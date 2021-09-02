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Московский листок

Рабочий класс должен быть готов уже сейчас

Опубликовано 02.09.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Рабочий класс должен быть готов уже сейчас

ПРОГРАММНАЯ СТАТЬЯ ДВИЖЕНИЯ "РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ" ПО ЖИЛИЩНОМУ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ, ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И ЖКХ

В настоящее время в России наемному работнику приходится бороться за все: за рабочее место, за нормальные условия труда, за достойную зарплату, социальные гарантии, а теперь еще и за крышу над головой. В последнем случае борьба может выглядеть по-разному: протест против выселения из квартиры или общежития на улицу, протест против точечной застройки рядом с домом, борьба за лучшее рабочее место и лучшую зарплату, чтобы, в идеале, не попасть в ипотечную кабалу или, попав в нее, как можно быстрее из нее вылезти. 

Одновременно с тем, как все больше и больше ухудшается положение трудящего населения (в частности, если речь идет о жилищном вопросе, то здесь можно отметить ухудшение качества жилья и места проживания в целом, безудержный рост цен на жилье или, в самом крайнем случае, вообще не возможность приобретения более менее нормальной квартиры), российская строительная буржуазия и чиновничество не торопится усмирить свои аппетиты. На фоне усугубляющегося кризиса российской и мировой капиталистической системы пояса должен затягивать рабочий класс, но только не правящая верхушка и ее ближайшая обслуга. 

Строительная сфера сегодня, видимо, стала для элит спасительной соломинкой, которая, с одной стороны, сможет приносить прибыль еще долго, ведь спрос на жилье (как на еду и одежду) был, есть и будет всегда, с другой – сможет создать видимость «социальной заботы» о населении и немного поубавить протестный пыл масс. Вопрос: как долго? Не опрометчиво ли так надеяться на строительную сферу, не создав достаточную базу из соответствующих промышленных предприятий и высококвалифицированных кадров, начиная с рабочих на стройке и заканчивая проектировщиками, инженерами и архитекторами? Как долго будет надуваться очередной пузырь, в котором российская олигархия хочет спрятаться и оттянуть неизбежную развязку кризиса? Эти вопросы пока остаются открытыми. Слишком много смежных факторов могут как затормозить, так и ускорить процесс. 

Однако, вне зависимости от сроков разрешения данной проблемы рабочий класс должен быть готов уже сейчас предоставить свое альтернативное решение жилищного и строительного вопроса, и оно должно учитывать только интересы трудящихся. Ни финансовые интересы крупного капитала, ни среднего бизнеса и менеджеров, нацеленные на увеличение прибыли компаний и устранение конкурентов в строительстве. 

Движение "Рабочий Контроль", проанализировав основные проблемы строительной отрасли, жилищной и градостроительной сферы, а также статистические данные и имеющиеся мощности строительной промышленности, предлагает в данной программной статье основную градостроительную концепцию, по которой следует развиваться рабочему государству после социалистической революции, путь решения жилищного вопроса и основные ключевые направления строительной политики после взятия власти рабочим классом. 

Отметим, что технически разрешить жилищный и градостроительный вопросы, возобновить деятельность более 200 уничтоженных заводов полносборного домостроения и ЖБИ возможно уже сейчас. Фактически – нет, так как это противоречит интересам крупного капитала и сросшегося с ним чиновничества.

https://vk.com/@rabochy_kontrol-programmnaya-statya-dvizheniya-rabochii-kontrol-po-zhilischn



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