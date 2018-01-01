Полное бессилие силовой машины РФ

Под самым ее носом творятся суперпреступления, но ловит она исключительно патриотов и всякую мелочь
Давно пришел к выводу о том, что все эти многосоттысячные ФСБ, СКР, МВД и прокуратура стопроцентно бессильны в борьбе с мегакоррупцией. У них под носом творится такое, за что при Сталине ставили к стенке. Целыми группами.
Это против патриотов в ход идут то прослушки, то «секретные свидетели». А вот против тех, кто действительно пускает РФ под откос в новой Холодной войне, вся оная «королевская рать» - сущие овечки. Они словно слепы и глухи. Гнилость и бессилие «вертикали» носят самый роковой для страны характер. Разлагающиеся изнутри структуры победоносными не бывают.
И ЭТИ ЛЮДИ КИДАЮТ В ТЮРЬМЫ КВАЧКОВА, БАРАБАША, СОКОЛОВА, ПАРФЕНОВА?
Смотрю на «экстремистские» приговоры патриотов: и Владимира Квачкова, и активистов ИГПР «ЗОВ». Боже, какие силы следователей были брошены на все это! С обысками, прослушиванием, внедрением в протестные группы своей агентуры! На все это ушла куча денег, тысячи человеко-часов работы весьма недешевых для казны следователей и судей. Даже вот секретных свидетелей использовали с искаженными голосами и измененным обликом.
Зато крупные воры в РФ, деятельностькоих действительно опасна для страны, гуляют свободно и ни хрена не боятся. Я не об Улюкаеве с его двумя миллионами долларов. Хотя вся «силовая рать» даже толком не сумела доказать факт вымогательства им взятки. 2 миллиона долларов – лишь микроскопическая часть того ущерба, что наносят стране истинные враги и вредители, фактически удесятеряющие тяжесть ударов западных санкций.
Итак, поделюсь той, что называется, оперативной информацией, которую имею. Итак, есть одна фирма, которая похваляется тем, что спасла отечественное станкостроение. Но за всем этим стоит самое бесстыдное доение бюджета страны.
Что происходит? Одна фирма приходит к отечественному производителю и предлагает набор якобы отечественных новейших станков для перевооружения завода. За каких-то пару миллиардов рубликов. Промышленник глядит в прейскурант и обалдевает: отечественные станки оказываются втрое дороже немецких.
- Это как? – спрашивает. – А ну-ка, принесите сецификацию и техническую документацию…
И тут оказывается, что бумаг таких нет. Зато продавец несколько тушуется и скидывает предложенную сумму на миллиард. Но покупатель не успокаивается и выясняет, что на самом деле оборудование изготавливается в Германии, а в РФ лишь красится и получает ярлык «Сделано в России».
Потом выясняется, что оный «импортозаместитель» уже успешно поставляет новый станочный парк оборонным заводам РФ, получающим из казны огромные деньги на обновление производственного аппарата. (Напомню, что если по ГПВ-2020 на новое оружие государство истратило 20 трлн. рублей, при этом пустив на модернизацию предприятий ОПК 3 триллиона). То есть, по сути дельцы под видом «импортозамещения» крадут из бюджета РФ как минимум десятки – если не сотни! – миллиардов. На самом же деле деньги перетекают из бюджета РФ в карманы и ворья, и немецких станкостроителей. При этом сами оборонщики о подобных делах, понятно, помалкивают. Еще неизвестно, не возвращают ли им «под столом» часть сумм, потраченных на такую «модернизацию»?
Историю оную слышал лично от промышленников из двух городов РФ, разделенных полутора тысячами верст. Имя фирмы Максиму Калашникову отлично известно, поинтересуются компетентные органы – им сообщу.
Но что-то подсказывает мне, что не поинтересуются. Они скорее будут годами пытать тюрьмой Квачкова или активистов ИГПР «ЗОВ», но вот таким делом совершенно не заинтересуются. Хотя при Сталине это вылилось бы в целое Дело, с показательным процессом над врагами народа и вредителями в финале.
И такие вот люди кидают за решетку нас? Ну-ну. Полная свобода для маститого ворья в РФ – залог ее позорного поражения из-за экономического краха.
А ЧТО ДЕЛАЕТ ШЕФ МИНСЕЛЬХОЗА? «ЗЕРНОВОЕ ДЕЛО»
Другой пример приведу с именем. Министра сельского хозяйства РФ Ткачева. Одного из представителей землевладельческого магнатского лобби. Шефом МСХ РФ Ткачев стал с апреля 2015 г.
Вы не задумывались над тем, что происходит в РФ с производством и экспортом зерна в Росфедерации? Сущая катастрофа. Итак, государство поощряет производство хлеба, который некуда девать. Разве что вывозить, причем в виде сырья. Именно как сырье: в РФ катастрофически не хватает заводов по глубокой переработке зерна. В муку и макароны. В лизин, клейковину, белок, в высокотехнологичный корм для скота и птицы. В мясо и молоко, наконец! И чем больше голого зерна вывозит РФ, конкурируя с Украиной, Казахстаном, США и Канадой – тем больше падают мировые цены на хлеб. Разоряя отечественных аграриев. При этом в РФ не хватает ни элеваторов с прочими зернохранилищами (государство вместо них строило оимпийские и футбольные стадионы), ни вагонов для вывоза хлеба, ни путей сообщения. Да так, что отечественным аграриям (тем же новосибирцам) приходится продавать зерно внутри РФ за полцены, буквально разоряясь.
Интересно, а Минсельхоз РФ не видел этого безобразия в 2015 году? Не только видел – он его усугублял. Ибо сам Ткачев – крупный кубанский латифундист. Итак, в 2016 году, когда урожай выдается большим, Минсельхоз отменяет зерновые интервенции для поддержания цен на хлеб. Но зато говорит: «Интервенции будут в 2017-м». При этом аграриям просто некуда девать урожай. Даже для экспорта вывозных мощностей не хватает. Цены на зерно падают. В 2017-м элеваторы оказываются забитыми прошлогодним хлебом. Хранить новое зерно негде! Мировые цены – как и внутренние – держатся на низком уровне. Эксперты хватаются за голову: два рекордных урожая, 2016 и 2017 годов, превращаются в бедствие для отечественных аграриев. Они оказались в долговой яме. Очевидно, что они сократят производство зерна в 2018 году, ибо не желают полного разорения. Но часть все равно разорится.
Кто выигрывает от всего этого?
Во-первых, производители мяса в РФ. Корм-то дешевеет! А кто у нас крупнейший мясной производитель? Группа «Мираторг» братьев Линник. Фамилия коих счастливым образом совпадает с фамилией жены премьера Медведева.
Во-вторых, выигрывают скупщики-торговцы зерном, пользующиеся тяжелым положением растениеводов.
В-третьих, выигрывают крупнейшие латифундисты. Ибо их от разорения спасает государственная поддержка. Которая достается прежде латифундиям, а не средним хозяйствам и не фермерам. Средние и малые аграрии, как вы понимаете, разоряются. Кому отходят их земли? Правильно – тем же аграрным магнатам-латифундистам.
В числе коих – и клан Ткачева.
При этом латифундии у нас как на подбор имеют оффшорных владельцев. И прибыли их текут в оффшоры…
Интересно, а этим комбинациями ФСБ, СКР, МВД и прокуратура когда-нибудь поинтересуются? Или продолжат ловить мелочь плюс честных русских патриотов, покуда РФ не завалится набок?
НЕПАХАНАЯ ЦЕЛИНА
Максим Калашников всего два «эпизода» нарисовал. А ведь их намного больше. Взять хотя бы деятельность главы Центробанка Набиуллиной, открыто обслуживающей интересы иностранных финансовых спекулянтов-«кэрри-трейдеров». Если посчитать, сколько ЦБ РФ перекачал в их карманы денег, если приложить сюда затраты на закачку денег в частные банки (под видом их санации) и потери финансовых резервов РФ от «раятнутых» девальваций рубля, то… То счет пойдет на десятки миллиардов долларов. И где там жалкие 2 млн. долларов Улюкаевого хабара-то?
А если влезть в дела Ротенбергов? В строительство Крымского моста, в «Платон»?
А если полезть еще в олимпийские стройки и стройки к ЧМ-2018 по футболу? Да в стройку космодрома «Восточный».
Журналист Александр Соколов вот полез. Исследование сделал. И теперь вот – за решеткой вместе с Кириллом Барабашем и Валерой Парфеновым. Вроде как за адмнистрирование сайта организации, которую без суда объявили экстремистской. ИГПР «ЗОВ». А сверхкрупные мародеры и махинаторы – на свободе и прдолжают высасывать из страны триллионы.
У меня не вызывает сомнения участь страны, что ввязалась в новую Холодную войну с Западом. Мало того, что она экономически – в 10 раз меньше США, так еще и облеплена отвратительными крысами-паразитами «патриотического» характера, денно и нощно ее объедающими. С такими крысами никаких санкций Америки не нужно: они сами доведут РФ до разорения. Особенно если она еще и начнет гонку вооружений с Западом. Господи, полчища крыс среди новых танков и ракет, при нищем и злом населении – это картина нынешней Эрэфии.
Вывод может быть лишь один: РФ катится к новой Перестройке. Грядущие в 2018-м зубодробительные санкции США становятся лишь толканием уже падающего. Впрочем, первые ее ласточки мы уже видим. Кажется, в Кремле это уже поняли. Недаром нынешняя президентская кампания ВВП небывало уныла и депрессивна. Мы - Накануне…
Продолжение темы –
https://forum-msk.org/material/news/14151391.html
он написал 01.01.2018 18:08
Светослав---- написал 01.01.2018 17:53
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Заявлено, что начиная со 2 января в Иране начнется общенациональная забастовка. Кто именно заявил -- неизвестно, сообщение распространяется вирусным способом. Организовать такого рода мероприятие протестующие при их текущем уровне организованнсти совершенно точно не в состоянии, поэтому такое сообщение може быть просто "страшилкой" для властей. Правда, забастовка уже идет стихийным образом и расширяется по мере роста протестов, поэтому возможно, что "страшилка" публикуется уже, что называется, "по факту".
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В случае, если забастовка действительно начнется -- пусть и организованная таким сетевым образом, это может стать переходом ситуации в качественно новое положение. У власти сегодня и без того мало инструментов для подавления беспорядков, на улицах ощутимо доминирует не молодежь, а люди среднего возраста. Они совершенно не боятся полиции и сами навязывают свой рисунок действий
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Президент ночью выступил по телевидению и сообщил, что народ имеет право на протест, но только в рамках закона. Примерно как у нас, когда протестующие должны подавать заявки на митинги за 20 дней, как и положено. И если им согласуют, тогда -- да пожалуйста, протестуйте сколько угодно. Только где скажут и под согласованными лозунгами.
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Пока же пятый день протестов идет, как и предыдущие. Известно о 12 погибших, волнения распространились более чем на 90 городов. Протестующие сами обозначают характер протестов: "День -- ваш, ночь -- наша". Основные массовые мероприятия, действительно, начинаются с наступлением сумерек и продолжаются всю ночь.
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з.ы. Тут такая загогулина панимаш получается: из-за внутренних напрягов Иран может самоустраниться от сирийской войны, и тогда иранское расходное мясо надо будет срочно земенять каким-то другим. А русскiй недофюрерок вдруг берет и подписывает указ о постановке под ружье увечных и больных. Совпадение? не думаю...
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анти написал 01.01.2018 17:02
непоняшка написал 01.01.2018 16:57
где влажные мечты о руинах Киев, Одессы,Харькова,Днепра??
ты за что деньги получаешь, жирный? давай отрабатывай!
Сергей Копылов написал 01.01.2018 15:45
человек написал 01.01.2018 15:19
Очковтиратель Фердипердозноо написал 01.01.2018 15:07
До 40 ых годов прошлого столетия никто слыхом не слыхивал. И вдруг понеслась, Кутузовский проспект, орден и бла бла. Просто Сталину нужно было оправдать тотальное поражение в войне с Гитлером.
ВСЯ КРАСНОЗАДАЯ ПРАВДА это ложь.
Позволю себе помечтать.
В недалеком, в историческом смысле , будущем подрастет новое поколение, без советского и большевистского мусора в головах. Изменятся средства доставки людей, то есть грубо говоря мы недалеко ушли от телеги, а будет мгновенное перемешение людей по просторам России. Люди будут дить на границах родины, а по праздникам кучковатся на Курултай в республике Алтай, а праздники будут по субботам и воскресеньям.Умные машины будут производить средства доставки от велосипедов до дирижаблей на гиперзвуке, а люди в сельском хозяйстве и охране русских границ. Вся культура в интернете, от музеев до голографии. Еда бесплатно. Перемещение бесплатно. Медицина бесплатно. Людей мало, миллионов триста в России.
Верьте мне, так и будет, наши дети будут жить при коммунизме.
Потерпеть токмо
Не разрушить ба
Хрупкое счастье
Люди привыкли к хорошему :
Техосмотр, менты не ураганят, документооборот без взяток, медицина, продукты отменные, улицы чистые, асфальт и плитка, загранпаспорт без проблем, таможня не берет взяток, дети в школах с нормальными учителями.
Если ты не гомосексуалист и не лезешь в политику, то жизнь просто радует с бокалом безалкогольного пива!!!!!
Потому что все хорошо и цель построение Русского Православного Мира появилась!
ВОЗМОЖНО все идет к тому , что скоро рванет из-за бедности, но это не вина власти, а вина таких как ты, потому что в РФ все разрешено, кроме гомосексуализма и политики. Но я думаю, да нет, я уверен, не рванет, ибо недобитки СССРовские настолько ничтожны количеством, умом и силой воли, что доживайте своий век и упокой душу их рабов божьих.
СССР сдох. Как ни крути, его нет, перелистнуть страницу и забыть это г о в н о, ложь, надругательство над смыслом жизни, и прочая мерзость.
Если бы не :
Краснож. в 1993 году не было бы дилеммы между ужасом СССровским и чудаковатым Ельциным и был бы вообще другой выбор страны!;
Краснож. в Чечню, Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию не полезла бы страна;
Краснож. в 1996 году был бы выбор между настоящими социалистами и либералами и страна пошла по-другому пути;
Краснож. никакого путина не было бы, как противовес краснож. Лужкову Примакову Маслякову;
Краснож. никогда Россия не полезла бы в Крымский капкан и Донбасский мертвый узел.......
Имеется целыц класс, прослойка дармоедская - ни копейки в бюджет, ни одной светлой мысли, ни одного реального предложения для современного общества, ноль. Ноль, но живучий и наглый, жрет и тут же хает.
Да если бы в СССР были Пятерочки ( не говоря о других супермаркетах ), Московская медицина, автомобили нынешние, одежда и обувь 2017, свинины и говядины навалом, овощи и фрукты, лекарства....., люди бы терпели долго. Но этого просто не могло быть по определению, так что радуйтесь краснож., что не я президент, я б вытравил как мерзких тараканов, а Путин обеспечивает дожитие комфортное.
Ненадолго?
Да все фердипердозно.
Сирия пройденный этап. Там ловить нечего, ибо умыли америкосов и опустили, причем за сущие копейки.
Теперь Ливия. С Египтом перетерли и там у нас база на границе с Ливией. Египту руссо туристо, начиная с февраля, а Россия начинает умывать пиндосню в Ливии. У уверяю вас порядок будет навиден в Джамахерии.
Внутри же страны будет бедность, но честно и открыто. Мужик сказал, мужик сделал - Путин ничего не скрывает :
1. Будем жить бедно.
2. Все бунты будут подавлены огнеметами, танками, Калибрами наконец.
3. Границы открыты, хочешь вали.
4. Гомосексуализм запрещено рекламировать.
5. РПЦ представители Русского Бога.
6. Русский народ рад всем вышеперечисленным пунктам.
Крон Принц Ваилий Алибабаевич написал 01.01.2018 15:03
Кто мешает Калашникову внедрять свои многочисленные изобретения?
Кто мешает Анатолию Баранову начать публиковать интересные материалы?
Правильно собственная бездарность.
Или стать врачом как Бакерия или Малышева на худой конец?
Правильно квалификация ниже плинтуса.
И так любой совецкий недобиток в Крыму и Кенигсберге, в Вятке и Чите, в Бирюлево и Тушино - одно нытье, набор идиотских набивших оскомину панегирик СССРу, и злобная зависть.
И что делать Владимиру Владимировичу Путину прикажете, то-то и оно. Поднимать армию и флот, укреплять правоохранителей и судейский корпус, опимизировать чиновничьий аппарат, подрывать мировую закулису. Браво Путин, все делаете правильно, молодцом.
А свиньям токмо хрюкать в бессильной злобе и орать
ЭТО Я ПОСОВЕТОВАЛ КРЫМ ПРИБРАТЬ
ЭТО Я ПОДДЕРЖИВАЮ ТЕРРОРИСТОВ ДАМБАСА
ЭТО Я ПЯТЯЧКИ В МЕТРО ПРЕДЛАГАЛ
ЭТО Я ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРЕДЛАГАЛ ОСТАВИТЬ, КАК СССР
Любое го в но по нраву говну ленинистам!
Контра Омнес написал 01.01.2018 14:40
.............. написал 01.01.2018 14:15
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-кража денег выделенных на продовольствие петербурга в 90-е
-"реформы" сердюкова.помилование и награждение сердюкова после суда над ним.
-дача кредитов украине в 3 млрд.долларов(безвозвратных)
-покупка американских акций на 100 млрд.долларов
-разрешение гастарбайтерам служить в армии рф
-завалил чечню оружием и деньгами
-разрешение складировать в рф иностранные радиоактивные отходы
-передача части территорий и морей китаю и норвегии
-утопление кс "мир" и апл "курск"
-введение налогов на: капремонт и "платон"
-прощение долгов иностранным государствам на 130 млрд.долларов
-приватизация центробанка и генпрокуратуры
-база нато в ульяновске
-продажа российских запасов оружейного урана и плутония в сша (за 0.15 % от реальной стоимости)
-предательство русских донлуга
-лишение льгот инвалидов (2016)
-допуск американцев к шельфу морей
-открытие завода гм-семян в кировской области(2017)
-продажа ракетных двигателей рд-180м в сша
-продажа с-400 турции и саудовской аравии
-прекращение работ по железнодорожным "ядерным поездам" (декабрь 2017)
-договор с нато "о статусе сил".при беспорядках в рф-нато может вторгаться на территорию рф.
-разрешение китайцам иметь огороды в россии
-сдача в аренду японии курильских островов
-сдача под вырубку леса китайцам тысячи километров тайги
-крышевание банд прокуроров (гта..игнатенко..)
-снятие запрета на въезд в рф вич-инфицированных
-продажа 20 % акций "роснефти" катару
-"закон о трансплантации органов"
-массовая дача гражданства рф гастарбайтерам
-богатые почти не платят налоги (9% в россии \ 60 % в европе)
-ликвидация УБОП (2008)
-выплата дани чеченскому ханству (более 1 млрд.долларов\год)
-с 1992 до данным центробанка за пределы рф выведено более 2 трлн.долларов (по независимым оценкам-около 3 трлн.долларов)
-признание фашистского режима порошенко-вальцмана на украине
-убийство командиров новороссии "группой вагнера" (гиви.. моторолла.. бэтмен... дремов...)
-освобождение от налогов и проверок своих друзей-олигархов
- принятие 282 статьи ук рф.
-стабфонд рф хранится в сша.
-закон о запрете свободных митингов и собраний
-убийства политических соперников
_________________________________________________________________________
-внешний долг рф вырос с 80 млрд.долларов(2000 год) до 538 млрд.долларов (ноябрь 2017)
-за время правления путена (2000-2017) население рф уменьшилось на 8 млн.чел.
-в рф 1 % населения получает 75 % доходов.
-96 % россиян не имеет накоплений (по данным анонимных телеопросов)
-35 % россиян имеют долги (по данным анонимных телеопросов).
-25 % россиян не работают или работают нелегально.
-40 % олигархов отказалось от гражданства рф
-количество олигархов выросло с 8 (2000 год) до 111 (2016 год)
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* СОСТОЯНИЕ ПУТЕНА ОЦЕНИВАЕТСЯ В 200 МЛРД.ДОЛЛАРОВ.
Моше Миша написал 01.01.2018 14:00
Иван Селянин написал 01.01.2018 13:56
Государство-это власть которая сидит у тебя на горбу.
Поэтому какая разница какой национальности власть(лишь
бы не еврейская)? Если воровская,как сейчас,и пенсия 15000рб.
то лучше пусть будет эстонская-там пенсия 22000рб. или дат-
ская-там пенсия 110000рб.
Может тов.Трамп поможет России избавиться от ростовщиков?
Руслан в трусах , без регистрации, нет Людьмилы! написал 01.01.2018 13:45
Цитата
Страдание человека для нас не интереснее, чем страдание электрической лампочки.
Цитата
Мы бьемся без передышки с трусостью традиционалистов. Мы не хотим больше жить среди соборов, дворцов и подиумов. Мы люди больших отелей, светящихся аркад, прямых дорог и благотворного разрушения. Наши дома должны быть как гигантские машины.
Цитата
Искусство должно идти не к сокращению или упрощению, а к сложности. Венера Милосская наглядный пример упадка. Это не настоящая женщина, а пародия.
Цитата
Умереть можно героем или идиотом, что одно и то же. Единственное не мимолетное слово это слово смерть. И искусство является настоящим только тогда, когда его невозможно понять.
Цитата
Я за искусство политико-эротико-мистическое, которое не сидит на заднице в музее, а делает что-то другое. Я за искусство, которое вырастает, не ведая, что оно искусство. Я за искусство, которое впутывается в повседневную дребедень и все равно выходит победителем.
Цитата
Прошлое мы оставляем позади, как падаль. Будущее отдаем на съедение хиромантам. Сегодняшний день мы берем себе.
Цитата
Вместо того чтобы возводить соборы Христу, человеку или жизни, мы превращаем в соборы себя и наши чувства. Новые идеи воспринимаются с трудом лишь в силу их необычности. Как часто нужно повторять это положение, чтобы один из сотни извлек из него выводы, лежащие на поверхности?
Цитата
Очистим мир от интеллектуальной, профессиональной и коммерческой культуры! Поддержим реальность без искусства, понятную всем народам! Не только критикам, но и дилетантам, и профессионалам.
Цитата
Когда же придет время логиков и философов-сновидцев? Я хотел бы находиться в состоянии сна, чтобы верить другим спящим… Не может ли и сон послужить решению коренных проблем жизни?
Цитата
Идеи могут быть произведениями искусства. В концептуальном искусстве идея это самый важный аспект произведения. Не важно, какую форму примет в итоге произведение искусства, важно, чтобы оно начиналось с идеи. Цель художника, занимающегося концептуальным искусством, сделать свою работу интеллектуально интересной для зрителя, и при этом не затрагивающей его душу.
Цитата
Ничто не оригинально. Вы можете красть все, что находит отклик в вашем вдохновении и питает ваше воображение."Клянусь воздерживаться от проявления личного вкуса. Я больше не художник.
Топить написал 01.01.2018 13:39
говнодраль написал 01.01.2018 13:08
Воспитанные уродам-атеистами. Тупые октябрятки и пионерки комсомольцы. Из свиньи конь не получится как из свинячьего атеистического государства достойная страна. Только нищий концлагерь с цензурой за железным занавесом.
отец Пигидий написал 01.01.2018 11:53
просто написал 01.01.2018 11:23
ma-rat написал 01.01.2018 09:40
Aleko-1111 написал 01.01.2018 09:39
Знакомо такое? Большинству, думаю, нет.
А вот на Западе придумали даже "список Магнитского".
Дед Мороз написал 01.01.2018 09:00