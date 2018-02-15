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Московский листок

Ну, и что вы теперь будете делать, граждане расейские начальники? И в Сирии, и вообще

Опубликовано 15.02.2018 автором в разделе комментариев 3

путин сирия
Ну, и что вы теперь будете делать, граждане расейские начальники? И в Сирии, и вообще

А ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ В СИРИИ ДАЛЬШЕ?

После разгрома «Вагнера» американской авиацией и курдами (https://forum-msk.org/material/news/14344317.html) рождается закономерный вопрос. А что вы, начальство расейское, дальше в Сирии делать намерены? Нет, то, что Сирийская экспедиция изначально была чистым выбрасыванием денег и жизней на ветер, мы давно говорили. Никакой реальной ценности для тренировки ВС РФ эта войнушка не имеет. Наоборот, сей опыт вреден и пригоден для современной войны (с развитым врагом) примерно так же, как опыт карательных экспедиций против племени афридиев – в борьбе с мотомеханизированным вермахтом. Подробнее –

https://forum-msk.org/material/fpolitic/14173465.html

Что дальше-то? Вы как из этой гиблой топи будете выбираться? 

 

СЛОМАННОЕ ОСТРИЕ КОПЬЯ

Все предыдущие сообщения об успехах «армии Асада» относились именно к русским «вагнеровцам». Они шли на острие всех успешных операций. Ибо армия Асада – давно уже небоеспособный сброд, умеющий лишь бегать от противника да мародерствовать в тылу. Так что все успехи в наземных боях в Сирии принадлежали весьма совеобразным «сирийцам». Из Асбеста, Москвы или «с Ростова».

После того, как «Вагнера» пропустили через мясорубку, вряд ли ветераны Донбасса и других недавних войн пойдут наниматься туда. Да и до трагедии 7 февраля отношение к людям в «Вагнере» и его «дочках» было, мягко говоря, неважным.

То есть, острие копья сломано. Что теперь будет в Сирии? Какие успехи выкажет отныне армия Асада? Кто будет содержать режим алавитов? Ведь он экономически – ниже всякого дна. Кто будет отвоевывать Заевфратье, где расположены пускай угасающие, но кое-какие нефтяные месторождения? Вы будете вводить в Сирию официальных контрактников? Или будете наблюдать, как Асад, утопая в страшнейшем социально-экономическом кризисе, примется терять контролируемые земли?

 

ЧЕМ ИХ ЛОГИКА ОТНОШЕНИЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗДАВОГО УМА? ГОНЩИКИ ЗА ХИМЕРАМИ 

Снова и снова встает вопрос: а зачем вообще расейское начальство увязло в сирийской катавасии осенью 2015-го? Ведь нормальной логике оный шаг не поддается.

Но, увы, нами правят те, у кого – сильнейший вывих мозгов. Своеобразная психо-психологическая болезнь. Ибо как объясняет все официозная пропаганда. «В Сирии создается новый мировой порядок с лидерством России» (Россией они упорно называют ее обрубок, РФ).

Какое, к черту, мировое лидерство? С двумя процентами РФ в мировой экономике? С сырьевой экономикой? В 2013 (еще при дорогой нефти) РФ получила от вывоза нефти и нефтепродуктов 283 млрд. долларов. Еще примерно 50 млрд. дал экспорт природного газа. На круг – где-то 333 млрд. «зеленых». Всего объем экспорта из РФ составил в 2013 году 532 млрд. долларов.

http://провэд.рф/article/10888-statistika-vneshney-topgovli-possii-v-2013-godu-tsifpy-i-klyuchevye-pokazateli.html

А теперь посмотрите на таблицу выручки от торговли микросхемами компаний-флагманов электроники в 2017-м. Как видите, две южнокорейских корпорации («Самсунг» с 61,2 млрд. долларов и «СК Хайникс» с 26,3 миллиардами) дали Тейханской республике в сумме 87,5 миллиарда «зеленых». Юго-Корея с населением в 51,4 млн. человек в 2016 г. заработала на экспорте 509 млрд. долларов. (2014 г. – 621 млрд.)

ВВП Тейханской республики, которую на карте копейкой закрыть можно – 1,4 трлн. долларов. Практически такой же, как и у громадной РФ. Какое тут, к чертям, мировое лидерство? Экономически сильнее Росфедерации – и Италия, и Франция, и Япония, и Германия…

Но нам упорно говорят, что в Сирии Москва получает мировое верховенство. Да, подыхая от кризиса экономики у себя дома.

Но логика тех, кто правит нами, очень вывихнутая. Максим Калашников столкнулся с нею, когда начал выступать против проведения в РФ Сочинской олимпиады. Моя логика было здравым смыслом человека модерна. За каким чертом закапывать в землю 50 млрд. долларов, если на эти деньги можно поднять в стране современную электронную промышленность? Или построить сеть современных дорог? Или элеваторы – ибо зерно-то в РФ хранить негде, любой богатый урожай для нас – просто беда!

Удостоившись титула чуть ли не «русофоба» за позицию по олимпиаде, все время слышал в ответ: «Олимпиада – событие мирового уровня в РФ, она – образ страны!». Все время пытался узнать у тех, кто это изрекал: «А на фига нам некое мировое событие, что требует выбрасывания на ветер стоимости небольшой войны, если это событие не проживет и месяца? И дальше о нем все забудут? И какой образ может быть у страны, которая не производит практически ничего современного?» Ничего внятного в ответ так и не услышал.

Ответ: «Зато мы в Сирии создаем новый мировой порядок с Россией впереди!» - из той же вывихнутой «логики».

Дело в том, что нами правят существа, наглухо утратившие самостоятельность мышления и воспринимающие западные теории (даже «времен Очаковских и покоренья Крыма») как Священное писание, незыблемое и не требующее никаких доказательств. Чего вы хотите от обывателей, чье мировоозрение формировалось в видеосалонах 80-х? И в брежневской обывательщине? На Западе в начале 80-х была модна теория «постиндустриализма» и постмодерна. Мол, надо не быть, а казаться. Надо не менять вещный, осязамемый мир, а жить в мире образов. Создавать вид. Имитировать. Создавать впечатление.

Расейская «элита» радостно ухватилась за эти убогие теории. Ах, так ведь работать-то не надо! Надобно лишь заниматься пиаром и пропагандой. Созданием миражей и химер. Не поднимать реальный сектор, а создавать впечатление, будто идет новая индустриализация. Нужно создавать признаки существования великой державы (олимпиада, чемпионаты мира, возвращенная мелодия гимна СССР, войска в Сирии), но не собственно супердержаву по факту. Надо просто создавать телекартинки того, что у нас, де, расцветают науки и искусства, промышленность растет, народ богатеет…

В этой «логике» (совершенно кретинической с точки зрения нормальных людей Модерна, Знайки и Самоделкина) нужна «экономика впечатлений», да и политика, впрочем, тоже. Гонка за миражами и химерами. Причем ценою в триллионы рублей.

В Москве любят ругать Украину за то, что она по-идиотски погналась за химерой «евроинтеграции», саму себя разоряя. А вы-то разве не тем же самым заняты? «Будтовики» хреновы? Ваша погоня за «организацией событий мирового уровня» и за «созданием нового мирового порядка во главе с Россией» - это ли не подобные химеры?

 

ПРОИГРАЛА ЛИ АМЕРИКА В СИРИИ?

Меня всегда смешили рассуждения заискивающих перед властью «экспертов» о том, что мы, де, победили Америку в Сирии. Чего вы там победили-то?

С 2011 года Максим Калашников писал: цель США, ослабевших и нуждающихся в болезненной внутренней перестройке – разрушить окружающий мир. Превратить его в месиво из обломков и смут. В первую голову – Евразию. Мол, у нас в США – нелегко, но вовне – еще хуже. Именно в этой логике видна крайне стройная и логичная внешняя политика Вашингтона. Она сквозит в Арабской весне. В поддержке цветных и сетевых «революций». В поощрении взрыва на Украине. В развале Евросоюза и заливании его потоками мигрантов.

Раскол и ввержение Сирии в гражданскую войну – часть очень последовательного плана. Как и создание запрещенноговроссии ИГИЛ.

Хозяева Америки во многом своего добились. В руины обращены Ливия и Сирия. Ирак на ладан дышит: он – кандидат на развал. На грани внутреннего взрыва живут Иран, Турция и Египет. В Саудовской Аравии – огромные внутренние проблемы. Очень легко в зону войны и распада обращается Афпак (Афганистан плюс Пакистан), причем с перекидыванием смуты в Среднюю Азию. Украина и РФ практически в состоянии войны. В Европе идут опасные вибрации…

В чем же РФ одержала победу в Сирии-то? Разве что вперлась туда, когда последняя возможность спасти единство страны была уже утрачена. Когда можно было подавить гражданскую войну в Сирии в зародыше, в 2011-м, премьер (фактический президент РФ) В.Путин заявил, что у РФ нет никаких особенных интересов в Сирии. Ну, а теперь «победа над США» заключается в том, что Сирия превратилась и в трясину для РФ (воевать там придется еще очень долго), и в топку для бездарного сжигания русских денег, ресурсов и жизней.

Зато возможность создать Новороссию, взять под контроль главнейшие экономические центры бывшей УССР, северное Причерноморье-Приазовье с гаванями и выходом в Приднестровье, Москва безбожно упустила. При том, что именно этого в Америке больше всего и боялись. Так в чем же ваша победа над Америкой в Сирии состоит? В чем вы янки-то переиграли? Перечислите…

Ну, и что вы теперь будете делать, граждане расейские начальники? И в Сирии, и вообще? Снова займетесь гонкой за химерами? Производством «событий мирового уровня»? Что деление «Президент отвечает за внешнюю политику, правительство – за экономику» - прямой путь к смерти? В вашу голову не приходила простая мысль о том, что внешняя политика должна не разорять страну, а работать на ее подъем, процветание, богатство и развитие? На воссоединение разделенной в 1991-м русской нации? Что миллиарды и триллионы должны не вылетать в трубу, не утекать сквозь ближневосточные пески, а превращаться в школы, дороги, заводы в самой РФ? В те же предприятия по производству собственной электроники мирового уровня? Да, черт возьми, в футуристическое оружие!

Не приходила?

Ну-ну…



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Всего комментариев к статье: 3
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Blaketub
Blaketub написал 15.02.2018 01:24
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like вThat man is wisest who, like Socrates, realizes that his wisdom is worthlessв, do you know where I can find thematic compiltaions of those?
http://gobigvbs.com/via-the-internet-producing-expert-services-a/
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(без названия)
Святой Пигидий написал 15.02.2018 00:19
Максимка, как всегда, ничего не знает о ПЕРСОНАЛЬНОЙ роли Вовы Путлера, будь то Сирия или Украина, воровская сочинская олимпиадка или состояние экономики в Путлерастии. Что сильно роднит Максимку с небезызвестным пропагандоном Шапирой.
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(без названия)
ниндзя-черепашка написал 15.02.2018 00:16
"Хозяева Америки во многом своего добились... Украина и РФ практически в состоянии войны"
--
Заврался ты максимка. Подлое и вероломное нападение РФ на Украину вы совершили сами, безо всякой Америки. Ты сам писал свои влажные мечты про горящую Одессу и Харьков, про геноцид Украинцев. Эта ошибка на вашей совести. Умей признавать это, будь мужиков. И не повторяй как матерый уголовник вранье "она сама спровоцировала". Ты же разумный человек.Типа ))
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