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Московский листок

Кровавая диалектика войны

Опубликовано 06.02.2018 автором в разделе комментариев 3

сша война рф
Кровавая диалектика войны

У России/СССР был пятикратно повторенный опыт с геополитическими разделами. Европы - с Наполеоном в Тильзите (1807), Пруссией, Англией и Австрией в Вене (1815), с Гитлером (1939) и с Чёрчиллем и Трумэном в Потсдаме (1945). 

Каждый раз это заканчивалась войной с партнёрами по разделу (в последнем случае - Холодной), войной, в которой жертвы раздела выступали против России/СССР.

Однако, загипнотизированные блаженной идеологической гармонией 1939-40 года - союза против либералов-англосаксов и поляков, Кремль и Смоленская площадь решили попробовать ещё раз... И вместо Восточной и Северной Европы ("уродливых детищ Версаля") стали делить Сирию ("уродливое детище Сан-Ремо") с родственным по духу Эрдоганом...

Завершилось это закономерно. Эрдоган пошёл по стопам Путинам, но вместо провального проекта "Русского мира" успешно устроил "Тюрский мир" и ревизовал поражение Османской империи, вернувшись в Сирию. В результате это кончилось двумя раундами прокси-войны. 
Сперва это была "Испания" (события ноября 2015 - апреля 2016). Затем - Пакт Путина-Эрдогана. И затем - новый конфликт. Турция вторгается в курдский анклав Африн. Российские миротворцы с достоинством отступают (это российский сектор "деэскалации"). Для ускорения на российские базы (пролонгированные на 49 лет) напал местный кружок авиамоделирования. Печально напомнив об участи также арендованных на полвека у Китая Дайрена (Дального) и Порт-Артура.

Турки бросают в бой добровольцев (из протурецкой части сирийской оппозиции), подпирая их своими танками... 
И тут Россия делает ответный и очень сильный ход. Асадисты и российские формирования начинают атаку на турецкий сектор "зоны деэскалации" Идлиба. Эта атака сопровождается невиданными - после ударов по Алеппо - по жестокости бомбардировками. При этом асадисты применяют хлор и совершенно не нацеливаемые "бочковые бомбы" (бочки с толом и шрапнелью) http://aa.com.tr/…/химатака-в-идлибе-очевидцы-делят…/1055014
Разумеется, ни о каком наступлении на Африн сирийских формирований уже речи не идёт. Более того, к турецкой границе бросаются тысячи беженцев. 
Население Идлиба - свыше миллиона, и Турцию ждёт гуманитарный кризис: Европа от беженцев закрылась, на Балканах стены колючей проволоки, многие тысячи последних беженцев набились в лагеря на греческих островах... Турция, отбросив свою пропаганду о необычайной заботе о беженцах, жёстко закрывает пограничные переходы... И тогда, как и в ноябре 2015 - сильный ответ - протурецкие силы сбивают штурмовик. В ответ ВКС РФ обрушивают "поток стали и огня" на весьма удалённые от места подбития Су-25 позиции сирийцев и города...

И вот ужасная развилка: погром сирийцев спасает курдов, а прекращение российских ударов даст возможность сирийцам вновь бросится на Африн...

Это как если бы для ослабления советского военного давления на Финляндию, Германия уговорила бы Японию нарушить халкингольское (августа 1939 года) перемирие и возобновить наступление на Монголию, да так чтобы затопить Дальний Восток потоком монгольских и китайских беженцев...

Так что в итоге, защищая курдов, Россия сносит сирийцев, а Турция, борясь с курдами, подставила сирийцев...

Результатом всего этого стала новая рекомбинация сил в Сирии - Турция стала главным борцом с Асадом и Ираном, стоящим за ним... А Иран и Россия - ненавистники США - своими действиями помогают сторонникам Америки курдам... 
Так уже было и при прошлых разделах. В 1830 году Франция и Англия стали союзниками отданной ими Российской империи Польши (русофобская и полонофильская пропаганда очень помогла психологической подготовке Крымской войны). В ноябре 1940 года Гитлер окончательно решился на войну с СССР, - чтобы не отдавать Сталину преданную им за год до этого Финляндию. В 1948 году Англия и Америка стали защитниками Западной Германии - против СССР.



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Всего комментариев к статье: 3
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bigcatwar написал 06.02.2018 10:41
https://s2.15min.lt/static/cache/NTgweDQzNSwsNjE2MTUwLG9yaWdpbmFsLCwzMzc5NDM2MjY0/rusija-55ddc0ffb29be.jpg
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(без названия)
!!!!-TOTJAVSASH!!!&& написал 06.02.2018 02:12
"Каждый раз это заканчивалась войной с партнерами по разделу (в последнем случае - Холодной), войной, в которой жертвы раздела выступали против России/СССР."
- То таки ихляк опять напутал! Надо было писать не жертвы раздела", а "жертвы аборта"! То таки да!
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(без названия)
экзорцист написал 06.02.2018 01:45
"Каждый раз это заканчивалась войной с партнерами по разделу"
--
Не нужно искажать общую картину. Войны в Европе велись не только с Россией. Например, война между Австрией и Пруссией в 19 столетии.
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