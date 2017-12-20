Дело мастера красного цеха

Сложно сказать, вызвало ли какое-то другое преступление радикалов в 1905 году больший резонанс, чем убийство великого князя Сергея Александровича. Его убила группа членов партии социалистов-революционеров. Это преступление было совершено 4 февраля 1905 года. Организатором был Борис Викторович Савинков — террорист, пользовавшийся уважением агента царской полиции Евно Азефа. Он прошел за несколько лет путь от боевика, соучастника убийства министра внутренних дел Плеве до человека, сдававшего однопартийцев (Рашель Лурье и др.) в руки сыскной полиции. Фактически Савинков и был агентом охранки - вначале был ей выращен, потом - использован «вслепую».

Документальные свидетельства о сотрудничестве Савинкова с полицией не сохранились, однако он брал деньги, выделявшиеся Петербургским охранным отделением Азефу на партийную деятельность. На эти деньги террористы снимали квартиру на Каменноостровском проспекте (Петроградская сторона), где проживали с 1904 по сентябрь 1906 года. Хозяйками по-видимому были цирковые артистки Наталья и Мария Александровы (их осудили за соучастие в покушении на Великого князя Сергея Александровича). После покушения на Столыпина («взрыв на Аптекарском острове») в августе 1906 года их арестовали и вместе с другими сообщниками повесили на Лисьем Носу, к северу от Петербурга (сейчас это территория бывшего Ржевского полигона).

Детали подготовки и реализации покушения на великого князя мы знаем из двух произведений. Мемуарное произведение «Воспоминания террориста» написал сам Савинков, а в художественной форме события отражены в романе «Конь бледный» - это произведение под псевдонимом В. Ропшин писали вместе Савинков и поэтесса Зинаида Гиппиус. Познакомившись с бывшим террористом, она тоже намеревалась участвовать в радикальной деятельности (отъезд в Россию планировался в 1909 году), но от участия в терроре ее спас муж Дмитрий Мережковский - Гиппиус выжила.

Фактическая сторона дела такова. Заказ на устранение Сергея Александровича, Азеф и Савинков получили в середине 1904 года. Неустановленные люди (о них в архивных документах сведений нет) передали террористам сведения о том, что великий князь проживает в дворце на территории Нескучного сада. Был внесен задаток за «акцию».

Убить великого князя предполагалось по дороге в Кремль, как это было сделано с Плеве. Но команды на исполнение убийства не поступало. Наблюдение и документирование поездок Сергея Александровича вели террористы Моисеенко и Каляев. Они жили в Москве, использовали документы прикрытия. Оба были непрофессиональными исполнителями — достаточно сказать, что Моисеенко спрашивал у полицейских о том, где живет великий князь.

Более чем беспечное и странное поведение для человека, готовящего государственное преступление.

Новый 1905 год Савинков встретил в квартире террористов на Каменноостровском проспекте, 28. Присутствовали помимо хозяек Евно Азеф, Дора Бриллиант, Иван Каляев и другие. Произносили тосты «за террор», «за здоровье хозяек», «за революцию» и т.п. В Москву Савинков приехал на два дня — с 10 по 12 января 2015 года он жил в гостинице Националь (террорист полюбил это жилище за то, что полиция уважала состоятельных гостей и не беспокоила по пустякам).

Решение об убийстве великого князя было принято примерно в эти дни - после подавления студенческих выступлений 5 и 6 января 1905 года.

Было распространено следующее возввание: «Московский комитет партии социалистов-революционеров считает нужным предупредить, что если назначенная на 5 и 6 декабря политическая демонстрация будет сопровождаться такой же зверской расправой со стороны властей и полиции, как это было еще на днях в Петербурге, то вся ответственность за зверства падет на головы генерал-губернатора Сергея и полицмейстера Трепова. Комитет не остановится перед тем, чтобы казнить их».

12 января 1905 года Савинков на поезде возвращается в Петербург, где с Азефом улаживает организационные вопросы. Одновременно предпринимается попытка убить министра юстиции Муравьёва (досконально не ясны обстоятельства выбора жертвы). Имеющиеся взрывные устройства используются с этой целью. Непрофессиональных убийц постигает неудача: «Саша Белостоцкий» (реальное имя не упоминается в документах) и некий Яков Загородний не могут совершить убийство, сославшись на страх. Они спешно бегут из Петербурга.

Взрывные устройства для убийства великого князя по-видимому сделали Наталья Александрова (в роман «Конь бледный» она введена как персонаж Елена Петрова) и Дора Бриллиант. Упоминание в произведении «Воспоминания террориста» о том, что бомбы были привезены Дорой Бриллиант из Юрьева правдоподобным не представляется, так как на железной дороге полиция досматривала грузы, сдаваемые пассажирами третьего класса в багажный вагон и рисковать собой Бриллиант не могла. Бомбы сделали из хлопушек, похищенных в цирке Чинизелли, для этого Александрова привлекла подруг.

Взрывчатки хватило как минимум для двух бомб. Взрывные устройства по-видимому представляли собой цилиндры из гофрокартона, в центр которых засыпалась селитра, а вокруг была насыпана тонким слоем бертолетова соль. Взрыв происходил при сильном сжатии или ударе. Поэтому Дора Бриллиант транспортировала их в личном багаже, обернутыми в одеяла.

15 января 1905 года Савинков вернулся в Москву, по совету Ивановской он встретился с князем N.N., эта встреча состоялась в ресторане. Затем Савинков и князь N.N. (точное имя неизвестно из документальных источников), со слов Савинкова («Воспоминания террориста») проследовали в жилище князя N.N., где террорист получил последние сведения, достаточные для нападения на Великого князя Сергея Александровича.

Дора Бриллиант останавливается в гостинице Славянский Базар на Никольской улице (километр к северу от Манежной площади, район нынешней станции Площадь Революции). Савинков останавливается в гостинице Националь (угол Тверской улицы и Манежной площади). В качестве исполнителей теракта выбраны Куликовский и Каляев.

Первая попытка покушения назначена на 2 февраля 1905 года. Великого князя Сергея Александровича решено убить при посадке в экипаж около подъезда Большого театра. В 19.00 Савинков забирает взрывные устройства у Бриллиант и раздает их исполнителям убийства. На Ильинке в условленном месте бомбу ждет Каляев (свое взрывное устройство он получил около 19.20), а в 19.30 на Варварке свое устройство получает Куликовский.

Каляев ждал жертву на Воскресенской площади у городской Думы (парламента), а Куликовский — в проезде Александровского сада. Савинков не был рядом с исполнителями теракта из соображений безопасности — он сидел за витражным стеклом в кафе «Националя» на первом этаже, пил кофе и ждал, когда в городе начнется оживление. Наталья Александрова («Елена Петрова») вероятнее всего была вместе с ним — ей предстояло отправить в Петербург телеграмму «молнию» об успешном либо проваленном покушении.

Но ничего не происходит. В 24.00 становится понятно, что покушение провалено. Куликовский и Каляев возвращаются к Савинкову, троица террористов идет на Софийскую набережную в «Альпийскую Розу» (ресторан с этим названием существует в гостинице «Савой» по сей день), где до утра пьёт вино. Каляев объясняет нежелание бросать взрывное устройство тем, что в карете помимо великого князя были его жена и дети. Куликовский экипажа просто не дождался.

Следующая попытка покушения назначается на 4 февраля 1905 года. Она будет успешной.

В 13.00 Савинков получает от Доры Бриллиант завернутые в плед взрывные устройства. От извозчика Моисеенко около 13.45 он узнает, что Куликовский бежал из города, опасаясь ответственности за убийство и не желая в нем участвовать («смалодушничал»). В 14.00 Савинков отдает единственное взрывное устройство Каляеву на Ильинке (точное место не установлено, место называется по «Воспоминаниям террориста»). Каляев направляется с взрывным устройством в Московский Кремль.

В 14.05 Савинков садится в трамвай и около 14.25 оказывается в районе Лубянской площади. Там он выходит из трамвая, следует по направлению к пассажу (кофейня «Сиу и К»). Его там ожидает Дора Бриллиант. Вместе с ней около 14.30 он выходит с северной стороны пассажа и следует по направлению к Тверской улице — по Кузнецкому Мосту и Камергерскому переулку. Около 14.45 он слышит звук взрыва. Свистят городовые, вооруженные люди бегут в Кремль. Каляев ранен, но жив. Его арестуют и везут через мост по Большой Якиманке в полицейскую часть на 1-ый Спасоналивковский переулок.

Наиболее вероятно, в этот момент (14.45-15.00) Савинков или его сообщница отправили телеграмму в Петербург, где в закодированной форме сообщили о произошедшем покушении. Эту телеграмму ждал Азеф, ждали сообщения и в охранке (обратите внимание на то, что возле пересечения Камергерского переулка и Тверской улицы находится Центральный телеграф).

После этого террористы направились в гостиницу «Националь», где отпраздновали успех предприятия. В Кремль они не направились. Доводы об этом в «Воспоминаниях террориста» не вызывают доверия, так как Савинков не хотел лишний раз контактировать с полицией.

Около 17.00 террористы разными дорогами прибыли на один вокзал — Николаевский (ныне Ленинградский) и около 17.45 уехали в Петербург на скором поезде.

Иван Каляев не стал называть своего имени при аресте. Более того, полицейские следователи как будто делали все возможное, чтобы имя его не стало известным — его идентифицировали только через 1,5 месяца. Судили террориста в Особом присутствии Сената 5 апреля 1905 года и вынесли к трем часам того же дня смертный приговор.

В два часа ночи 10 мая 1905 года в Шлиссельбургской крепости Каляева казнили.

Судьбы остальных участников покушения сложились трагично. Дора Бриллиант впала в подавленное состояние, в конце декабря 1905 года она была поймана полицией в петербургской «динамитной мастерской» эсеров. Она была заключена в крепость, сошла с ума, в 1909 умерла от болезни.

Наталья Александрова вместе с сестрой Марией были арестованы 31 августа 1906 года и на следующий день после скорого суда казнены. То же самое случилось еще с семерыми членами партии эсеров и двумя днями позже - с девушками, передавшими взрывчатку для покушения на великого князя. На это варварское убийство царское правосудие пошло в ответ на вызывающее покушение на жизнь преьмер-министра Столыпина («Взрыв на аптекарском острове) 12 августа 1906 года. Столь быстрое вынесение и исполнение смертных приговоров стало возможным благодаря введению военно-полевых судов. В это время Савинков, попавший в руки царского правосудия летом 1906 года, был уже в Румынии. Костяк Петербургского отделения партии социалистов-революционеров был уничтожен «под ноль» теми же, кто их создавал — спонсорами терроризма в охранном отделении.

В произведении «Конь бледный» Савинков называл себя мастером убойного цеха. «Я - мастер красного цеха. Я опять займусь ремеслом. Изо дня в день, из долгого часа в час я буду готовить убийство. Я буду украдкой следить, буду жить смертью и однажды сверкнет пьяная радость: свершилось - я победил. И так до виселицы, до гроба».

На виселицу попали почти все участники этого теракта (кроме Доры Бриллиант и Евно Азефа), но не сам Савинков. Своих агентов охранка жалела...