КНДР сегодня празднует день основания своих вооружённых сил

Газета «Нодон синмун» от 4-го февраля в авторской статье подчеркнула, что бессмертные заслуги основателя и строителя Корейской Народной Армии великого вождя товарища Ким Ир Сена прославятся в веках.
В статье отмечено, что основание КНА 8-го февраля чучхе 37-го года (1948) явилось особым национальным событием, имеющим огромное значение в развитии нашей революции и решении судьбы корейского народа.
Основанием КНА наш народ осуществил желание иметь свою собственную современную регулярную армию, чтобы навсегда впредь исключить страдания мирного трудового народа и гибель социалистического государства.
КНА – регулярная революционная армия, первый свой шаг сделавшая под командованием непобедимого, стального, выдающегося полководца, и заложившая в своей справедливой борьбе благородную национальную традицию. Наша народная армия нанесла позорное, полное поражение американским империалистическим агрессорам, которые до того похвалялись «мировым всемогуществом», показала, что трусливую, торгашескую военщину США можно и нужно бить под флагом социализма!
Став в вооружённом авангарде суверенных развивающихся стран, КНА открыла трудящимся КНДР путь к построению могучей Родины - защищая ценой жизни великое дело вождя и партии в суровые годы революции. О мирном строительстве, о развитии науки, техники, спорта и образования в КНДР невозможно помыслить в отрыве от великого почина Ким Ир Сена.
Наши революционные вооруженные силы, передающие счастливый почин победоносного руководства Вождя, Полководца из поколения в поколение, сегодня вступили в период полного расцвета своих технических возможностей.
Революционная армия, идущая вперед, направлет свои орудия только на цели, указанные партией – сегодня КНА уже непобедимая, сильнейшая армия, которая может уничтожить любых агрессоров одним ударом.
Наша народная армия, демонстрирующая на параде грозный и величественный свой облик – никогда не была и не будет агрессором, она гарант счастья народа, и в дальнейшем, как и в прошлом, её ждут только победы.
Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи опубликовало 22-го января постановление о праздновании 8-го февраля как Дня основания Корейской народной армии (КНА).
Согласно постановлению, 8-ое февраля 37-го года чучхе (1948) - исторический день провозглашения КНА, рожденной в ходе укрепления и развития Корейской народной революционной армии (КНРА) в регулярные революционные вооруженные силы.
После освобождения Родины великий вождь товарищ Ким Ир Сен выдвинул основание мощной регулярной армии необходимым требованием строительства самостоятельного независимого государства. Своей выдающейся идеей строительства армии и энергичным руководством товарищ Ким Ир Сен основал за кратчайший срок, не более 3 лет, КНА – революционные регулярные вооруженные силы чучхейского типа, унаследовавшие традиции антияпонской войны.
Для прославления революционных заслуг товарища Ким Ир Сена – основателя и строителя героической КНА, - Политбюро ЦК ТПК постановило следующее.
1. Установить 8-ое февраля 37-го года чучхе (1948), когда великий вождь товарищ Ким Ир Сен укрепил и развил КНРА в регулярные революционные вооруженные силы, Днем основания КНА.
В связи с этим, установить 25-ое апреля 21-го года чучхе (1932), когда великий вождь основал первые революционные вооруженные силы, Днем основания КНРА.
2. Установить 8-ое февраля Днем основания армии.
3. Ежегодно по случаю 8-го февраля партийные организации всех инстанций должны организовывать показательные мероприятия идейно-политического воспитания, чтобы военнослужащие, члены партии и трудящиеся глубоко осознавали исторические заслуги великого вождя товарища Ким Ир Сена в строительстве регулярных революционных вооруженных сил.
4. Соответствующие органы, включая кабинет министров, должны принимать все необходимые организационные меры для знаменательного празднования Дня основания КНА.
Неделей позже газета «Минчжу чосон», от 30-го января, в авторских комментариях осудила очередные санкции США как незаконный акт попирания суверенитета, нацеленный на лишение КНДР права на существование и развитие суверенного государства.
В комментариях отмечено, что международное сообщество, естественно, должно ставить происки США, направленные против Республики под вопрос.
Продолжает со стороны империалистов вокруг КНДР нагнетаться нездоровая, тревожная обстановка, в которой очевидно, что США – действительный инициатор возникновения самого по себе «ядерного вопроса» Корейского полуострова. Однако этот преступный инициатор напряжённости и милитаризации, наоборот, не на скамье подсудимых, а с места судьи составляет приговор, и многие страны тотчас подчиняются США. Даже ООН слепо поддерживает несправедливые происки и односторонние санкции, введённые США, нацеленные на лишение суверенитета и базового права на существование республики и на развитие своего государства-участника.
И всё это происходит не просто на Корейском полуострове, но и на международной арене.
В результате США, как бешеная собака, сорвавшаяся с цепи, свирепствуют и своевольничают.
Если сохранившие независимость и разум страны не сдержат бесчинства США, то их своеволие, разрушающее международную стабильность и ломающее основы международных отношений, будет усугубляться, а его последствия станут более серьезными уже для всего мира.
Страна! написал 08.02.2018 10:27
стоик1114 написал 08.02.2018 08:51
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Почему немцы борются с Сионизмом?
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Арабы - Великая, Древняя Нация.
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Почему арабы уничтожают преступников-сионистов?
А моська-то написал 08.02.2018 07:43
Давно, была такая забава у молодежи. Подсылают малого к дядьке попросить 10 копеек. Дядька отсылает его по известному адресу, и тут вырастает шайка с глупым вопросом: Ты пошто мальчика обидел.
Так и с этой несчастной страной в руках китайцев и наших, в роли такого мальчика. Только такая забава не мордобитием закончится....
Тупой написал 08.02.2018 06:52
Взбесились и мстят пакостями на олимпиаде. Однако обосрались поносным вирусом. Россия, не плати олимпийские взносы на содержание американских холуев! Прояви национальную гордость Великороссов!
Завидонов Нигодим написал 08.02.2018 06:49
Ты чЁ думаешь, что они будут учитывать, що рядом с ними российское Приморье и не начнут взрывать ядерные бомбы?
Они плохо относятся к россиянам, очень плохо, ни о какой дружбе даже и речи нет.
Петров написал 08.02.2018 06:41
Завидонов Нигодим написал 08.02.2018 02:56
!!!!O!QQ!-OQQ! TOT-JABOD!!!& написал 08.02.2018 02:21
**** написал 08.02.2018 02:05