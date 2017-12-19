Недорогие россияне и бесполезные ископаемые

Тут истина не знает прав.

И, вынырнув из тьмы,

Душа являет странный сплав

Свободы и Тюрьмы.

В Интернете наткнулся на сообщение, что уполномоченные по правам человека всех уровней будто бы хотят в законе о своем статусе иметь строку о праве занимать должность как угодно долго.

Защищать в первую очередь собственные права никому не запретишь.

А думать сначала о Родине, и лишь потом о себе – это для песен!

Неслучайно на ежегодной пресс-конференции Владимир Владимирович Путин заявил, что неплохо было бы ввести в практику МВД регулярную ротацию офицеров.

Как это уже делается в Министерстве обороны.

Между прочим, у наших «американских партнеров» больше трех-четырех лет не принято держать в посольстве даже самого замечательного специалиста по стране пребывания. Не только из опасений, что, мол, его перекупят, а просто чтоб не слишком быстро деградировал.

А у нас президент обращается к шефу ФСБ с предложением навести порядок в некоей «структуре». И в ответ слышит, что все, кому следует – уже сидят в соответствии с приговорами суда и уже пора им вослед отправлять «сменщиков».

Деликатный президент не назвал «структуру», привлекшую его внимание.

Но мне сдается – речь шла об экономическом главке МВД, отвечающем ещё и за борьбу с коррупцией. Именно в этом главке выросли генерал-лейтенант Сугробов, недавно осужденный за организацию преступного сообщества и полковник Захарченко, которому целой квартиры не хватило для складирования миллиардов, заработанных непосильным трудом.

Когда в 1994-м Ельцину взбрело в голову затеять очередную Всенародную борьбу с преступностью, тогдашний шеф Аналитического центра Администрации президента его остудил: «Если Вы ЭТО всерьез – нужно создавать какую-то новую структуру типа итальянского корпуса карабинеров…. Потому что все имеющиеся давно продались… Конечно, и вновь созданная структура продастся очень быстро. Но хотя бы на первых порах от неё будет какая-то польза обществу!»

Дерзкого господина, напомнившего о неприятной реальности, со Старой Площади, разумеется, убрали.

А его сменщики поняли, что критиковать начальственные грезы негуманно, да и невыгодно.

А кто же нынче трудится без выгоды для себя?!

Вот только что уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов (один из соискателей звания президента России!) представил Путину список богатеев, спрятавших в Англии украденное в России. И сообщил - будто бы ребятишки готовы вернуть деньги в страну, радующуюся хоть каким-нибудь инвестициям.

Но только если уголовные дела на них прекратят.

Да ещё и приплатят за возврат денег в страну.

Обсуждается даже не возврат денег обокраденной стране, а всего лишь возврат их в страну… Большая разница!

И Москва вроде бы уже готова на всё после белого флага, под которым наши спортсмены согласились выступить в Южной Корее.

А совсем скоро наступит февраль.

И заокеанские «хирурги» вряд ли откажут себе в удовольствии сделать уже обещанное обширное обрезание банковским счетам, где хранятся украденные в России деньги, а также дворцам, возведенным непосильным трудом.

Они ведь не скрывали далеко идущих планов, в порядке предупреждения рубанув российские счета в банках Кипра на 5 миллиардов долларов: «Если будете хулиганить – вообще всё отберем!» И ведь никто не пикнул, не поблагодарил премудры\х «педагогов» за напоминание о замечательном воспитательном эффекте конфискации. места для которой в наших Кодексах всё никак не найдется!

А если равенства перед Законом нет даже в тюрьмах, где достаточно заплатить сколько скажут – и расположиться в апартаментах уровня дорогого отеля – на Воле этим самым равенством даже не пахнет.

Так что затея Титова с «великим поворотом денежных рек» скорее всего удастся.

Ведь удалось же ему продавить через Думу законодательный запрет арестовывать предпринимателей.

Вне зависимости от размера украденного!

Мол, это ведь не убийство и не грабеж…

Хотя, когда отбирают последнее (как Гайдар своей «реформой» отобрал сбережения стариков, надеявшихся хотя бы на приличные похороны !) – это хуже любого грабежа и убийства.

И когда генеральный прокурор России сегодня позволяет себе заявления, что «людей с особым статусом арестовывать нельзя» - он разом перечеркивает все заявления президента Путина, не устающего повторять о равенстве граждан перед Законом.

Что позволено коммерсанту Титову, хозяину завода, производящего шампанское «Абрау-Дюрсо», то вряд ли позволительно действительному государственному советнику юстиции Юрию Чайке.

А Титова мы ещё вполне можем узреть если не президентом страны, то хотя бы премьером.

Возвращаемые им в Россию страдальцы смогут заняться тем, что когда-то просто забыли украсть.

Но дело в конечном счете даже не в деньгах

А в принципе.

Должны и в России быть ну хоть какие-нибудь принципы!

Если с января 2018 месячные оклады чиновникам, дипломатам и работникам юстиции увеличиваются на 4 процента (это выше прогнозируемого по итогам 2017 года роста инфляции) «недорогие россияне» и «бесполезные ископаемые», не попавшие в список везунчиков, могут не откликнуться на призыв: «Денег нет, но вы держитесь!»

И проголосовать Бог знает за кого.

За что «держаться», если без допинга уже почти ничего не можем?!

Без допинга не обходились даже дамы-журналистки, ещё совсем недавно сладострастно воспевавшие г-на Саакашвили за якобы «полное очищение грузинской полиции от коррупции» Влюбчивые сверх меры красавицы «не заметили» что беглый мошенник превратил всю республику в большую пыточную камеру. Они подсовывали нам в качестве примера для подражания поставленное на поток вымогательство у беззащитных жертв денег и ценностей, дополнявших зарплаты чиновникам, которые платил пресловутый Сорос. Всё вместо это объявлялось «грузинским экономическим чудом».

Сочинительницам сказок про «прелестного Мишу, бескомпромиссного борца с преступностью»(одна из них Ксения Собчак!) некогда извиниться перед читателями за «умышленную дезинформацию».

Они спешат осудить Государство Российское за то, что в «суперблатном» вузе, Российской Академии госслужбы и народного хозяйства, шестеро кавказцев избили русского однокурсника, да ещё и с гордостью выложили видеозапись своего подвига в Интернет.

Мол, случившееся есть неоспоримое подтверждение того, что Государства Российского больше нет.

У страдалиц, видимо, нет ни времени ни денег на командировку в Дагестан, где распоясавшиеся «ученики Саакашвили» даже грудных детей ставят на спецучет, как экстремистов.

У запарившихся в работе дам-пропагандисток нет времени набрать на поисковике Интернета запрос «Памятник Тысячелетию Государства Российского».

Приличному человеку достаточно всего лишь взглянуть на памятник, стоящий в Новгороде, чтобы понять, что Россия была и будет, какая бы двуногая накипь не оседала на её земле.

22 февраля нынешнего года в Москве состоялся второй Гражданский Форум Дагестана, где мало в нем согласные друг с другом люди признали сегодняшнюю ситуацию в республике Чрезвычайной. Если на профилактический учет в качестве пособников экстремизма и лиц, непосредственно причастных к экстремистской деятельности поставлены более 480 тысяч граждан (а это около половины социально-активного населения!) надо спасать положение, а не спорить о формулировках в резолюции.

А постановка на «профилактический» учет, ломающая жизнь людям, ограниченным в правах при приеме на работу, поступлении в учебные заведения, выезде из пределов республики, стала мощным высокодоходным бизнесом.

Людей за деньги и ставят на спецучет и снимают с него. А когда у МВД республики Верховный суд республики запросил для ознакомления нормативные документы, на основе которых случился сей безумный «расцвет профилактики экстремизма»- было заявлено, что «закрытые» нормативные документы уже отменены, а все документы о постановке на учет якобы уничтожены «в связи с истечением срока давности».

Г-н министр и его сотрудники, разумеется, не могут не понимать, что в республике, где ещё не забыто понятие «кровная месть», никакое зверство не может остаться безнаказанным.

А что касается будто бы отсутствия кровной мести за пределами Дагестана – меня чрезвычайно впечатлило знакомство с биографией умершего на днях народного артиста СССР Леонида Броневого…Его отец и дядя были крупными деятелями НКВД Украины. Дядя – заместитель наркома, а отец начальник экономического отдела наркомата… Так вот дядю застрелили в служебном кабинете без суда и следствия «товарищи по оружию». А когда отца мальчика Лени арестовывали – мать не пролила ни слезинки, считая происходящее справедливой карой за издевательства, творимые мужем над другими людьми.

Когда Броневой, уже ставший знаменитым артистом, выступал за океаном – из зала вдруг услышал реплику старичка: «А ваш отец меня допрашивал в 30-е годы. Очень жестоко!»

- Мой отец был преступником! – категорично заявил артист.

Он вроде бы действительно так считал. Без всяких «извиняющих» скидок на «иначе было нельзя», на «нравы того времени», когда поэты воспевали чекистов «Эта ночь беспощадна, как подпись твоя!» (Михаил Светлов)

Родителей мы не выбираем. И когда в московском отделении полиции мальчишка заявляет: «Мамой клянусь – не мой пистолет!» - чаще всего эта клятва искренняя.

Клясться мамой с некоторых пор стало модно и среди русских ребят.

Но вот почему нет никаких вестей из Уренгоя, где, как мы недавно узнали – имеется элитная гимназия, учеников и учениц которой с величайшим вниманием слушают даже в германском Бундестаге?! Мальчик и две девочки, прилет которых в Берлин оплатил Фонд Фридриха Эберта, призвали всем миром пожалеть солдат вермахта, умерших в плену в России.

Бедолаги вовсе не хотели воевать, да «так получилось».

А сегодняшние ребята почитали предложенные их вниманию бумаги – и у них «глаза открылись», что в войне обе стороны, оказывается, были примерно одинаково жестоки.

Депутаты Бундестага не могли не ликовать, обнаружив, что в России подросло поколение, для которого взятые в плен в «так называемом» Сталинградском «котле»-только лишь несчастные жертвы обстоятельств.

«Они всего лишь выполняли приказ!».

На заре Перестройки в нашем законодательстве чуть было не появилось понятие «преступный приказ».

Вы только представьте, что бы у нас сегодня было, если б подобную норму ввели в Кодексы!

Автор - полковник полиции,

кандидат юридических наук,

кавалер Ордена Мужества,

заместитель начальника Брянского филиала

Всероссийского института

повышения квалификации МВД РФ.