирателям?