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Московский листок

"Ворошиловские стрелки" поневоле

Опубликовано 18.02.2018 автором Петр Илюшкин в разделе комментариев 1

оружие граждане
"Ворошиловские стрелки" поневоле

Оглушительный звук выстрелов, и крупнокалиберные пули ложатся точно в цель, а приклад мощно бьет в плечо. "Красота, да и только!" - думаю я, перезаряжая карабин, - эдак стану, благодаря заботе нашего правительства, снайпером - "ворошиловским стрелком"!

"Причем здесь правительство?" - спросит читатель? Мол, плати деньги, да стреляй в любом тире, причем из любой пушки, самой громадной. Так-то оно так. Только наши властители в приказном порядке обязали граждан устраивать эти пострелушки. И сдавать экзамен - как правильно охотиться на разную пернатую дичь да кабанчиков. И абсолютно неважно, что "офисному планктону" эта охота даром не нужна. А ему и говорят, как в армии: "Сказали "люминий", значит "люминий", иначе будешь таскать "чугуний"!

Пострелять-то можно, ежели это - за счет самого государства. Хоть каждый день, хоть на звание "ворошиловского стрелка"! Но самое поганое, что эти пострелушки да экзамены по охотоведению бьют по карману граждан - на сумму до 10 тысяч рублей! Причем деньги эти берет не государство, а разные акулы оружейного бизнеса.

Право это дало наше драгоценное правительство - мол, всяк, продляющий лицензию на самый безобидный травматический "пугач", обязан сдавать спецэкзамен в коммерческих фирмах. И неважно, что пугач этот способен стрельнуть только на 1 метр, и ходить на охоту с ним - полный бред. Сказали "люминий", значит "люминий"!

С этим бредом можно было б согласиться, если б он не бил по карману человека. Экзамен-то нужен не гражданам, а государству. Логично, если государство и будет экзаменовать. Безплатно, как экзаменуют будущих водителей ГИБДД.

Почему же экзамен на оружие покупают сами граждане? Причем деньги эти немалые для обычного трудяги. Неужели гениальные правители точно рассчитали, что лучший способ "окупить" эти абсурдные поборы - вооруженный грабеж?!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!OJAVASQQ-TOT-BOG!!!& написал 18.02.2018 01:07
- Таки не понял - таки за шо эта статья таки статьюет? Таик кого-то застаили купить патроны и пострелять? То таки да-аа? Насильно ружжо дали в руки? То таки да-аа?
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