КНДР сегодня празднует день основания своих вооружённых сил

Газета «Нодон синмун» от 4-го февраля в авторской статье подчеркнула, что бессмертные заслуги основателя и строителя Корейской Народной Армии великого вождя товарища Ким Ир Сена прославятся в веках.

В статье отмечено, что основание КНА 8-го февраля чучхе 37-го года (1948) явилось особым национальным событием, имеющим огромное значение в развитии нашей революции и решении судьбы корейского народа.

Основанием КНА наш народ осуществил желание иметь свою собственную современную регулярную армию, чтобы навсегда впредь исключить страдания мирного трудового народа и гибель социалистического государства.

КНА – регулярная революционная армия, первый свой шаг сделавшая под командованием непобедимого, стального, выдающегося полководца, и заложившая в своей справедливой борьбе благородную национальную традицию. Наша народная армия нанесла позорное, полное поражение американским империалистическим агрессорам, которые до того похвалялись «мировым всемогуществом», показала, что трусливую, торгашескую военщину США можно и нужно бить под флагом социализма!

Став в вооружённом авангарде суверенных развивающихся стран, КНА открыла трудящимся КНДР путь к построению могучей Родины - защищая ценой жизни великое дело вождя и партии в суровые годы революции. О мирном строительстве, о развитии науки, техники, спорта и образования в КНДР невозможно помыслить в отрыве от великого почина Ким Ир Сена.

Наши революционные вооруженные силы, передающие счастливый почин победоносного руководства Вождя, Полководца из поколения в поколение, сегодня вступили в период полного расцвета своих технических возможностей.

Революционная армия, идущая вперед, направлет свои орудия только на цели, указанные партией – сегодня КНА уже непобедимая, сильнейшая армия, которая может уничтожить любых агрессоров одним ударом.

Наша народная армия, демонстрирующая на параде грозный и величественный свой облик – никогда не была и не будет агрессором, она гарант счастья народа, и в дальнейшем, как и в прошлом, её ждут только победы.

Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи опубликовало 22-го января постановление о праздновании 8-го февраля как Дня основания Корейской народной армии (КНА).

Согласно постановлению, 8-ое февраля 37-го года чучхе (1948) - исторический день провозглашения КНА, рожденной в ходе укрепления и развития Корейской народной революционной армии (КНРА) в регулярные революционные вооруженные силы.

После освобождения Родины великий вождь товарищ Ким Ир Сен выдвинул основание мощной регулярной армии необходимым требованием строительства самостоятельного независимого государства. Своей выдающейся идеей строительства армии и энергичным руководством товарищ Ким Ир Сен основал за кратчайший срок, не более 3 лет, КНА – революционные регулярные вооруженные силы чучхейского типа, унаследовавшие традиции антияпонской войны.

Для прославления революционных заслуг товарища Ким Ир Сена – основателя и строителя героической КНА, - Политбюро ЦК ТПК постановило следующее.

1. Установить 8-ое февраля 37-го года чучхе (1948), когда великий вождь товарищ Ким Ир Сен укрепил и развил КНРА в регулярные революционные вооруженные силы, Днем основания КНА.

В связи с этим, установить 25-ое апреля 21-го года чучхе (1932), когда великий вождь основал первые революционные вооруженные силы, Днем основания КНРА.

2. Установить 8-ое февраля Днем основания армии.

3. Ежегодно по случаю 8-го февраля партийные организации всех инстанций должны организовывать показательные мероприятия идейно-политического воспитания, чтобы военнослужащие, члены партии и трудящиеся глубоко осознавали исторические заслуги великого вождя товарища Ким Ир Сена в строительстве регулярных революционных вооруженных сил.

4. Соответствующие органы, включая кабинет министров, должны принимать все необходимые организационные меры для знаменательного празднования Дня основания КНА.

Неделей позже газета «Минчжу чосон», от 30-го января, в авторских комментариях осудила очередные санкции США как незаконный акт попирания суверенитета, нацеленный на лишение КНДР права на существование и развитие суверенного государства.

В комментариях отмечено, что международное сообщество, естественно, должно ставить происки США, направленные против Республики под вопрос.

Продолжает со стороны империалистов вокруг КНДР нагнетаться нездоровая, тревожная обстановка, в которой очевидно, что США – действительный инициатор возникновения самого по себе «ядерного вопроса» Корейского полуострова. Однако этот преступный инициатор напряжённости и милитаризации, наоборот, не на скамье подсудимых, а с места судьи составляет приговор, и многие страны тотчас подчиняются США. Даже ООН слепо поддерживает несправедливые происки и односторонние санкции, введённые США, нацеленные на лишение суверенитета и базового права на существование республики и на развитие своего государства-участника.

И всё это происходит не просто на Корейском полуострове, но и на международной арене.

В результате США, как бешеная собака, сорвавшаяся с цепи, свирепствуют и своевольничают.

Если сохранившие независимость и разум страны не сдержат бесчинства США, то их своеволие, разрушающее международную стабильность и ломающее основы международных отношений, будет усугубляться, а его последствия станут более серьезными уже для всего мира.