Никаких переговоров с империализмом США, дал понять всему миру военный парад в КНДР

Пхеньян будет рассматривать любую блокаду со стороны США в отношении КНДР как акт войны, объявило в воскресенье официальное Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление МИД страны.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи. Они коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань. Представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций - "самый серьезный, который когда-либо был введен в адрес Северной Кореи", а СМИ сравнили это с морской блокадой Северной Кореи.

"Любая блокада против нас будет рассматриваться как акт войны, - цитирует заявление МИД РИА "Новости". - В случае, если необдуманные действия США вновь приведут Корейский полуостров на грань войны, любая катастрофа, которая произойдет после этого, будет на совести США".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что если санкции против КНДР не дадут результата, то США перейдут ко "второй фазе", которая "может быть очень жесткой и очень печальной для мира".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний, проводимых Пхеньяном. В начале нынешнего года надежда на диалог появилась на фоне возобновления переговоров между Севером и Югом - там, впрочем, обсуждали не политику, а участие северокорейских спортсменов и эстрадных исполнителей в мероприятиях Олимпиады в Пхенчхане.

Начальник управления МИД КНДР Чжо Ен Сам в связи с тем, что правители США по-своему несут ахинею об общении делегации КНДР с вице-президентом США, которые участвуют в церемонии открытия 23-их зимних Олимпийских игр, ответил 7-го февраля на вопрос корреспондента ЦТАК следующее.

6-го февраля представитель Госдепартамента США ответил на вопрос корреспондента в связи возможностью общения между делегацией КНДР и вице-президентом США так: «не планируем встречаться с Севером не только во время Олимпийских игр, но и после них» и «это мы и уточняем».

Вице-президент США Пенс разглагольствовал ещё, что США «не просили никакого общения с делегацией Севера», «требовали, чтобы южнокорейские власти составили наши графики пребывания так, чтобы не совпадать с программой делегации Севера», и нёс при этом вздор, что США в лице делегации своей «посмотрят, что произойдет»...

Вот какая нелепость... Мы же никогда не искали с США переговоров, такова наша неизменная позиция и в будущем.

Отчетливо говоря, мы не имеем никакого намерения встречаться с США во время олимпийского визита в Южной Корее.

Наша делегация посещает Южную Корею только для того, чтобы участвовать в зимних Олимпийских играх и поздравить нацию с успешным открытием Олимпийских игр.

Мы не намерены использовать спортивный фестиваль – зимние Олимпийские игры, - в качестве политического пространства.

Не имеем ни малейшей необходимости в таких переговорах. У нас есть всё для сдерживания американских милитаристских сил, для того чтобы в любой момент дать отпор агрессивному и самонадеянному империализму.

Именно об этом вполне наглядно рапортовала на параде КНА уважаемому высшему руководителю Ким Чен Ыну и всей социалистической родине.

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