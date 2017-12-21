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Московский листок

Итак, 100 лет ВЧК. Такая ли ФСБ нам сегодня нужна?

Опубликовано 21.12.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

фсб вчк
Итак, 100 лет ВЧК. Такая ли ФСБ нам сегодня нужна?

Сначала засомневался: правильно ли считаю? С 20-го ли декабря 1917-го надо вести летоисчисление?

Может, все-таки с глубоко почитаемого сегодня III отделения товарища Бенкендорфа, а?

Включаю вчера после полдника «Radio FSB». Настраиваюсь на прямую трансляцию с торжественного вечера в честь Дня работника органов безопасности и слышу до боли знакомый голос: «В этом году исполнилось 100 лет созданию органов ВЧК...».

Значит, не ошибся. И тут подумал: конечно, по случаю славного юбилея бывший наш резидент в ГДР наградит, кого положено и чем положено.

А сами они могли себе подарок сделать? Взяли бы, например, да и водрузили на место напротив своих окон бронзовый памятник основателю российской и советской госбезопасности товарищу Дзержинскому? И охрану выставили для порядка. Кто был бы против?

Поворчал бы когалымский оленевод, легально сожительствующий, по утверждению «Стрингера», со своей секретаршей г-жой Раковой. Каковая, в общем-то, на сегодня и является истинной правительницей град-столицы.

Как и небезызвестная гражданка США «цэрэушница Навка» (слова народные) через известное лицо влияет на изгибы внутренней и внешней политики России. Есть такое мнение.

Время сейчас такое: время наложниц, куртизанок и пресс-секретарш с размером бюста 5-6 единиц по Фаренгейту. Или по Маннергейму.

Вылез бы еще, как всегда, некстати, министр бескультурья русофоб Мединский (слова Зюганова). Дескать, почему с нами не согласовали?

На что можно было очень легко ответить: «А вы три мироточащих бюста «Николаю Кровавому» в Крыму с нами согласовывали? Нет, вы их вместе с крымским ханом, то есть наместником Аксеновым и Няшей поставили без всякого нашего одобрения. И даже когда вас из Госдумы спросили, откуда деньжищи, вы от ответа на вопрос ускользнули. Значит, за счет пенсионных прибавок старичкам и старушкам, правильно проголосовавшим на референдуме16 марта 2014 г. (http://otchizna.su/otkrytoe-pismo/12615).

В этот день мы еще раз преклоняем головы перед бойцами спецслужб, уже 20 лет воюющими с бандитами в горах Северного Кавказа и отдающими там свои цветущие жизни. Светлая им память.

Но в то же время и спрашиваем себя: а такая ли Федеральная служба безопасности нам нужна? Нет, конечно, нужна. Но такая ли?

Она существует на наши налоги, и мы вправе высказывать ей свои пожелания, а то и претензии.

И вот тут у многих из нас глубокие сомнения. К примеру, как же получилось, что ФСБ сегодня оказалась на переднем крае борьбы с инакомыслием и особенно - молодежи?

Как будто подчиненные Александра Васильевича берут за основу опыт политического сыска его исторического тезки Александра Христофоровича.

Все ли знают, что есть у нас в Конституции изумительная 29-я статья, гарантирующая всем гражданам «свободу мысли и слова». Мысли - понимаете? Это же колоссальная ценность - свобода мысли!

Так почему она у нас очень часто не гарантируется, а совсем даже наоборот - гнобится?

Конституция - закон прямого действия. Однако вопреки ей, в последние годы в УК внедрили статьи, содержащие такие совсем не юридические понятия, как «разжигание» и «возбуждение».

А это дает очень широкий простор для самых широких толкований и фантазий слуг отечественной Фемиды.

Появилась 282-я статья, которая в обиходе стала называться «русской». Сами знаете за что. По ней к суду можно привлечь даже телеграфный столб. Такие статьи и позволяют наследникам тов.Бенкендорфа привлекать наших ребят за лайки, посты и репосты, СМС-ки и твиты.

Многие уже писали, что главная спецслужба страны выдвигается нынче на передний край защиты «религиозных чувств верующих».

С какого бодуна, если церковь по Конституции отделена от нашего светского государства и закон о ФСБ от 1995 г. не наделяет ее правом такого сыска?

Самый свежий пример. 25 тыс. руб. штрафа присудили платить слесарю омутнинского метзавода Даниле Лобову, который написал в своем блоге что-то «антирелигиозное». Что именно - не знает никто. Государственная тайна.

Мой запрос прокурору Кировской области с просьбой пояснить, какой вред державе нанес рабочий, остался без ответа. Однако по свидетельству СМИ, инициатором его наказания выступили именно офицеры кировского УФСБ,

А как вам 7 лет за «госизмену» сочинке Оксане Севастиди за безобидную СМС-ку восьмилетней давности? В 2008-м послала, в 2016-м получила срок. Это ж до какой деградации надо дойти?

Когда на большой пресс-конференции 23 декабря прошлого года журналисты рассказали об этом вопиющем беззаконии В.Путину, он очень удивился и пообещал разобраться.

Слово сдержал и... к 8 Марта помиловал невинно осужденную, не дожидаясь ее прошения.

Правда мы не знаем, с кого при этом сорвал погоны и посоветовал ли шефу ФСБ г-ну А. Бортникову отстать от интернет-продвинутых ребят.

И в то же время никто не помешал террористам произвести 3 апреля чудовищный теракт в питерском метро. 16 убитых, 60 раненых и покалеченных. Виноватых, как водится, нет.

Обращаясь по поводу этой трагедии в прямом эфире к своему «крестному отцу», небезызвестная пламенная революционерка высказала, на мой взгляд, понятное всем пожелание спецслужбам: «Смените приоритеты».

«Крестнице» с Лубянки никто не ответил…



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Всего комментариев к статье: 1
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в плохом борделе меняют персонал...
Темиргалиев Руслан написал 21.12.2017 00:29
В плохом борделе не приоритеты меняют, а персонал
Привет афтару
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