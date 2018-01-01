Полное бессилие силовой машины РФ

Под самым ее носом творятся суперпреступления, но ловит она исключительно патриотов и всякую мелочь

Давно пришел к выводу о том, что все эти многосоттысячные ФСБ, СКР, МВД и прокуратура стопроцентно бессильны в борьбе с мегакоррупцией. У них под носом творится такое, за что при Сталине ставили к стенке. Целыми группами.

Это против патриотов в ход идут то прослушки, то «секретные свидетели». А вот против тех, кто действительно пускает РФ под откос в новой Холодной войне, вся оная «королевская рать» - сущие овечки. Они словно слепы и глухи. Гнилость и бессилие «вертикали» носят самый роковой для страны характер. Разлагающиеся изнутри структуры победоносными не бывают.

И ЭТИ ЛЮДИ КИДАЮТ В ТЮРЬМЫ КВАЧКОВА, БАРАБАША, СОКОЛОВА, ПАРФЕНОВА?

Смотрю на «экстремистские» приговоры патриотов: и Владимира Квачкова, и активистов ИГПР «ЗОВ». Боже, какие силы следователей были брошены на все это! С обысками, прослушиванием, внедрением в протестные группы своей агентуры! На все это ушла куча денег, тысячи человеко-часов работы весьма недешевых для казны следователей и судей. Даже вот секретных свидетелей использовали с искаженными голосами и измененным обликом.

Зато крупные воры в РФ, деятельностькоих действительно опасна для страны, гуляют свободно и ни хрена не боятся. Я не об Улюкаеве с его двумя миллионами долларов. Хотя вся «силовая рать» даже толком не сумела доказать факт вымогательства им взятки. 2 миллиона долларов – лишь микроскопическая часть того ущерба, что наносят стране истинные враги и вредители, фактически удесятеряющие тяжесть ударов западных санкций.

Итак, поделюсь той, что называется, оперативной информацией, которую имею. Итак, есть одна фирма, которая похваляется тем, что спасла отечественное станкостроение. Но за всем этим стоит самое бесстыдное доение бюджета страны.

Что происходит? Одна фирма приходит к отечественному производителю и предлагает набор якобы отечественных новейших станков для перевооружения завода. За каких-то пару миллиардов рубликов. Промышленник глядит в прейскурант и обалдевает: отечественные станки оказываются втрое дороже немецких.

- Это как? – спрашивает. – А ну-ка, принесите сецификацию и техническую документацию…

И тут оказывается, что бумаг таких нет. Зато продавец несколько тушуется и скидывает предложенную сумму на миллиард. Но покупатель не успокаивается и выясняет, что на самом деле оборудование изготавливается в Германии, а в РФ лишь красится и получает ярлык «Сделано в России».

Потом выясняется, что оный «импортозаместитель» уже успешно поставляет новый станочный парк оборонным заводам РФ, получающим из казны огромные деньги на обновление производственного аппарата. (Напомню, что если по ГПВ-2020 на новое оружие государство истратило 20 трлн. рублей, при этом пустив на модернизацию предприятий ОПК 3 триллиона). То есть, по сути дельцы под видом «импортозамещения» крадут из бюджета РФ как минимум десятки – если не сотни! – миллиардов. На самом же деле деньги перетекают из бюджета РФ в карманы и ворья, и немецких станкостроителей. При этом сами оборонщики о подобных делах, понятно, помалкивают. Еще неизвестно, не возвращают ли им «под столом» часть сумм, потраченных на такую «модернизацию»?

Историю оную слышал лично от промышленников из двух городов РФ, разделенных полутора тысячами верст. Имя фирмы Максиму Калашникову отлично известно, поинтересуются компетентные органы – им сообщу.

Но что-то подсказывает мне, что не поинтересуются. Они скорее будут годами пытать тюрьмой Квачкова или активистов ИГПР «ЗОВ», но вот таким делом совершенно не заинтересуются. Хотя при Сталине это вылилось бы в целое Дело, с показательным процессом над врагами народа и вредителями в финале.

И такие вот люди кидают за решетку нас? Ну-ну. Полная свобода для маститого ворья в РФ – залог ее позорного поражения из-за экономического краха.

А ЧТО ДЕЛАЕТ ШЕФ МИНСЕЛЬХОЗА? «ЗЕРНОВОЕ ДЕЛО»

Другой пример приведу с именем. Министра сельского хозяйства РФ Ткачева. Одного из представителей землевладельческого магнатского лобби. Шефом МСХ РФ Ткачев стал с апреля 2015 г.

Вы не задумывались над тем, что происходит в РФ с производством и экспортом зерна в Росфедерации? Сущая катастрофа. Итак, государство поощряет производство хлеба, который некуда девать. Разве что вывозить, причем в виде сырья. Именно как сырье: в РФ катастрофически не хватает заводов по глубокой переработке зерна. В муку и макароны. В лизин, клейковину, белок, в высокотехнологичный корм для скота и птицы. В мясо и молоко, наконец! И чем больше голого зерна вывозит РФ, конкурируя с Украиной, Казахстаном, США и Канадой – тем больше падают мировые цены на хлеб. Разоряя отечественных аграриев. При этом в РФ не хватает ни элеваторов с прочими зернохранилищами (государство вместо них строило оимпийские и футбольные стадионы), ни вагонов для вывоза хлеба, ни путей сообщения. Да так, что отечественным аграриям (тем же новосибирцам) приходится продавать зерно внутри РФ за полцены, буквально разоряясь.

Интересно, а Минсельхоз РФ не видел этого безобразия в 2015 году? Не только видел – он его усугублял. Ибо сам Ткачев – крупный кубанский латифундист. Итак, в 2016 году, когда урожай выдается большим, Минсельхоз отменяет зерновые интервенции для поддержания цен на хлеб. Но зато говорит: «Интервенции будут в 2017-м». При этом аграриям просто некуда девать урожай. Даже для экспорта вывозных мощностей не хватает. Цены на зерно падают. В 2017-м элеваторы оказываются забитыми прошлогодним хлебом. Хранить новое зерно негде! Мировые цены – как и внутренние – держатся на низком уровне. Эксперты хватаются за голову: два рекордных урожая, 2016 и 2017 годов, превращаются в бедствие для отечественных аграриев. Они оказались в долговой яме. Очевидно, что они сократят производство зерна в 2018 году, ибо не желают полного разорения. Но часть все равно разорится.

Кто выигрывает от всего этого?

Во-первых, производители мяса в РФ. Корм-то дешевеет! А кто у нас крупнейший мясной производитель? Группа «Мираторг» братьев Линник. Фамилия коих счастливым образом совпадает с фамилией жены премьера Медведева.

Во-вторых, выигрывают скупщики-торговцы зерном, пользующиеся тяжелым положением растениеводов.

В-третьих, выигрывают крупнейшие латифундисты. Ибо их от разорения спасает государственная поддержка. Которая достается прежде латифундиям, а не средним хозяйствам и не фермерам. Средние и малые аграрии, как вы понимаете, разоряются. Кому отходят их земли? Правильно – тем же аграрным магнатам-латифундистам.

В числе коих – и клан Ткачева.

При этом латифундии у нас как на подбор имеют оффшорных владельцев. И прибыли их текут в оффшоры…

Интересно, а этим комбинациями ФСБ, СКР, МВД и прокуратура когда-нибудь поинтересуются? Или продолжат ловить мелочь плюс честных русских патриотов, покуда РФ не завалится набок?

НЕПАХАНАЯ ЦЕЛИНА

Максим Калашников всего два «эпизода» нарисовал. А ведь их намного больше. Взять хотя бы деятельность главы Центробанка Набиуллиной, открыто обслуживающей интересы иностранных финансовых спекулянтов-«кэрри-трейдеров». Если посчитать, сколько ЦБ РФ перекачал в их карманы денег, если приложить сюда затраты на закачку денег в частные банки (под видом их санации) и потери финансовых резервов РФ от «раятнутых» девальваций рубля, то… То счет пойдет на десятки миллиардов долларов. И где там жалкие 2 млн. долларов Улюкаевого хабара-то?

А если влезть в дела Ротенбергов? В строительство Крымского моста, в «Платон»?

А если полезть еще в олимпийские стройки и стройки к ЧМ-2018 по футболу? Да в стройку космодрома «Восточный».

Журналист Александр Соколов вот полез. Исследование сделал. И теперь вот – за решеткой вместе с Кириллом Барабашем и Валерой Парфеновым. Вроде как за адмнистрирование сайта организации, которую без суда объявили экстремистской. ИГПР «ЗОВ». А сверхкрупные мародеры и махинаторы – на свободе и прдолжают высасывать из страны триллионы.

У меня не вызывает сомнения участь страны, что ввязалась в новую Холодную войну с Западом. Мало того, что она экономически – в 10 раз меньше США, так еще и облеплена отвратительными крысами-паразитами «патриотического» характера, денно и нощно ее объедающими. С такими крысами никаких санкций Америки не нужно: они сами доведут РФ до разорения. Особенно если она еще и начнет гонку вооружений с Западом. Господи, полчища крыс среди новых танков и ракет, при нищем и злом населении – это картина нынешней Эрэфии.

Вывод может быть лишь один: РФ катится к новой Перестройке. Грядущие в 2018-м зубодробительные санкции США становятся лишь толканием уже падающего. Впрочем, первые ее ласточки мы уже видим. Кажется, в Кремле это уже поняли. Недаром нынешняя президентская кампания ВВП небывало уныла и депрессивна. Мы - Накануне…

Продолжение темы –

https://forum-msk.org/material/news/14151391.html