Ну, и что вы теперь будете делать, граждане расейские начальники? И в Сирии, и вообще

А ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ В СИРИИ ДАЛЬШЕ?

После разгрома «Вагнера» американской авиацией и курдами (https://forum-msk.org/material/news/14344317.html) рождается закономерный вопрос. А что вы, начальство расейское, дальше в Сирии делать намерены? Нет, то, что Сирийская экспедиция изначально была чистым выбрасыванием денег и жизней на ветер, мы давно говорили. Никакой реальной ценности для тренировки ВС РФ эта войнушка не имеет. Наоборот, сей опыт вреден и пригоден для современной войны (с развитым врагом) примерно так же, как опыт карательных экспедиций против племени афридиев – в борьбе с мотомеханизированным вермахтом. Подробнее –

https://forum-msk.org/material/fpolitic/14173465.html

Что дальше-то? Вы как из этой гиблой топи будете выбираться?

СЛОМАННОЕ ОСТРИЕ КОПЬЯ

Все предыдущие сообщения об успехах «армии Асада» относились именно к русским «вагнеровцам». Они шли на острие всех успешных операций. Ибо армия Асада – давно уже небоеспособный сброд, умеющий лишь бегать от противника да мародерствовать в тылу. Так что все успехи в наземных боях в Сирии принадлежали весьма совеобразным «сирийцам». Из Асбеста, Москвы или «с Ростова».

После того, как «Вагнера» пропустили через мясорубку, вряд ли ветераны Донбасса и других недавних войн пойдут наниматься туда. Да и до трагедии 7 февраля отношение к людям в «Вагнере» и его «дочках» было, мягко говоря, неважным.

То есть, острие копья сломано. Что теперь будет в Сирии? Какие успехи выкажет отныне армия Асада? Кто будет содержать режим алавитов? Ведь он экономически – ниже всякого дна. Кто будет отвоевывать Заевфратье, где расположены пускай угасающие, но кое-какие нефтяные месторождения? Вы будете вводить в Сирию официальных контрактников? Или будете наблюдать, как Асад, утопая в страшнейшем социально-экономическом кризисе, примется терять контролируемые земли?

ЧЕМ ИХ ЛОГИКА ОТНОШЕНИЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗДАВОГО УМА? ГОНЩИКИ ЗА ХИМЕРАМИ

Снова и снова встает вопрос: а зачем вообще расейское начальство увязло в сирийской катавасии осенью 2015-го? Ведь нормальной логике оный шаг не поддается.

Но, увы, нами правят те, у кого – сильнейший вывих мозгов. Своеобразная психо-психологическая болезнь. Ибо как объясняет все официозная пропаганда. «В Сирии создается новый мировой порядок с лидерством России» (Россией они упорно называют ее обрубок, РФ).

Какое, к черту, мировое лидерство? С двумя процентами РФ в мировой экономике? С сырьевой экономикой? В 2013 (еще при дорогой нефти) РФ получила от вывоза нефти и нефтепродуктов 283 млрд. долларов. Еще примерно 50 млрд. дал экспорт природного газа. На круг – где-то 333 млрд. «зеленых». Всего объем экспорта из РФ составил в 2013 году 532 млрд. долларов.

http://провэд.рф/article/10888-statistika-vneshney-topgovli-possii-v-2013-godu-tsifpy-i-klyuchevye-pokazateli.html

А теперь посмотрите на таблицу выручки от торговли микросхемами компаний-флагманов электроники в 2017-м. Как видите, две южнокорейских корпорации («Самсунг» с 61,2 млрд. долларов и «СК Хайникс» с 26,3 миллиардами) дали Тейханской республике в сумме 87,5 миллиарда «зеленых». Юго-Корея с населением в 51,4 млн. человек в 2016 г. заработала на экспорте 509 млрд. долларов. (2014 г. – 621 млрд.)

ВВП Тейханской республики, которую на карте копейкой закрыть можно – 1,4 трлн. долларов. Практически такой же, как и у громадной РФ. Какое тут, к чертям, мировое лидерство? Экономически сильнее Росфедерации – и Италия, и Франция, и Япония, и Германия…

Но нам упорно говорят, что в Сирии Москва получает мировое верховенство. Да, подыхая от кризиса экономики у себя дома.

Но логика тех, кто правит нами, очень вывихнутая. Максим Калашников столкнулся с нею, когда начал выступать против проведения в РФ Сочинской олимпиады. Моя логика было здравым смыслом человека модерна. За каким чертом закапывать в землю 50 млрд. долларов, если на эти деньги можно поднять в стране современную электронную промышленность? Или построить сеть современных дорог? Или элеваторы – ибо зерно-то в РФ хранить негде, любой богатый урожай для нас – просто беда!

Удостоившись титула чуть ли не «русофоба» за позицию по олимпиаде, все время слышал в ответ: «Олимпиада – событие мирового уровня в РФ, она – образ страны!». Все время пытался узнать у тех, кто это изрекал: «А на фига нам некое мировое событие, что требует выбрасывания на ветер стоимости небольшой войны, если это событие не проживет и месяца? И дальше о нем все забудут? И какой образ может быть у страны, которая не производит практически ничего современного?» Ничего внятного в ответ так и не услышал.

Ответ: «Зато мы в Сирии создаем новый мировой порядок с Россией впереди!» - из той же вывихнутой «логики».

Дело в том, что нами правят существа, наглухо утратившие самостоятельность мышления и воспринимающие западные теории (даже «времен Очаковских и покоренья Крыма») как Священное писание, незыблемое и не требующее никаких доказательств. Чего вы хотите от обывателей, чье мировоозрение формировалось в видеосалонах 80-х? И в брежневской обывательщине? На Западе в начале 80-х была модна теория «постиндустриализма» и постмодерна. Мол, надо не быть, а казаться. Надо не менять вещный, осязамемый мир, а жить в мире образов. Создавать вид. Имитировать. Создавать впечатление.

Расейская «элита» радостно ухватилась за эти убогие теории. Ах, так ведь работать-то не надо! Надобно лишь заниматься пиаром и пропагандой. Созданием миражей и химер. Не поднимать реальный сектор, а создавать впечатление, будто идет новая индустриализация. Нужно создавать признаки существования великой державы (олимпиада, чемпионаты мира, возвращенная мелодия гимна СССР, войска в Сирии), но не собственно супердержаву по факту. Надо просто создавать телекартинки того, что у нас, де, расцветают науки и искусства, промышленность растет, народ богатеет…

В этой «логике» (совершенно кретинической с точки зрения нормальных людей Модерна, Знайки и Самоделкина) нужна «экономика впечатлений», да и политика, впрочем, тоже. Гонка за миражами и химерами. Причем ценою в триллионы рублей.

В Москве любят ругать Украину за то, что она по-идиотски погналась за химерой «евроинтеграции», саму себя разоряя. А вы-то разве не тем же самым заняты? «Будтовики» хреновы? Ваша погоня за «организацией событий мирового уровня» и за «созданием нового мирового порядка во главе с Россией» - это ли не подобные химеры?

ПРОИГРАЛА ЛИ АМЕРИКА В СИРИИ?

Меня всегда смешили рассуждения заискивающих перед властью «экспертов» о том, что мы, де, победили Америку в Сирии. Чего вы там победили-то?

С 2011 года Максим Калашников писал: цель США, ослабевших и нуждающихся в болезненной внутренней перестройке – разрушить окружающий мир. Превратить его в месиво из обломков и смут. В первую голову – Евразию. Мол, у нас в США – нелегко, но вовне – еще хуже. Именно в этой логике видна крайне стройная и логичная внешняя политика Вашингтона. Она сквозит в Арабской весне. В поддержке цветных и сетевых «революций». В поощрении взрыва на Украине. В развале Евросоюза и заливании его потоками мигрантов.

Раскол и ввержение Сирии в гражданскую войну – часть очень последовательного плана. Как и создание запрещенноговроссии ИГИЛ.

Хозяева Америки во многом своего добились. В руины обращены Ливия и Сирия. Ирак на ладан дышит: он – кандидат на развал. На грани внутреннего взрыва живут Иран, Турция и Египет. В Саудовской Аравии – огромные внутренние проблемы. Очень легко в зону войны и распада обращается Афпак (Афганистан плюс Пакистан), причем с перекидыванием смуты в Среднюю Азию. Украина и РФ практически в состоянии войны. В Европе идут опасные вибрации…

В чем же РФ одержала победу в Сирии-то? Разве что вперлась туда, когда последняя возможность спасти единство страны была уже утрачена. Когда можно было подавить гражданскую войну в Сирии в зародыше, в 2011-м, премьер (фактический президент РФ) В.Путин заявил, что у РФ нет никаких особенных интересов в Сирии. Ну, а теперь «победа над США» заключается в том, что Сирия превратилась и в трясину для РФ (воевать там придется еще очень долго), и в топку для бездарного сжигания русских денег, ресурсов и жизней.

Зато возможность создать Новороссию, взять под контроль главнейшие экономические центры бывшей УССР, северное Причерноморье-Приазовье с гаванями и выходом в Приднестровье, Москва безбожно упустила. При том, что именно этого в Америке больше всего и боялись. Так в чем же ваша победа над Америкой в Сирии состоит? В чем вы янки-то переиграли? Перечислите…

Ну, и что вы теперь будете делать, граждане расейские начальники? И в Сирии, и вообще? Снова займетесь гонкой за химерами? Производством «событий мирового уровня»? Что деление «Президент отвечает за внешнюю политику, правительство – за экономику» - прямой путь к смерти? В вашу голову не приходила простая мысль о том, что внешняя политика должна не разорять страну, а работать на ее подъем, процветание, богатство и развитие? На воссоединение разделенной в 1991-м русской нации? Что миллиарды и триллионы должны не вылетать в трубу, не утекать сквозь ближневосточные пески, а превращаться в школы, дороги, заводы в самой РФ? В те же предприятия по производству собственной электроники мирового уровня? Да, черт возьми, в футуристическое оружие!

Не приходила?

Ну-ну…