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Московский листок

По ком звонит почтальон?

Опубликовано 04.03.2018 автором Аркадий Сугурной в разделе комментариев 3

камуфляж ключ
По ком звонит почтальон?

Ничто так не впечатляет, как повальная популярность камуфляжа в России. Ни в одной другой стране мира на улице не встретить такого количества камуфляжа. Удивляюсь, почему российские спортсмены не поехали на олимпиаду с камуфляжным флагом - и всем понятно, что Россия, и прятаться на трибунах легче.

Камуфляж придумали военные сто лет назад для снайперов и пехотинцев. Причем, расцветка должна быть строго под условия местности: мудак, наряженный в зеленые пятна в пустыне будет такой же изумительной мишенью, как чмо в песочных пятнах посреди июньского леса. Гражданские люди придумали носить камуфляж в США в знак протеста против войны во Вьетнаме - типа, не хотите остановить войну, а вам бы понравилось, если в вашем городе начнут бегать камуфляжные человечки? Но в США с камуфляжем довольно быстро успокоились - в США даже на русских слетах авторской песни я не заметил на поляне ни одной камуфляжной палатки, ни одного камуфляжного кресла, ни одной кепки камуфляжной расцветки.

Но в России камуфляж - излюбленная одежда долбоебов всех мастей. Сторожа, безработные, рыбаки, игруны в танчики, дачники, лесбиянки - каждый мечтает надеть камуфляжные штаны, нацепить камуфляжную куртку, а сверху еще камуфляжную кепку. Зайти в магазин "рыболов" или "турист" - так там вообще сплошной камуфляж! Даже рюмки и весла камуфляжные! Вот зачем рыбаку камуфляж? Потому что ты браконьер, и боишься, что гражданин начальник тебя с моторки в бинокль заметит? А зачем охотнику камуфляж? Чтоб свои же друзья по ошибке подстрелили, когда ты отошел в кусты посрать? А туристу зачем камуфляж? Вот блять зачем камуфляж туристу? Чтоб над тобой со сломанной шеей неделю кружил вертолет МЧС, да так и не нашел?

Нет, камуфляж в России ценят не потому, что он полезен, а чисто по идеологическим причинам. Ведь чисто эстетически камуфляж совсем не является красивым - это просто уродливые бесформенные пятна. Красоты в нем не больше, чем в идее варить джинсы в хлорке чтобы образовались пятна - так делали в первые годы Перестройки от желания приобщиться к моде при полной нищете. Но сегодня нищеты нет: человечество придумало миллионы самых разных расцветок и рисунков: клеточка, полосочка, цветочек, polka-dot... Современная техника позволяет печатать на ткани вообще любой рисунок без ограничений, цена изделия не зависит от рисунка никак. Можешь хоть схему процессора AMD печатать на куртке - какой JPG в машину залил, такой рисунок и будет. Но в отличие от всех прочих пятен камуфляж - это в первую очередь месседж. Во-первых, это отсылка к войне. Если американские хиппи надевали камуфляж ради протеста, то у нас наоборот, это знак "я уважаю войну". Если ты увидел человека в камуфляже - можешь подойти и смело заговорить про Крым наш, героев Донбасса и победы в Сирии, он точно поддержит. И не важно, что деды не воевали в камуфляже. Камуфляж - символ современных военных настроений: "никто не заметит, что я воюю". Для стариков камуфляжный цвет означает "военная разработка", что является знаком качества примерно как "сделано на экспорт". Удивляюсь, почему мел и активированный уголь не продают в аптеках в камуфляжных коробочках: толпы Альцгеймеров, ностальгирующих по СССР, раскупали бы за любые деньги.

В философском плане камуфляж - это всегда идея противника. Если нет угрозы, зачем камуфляж? Человек надевает камуфляж не для того, чтобы активно сотрудничать как велит вся цивилизация 21 века. Человек в камуфляже подсознательно желает скрыться. Даже если он пытается камуфляжем выделиться, все всё равно понимают, для чего камуфляж придуман - чтобы минимизировать угрозу разоблачения. Либо кругом враги, либо жертвы, но в любом случае нежелательно, чтобы тебя видели раньше времени. В философском плане камуфляжная расцветка - это кристаллическая идея чего-то такого нежелательного и не мирного, что требует маскироваться. И мода на камуфляж всегда тревожный симптом.

Неудивительно, что камуфляж сейчас так популярен - он идеально описывает состояние российского общества на всех его уровнях. Мы что-то делаем - а нас не видят, и это прекрасно. Потому что если увидят, начнутся ненужные разборки и новая пища нашим врагам, которые окружают нас со всех сторон. Мы воруем, уклоняемся от налогов, ездим без билета, а иногда просто рыбачим или жарим шашлык - но и здесь мы никогда точно не знаем, разрешено это сегодня или нет, и не потребуют ли вдруг штраф внезапно вылезшие из-за куста бюджетники какой-нибудь из госслужб. А на высоких политических уровнях камуфляж - вообще наше всё. Коррупция, рейдерство, управление толпами через вбросы в СМИ, поиски внутренних и внешних врагов - это всё требует маскировки. Подполковник КГБ, ставший навсегда главой государства, принес нам свою профдеформацию: у нас в стране теперь всё - спецоперация под прикрытием. Личная жизнь полковника - замаскированная тайна, планы о будущем страны - секретны, общение с народом сведено к минимуму и всякий раз исполняется как спецоперация. Чем бы мы не занимались в масштабах мира - отжимали Крым или подменяли мочу на Олимпиаде, у нас всё выполняется как спецоперация. А спецоперация - это камуфляж. Мы сделаем - а нас не увидят. А если даже увидят - это были не мы. Что вы сможете нам предъявить, кроме зеленых пятен? Нас там нет. Вы сможете найти фотку в камуфляже Обамы, Трампа, Меркель, премьер-министра Израиля или Великобритании? А наберите в поиске по картинкам "путин камуфляж" - и вы обалдеете от километров самых разных фотографий, раскрывающих искреннюю любовь к тряпке, придуманной когда-то для людей, которым есть чего скрывать.

Но вчера я увидел новое слово в камуфляжной истерии. Я думаю, это даже сделал не Ижевск, а скорее какой-нибудь Китай, тонко уловивший покупательские настроения нашего рынка. Рыдайте в голос и вы: на фотке выше - камуфляжные ключи системы "ихтамнет". Это супер, ребята! Ключи камуфляжной расцветки! То, что вы так давно хотели найти, но никогда не сможете, даже если купите! Их там нет, в ящике под столом! Можно часами ползать под машиной с фонариком! Можно ронять в траву на даче и бежать покупать новые! Но зато... Невидимы в сумерках! Незаметны ночью! Неуловимы при облавах и обысках! Угон автомобильных колес, кража внешних блоков кондиционеров и слабо охраняемых дачных трансформаторов! Драки в электричках и промысел цветных металлов! Камуфляжные инструменты - вот будущее нашей экономики и малого бизнеса.



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Всего комментариев к статье: 3
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cherylzk1
cherylzk1 написал 04.03.2018 02:53
Blog about sissy life
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(без названия)
!Q-Q!TOT JATOTTAKI!!!& написал 04.03.2018 02:26
"Ничто так не впечатляет, как повальная популярность камуфляжа в России. Ни в одной другой стране мира на улице не встретить такого количества камуфляжа."
- Такие, кака автор статьи 3,1416-дарасы еще в СССР ныли, что "у нас хуже чем в других странах" - потом это бы-дло развалило СССР - таки выяснилось, что украина, отделившись от СССР вошла в первую десятку "сверхразитых стран", но, поскольку власть там была вся таки с израильскими паспортами, а бы-дло - с рагульскими гниломосками или просто хитрыми, то за тридцать лет эта территория стала самой бедной страной вонючей таки еуропке... То таки да...
Ублюдку, напИсавшему статью - не нравится камуфляжка - то таки да! То таки на широких просторах помойки интернетовской нашел другого ублюдка - он ненавидит СССР и все, что на его территории - потому. что на ней есть привычка белить известкой придорожные камни... Понятно, что этот ублюдок не понимает, зачем для этого тратят известку - таки он для того и является бесноватым гав-ноликови или - даже - безумным вчонкиным, но додумываться до сатанизации камуфляжки - он не докатился - то таки да...
-Таки чем ближе к выборам - тем на этом "левом" сайте статьи все глупее и глупее... То таки да...
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знамя цвета камуфляж - это сильно
высока вероятность - что будет написал 04.03.2018 01:43
после войны, когда мордор развалится, один из кусков себе такой флаг и выберет. наверное где больше всего ваты. вяликая отсоссосирия.
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